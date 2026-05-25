In tutti i servizi finanziari, l’intelligenza artificiale non si limita più a eseguire analisi predittive di base: prende decisioni complesse sulla base di vasti set di dati. I modelli di rischio operano in autonomia. Gli agenti rispondono a richieste normative. I sistemi di trading agiscono in base a segnali generati da modelli che non si fermano mai a chiedersi che cosa significhino davvero i dati sottostanti.

Questo è il problema. L’intelligenza artificiale non opera solo su dati grezzi e modelli linguistici di grandi dimensioni. Opera su un livello semantico: la rappresentazione del significato dei dati, delle relazioni tra i concetti e delle domande che è legittimo porre a quei dati. Quando questo livello è solido, l’intelligenza artificiale funziona. Quando non lo è, l’intelligenza artificiale non fallisce in modo evidente. Produce con sicurezza risposte errate a domande che non era mai stata progettata per risolvere.

Per le aziende dei servizi finanziari che stanno accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale, il livello semantico non è più una nota a piè di pagina dell’architettura. È una superficie di rischio.

Gli standard hanno fatto molta strada, ma non abbastanza

L’Open Semantic Interchange (OSI) punta ad affrontare questa sfida di lunga data: il modo in cui tecnologie diverse rappresentano e scambiano informazioni semantiche. Per la prima volta, ci stiamo avvicinando a un mondo in cui la semantica, non solo i dati, può spostarsi tra piattaforme in modo coerente.

Si tratta di un progresso significativo.

Ma i servizi finanziari hanno imparato, più volte, che accordarsi sul contenitore non equivale ad accordarsi su ciò che contiene.