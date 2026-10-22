Agentic analytics: la data foundation per gli agenti AI

L’approccio Snowflake all’analisi dei dati agentica si basa su tre pilastri della piattaforma: Ground, Analyze e Act. Gli agenti AI devono poter fondare il proprio lavoro in un contesto di business affidabile, analizzare i dati alla velocità delle macchine e agire in base a una decisione approvata. Attorno a tutti e tre si trova la governance, che chiamiamo Assure. Qui, i controlli Snowflake gestiscono l’accesso ai dati, impostano limiti su quanto gli agenti AI possono spendere e registrano le query e gli accessi ai dati guidati dagli agenti AI. Man mano che gli agenti AI passano dal rispondere alle domande all’intraprendere azioni, un errore può raggiungere un processo di business e i clienti che serve. I controlli di accesso ai dati devono quindi operare insieme ai permessi e alle regole di approvazione configurate nel workflow aziendale. Snowflake applica i propri controlli sui dati, che sono associati ai dati stessi, indipendentemente dal fatto che l’accesso provenga da un agente AI costruito su Snowflake o collegato da un’altra piattaforma. Ogni pilastro contribuisce a realizzarlo, come descritto di seguito.

1. Ground: fornire un contesto di business leggibile dalle macchine

Gli agenti AI possono accedere a una tabella senza sapere cosa significano i suoi numeri, come l’azienda definisce il fatturato o se i dati sono aggiornati e attendibili.

Una piattaforma di agentic analytics deve disporre di definizioni autorevoli delle entità di business, delle relazioni e delle metriche, insieme a informazioni sulla freschezza e la qualità dei dati. Snowflake unisce data discovery affidabile, definizioni di business condivise e conoscenza aziendale pertinente attraverso Snowflake Horizon Context, le semantic view e Snowflake Cortex Search. Le query verificate offrono agli agenti AI esempi testati su come rispondere alle metriche, mentre i tag di certificazione li indirizzano verso le tabelle di cui il team si fida. Le Data Metric Functions monitorano dimensioni di qualità come completezza e unicità, mentre le Dynamic Tables aggiornano i dati derivati verso un target di freschezza configurato. Queste funzionalità aiutano i team a valutare se i dati sono adatti all’analisi di un agente AI.

In Ground, Assure funziona mantenendo le policy di accesso associate ai dati stessi, in modo che qualsiasi agente AI o strumento di business intelligence che utilizza una semantic view veda solo ciò che è autorizzato a vedere.

2. Analyze: raccogliere prove su scala di macchina

L’indagine di un agente AI cambia man mano che apprende. Può iniziare con un confronto ampio, restringersi a un segmento di clientela, fare il join con un’altra fonte e rivedere un risultato precedente. Supportare questo lavoro significa più che gestire query aggiuntive. Richiede un’esecuzione efficiente al variare dei pattern di query, con capacità per indagini concorrenti.

Il compilatore e l’optimizer di Snowflake pianificano come viene eseguita ogni query. Su Gen 2 e Adaptive Warehouses, Snowflake Optima utilizza i workload osservati per migliorare automaticamente la pianificazione delle query e l’accesso ai dati, riducendo la necessità di tuning manuale. Le query ripetute idonee possono riutilizzare i risultati persistiti invece di ripetere il calcolo.

Anche le diverse fasi analitiche hanno esigenze di prestazioni diverse. Snowflake Interactive Analytics supporta un’esecuzione a bassa latenza, ad alta concorrenza per query altamente selettive, mentre i warehouse standard gestiscono analisi complesse e ad alta intensità di calcolo. Con l’aumento della concorrenza, i warehouse multi‑cluster aggiungono capacità entro i limiti configurati. Insieme, queste funzionalità contribuiscono a supportare i workload iterativi degli agenti AI senza richiedere ai team di anticipare ogni query.

In Analyze, Assure consente alle policy configurate di riconoscere le sessioni attive degli agenti AI e di limitare i dati disponibili a un agente AI, anche quando il ruolo dell’utente consente un accesso più ampio. I resource monitor e i budget monitorano la spesa di calcolo degli agenti AI e possono attivare azioni in base a soglie impostate dall’utente, mentre gli statement timeout bloccano le query fuori controllo.

3. Act: portare la decisione nel processo di business

Il lavoro di un agente AI ha un valore limitato se un risultato approvato non riesce a raggiungere l’applicazione o il team responsabile della sua attuazione.

Una piattaforma di agentic analytics deve essere in grado di persistere questo risultato o trasferirlo tramite interfacce governate, lasciando al contempo l’applicazione di business esistente il controllo del processo. I workflow possono archiviare i risultati approvati e le relative evidenze a supporto in Snowflake, rendendoli disponibili ai sistemi che gestiscono il processo di business. In pratica, l’agente AI consiglia un possibile passo successivo e mostra le proprie evidenze. Una persona lo esamina e decide se procedere e se l’agente AI deve trasferirlo o se agire direttamente. I risultati approvati possono raggiungere l’applicazione proprietaria tramite un connettore MCP o una tabella Snowflake, e quell’applicazione mantiene il controllo. Le azioni rilevanti vengono sottoposte a una persona per l’approvazione, mentre quelle di routine possono essere eseguite secondo regole approvate in anticipo dalle persone.

In Act, Assure fornisce i record delle query e degli accessi ai dati guidati dagli agenti AI, che i team possono combinare con i record dei workflow per analizzare l’azione risultante.

Perché Snowflake per l’agentic analytics

Il valore dell’analisi dei dati agentica risiede nel portare una domanda di business dall’indagine a una risposta utile, con meno coordinamento manuale tra le fasi.

Il vantaggio di Snowflake è connettere le funzionalità richieste da questo lavoro. Le definizioni di business condivise guidano l’indagine. L’ottimizzazione automatica delle query, il riutilizzo dei risultati e la capacità di calcolo appropriata al workload supportano l’esecuzione analitica. I workflow possono conservare i risultati e le evidenze di supporto per le applicazioni responsabili di agire su di essi. Assure applica i controlli di accesso, supporta i controlli sulla spesa e registra l’attività sui dati guidata dagli agenti AI in tutto questo lavoro. Gli agenti AI costruiti su Snowflake o collegati da altre piattaforme possono utilizzare questa data foundation comune, invece di assemblare data foundation analitiche separate per ogni piattaforma.

Le persone definiscono gli obiettivi, le definizioni e le azioni che gli agenti AI possono intraprendere autonomamente. Gli agenti AI applicano questa conoscenza in modo ripetuto e inoltrano le decisioni più rilevanti tramite workflow di revisione. L’obiettivo è una maggiore autonomia degli agenti AI entro i limiti definiti dalle persone.

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