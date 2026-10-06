Nel marketing, l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di supporto, ma sta diventando un agente AI che agisce, aiutando i team a diagnosticare le prestazioni, decidere i prossimi passi e operare mentre le campagne sono live.
La pubblicità è uno dei banchi di prova più severi per questo cambiamento. Eppure chi produce le campagne continua a muoversi tra piattaforme ad, fogli di pacing, thread Slack e dati grezzi per comprendere le prestazioni e riconciliare metriche contrastanti. Il problema non è solo la frammentazione dei workflow, ma la frammentazione del contesto. Un agente AI può vedere le metriche di una piattaforma senza le definizioni di business o i segnali di canale necessari per capire cosa conta davvero, con il rischio di generare una raccomandazione che non centra un KPI fondamentale o non è adatta al canale.
Snowflake presenta AI Gateway per il mondo della pubblicità, attualmente in preview, con integrazioni Model Context Protocol (MCP) governate per Meta e TikTok, con PMG come cliente pioniere. Collegato ai Cortex Agents, l’AI Gateway riunisce il contesto aziendale, comprese le definizioni di business e le prestazioni storiche, con segnali live della piattaforma come delivery, salute del catalogo e diagnostica. Gli agenti AI possono usare l’AI Gateway per ragionare sul quadro completo, raccomandare la prossima ottimizzazione migliore e implementarla nel rispetto delle policy, con i campaign manager che approvano e osservano ogni passaggio.
Decidere in base al contesto, agire tramite la piattaforma e governare l’azione
L’AI Gateway for Advertising, basato sulla piattaforma MCP enterprise di Natoma, acquisizione Snowflake del maggio 2026 abilita integrazioni MCP con Meta e TikTok. Queste connessioni, con ulteriori piattaforme in arrivo, potenziano i Cortex Agents per eseguire l’intero ciclo della campagna: L’agente AI ragiona sulle prestazioni cross‑channel, diagnostica lo stato e le impostazioni live, decide l’azione migliore, spiega il razionale al campaign manager coinvolto nel processo e agisce con l’autorizzazione.
Un agente AI può combinare segnali live della piattaforma, come delivery, salute del catalogo e diagnostica delle conversioni, con i dati presenti nell’ambiente Snowflake dell’inserzionista, come lo storico delle transazioni, l’inventario e le definizioni aziendali di ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) e conversione. La piattaforma ad mostra cosa sta accadendo nel canale e collegarla ai dati e agli insight in Snowflake può aiutare a capire se questo è rilevante per il business. Insieme, forniscono all’agente AI le evidenze e il contesto per spiegare una variazione delle prestazioni e raccomandare l’azione successiva, tutto basato su un insieme condiviso di definizioni e KPI.
AI Gateway for Advertising: come funziona
Esempio retail
Supponiamo che un esperto di marketing retail veda il ROAS scendere su una campagna stagionale live. La spesa procede secondo i tempi previsti e il click-through rate (CTR) appare sano. Senza segnali evidenti, individuare la causa del calo diventa un’indagine di più giorni che coinvolge la piattaforma ad, il team dati, gli avvisi del catalogo e i dati di business in Snowflake.
Con l’L’AI Gateway for Advertising, l’esperto di marketing si limita a chiedere perché. L’agente AI combina le prestazioni della campagna provenienti dall’MCP della piattaforma ad con transazioni, inventario e segnali di conversione in Snowflake per individuare diversi fattori che contribuiscono al calo:
La qualità degli eventi di acquisto è diminuita dopo una modifica al payload del checkout
Diversi SKU promossi presentano avvisi
Un gruppo di prodotti ad alta spesa ha un inventario limitato
Raccomanda un’azione circoscritta: Ridurre il budget dell’ad set di prospecting interessato del 20%, ma senza sospenderlo, poiché la coorte che converte ha un lifetime value (LTV) elevato.
La raccomandazione, le evidenze a supporto e l’approvazione vengono registrate in un unico record condiviso, così la persona successiva che analizza la campagna può riprendere l’indagine da dove era stata interrotta.
Esempio media
In questo esempio, un media marketer osserva una forte risposta a un’email che promuove una nuova serie, con un segmento di audience che genera un’attività di visione e di abbonamento insolitamente elevata. Trasformare questo successo negli owned media in un’azione sui paid media richiede di collegare l’engagement delle email, il comportamento di visione dei contenuti pubblicitari, i dati sugli abbonamenti, la sovrapposizione dell’audience e le prestazioni live della campagna.
L’esperto di marketing chiede: Dove conviene aumentare l'esposizione paid media per consolidare questo slancio? L’AI Gateway for Advertising collega i segnali degli owned media in Snowflake con i dati live della campagna tramite l’MCP della piattaforma ad e identifica che:
Gli spettatori che hanno cliccato sull’email e guardato il primo episodio convertono in abbonamenti a un tasso più elevato
Questo segmento è sottorappresentato nell’attuale audience paid
Il suo livello è inferiore a quello associato al maggiore incremento di abbonamenti
Aumenterebbe la reach ma diluirebbe l’efficienza
Raccomanda un’azione circoscritta: Aumentare la frequenza degli annunci per il segmento di spettatori coinvolti via email che hanno visto l’episodio 1 del 50% per i prossimi sette giorni. Mantenere invariato il prospecting più ampio mentre le prestazioni di abbonamento e retention del segmento continuano a convalidare la strategia.
Il segnale sull’audience, la motivazione e l’approvazione vengono registrati in un unico record condiviso, creando un passaggio ripetibile dagli insight sugli owned media all’azione sui paid media.
Cosa dicono clienti e partner
Il nostro compito è trasformare i dati in decisioni e il collo di bottiglia non è mai stato rappresentato dai dati, ma dal contesto che li circonda. La creazione di viste semantiche in Snowflake Cortex AI ha reso questo contesto riutilizzabile. Offre un unico modello ben definito del business, basato su set di dati a livello di evento con miliardi di righe, integrati e sintetizzati al volo. Qualsiasi team può interrogarlo in linguaggio naturale e qualsiasi agente AI può utilizzarlo per ragionare. Ora bastano pochi minuti per passare da una domanda a un insight, mentre prima servivano giorni di collaborazione tra diverse funzioni solo per organizzare e interrogare i dati. Grazie all’AI Gateway, gli agenti AI possono agire sulla base di questi insight nella nostra piattaforma Al mentre la campagna è attiva. Così, quello che prima era il risultato del lavoro di una singola persona diventa un processo che ogni team può eseguire.
Mike Treon
Head of CTV Strategy, PMG
L’AI agentica sta trasformando il marketing e richiede un ecosistema interconnesso che permetta agli esperti di marketing di valorizzarne appieno il potenziale. TikTok MCP Server consente a developer e piattaforme di sviluppare soluzioni AI che si connettono perfettamente a TikTok, riducendo la complessità, accelerando le attività e generando risultati di business concreti.
David Kaufman
Global Head of Monetization Product Partnerships, TikTok
Segui la sessione “What AI Agents Need Before They Touch a Media Decision” di mercoledì 7 ottobre all’Advertising Week di New York: parlerò dell’AI Gateway for Advertising sul Tech Stage sponsorizzato da Snowflake.