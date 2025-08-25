Aller au contenu

Snowflake Summit 1-4 Juin 2026

Explorez le Futur de la Data au Summit 26

inscrivez-vous

En quoi consiste l’analyse du Big Data et comment fonctionne-t-elle ?

Cet article explique en quoi consiste l’analyse du Big Data, ainsi que son fonctionnement. Il explore les outils, les méthodes et les solutions qui aident les entreprises à transformer le Big Data en informations exploitables. Dans le paysage actuel, l’analyse du Big Data est cruciale pour les entreprises, car elle leur permet de découvrir des tendances cachées, d’améliorer leur prise de décision, de réduire leurs coûts et de favoriser l’innovation.

  • Présentation
  • Définition de l’analyse du Big Data
  • Big Data et données traditionnelles
  • Fonctionnement de l’analyse du Big Data
  • Importance de l’analyse du Big Data
  • Méthodes d’analyse du Big Data
  • Avantages de l’analyse du Big Data
  • Défis de l’analyse du Big Data
  • Cas d’usage de l’analyse du Big Data
  • Outil d’analyse du Big Data
  • Conclusion
  • Questions fréquentes sur les outils d’analyse du Big Data
  • Clients qui utilisent Snowflake
  • Ressources Snowflake

Présentation

L’analyse du Big Data a révolutionné le traitement de jeux de données complexes et volumineux. Bien qu’elle puisse sembler barbante au premier abord, l’analyse ouvre la voie à des informations précieuses pour découvrir des tendances, optimiser les opérations et permettre la prise de décision basée sur des données dans tous les secteurs. La possibilité d’analyser et d’obtenir rapidement des informations à partir de données structurées et non structurées collectées en grande quantité a permis des avancées et des percées dans divers secteurs, de la santé à l’industrie.

Définition de l’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data est un processus qui consiste à collecter et à analyser rapidement d’énormes jeux de données diversifiés, afin d’en tirer des informations commerciales ou scientifiques significatives. Des services d’analyse du Big Data s’efforcent spécifiquement de relever les défis que posent les données qui arrivent en quantités énormes et à une vitesse extrême dans différents formats (structurés, semi-structurés et non structurés). En exploitant une puissance de calcul cloud-native évolutive, ces services d’analyse extraient des informations prédictives et des tendances que des systèmes de traitement hérités seraient incapables de saisir. En fin de compte, l’analyse du Big Data permet aux entreprises de passer de rapports réactifs à une stratégie proactive axée sur les données, en améliorant au passage la prise de décision. 

L’analyse du Big Data diffère fondamentalement de l’analyse de données traditionnelle, car elle s’intéresse aux données dans toute leur ampleur et leur complexité, plutôt que de se contenter de simples résumés. Alors que les méthodes traditionnelles s’appuient sur des échantillons limités et structurés pour analyser des événements passés, l’analyse du Big Data traite des données multi-formats à grande vitesse dans leur intégralité pour construire des modèles prédictifs.

 

Les cinq V de l’analyse du Big Data

Si le Big Data était traditionnellement défini par son volume, sa vitesse et sa variété, la définition moderne comprend aujourd’hui cinq V pour expliciter pleinement les défis essentiels et les résultats nécessaires de l’analyse du Big Data. Ces facteurs supplémentaires, à savoir la véracité et la valeur, servent à déterminer si les données sont fiables et, en fin de compte, rentables pour l’entreprise.

  • Volume : ce facteur fait référence à la quantité même de données (des pétaoctets, voire des exaoctets) générées quotidiennement. Les bases de données traditionnelles ne peuvent tout simplement pas stocker ou interroger efficacement un tel volume d’informations.

  • Vitesse : il s’agit de la vitesse à laquelle les données sont créées, collectées et traitées. Dans de nombreux cas d’usage modernes, comme la détection des fraudes ou le trading boursier, les informations doivent être extraites en temps quasi réel, souvent en quelques millisecondes.

  • Variété : aujourd’hui, les données existent sous divers formats, notamment les enregistrements transactionnels (données structurées), les données de capteurs et les logs web (données semi-structurées), ou encore les publications ou vidéos sur les réseaux sociaux (données non structurées). Une analyse efficace doit permettre d’harmoniser et d’analyser ensemble tous ces différents types de données.

