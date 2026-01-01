¿Qué es la administración de datos? Todo lo que necesitas saber
Descubre qué es la administración de datos y en qué se diferencia de conceptos relacionados, como la gobernanza o la propiedad de los datos. Conoce los diferentes tipos de administradores de datos, por qué su trabajo es importante, varios casos de uso de administración de datos en una organización y tipos de herramientas y plataformas de administración de datos.
- Descripción general
- ¿Qué es la administración de datos?
- ¿Cuál es la función de un administrador de datos?
- Tipos de administradores de datos
- ¿Por qué es importante la administración de datos?
- ¿Cuál es la diferencia entre gobernanza y administración de datos?
- Desafíos en la administración de datos
- Casos de uso de la administración de datos
- Herramientas de administración de datos
- Conclusión
- Preguntas frecuentes sobre la administración de datos
- Recursos
Descripción general
Descubre qué es la administración de datos y en qué se diferencia de conceptos relacionados, como la gobernanza o la propiedad de los datos. Conoce los diferentes tipos de administradores de datos, por qué su trabajo es importante, varios casos de uso de administración de datos en una organización y tipos de herramientas y plataformas de administración de datos.
A medida que las organizaciones siguen recopilando volúmenes de datos empresariales nunca vistos, la práctica de la administración de datos se ha vuelto esencial para la gestión de datos moderna.
Los administradores de datos ayudan a garantizar que los activos de datos sigan siendo accesibles, fiables y seguros al servir de puente entre las políticas de gobernanza de datos de una organización y su implementación efectiva. Tener un enfoque claro y estructurado para gestionar la calidad de los datos permite transformar los datos sin procesar en un activo estratégico, lo que impulsa una mayor eficiencia operativa, una toma de decisiones más rápida y un mejor cumplimiento normativo.
¿Qué es la administración de datos?
La administración de datos es un conjunto de prácticas de gestión de datos que ayudan a supervisar los activos de datos de una organización y garantizan que sigan siendo accesibles, seguros y de alta calidad. Las prácticas de administración de datos suelen estar alineadas con las políticas de gobernanza de datos de una organización y abarcan todos los aspectos del ciclo de vida de los datos, desde su creación y uso hasta su almacenamiento y eliminación.
Mientras que la gobernanza de datos se ocupa de los marcos de políticas de alto nivel, la administración de datos es más operativa y se centra principalmente en la ejecución de dichas políticas. La función del administrador de datos es implementar la gobernanza de datos mediante la realización de actividades como la gestión de metadatos, la documentación de las reglas empresariales y la garantía del cumplimiento. Actúa como una especie de embajador de datos entre los equipos técnicos de datos y los usuarios empresariales, lo que ayuda a fomentar una cultura colaborativa y basada en datos en toda la organización.
¿Cuál es la función de un administrador de datos?
Como guardianes designados de los datos de una organización, los administradores de datos son responsables de gestionar y proteger sus valiosos activos de datos. Es una función que exige tanto conocimientos técnicos como visión de negocio.
Las principales responsabilidades de un administrador de datos incluyen definir y mantener los estándares de calidad de los datos, establecer definiciones de datos coherentes y garantizar que los datos se usen correctamente en toda la organización. También gestionan los metadatos y los datos de referencia (datos sobre los datos) y documentan el linaje y las transformaciones de datos, así como la forma en que los datos fluyen por la organización.
Además de supervisar los datos en sí, muchos administradores de datos desempeñan una función de liderazgo en lo relativo a estos recursos en su organización, ya que forman y asesoran a sus compañeros sobre los principios de la gobernanza de datos y su manejo adecuado.
Al ayudar a mantener altos niveles de calidad de los datos, disponibilidad y protección de la privacidad, los administradores de datos permiten que las organizaciones saquen partido a sus activos de datos de forma estratégica, al tiempo que minimizan los riesgos normativos y de reputación.
