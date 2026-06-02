Snowflake Horizon Context : la couche de contexte gouvernée pour l’IA, la BI et les applications

Votre couche de contexte doit fonctionner partout où vos équipes travaillent

Horizon Context est conçu pour un écosystème ouvert : les définitions business gouvernées circulent ainsi sans friction vers les outils de BI, les agents d’IA et les applications sur lesquels votre organisation s’appuie déjà. Nos partenaires business jouent un rôle essentiel dans cette équation : ils assurent la fourniture de connexions directes entre les clients Snowflake et les systèmes et applications qu’ils utilisent au quotidien. Voici, avec leurs propres mots, comment ils intègrent et utilisent Horizon Context.

Alation

« L’intégration d’Alation avec Snowflake Horizon Context relie les définitions sémantiques gouvernées aux catalogues de données d’entreprise, offrant aux équipes le contexte dont elles ont besoin pour découvrir, valider et utiliser les métriques business dans chaque outil et agent d’IA de leur organisation. »

Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

« AtScale et Snowflake partagent une conviction simple : les définitions business doivent être gouvernées une seule fois, puis utilisées partout où travaillent les analystes et les applications d’IA. Avec Horizon Context, le contexte sémantique fiable s’inscrit dans le framework de gouvernance plus large de Snowflake, ce qui facilite sa découverte, sa sécurisation et son activation dans toute l’entreprise. Que les équipes définissent la sémantique dans AtScale ou dans Snowflake, elles peuvent investir en toute confiance : ces définitions sont gouvernées avec le reste de leur patrimoine de données et accessibles aux expériences d’IA et d’analytique qui en dépendent. »

David Mariani, co-fondateur & CTO, AtScale

Collibra

« Une sémantique gouvernée et homogène, ainsi qu’une ontologie business à l’échelle de l’entreprise, sont indispensables pour que les agents d’IA et les utilisateurs de données comprennent les données, leur fassent confiance et passent à l’action à la vitesse de l’IA. Notre intégration avec Snowflake Horizon Context garantit la circulation bidirectionnelle de métadonnées fiables, offrant à nos clients communs une vue unique et fiable de tout le contexte d’entreprise afin de déployer l’IA en production. »

Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

« L’intégration des définitions sémantiques gouvernées de Snowflake avec Domo aide nos clients communs à réduire les doublons, à renforcer la gouvernance et à accélérer l’accès aux insights issus de KPI fiables dans toute leur organisation. »

Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

« Avec Snowflake Semantic Views dans Hex, les équipes travaillent à partir de métriques fiables et gouvernées dans les notebooks, en SQL et dans les data apps, avec moins d’incohérences et des insights fiables obtenus plus rapidement. »

Carlos Aguilar, Head of Product, Hex

Looker Studio

« Nous sommes ravis d’étendre la couche sémantique universelle de Looker afin de prendre en charge les modèles analytiques hébergés dans la base de données avec Snowflake Semantic Views. Les clients peuvent désormais exécuter des requêtes sur les définitions sémantiques et les réécrire, afin de faire évoluer l’analytique conversationnelle à l’échelle de l’entreprise avec l’AI Data Cloud de Snowflake. »

Sean Zinsmeister, Director, Outbound Product Management, Google Cloud

Omni

« Notre intégration avec Snowflake Horizon Context apporte des définitions gouvernées dans chaque interface, du chat piloté par l’IA aux feuilles de calcul et aux tableaux de bord. Cette homogénéité aide les clients à faire évoluer l’analytique en libre-service et à alimenter des produits data fiables. »

Jamie Davidson, co-fondateur, Omni

Sigma Computing

« Sigma s’intègre directement à Snowflake Horizon Context et exécute des requêtes sur Semantic Views en temps réel, afin que les définitions business gouvernées soient instantanément reflétées dans chaque feuille de calcul, tableau de bord et exploration. Nos clients communs disposent ainsi d’une source unique de vérité, sans renoncer à la flexibilité dont ils ont besoin pour avancer vite. »

Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

« Tableau ajoute la prise en charge des définitions sémantiques de Snowflake Horizon Context dans son modèle de données, afin que les analystes puissent avoir la certitude que les métriques sont définies de façon cohérente et agrégées avec précision par la couche sémantique sous-jacente. Les clients communs bénéficient ainsi d’une définition unique de la vérité dans Tableau et Snowflake. »

Nick Brisoux, Senior Director of Product Management, Tableau

ThoughtSpot

« Grâce à la prise en charge native de Snowflake Semantic Views par ThoughtSpot, nos utilisateurs peuvent effectuer des requêtes à partir d’une couche sémantique enrichie d’un contexte natif pour l’IA. Ainsi, chaque agent, tableau de bord et expérience intégrée sur lesquels repose votre business raisonne à partir d’une même couche de contexte gouvernée, qui s’améliore en continu. »

Francois Lopitaux, SVP Product Management, ThoughtSpot

La voie vers l’IA agentique

Les agents autonomes ne peuvent pas raisonner sur votre activité commerciale si vos données ne portent aucun sens intégré. Sans contexte, un agent devine. Avec un contexte intégré nativement à la plateforme, un agent agit. Avec un contexte également gouverné nativement, un agent devient digne de confiance.

Mais le contexte ne vient pas d’un seul endroit. Il vit dans vos outils de BI, votre historique de requêtes, vos catalogues de métadonnées et les connaissances institutionnelles que vos équipes ont bâties au fil des années. Horizon Context se connecte à ces sources, enrichit automatiquement votre couche sémantique et gouverne le résultat dans un seul système, ce qui évite les problèmes de synchronisation et de dérive.

C’est ce que la plupart des plateformes ne peuvent pas offrir. Une couche de contexte ajoutée au-dessus d’un moteur de gouvernance doit réconcilier deux systèmes chaque fois qu’une requête s’exécute. Quand les définitions divergent, l’agent suit la mauvaise. Horizon Context change la donne, car la sémantique réside dans le moteur de gouvernance et s’applique au moment de la requête, sans être copiée ni mise en cache.

En savoir plus sur Horizon Context à l’adresse snowflake.com/fr/product/features/horizon-context

Ce contenu contient des déclarations prospectives, notamment concernant nos futures offres de produits, et ne constitue pas un engagement à fournir une quelconque offre de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.