  • Véracité : les données doivent être fiables et exactes pour être utilisées dans des analyses ou des modèles d’IA, sous peine d’être néfastes. En cas de faible véracité, les données nécessitent des processus efficaces de nettoyage, de gouvernance et d’assurance qualité, afin de s’assurer que les informations tirées des analyses sont fiables et non trompeuses.
  • Valeur : la valeur est l’objectif ultime de l’analyse du Big Data. Elle dérive de l’extraction d’informations significatives, utiles et rentables à partir de jeux de données massifs. Si une entreprise parvient à collecter des données avec le volume, la vitesse, la variété et la véracité nécessaires, elle peut en tirer de la valeur comme résultat stratégique. Cette valeur peut prendre diverses formes : avantage concurrentiel, économies, décisions optimisées, innovation, nouvelles sources de revenus… En fait, le Big Data n’a d’intérêt que s’il rapporte de la valeur à une entreprise.

Big Data et données traditionnelles

Un seul facteur ne suffit pas pour résumer la différence entre le Big Data et les données traditionnelles. Parmi les différences fondamentales, on peut citer la valeur (comme nous l’avons mentionné plus haut), mais aussi la possibilité ou non de réaliser efficacement des analyses avec des outils traditionnels ou anciens. Les données traditionnelles sont structurées, par exemple dans des bases de données, et leur analyse repose sur des méthodes statistiques et des outils d’interrogation traditionnels comme SQL. Le Big Data évolue rapidement et inclut de vastes jeux de données aux formats disparates, y compris des données structurées, non structurées et semi-structurées. Les outils d’analyse de données traditionnels ne peuvent pas traiter ou analyser le Big Data dans toute son ampleur et sa complexité. L’analyse du Big Data nécessite donc des systèmes distribués et des outils avancés comme le machine learning. 

L’analyse de données traditionnelle ne peut prendre en charge qu’un volume d’informations gérable, par exemple pour exécuter un rapport de ventes en fin de journée à partir d’une base de données financière unique et structurée par le biais d’un traitement par batch prévisible. À l’inverse, des solutions d’analyse du Big Data sont nécessaires pour gérer un volume massif de flux de données en continu, comme lorsqu’une application mondiale de covoiturage surveille des millions de véhicules. Dans cette situation, par exemple, les données doivent être ingérées et traitées à grande vitesse (en quelques millisecondes) pour calculer les heures d’arrivée estimées en temps réel et fournir une tarification dynamique. 

Ici, le Big Data va également de pair avec une grande variété, puisqu’il exige l’intégration de coordonnées GPS structurées avec du texte et des images non structurés fournis par le conducteur. Des techniques sophistiquées sont nécessaires pour gérer la véracité (fiabilité) et garantir l’extraction d’une valeur ajoutée du Big Data, or les systèmes traditionnels ne sont tout simplement pas conçus pour une tâche d’une telle complexité.

Fonctionnement de l’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data s’appuie sur un flux de travail systématique de bout en bout conçu pour gérer d’énormes quantités de données complexes, dans le but final de transformer les informations brutes en informations exploitables. Pour illustrer ce processus, prenons l’exemple hypothétique d’une grande société émettrice de cartes de crédit qui cherche à prévenir la fraude financière en temps réel.

Dans cet exemple de flux de travail, l’analyse du Big Data transforme des flux continus de données transactionnelles en modèles prédictifs et en alertes immédiates, ce qui nécessite des technologies dans le cloud spécialisées à chaque étape.

 

Collecte de données (ingestion)

Cette étape initiale consiste à collecter d’énormes volumes de données à grande vitesse provenant de sources diverses. Par exemple, la société émettrice de cartes de crédit ingère en continu des milliards d’événements en temps réel : pour chaque achat, retrait dans un distributeur de billets ou tentative de connexion en ligne, elle collecte les données des TPE, des API de e-commerce et des logs d’applications dans le monde entier.