Tipos de administradores de datos
Existen diversos tipos de roles de administración de datos, cada uno especializado en un dominio o una función específicos:
Administradores de datos empresariales
Los administradores de datos empresariales poseen una amplia experiencia en su campo y se especializan en la gestión de datos dentro de funciones empresariales específicas, como ventas, marketing o recursos humanos. Colaboran con los responsables de esos departamentos para consensuar las definiciones de datos, establecer métricas de calidad y garantizar que las operaciones diarias cumplan las políticas de gobernanza pertinentes.
Administradores de datos técnicos
Los administradores de datos técnicos aportan su amplio dominio de los sistemas y las tecnologías de datos a sus funciones de administración, lo que incluye experiencia en bases de datos y almacenes de datos, pipelines de extracción, transformación y carga (ETL) y plataformas de integración. Implementan controles técnicos de calidad de datos, mantienen los sistemas y las arquitecturas de datos, y garantizan el movimiento seguro de los datos entre plataformas.
Administradores de datos operativos
Los administradores de datos operativos gestionan tareas de datos diarias, como la supervisión de métricas de calidad, la actualización de la documentación y la resolución de problemas de datos. Desempeñan un papel fundamental a la hora de encontrar y abordar los problemas de calidad de los datos desde el principio, antes de que puedan afectar negativamente a las operaciones comerciales.
Administradores de metadatos
Los administradores de metadatos se encargan de gestionar y mantener los metadatos, es decir, los datos que describen otros datos. Registran los detalles de creación de los metadatos, evalúan su calidad y garantizan su precisión, lo que ayuda a los usuarios de toda la organización a comprender y confiar en los datos con los que trabajan.
¿Por qué es importante la administración de datos?
La administración de datos aporta valor estratégico a las organizaciones, ya que estas dependen cada vez más de datos precisos para la toma de decisiones empresariales y las iniciativas de IA. El trabajo de los administradores de datos puede mejorar sustancialmente la calidad, la precisión y la fiabilidad de los datos, lo que ayuda a las organizaciones a reducir errores y mejorar la eficiencia operativa.
Los administradores de datos ayudan a las organizaciones a cumplir las normativas de privacidad de datos, en constante evolución, mediante la implementación de clasificaciones de seguridad, la gestión de controles de acceso y la documentación de las prácticas de tratamiento de datos.
La administración de datos también tiene un efecto beneficioso en la cultura de datos de una organización, ya que los administradores de datos facilitan la comunicación entre los equipos técnicos y las partes interesadas no técnicas. Esto ayuda a acabar con los silos organizativos y garantiza que todos los equipos utilicen los activos de datos de forma adecuada.
La administración de datos sienta las bases para unas iniciativas de IA responsable, que requieren grandes cantidades de datos de alta calidad. Los administradores de datos desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que la IA funcione de forma eficaz, cumpla las normativas y se ajuste a los estándares éticos.
¿Cuál es la diferencia entre gobernanza y administración de datos?
La gobernanza de datos y la administración de datos no son lo mismo, pero están estrechamente relacionadas y se complementan entre sí.
La gobernanza de datos se centra en el desarrollo de políticas, estándares y procedimientos que guían la gestión de datos en una organización. Es una función de alto nivel que se ocupa de la supervisión y el establecimiento de reglas formales en torno a cuestiones como la propiedad, la seguridad, la privacidad y el uso aceptable de los datos. Las políticas y decisiones de gobernanza de datos se toman normalmente a nivel ejecutivo.
La administración de datos implica la ejecución práctica y directa del marco de gobernanza de una organización. Los administradores de datos garantizan que se sigan los principios del marco de gobernanza mediante la implementación de reglas, la supervisión del cumplimiento y la resolución de problemas de calidad de los datos.
Ambas son esenciales para una gestión de datos eficaz: la gobernanza de datos proporciona la hoja de ruta y la administración de datos se asegura de que la organización la siga.
