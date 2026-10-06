마케팅 전반에서 AI는 단순히 업무를 보조하는 도구를 넘어 직접 실행하는 에이전트로 진화하고 있습니다. 캠페인이 진행되는 동안에도 팀이 성과를 진단하고 다음에 무엇을 할지 결정하면서 캠페인을 실행할 수 있도록 지원합니다.

광고는 이러한 변화를 가장 뚜렷하게 검증할 수 있는 분야 중 하나입니다. 하지만 캠페인 담당 팀은 여전히 광고 플랫폼, 예산 집행 현황 시트, Slack 스레드, 원시 데이터를 오가며 성과를 파악하고 서로 다른 지표를 맞춰 봐야 합니다. 문제는 워크플로우뿐 아니라 컨텍스트도 단절되어 있다는 점입니다. 에이전트가 플랫폼의 지표를 확인하더라도, 무엇이 중요한지 판단하는 데 필요한 비즈니스 정의나 채널 시그널을 확보하지 못하면, 핵심 KPI를 놓치거나 채널 특성에 맞지 않는 조치를 추천하게 됩니다.

Snowflake는 Meta와 TikTok을 위한 거버넌스 기반 Model Context Protocol(MCP) 통합을 제공하는 AI Gateway for Advertising을 선보입니다. 현재 프리뷰 단계이며, PMG가 초기 고객으로 참여하고 있습니다. Cortex Agents와 연결되는 AI Gateway는 비즈니스 정의와 과거 성과 등의 엔터프라이즈 컨텍스트를 광고 게재 현황, 카탈로그 상태, 진단 정보 같은 실시간 플랫폼 시그널과 통합합니다. 에이전트는 AI Gateway를 통해 전체 상황을 종합적으로 판단하고, 다음으로 가장 적합한 조치를 추천하며, 정책에 따라 이를 실행합니다. 캠페인 매니저는 각 단계를 승인하고 모니터링합니다.

컨텍스트 기반 의사결정, 플랫폼을 통한 실행, 거버넌스가 적용된 조치

AI Gateway for Advertising은 Snowflake가 2026년 5월 인수한 Natoma의 엔터프라이즈 MCP 플랫폼을 기반으로 구축되었으며, Meta와 TikTok의 MCP 통합을 지원합니다. 이러한 연결은 향후 더 많은 플랫폼으로 확대될 예정이며, Cortex Agents가 전체 캠페인 루프를 실행할 수 있도록 역량을 크게 강화합니다. 에이전트는 크로스 채널 성과를 바탕으로 추론하고, 실시간 상태와 설정을 진단하며, 최적의 조치를 결정합니다. 이어 의사 결정 과정에 참여하는 캠페인 매니저에게 그 판단 근거를 설명하고, 권한을 부여받아 실행합니다.

에이전트는 광고 게재 현황, 카탈로그 상태, 전환 진단 정보 등의 실시간 플랫폼 시그널을 광고주의 Snowflake 환경에 저장된 데이터와 결합할 수 있습니다. 여기에는 트랜잭션 내역, 재고, 그리고 기업에서 사용하는 광고비 대비 수익률(ROAS)과 전환의 정의 등이 포함됩니다. 광고 플랫폼이 채널에서 어떤 일이 일어나고 있는지 보여 준다면, Snowflake의 데이터와 인사이트는 그 일이 비즈니스에 어떤 의미가 있는지 설명하는 데 도움을 줍니다. 이 둘이 결합되면 에이전트는 공통된 정의와 KPI를 기반으로 성과 변화를 설명하고 다음 조치를 추천장하는 데 필요한 근거와 컨텍스트를 확보하게 됩니다.

AI Gateway for Advertising 활용 사례

리테일 사례

한 리테일 마케터가 실시간으로 진행 중인 시즌 캠페인에서 ROAS가 하락한 것을 발견했다고 가정해 보겠습니다. 예산은 계획대로 집행되고 있고, 클릭률(CTR)도 양호합니다. 뚜렷한 이상 징후가 없어 원인을 찾으려면 광고 플랫폼과 카탈로그 경고, Snowflake의 비즈니스 데이터를 확인하고 데이터 팀과 협업하며 며칠에 걸쳐 조사해야 합니다.

하지만 AI Gateway for Advertising을 사용하면 마케터는 그 이유를 묻기만 하면 됩니다. 에이전트는 광고 플랫폼의 MCP에서 가져온 캠페인 성과를 Snowflake의 트랜잭션, 재고, 전환 시그널 상태와 결합해 다음과 같은 여러 원인을 파악합니다.

결제 페이로드 변경 이후 구매 이벤트 품질 저하

프로모션 중인 일부 SKU에 경고 발생

광고비 지출이 큰 제품군의 재고 부족

이어서 에이전트는 범위를 한정한 조치를 추천합니다. 영향을 받은 신규 고객 확보용 광고 세트의 예산을 20% 줄이되, 전환 고객군의 생애 가치(LTV)가 높으므로 광고를 중단하지는 않는 것입니다.

추천 내용과 이를 뒷받침하는 근거 자료, 승인 내역은 하나의 공유 기록으로 남기 때문에 다음 담당자가 캠페인을 검토할 때도 앞선 조사 내용을 이어받아 업무를 진행할 수 있습니다.

미디어 사례

이번에는 미디어 마케터가 신규 시리즈를 홍보하는 이메일에서 좋은 반응을 확인한 경우를 가정해 보겠습니다. 특히 한 오디언스 세그먼트에서 시청과 구독 활동이 이례적으로 활발하게 나타났습니다. 이러한 온드 미디어의 성과를 유료 미디어의 실행으로 이어가려면 이메일 참여도, 시청 행동, 구독 데이터, 오디언스 중복, 실시간 캠페인 성과를 모두 연결해야 합니다.

마케터는 이렇게 묻습니다. 이 모멘텀을 이어가려면 어느 오디언스의 유료 미디어 노출을 늘려야 할까? AI Gateway for Advertising은 Snowflake의 온드 미디어 시그널을 광고 플랫폼 MCP를 통한 실시간 캠페인 데이터를 연결해, 다음과 같은 사실을 파악합니다.

이메일을 클릭하고 1화를 시청한 이용자의 구독 전환율이 더 높음

현재 유료 광고 오디언스에서 이 세그먼트의 비중이 낮음

현재 노출 수준이 구독 증가 효과가 가장 컸던 수준에 미치지 못함

타깃을 넓히면 도달 범위는 늘지만 효율은 떨어짐

이어서 에이전트는 범위를 한정한 조치를 추천합니다. 이메일에 반응하고 1화를 시청한 세그먼트의 광고 빈도를 향후 7일간 50% 높이는 것입니다. 해당 세그먼트의 구독 및 유지 성과가 전략의 유효성을 계속 입증하는 동안 광범위한 더 넓은 잠재 고객을 대상으로 한 신규 고객 확보 활동은 그대로 유지합니다.

오디언스 시그널, 판단 근거, 승인 내역은 하나의 공유 기록에 저장됩니다. 이를 통해 온드 미디어의 인사이트를 유료 미디어의 실행으로 연결하는 과정을 반복해서 활용할 수 있습니다.

고객과 파트너사의 목소리