 

Nettoyage et prétraitement des données

Les données brutes sont souvent en désordre. Par conséquent, elles nécessitent un nettoyage, une standardisation et un enrichissement immédiats pour garantir leur précision. C’est l’étape de transformation. La découverte des données fait partie intégrante de ces étapes, car elle implique d’explorer et de comprendre les données avant ou pendant leur analyse. Les doublons, les erreurs ou les données peu fiables peuvent générer des informations trompeuses. Pour reprendre l’exemple de la société émettrice de cartes de crédit, les flux de données sont instantanément vérifiés pour détecter les champs manquants, normalisés (par exemple, pour s’assurer que tous les fuseaux horaires sont uniformes) et enrichis avec des données externes comme des listes noires de fraudes connues ou l’historique de localisation des clients.

 

Stockage et gestion des données

Les énormes jeux de données transformés doivent être stockés dans des architectures évolutives et flexibles qui séparent le calcul du stockage. Les données propres de la société émettrice de cartes de crédit sont stockées dans une plateforme data dans le cloud, qui gère ces pétaoctets d’enregistrements afin de permettre aux différentes équipes d’analyse d’accéder à une source unique de vérité sans problèmes de performances.

 

Analyse des données 

C’est là que des techniques avancées comme le machine learning et la modélisation statistique entrent en jeu pour découvrir des tendances et prédire des résultats. Par exemple, des modèles de machine learning peuvent analyser l’historique des achats d’un utilisateur, sa localisation et ses habitudes de dépenses par rapport à une transaction en temps réel. Si le modèle détecte une anomalie statistiquement significative (par exemple, une carte utilisée sur deux continents en moins d’une heure), il signale la transaction.

 

Visualisation des données et création de rapports

La dernière étape consiste à présenter aux utilisateurs métiers les résultats complexes au moyen de tableaux de bord ou d’actions automatisées. Dans la société émettrice de cartes de crédit de notre exemple, des systèmes automatisés sont instantanément déclenchés pour bloquer la transaction suspecte et envoyer un SMS d’alerte au client pour le prévenir de la fraude. Parallèlement, des analystes de données consultent des tableaux de bord montrant les tendances agrégées des tentatives de fraude dans différentes régions et sur différents types de cartes, et ce à des fins de planification stratégique.

Importance de l’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data est une composante importante de la Business Intelligence, car elle va au-delà des rapports rétrospectifs pour fournir des informations et des analyses prédictives. Avec ce mécanisme qui transforme d’immenses mines de données (même non structurées) en informations exploitables, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel considérable dans tous les domaines, du chiffre d’affaires à l’efficacité, sans oublier l’expérience client. 

Ce processus améliore immédiatement la prise de décision en remplaçant les suppositions par des informations qui apportent des réponses concernant la suite probable des événements et la meilleure façon de procéder, ce qui offre un avantage concurrentiel.

Au-delà de la stratégie, l’analyse du Big Data impacte directement le chiffre d’affaires et la relation client. En effet, elle favorise l’efficacité opérationnelle en analysant les flux de données en continu de chaque machine et système, ce qui permet une maintenance prédictive tout en éliminant des dépenses inutiles sur les flux de travail à l’échelle mondiale. Simultanément, elle favorise une meilleure compréhension des clients en fusionnant diverses données (des transactions aux opinions exprimées sur les réseaux sociaux) pour construire une vue granulaire à 360 degrés qui alimente des offres hyper-personnalisées et renforce la fidélité des clients. L’analyse des données à très grande vitesse constitue également un excellent moyen de défense pour atténuer les risques, car elle permet de détecter et de neutraliser instantanément les menaces en temps réel (fraude financière, cyberintrusions, etc.).

Méthodes d’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data peut suivre plusieurs approches principales :

 

Analyse descriptive

L’analyse descriptive est la plus fondamentale, car elle utilise des données pour répondre à la question : que s’est-il passé ? Elle consiste à agréger, compter et résumer des données pour fournir du contexte sur les événements passés et les performances, comme les données de ventes d’un trimestre précédent. 

 

Analyse diagnostique

Des techniques telles que le data mining et la causalité visent à déterminer les causes d’un résultat spécifique, par exemple pour expliquer pourquoi une campagne en particulier a généré des prospects ou permis la réduction de la perte de clients.