Desafíos en la administración de datos
El desarrollo y la implementación de un programa de administración de datos pueden plantear una serie de desafíos:
Falta de propiedad y responsabilidad claras
La falta de claridad en torno a quién es responsable de qué datos puede dar lugar a prácticas incoherentes y a un mal manejo de los datos. El departamento de tecnología de la información (TI) podría dar por sentado que las unidades de negocio gestionan sus propios datos, mientras que esos mismos usuarios no técnicos podrían suponer que TI lo gestiona todo. Esta ambigüedad en torno a quién le corresponda esa responsabilidad puede ocasionar que los datos esenciales no se gestionen o se gestionen mal.
Resistencia al cambio y a la adopción
El despliegue de una iniciativa de administración de datos puede convertirse en un ejercicio de gestión del cambio, ya que puede haber resistencia interna a la adopción de nuevas políticas y responsabilidades. A las unidades de negocio puede molestarles la pérdida de autonomía percibida sobre sus datos, y los empleados pueden resistirse a que se añadan tareas adicionales a su carga de trabajo. Para vencer esta resistencia cultural, se requiere un fuerte apoyo de la dirección y una comunicación clara sobre las ventajas de un programa sólido de administración de datos.
Datos fragmentados en distintos sistemas
Los silos de datos son perjudiciales para cualquier organización, pero sobre todo plantean un reto para los administradores de datos, que deben lidiar con la complejidad de tener activos de datos repartidos en varios sistemas, plataformas e incluso hojas de cálculo. Esto dificulta que los administradores de datos tengan una visión unificada de los datos que deben gestionar.
Formación y recursos limitados
Los administradores de datos necesitan una formación adecuada para hacer su trabajo de forma eficaz, pero las organizaciones suelen subestimar el tiempo y los recursos necesarios para que se pongan al día. Los administradores deben recibir la formación necesaria en ámbitos como las políticas de gobernanza de datos y los principios de gestión de datos. Sin la formación y las herramientas adecuadas, los administradores de datos pueden tener dificultades para cumplir con sus responsabilidades, sobre todo si el trabajo de administración se ha añadido a un workload existente.
Casos de uso de la administración de datos
Existen varios casos de uso de la administración de datos que aportan un valor tangible a cualquier empresa.
Cumplimiento normativo y preparación para auditorías
Los administradores de datos ayudan a reducir los riesgos de cumplimiento y a mejorar la preparación ante una posible auditoría. Para ello, determinan las medidas de seguridad adecuadas para los conjuntos de datos y documentan cómo se tratan los datos. Los administradores de datos rastrean el linaje de los datos para presentar una imagen clara de su origen, de cómo se transformaron y de cómo se mantuvieron seguros.
Gestión de datos maestros
Los administradores de datos desempeñan un papel importante en el éxito de las iniciativas de gestión de datos maestros (MDM), en las que las organizaciones desarrollan y establecen una única fuente de verdad mediante la integración de datos de numerosas fuentes. Definen dominios de datos, establecen reglas sobre la calidad de los datos, resuelven incoherencias entre sistemas y garantizan que los registros de tipos de datos esenciales, como los datos de los clientes, sean precisos y estén completos.
Iniciativas de mejora de la calidad de los datos
Los administradores de datos se encargan de vigilar que no falten valores, que no haya registros duplicados o incoherencias de formato, entre otros problemas de calidad de los datos. Cuando se identifican problemas, coordinan la corrección mediante el establecimiento de definiciones de datos claras, el diseño de métricas de calidad, la configuración de reglas de validación, la supervisión de la limpieza de datos y la implementación de medidas de seguridad con las que evitar problemas similares en el futuro.
Inteligencia empresarial y analíticas
La administración de datos garantiza que los analistas y los usuarios empresariales tengan acceso a datos fiables para sus informes y análisis. Los metadatos bien gestionados y los catálogos de datos cuidadosamente mantenidos permiten a los usuarios descubrir información relevante, comprender su contexto y utilizarla de forma adecuada para desarrollar información precisa.
