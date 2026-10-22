Agentic Analytics: Aufbau einer Datengrundlage für KI-Agenten

Der Ansatz von Snowflake für Agentic Analytics basiert auf drei Plattform-Säulen: Ground, Analyze und Act. Agenten müssen in der Lage sein, ihre Arbeit in einem vertrauenswürdigen Geschäftskontext zu fundieren, Daten in Maschinengeschwindigkeit zu analysieren und auf der Grundlage einer genehmigten Entscheidung zu handeln. Alle drei sind von Governance umgeben, die wir Assure nennen. Hier verwalten Snowflake-Kontrollen den Zugriff auf Daten, legen Limits für die Ausgaben von Agenten fest und zeichnen agentengesteuerte Abfragen und Datenzugriffe auf. Wenn Agenten von der Beantwortung von Fragen zur Initiierung von Aktionen übergehen, kann ein Fehler einen Geschäftsprozess und die Kunden, die er bedient, erreichen. Datenzugriffskontrollen müssen daher mit den Berechtigungen und Genehmigungsregeln zusammenarbeiten, die im Geschäfts-Workflow konfiguriert sind. Snowflake wendet seine Datenkontrollen an, die an die Daten gebunden sind, unabhängig davon, ob der Zugriff von einem auf Snowflake basierenden Agenten oder von einer anderen Plattform aus erfolgt. Jede Säule trägt dazu bei, dies zu ermöglichen, wie unten beschrieben.

1. Ground: Bereitstellung von maschinenlesbarem Geschäftskontext

Agenten können auf eine Tabelle zugreifen, ohne zu wissen, was ihre Zahlen bedeuten, wie das Unternehmen den Umsatz definiert oder ob die Daten aktuell und zuverlässig sind.

Eine Plattform für Agentic Analytics muss über maßgebliche Definitionen von Geschäftsentitäten, Beziehungen und Metriken sowie über Informationen zur Datenaktualität und -qualität verfügen. Snowflake führt vertrauenswürdige Datenermittlung, gemeinsame Geschäftsdefinitionen und relevantes Geschäftswissen durch Snowflake Horizon Context, semantische Ansichten und Snowflake Cortex Search zusammen. Verifizierte Abfragen geben Agenten getestete Beispiele dafür, wie Metriken beantwortet werden sollten, und Zertifizierungs-Tags weisen sie auf die Tabellen hin, denen das Team vertraut. Data Metric Functions überwachen Qualitätsdimensionen wie Vollständigkeit und Eindeutigkeit, während Dynamic Tables abgeleitete Daten auf ein konfiguriertes Aktualitätsziel aktualisieren. Diese Funktionen helfen Teams bei der Beurteilung, ob die Daten für die Analyse eines Agenten geeignet sind.

In Ground funktioniert Assure, indem Zugriffsrichtlinien an die Daten selbst gebunden bleiben, sodass jeder Agent oder jedes BI-Tool, das eine semantische Ansicht verwendet, nur das sieht, was es sehen darf.

2. Analyze: Beweise im Maschinenmaßstab sammeln

Die Untersuchung eines Agenten ändert sich, während er lernt. Sie kann mit einem breiten Vergleich beginnen, sich auf ein Kundensegment eingrenzen, eine andere Quelle einbeziehen und ein früheres Ergebnis erneut überprüfen. Die Unterstützung dieser Arbeit bedeutet mehr als die Verarbeitung zusätzlicher Abfragen. Sie erfordert eine effiziente Ausführung bei sich ändernden Abfragemustern mit Kapazität für gleichzeitige Untersuchungen.

Der Compiler und Optimierer von Snowflake planen, wie jede Abfrage ausgeführt wird. Auf Gen 2 und Adaptive Warehouses nutzt Snowflake Optima beobachtete Workloads, um die Abfrageplanung und den Datenzugriff automatisch zu verbessern und den Bedarf an manueller Anpassung zu reduzieren. Geeignete wiederholte Abfragen können persistierte Ergebnisse wiederverwenden, anstatt die Berechnung zu wiederholen.