 

Analyse prédictive

Grâce à des modèles statistiques et au machine learning, ce type d’analyse s’appuie sur des tendances passées pour prévoir des probabilités futures, en répondant à la question « Que va-t-il probablement se passer ensuite ? ». L’analyse prédictive peut s’appliquer à de nombreux secteurs et cas d’usage, notamment la prévision de la demande future pour les ventes, de la maintenance de parcs automobiles ou encore des étudiants susceptibles de décrocher et qui ont besoin d’un soutien préventif. L’analyse prédictive est un outil précieux dans le secteur du marketing, où des informations basées sur les données peuvent aider à façonner des campagnes et à attirer, fidéliser et choyer la clientèle. Grâce à sa puissance, l’analyse du Big Data renforce les capacités des modèles d’IA et de ML.

 

Analyse prescriptive

Il s’agit de l’une des formes d’analyse du Big Data les plus avancées : en effet, elle va au-delà de la prédiction de ce qui pourrait arriver pour prescrire les mesures à prendre pour s’y préparer. Ce type d’analyse s’appuie souvent sur l’optimisation et la simulation pour guider la prise de décision en temps réel, par exemple avec un ajustement dynamique de la tarification pour maximiser les profits en fonction des stocks et de la demande actuels.

Avantages de l’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data offre une valeur mesurable à l’échelle de l’entreprise grâce à divers avantages stratégiques tirés des données qui ont un impact direct sur la rentabilité, la stratégie et les risques. Voici quelques-uns de ces avantages :

 

Réduction des coûts et efficacité opérationnelle

L’analyse des données qui arrivent en flux continu des supply chains et des capteurs aide les entreprises à identifier et à éliminer le gaspillage, ce qui permet une allocation précise des ressources et une maintenance prédictive pour éviter les temps d’arrêt coûteux des équipements. 

 

Amélioration des informations clients

En intégrant et en analysant les transactions parallèlement aux données non structurées telles que les opinions sur les réseaux sociaux, les entreprises obtiennent une vue granulaire à 360 degrés du client, qui va bien au-delà de la compréhension des caractéristiques démographiques de base.

 

Accélération de la prise de décision

Le Big Data permet aux dirigeants de se passer rapidement de conjectures en obtenant des informations basées sur des données de haute fidélité qui non seulement prédisent les résultats futurs, mais suggèrent également la meilleure ligne de conduite.

 

Amélioration du développement de produits

L’analyse met en évidence des tendances cachées dans les comportements et les préférences des clients, ce qui aide les équipes produit à affiner les offres existantes ou à développer rapidement de nouvelles fonctionnalités innovantes qui répondent directement à la demande du marché.

 

Avantage concurrentiel

Grâce à une exploitation rapide d’informations approfondies pour éclairer la stratégie et l’innovation, l’analyse du Big Data permet à une entreprise d’améliorer considérablement sa position sur le marché. Les résultats se font sentir directement : amélioration des revenus générés, de la satisfaction client, etc. 

 

Gestion des risques et détection des fraudes

La possibilité de traiter des données à une vitesse extrême est essentielle pour la défense moderne, car elle permet aux institutions financières et aux équipes de sécurité de détecter et de neutraliser instantanément les transactions anormales ou les cyberintrusions en temps réel.

Défis de l’analyse du Big Data

Malgré le potentiel révolutionnaire de l’analyse du Big Data, les entreprises doivent relever des défis importants pour exploiter efficacement ces informations, principalement en raison de l’ampleur et de la complexité inhérentes aux cinq V. Ces difficultés portent notamment sur des questions techniques, de sécurité et de compétence. Pour les surmonter, les entreprises ont besoin de solutions modernes et intégrées.

 

Volume de données

À eux seuls, le stockage et le traitement de pétaoctets d’informations sont coûteux, et l’infrastructure traditionnelle n’est souvent pas en mesure de gérer l’énorme quantité de données générées quotidiennement.

 

Variété des données

La nécessité d’intégrer et d’harmoniser de nombreux formats de données différents (des bases de données structurées aux vidéos et textes non structurés) crée des pipelines de données complexes et gourmands en main-d’œuvre.

 

Vitesse des données

Le traitement en temps réel et à grande vitesse de flux continus de données entrantes nécessite des technologies de streaming spécialisées qui doivent être conçues et gérées efficacement.

