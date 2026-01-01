¿Qué es la administración de datos? Todo lo que necesitas saber

Existen varios casos de uso de la administración de datos que aportan un valor tangible a cualquier empresa.

Cumplimiento normativo y preparación para auditorías

Los administradores de datos ayudan a reducir los riesgos de cumplimiento y a mejorar la preparación ante una posible auditoría. Para ello, determinan las medidas de seguridad adecuadas para los conjuntos de datos y documentan cómo se tratan los datos. Los administradores de datos rastrean el linaje de los datos para presentar una imagen clara de su origen, de cómo se transformaron y de cómo se mantuvieron seguros.

Gestión de datos maestros

Los administradores de datos desempeñan un papel importante en el éxito de las iniciativas de gestión de datos maestros (MDM), en las que las organizaciones desarrollan y establecen una única fuente de verdad mediante la integración de datos de numerosas fuentes. Definen dominios de datos, establecen reglas sobre la calidad de los datos, resuelven incoherencias entre sistemas y garantizan que los registros de tipos de datos esenciales, como los datos de los clientes, sean precisos y estén completos.

Iniciativas de mejora de la calidad de los datos

Los administradores de datos se encargan de vigilar que no falten valores, que no haya registros duplicados o incoherencias de formato, entre otros problemas de calidad de los datos. Cuando se identifican problemas, coordinan la corrección mediante el establecimiento de definiciones de datos claras, el diseño de métricas de calidad, la configuración de reglas de validación, la supervisión de la limpieza de datos y la implementación de medidas de seguridad con las que evitar problemas similares en el futuro.

Inteligencia empresarial y analíticas

La administración de datos garantiza que los analistas y los usuarios empresariales tengan acceso a datos fiables para sus informes y análisis. Los metadatos bien gestionados y los catálogos de datos cuidadosamente mantenidos permiten a los usuarios descubrir información relevante, comprender su contexto y utilizarla de forma adecuada para desarrollar información precisa.

Migración a la nube e integración de datos

Los administradores de datos ayudan a garantizar que se mantengan la calidad de los datos y los estándares de gobernanza durante los proyectos de migración a la nube o de integración de datos. Asignan datos entre sistemas, validan que las transformaciones conserven la integridad de los datos, concilian cualquier incoherencia y actualizan la documentación según sea necesario.