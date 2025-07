HelloFresh facilite la planification des repas grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake

Snowflake est aujourd’hui au cœur de l’architecture de données de HelloFresh. Ainsi, l’entreprise l’utilise comme un data warehouse centralisé, qui lui fournit une source unique de vérité avec des données structurées de qualité.

Les équipes data intègrent des données brutes dans Snowflake à partir d’un data lake Amazon S3 sur AWS, avant de les préparer à l’analyse à l’aide d’outils tels que dbt Core. Ensuite, Airflow facilite l’automatisation et la gestion des pipelines pour garantir que les données sont à jour et disponibles en temps réel.

« Nous utilisons Snowflake principalement pour deux types de charges de travail », confie David Castro-Gavino. « Premièrement, les analyses descriptives pour générer des rapports, suivre les KPI et obtenir des informations stratégiques sur la croissance, les abonnés et les revenus. Et deuxièmement, les analyses opérationnelles, qui nous aident à surveiller nos processus en temps réel, notamment les opérations en entrepôt, l’efficience de la production et la gestion de la supply chain. »

Ces informations sur les opérations en entrepôt sont présentées dans des tableaux de bord alimentés en temps réel par Snowflake, qui permettent de suivre les indicateurs opérationnels stratégiques comme le rendement et les délais de production. HelloFresh peut ainsi corriger les problèmes d’efficacité et apporter rapidement des ajustements pour un meilleur suivi des stocks et de la supply chain. Résultat : des stocks, des livraisons et des expériences clients optimisés.