 

Qualité et véracité des données

Étant donné que les données proviennent de nombreuses sources offrant différents niveaux de fiabilité, garantir l’exactitude, l’homogénéité et la fiabilité des informations reste un défi de taille.

 

Sécurité et confidentialité

La protection de jeux de données massifs et distribués contenant des informations sensibles sur les clients introduit des risques de conformité et des défis de gouvernance complexes et peut relever du champ d’application de diverses réglementations mondiales.

 

Évolutivité et performances 

Les entreprises doivent s’assurer que leurs plateformes data peuvent évoluer instantanément pour répondre à la demande fluctuante sans compromettre la rapidité des requêtes ni entraîner de coûts opérationnels excessifs.

 

Talent et expertise

Les méthodes d’analyse du Big Data requièrent des data scientists et des ingénieurs qualifiés, qui disposent de l’expertise spécifique pour gérer, optimiser et tirer parti des technologies complexes de Big Data.

Cas d’usage de l’analyse du Big Data

Lorsqu’elle s’appuie sur des plateformes data dans le cloud modernes, l’analyse du Big Data permet différents cas d’usage à forte valeur ajoutée, adaptés aux défis spécifiques de chaque grand secteur autour des données. Voici certains de ces cas d’usage :

 

Santé

En unifiant des notes non structurées sur les patients, des données d’essais cliniques et des demandes de remboursement, les professionnels de santé peuvent créer une vue à 360 degrés d’un patient afin de personnaliser ses parcours de soins et d’obtenir de meilleurs résultats pour sa santé en général.

 

Services financiers

Les institutions financières utilisent le traitement du Big Data à grande vitesse pour analyser des milliards de transactions en temps réel afin de détecter instantanément les fraudes, d’effectuer des analyses prédictives et d’alimenter des stratégies de trading algorithmiques sophistiquées.

 

Retail

Les retailers combinent des données sur les flux de clics en ligne, les enregistrements des programmes de fidélité et les niveaux de stock pour prévoir la demande avec précision et fournir des recommandations de produits hyper-personnalisées qui permettent d’augmenter les ventes.

 

Industrie

L’intégration d’énormes volumes de données de capteurs de technologies informatiques (IT) et opérationnelles (OT) provenant des ateliers de fabrication permet la maintenance prédictive et contribue à optimiser les processus de production pour une plus grande efficacité opérationnelle.

 

Transport et logistique

Des entreprises analysent des données GPS et météorologiques en temps réel parallèlement aux tendances historiques pour optimiser des itinéraires de livraison complexes, gérer de manière proactive les opérations sur le parc de véhicules et renforcer la résilience de la supply chain.

 

Éducation

Des universités centralisent leurs données sur l’établissement et ses étudiants ainsi que les dossiers administratifs pour créer une vue à 360 degrés, de façon à pouvoir identifier les étudiants à risque et personnaliser les interventions pédagogiques pour favoriser la rétention. L’analyse du Big Data contribue également à optimiser l’utilisation des bâtiments, les relations avec les anciens élèves et la collecte de fonds. 

 

Divertissement

Des entreprises spécialisées dans les médias analysent de grands jeux de données sur les habitudes de consommation de contenus et les opinions exprimées sur les réseaux sociaux, afin d’éclairer leur stratégie de création de contenu et d’optimiser les recommandations de contenu en temps réel, ce qui favorise l’engagement et la fidélisation des abonnés.

Outil d’analyse du Big Data

Face à l’abondance et à la complexité considérables des données modernes, les outils relationnels à serveur unique ne suffisent plus. L’analyse du Big Data nécessite un écosystème efficace de technologies spécialisées. Ces outils sont souvent classés par fonction : stockage, traitement et analyse. Voici quelques exemples d’outils populaires d’analyse du Big Data :

 

Hadoop

Apache Hadoop est un framework open source de base conçu pour gérer et traiter d’immenses jeux de données en répartissant les charges de travail sur un réseau de serveurs standard. Il offre les capacités essentielles d’un stockage tolérant aux défaillances et d’un traitement par batch à l’échelle des pétaoctets.

 

Spark

Apache Spark est un moteur de traitement multilingue avancé conçu pour la vitesse. Il accélère les charges de travail analytiques, en particulier le machine learning, en conservant les données en mémoire à l’échelle du cluster, ce qui se traduit par des performances supérieures à celles des systèmes basés sur des disques.

