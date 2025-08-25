En quoi consiste l’analyse du Big Data et comment fonctionne-t-elle ?

L’analyse du Big Data s’appuie sur un flux de travail systématique de bout en bout conçu pour gérer d’énormes quantités de données complexes, dans le but final de transformer les informations brutes en informations exploitables. Pour illustrer ce processus, prenons l’exemple hypothétique d’une grande société émettrice de cartes de crédit qui cherche à prévenir la fraude financière en temps réel.

Dans cet exemple de flux de travail, l’analyse du Big Data transforme des flux continus de données transactionnelles en modèles prédictifs et en alertes immédiates, ce qui nécessite des technologies dans le cloud spécialisées à chaque étape.

Collecte de données (ingestion)

Cette étape initiale consiste à collecter d’énormes volumes de données à grande vitesse provenant de sources diverses. Par exemple, la société émettrice de cartes de crédit ingère en continu des milliards d’événements en temps réel : pour chaque achat, retrait dans un distributeur de billets ou tentative de connexion en ligne, elle collecte les données des TPE, des API de e-commerce et des logs d’applications dans le monde entier.

Nettoyage et prétraitement des données

Les données brutes sont souvent en désordre. Par conséquent, elles nécessitent un nettoyage, une standardisation et un enrichissement immédiats pour garantir leur précision. C’est l’étape de transformation. La découverte des données fait partie intégrante de ces étapes, car elle implique d’explorer et de comprendre les données avant ou pendant leur analyse. Les doublons, les erreurs ou les données peu fiables peuvent générer des informations trompeuses. Pour reprendre l’exemple de la société émettrice de cartes de crédit, les flux de données sont instantanément vérifiés pour détecter les champs manquants, normalisés (par exemple, pour s’assurer que tous les fuseaux horaires sont uniformes) et enrichis avec des données externes comme des listes noires de fraudes connues ou l’historique de localisation des clients.

Stockage et gestion des données

Les énormes jeux de données transformés doivent être stockés dans des architectures évolutives et flexibles qui séparent le calcul du stockage. Les données propres de la société émettrice de cartes de crédit sont stockées dans une plateforme data dans le cloud, qui gère ces pétaoctets d’enregistrements afin de permettre aux différentes équipes d’analyse d’accéder à une source unique de vérité sans problèmes de performances.

Analyse des données

C’est là que des techniques avancées comme le machine learning et la modélisation statistique entrent en jeu pour découvrir des tendances et prédire des résultats. Par exemple, des modèles de machine learning peuvent analyser l’historique des achats d’un utilisateur, sa localisation et ses habitudes de dépenses par rapport à une transaction en temps réel. Si le modèle détecte une anomalie statistiquement significative (par exemple, une carte utilisée sur deux continents en moins d’une heure), il signale la transaction.

Visualisation des données et création de rapports

La dernière étape consiste à présenter aux utilisateurs métiers les résultats complexes au moyen de tableaux de bord ou d’actions automatisées. Dans la société émettrice de cartes de crédit de notre exemple, des systèmes automatisés sont instantanément déclenchés pour bloquer la transaction suspecte et envoyer un SMS d’alerte au client pour le prévenir de la fraude. Parallèlement, des analystes de données consultent des tableaux de bord montrant les tendances agrégées des tentatives de fraude dans différentes régions et sur différents types de cartes, et ce à des fins de planification stratégique.