Unterschiedliche analytische Schritte haben auch unterschiedliche Performance-Anforderungen. Snowflake Interactive Analytics unterstützt eine Ausführung mit geringer Latenz und hoher Parallelität für hochselektive Abfragen, während Standard-Warehouses komplexe, rechenintensive Analysen verarbeiten. Wenn die Parallelität zunimmt, fügen Multi-Cluster-Warehouses Kapazität innerhalb konfigurierter Limits hinzu. Zusammen helfen diese Funktionen, die iterativen Workloads von Agenten zu unterstützen, ohne dass Teams jede Abfrage im Voraus antizipieren müssen.

In Analyze ermöglicht Assure konfigurierten Richtlinien, agentenaktive Sitzungen zu erkennen und die für einen Agenten verfügbaren Daten einzuschränken, selbst wenn die Rolle des Benutzers einen breiteren Zugriff zulässt. Ressourcenmonitore und Budgets verfolgen die Rechenressourcen-Ausgaben von Agenten und können bei von Ihnen festgelegten Schwellenwerten Aktionen auslösen, und Anweisungs-Timeouts stoppen außer Kontrolle geratene Abfragen.

3. Act: Die Entscheidung in den Geschäftsprozess übertragen

Die Arbeit eines Agenten hat nur begrenzten Wert, wenn ein genehmigtes Ergebnis die Applikation oder das Team, das für die Ausführung verantwortlich ist, nicht erreichen kann.

Eine Plattform für Agentic Analytics muss in der Lage sein, dieses Ergebnis zu persistieren oder über gesteuerte Schnittstellen weiterzugeben, während die bestehende Geschäftsapplikation die Kontrolle über den Prozess behält. Workflows können genehmigte Ergebnisse und ihre unterstützenden Beweise in Snowflake speichern und sie den Systemen zur Verfügung stellen, denen der Geschäftsprozess gehört. In der Praxis empfiehlt der Agent einen möglichen nächsten Schritt und zeigt seine Beweise. Eine Person überprüft dies und entscheidet, ob es weitergeht und ob der Agent es weitergibt oder ob sie selbst danach handeln. Genehmigte Ergebnisse können die besitzende Applikation über einen MCP-Konnektor oder eine Snowflake-Tabelle erreichen, und diese Applikation behält die Kontrolle. Folgenreiche Aktionen gehen zur Genehmigung an eine Person, während routinemäßige Aktionen nach Regeln ablaufen können, die von Personen im Voraus genehmigt wurden.

In Act stellt Assure Aufzeichnungen über agentengesteuerte Abfragen und Datenzugriffe bereit, die Teams mit Workflow-Aufzeichnungen kombinieren können, um die resultierende Aktion zu überprüfen.

Was Snowflake bei Agentic Analytics auszeichnet

Der Wert von Agentic Analytics liegt darin, eine geschäftliche Frage durch Untersuchung zu einer nützlichen Antwort zu führen, mit weniger manueller Koordination zwischen den Schritten.

Der Vorteil von Snowflake besteht darin, die Funktionen zu verbinden, die für die Arbeit erforderlich sind. Gemeinsame Geschäftsdefinitionen leiten die Untersuchung. Automatische Abfrageoptimierung, Wiederverwendung von Ergebnissen und Workload-gerechte Rechenressourcen unterstützen die analytische Ausführung. Workflows können Ergebnisse und unterstützende Beweise für die Applikationen persistieren, die für die Umsetzung verantwortlich sind. Assure wendet Zugriffskontrollen an, unterstützt Ausgabenkontrollen und zeichnet agentengesteuerte Datenaktivitäten während dieser Arbeit auf. Agenten, die auf Snowflake basieren oder von anderswo verbunden sind, können diese gemeinsame Grundlage nutzen, anstatt für jede Plattform separate analytische Grundlagen zusammenzustellen.

Menschen legen die Ziele, die Definitionen und die Aktionen fest, die Agenten selbstständig ausführen können. Agenten wenden dieses Wissen wiederholt an und eskalieren folgenreiche Entscheidungen durch Überprüfungs-Workflows. Das Ziel ist mehr Autonomie der Agenten innerhalb der von Menschen definierten Grenzen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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