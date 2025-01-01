Le guide indispensable de
l’analyse de données
Comment vous préparer à l’IA grâce à un moteur d’analyse de pointe au rapport prix-performances optimal pour toutes les données, du data warehouse au data lake, data lakehouse ou data mesh.
Dans cette économie de l’IA, les données constituent votre actif le plus précieux - à condition d’en exploiter pleinement le potentiel. La clé ? Vous appuyer sur une plateforme data et IA simple, connectée et fiable pour analyser vos données, prendre des décisions éclairées, garder une longueur d’avance sur la concurrence et réussir le virage de l’IA.
Cet eBook vous guide pour :
Maîtriser les architectures de données modernes : explorez l’évolution de la gestion des données (des data warehouses aux data lakehouses et data mesh) et comment elle permet des analyses simples, intelligentes et rapides grâce à une plateforme data et IA dans le cloud.
Vous affranchir des systèmes hérités : modernisez efficacement l’ensemble de votre écosystème de données en migrant vos pipelines, vos data warehouses, vos applications, vos modèles de ML et votre BI vers une plateforme cloud-native flexible, évolutive et sécurisée.
Accélérer l’innovation grâce à l’analytique basée sur l’IA : découvrez comment une plateforme telle que Snowflake vous permet d’intégrer de manière transparente une IA prête à l’emploi, notamment des assistants optimisés par des LLM, des agents de données et le Text-to-SQL, afin d’offrir des expériences intuitives et de fournir plus rapidement des informations exploitables.