 

Outils d’analyse de flux

Ce logiciel spécialisé est utilisé pour ingérer et analyser les données dès leur génération, une approche appelée « data en mouvement ». C’est essentiel pour les cas d’usage qui nécessitent des informations immédiates, comme la surveillance des capteurs IoT (Internet of Things) ou la détection des fraudes financières en quelques millisecondes.

 

Stockage distribué

Ces architectures sont conçues pour diviser des fichiers massifs en blocs et les répartir en toute sécurité sur de nombreuses machines physiques ou virtuelles. Cette conception assure une évolutivité pratiquement illimitée et une durabilité élevée des données, tout en éliminant les points de défaillance uniques.

 

Outils de data mining

Ce logiciel se trouve au-dessus des couches de traitement et de stockage. Il s’appuie sur des algorithmes statistiques et de machine learning sophistiqués pour passer au peigne fin d’énormes jeux de données en autonomie. Ces outils peuvent mettre en évidence des corrélations cachées, identifier des anomalies et découvrir des tendances pour la modélisation prédictive.

 

Bases de données NoSQL

Ce terme recouvre une famille diversifiée de technologies de bases de données non relationnelles conçues pour gérer des modèles de données flexibles, y compris des données semi-structurées et non structurées. Elles offrent l’agilité et l’évolutivité horizontale massive qui font défaut aux bases de données strictes à schéma fixe.

 

Data warehouses

Les data warehouses sont des plateformes cloud-native modernes optimisées pour les requêtes analytiques hautes performances sur de grands volumes de données structurées et propres. Ils sont conçus pour séparer la puissance de calcul du stockage, ce qui permet aux ressources de s’adapter indépendamment à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de la demande.

Conclusion

L’analyse du Big Data n’est plus une fonction informatique optionnelle. C’est désormais un impératif stratégique pour les entreprises modernes qui veulent s’imposer parmi les leaders. En maîtrisant la complexité des cinq V (volume, vitesse, variété, véracité, valeur), les entreprises peuvent aller plus loin que des rapports rétroactifs et convertir leurs immenses réserves de données brutes et diverses en informations prospectives précises. La puissance ultime de cette discipline est sa capacité à stimuler l’innovation et à soutenir la compétitivité dans un monde axé sur les données. L’analyse du Big Data permet aux entreprises d’optimiser leurs flux de travail, d’anticiper les évolutions du marché et de proposer des expériences clients hyper-personnalisées, de façon à augmenter leur chiffre d’affaires et leur efficacité opérationnelle. Dans un monde où les données augmentent de manière exponentielle, aucun facteur n’est plus déterminant que la capacité à transformer ces données en informations exploitables pour obtenir un avantage stratégique durable.

Questions fréquentes sur l’analyse du Big Data

L’analyse du Big Data sert de moteur à la Business Intelligence moderne, en fournissant la puissance brute et les capacités de modélisation avancées nécessaires pour traiter des jeux de données complexes et massifs. Ensuite, la Business Analytics s’appuie sur les informations, les modèles et les tendances ainsi obtenus pour les traduire directement en stratégies opérationnelles et en décisions de gestion concrètes.

Ces deux domaines se chevauchent largement et utilisent parfois les mêmes outils, malgré un champ d’application différent. L’analyse du Big Data est le moteur qui collecte, nettoie et traite des jeux de données massifs, tandis que la data science est la discipline qui utilise cette infrastructure pour développer des connaissances prédictives avancées et des algorithmes fondamentalement nouveaux.

Les plateformes d’analyse du Big Data sont généralement conçues avec des fonctionnalités de sécurité intégrées (notamment un chiffrement et des contrôles d’accès), bien que la sécurité globale dépende d’une configuration et d’une gouvernance appropriées. Si la gestion d’énormes quantités de données sensibles pose des risques, ces systèmes les protègent à l’aide des mesures requises, telles que l’authentification multifactorielle (MFA) et le chiffrement constant et automatisé de toutes les données. En fin de compte, pour assurer la sécurité, il faut avant tout que l’entreprise utilise correctement ces outils, comme les contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC) pour contrôler qui peut accéder à certaines données. 