Migración a la nube e integración de datos
Los administradores de datos ayudan a garantizar que se mantengan la calidad de los datos y los estándares de gobernanza durante los proyectos de migración a la nube o de integración de datos. Asignan datos entre sistemas, validan que las transformaciones conserven la integridad de los datos, concilian cualquier incoherencia y actualizan la documentación según sea necesario.
Herramientas de administración de datos
Existen diversas tecnologías útiles diseñadas para respaldar y optimizar las actividades de administración de datos:
Catalogación de datos y gestión de metadatos
Los catálogos de datos son bibliotecas de los activos de datos de una organización en las que se pueden hacer búsquedas, lo que permite a los usuarios descubrir y comprender rápidamente todos los datos disponibles. Estas herramientas se basan en los metadatos para que sea posible hacer búsquedas en los datos y para proporcionar contexto sobre cada conjunto de datos. Los catálogos de datos más sofisticados utilizan la IA para enriquecer automáticamente los metadatos y sugerir relaciones entre los conjuntos de datos.
Supervisión de la calidad de los datos y elaboración de perfiles
Las herramientas y plataformas de calidad de los datos ayudan a evaluar la coherencia, la precisión y la validez de los datos. Pueden detectar anomalías en los datos, validar los datos con respecto a las reglas empresariales, analizar conjuntos de datos y generar informes sobre las métricas de calidad de los datos. Algunas herramientas de datos más recientes utilizan la IA para encontrar patrones, predecir y señalar posibles problemas, y sugerir medidas de corrección adecuadas.
Flujo de trabajo y gestión de tareas
Las herramientas y plataformas de flujo de trabajo ayudan a los administradores de datos a mantenerse organizados, ya que asignan responsabilidades para los problemas de calidad de los datos y realizan un seguimiento de esos problemas desde su descubrimiento hasta su resolución. Estas herramientas también permiten que toda la organización tenga visibilidad del progreso de las iniciativas de administración de datos.
Acceso basado en roles y funciones de colaboración
Las plataformas de administración de datos suelen incluir el control de acceso basado en roles (RBAC) para garantizar que los usuarios solo tengan acceso a la información y la funcionalidad adecuadas para su rol. Estas plataformas facilitan la colaboración interfuncional entre administradores y propietarios de los datos, expertos en la materia y usuarios finales.
Conclusión
La administración de datos se ha convertido en un componente fundamental de la gestión de datos empresariales moderna. Las organizaciones pueden aprovechar todo el valor de sus datos gracias al trabajo que realizan los administradores de datos: establecer y supervisar los roles, las responsabilidades y los procesos para gestionar la calidad de los datos y el cumplimiento.
La importancia del rol del administrador de datos no hace sino acrecentarse con el aumento del volumen de datos y la dependencia cada vez mayor que tienen las organizaciones de ellos para la IA y las analíticas. En un mundo cada vez más basado en datos, aquellos que inviertan en un programa de administración de datos bien diseñado estarán en la mejor posición para gestionar el riesgo, mantener el cumplimiento normativo y obtener una ventaja competitiva.
Preguntas frecuentes sobre la administración de datos
¿Cuál es la diferencia entre un propietario de datos y un responsable técnico de los datos?
Un propietario de datos es la persona, normalmente un responsable empresarial sénior, que toma decisiones sobre cómo debe usarse un activo de datos en particular y quién tiene acceso a él. Por el contrario, un responsable técnico de los datos es la persona encargada del almacenamiento, el mantenimiento y la seguridad de ese activo de datos. Los administradores de datos suelen trabajar con los propietarios de datos para definir los estándares, y con los responsables técnicos de los datos para asegurarse de que esos estándares se implementen y mantengan correctamente.
¿Qué habilidades se necesitan para convertirse en un administrador de datos?
Los administradores de datos deben tener una combinación de habilidades técnicas y empresariales para ser eficaces. Las habilidades técnicas deben incluir un conocimiento sólido de los principios de gestión de datos, las bases de datos, las métricas de calidad de los datos y la gestión de metadatos. Entre las habilidades empresariales más importantes se incluyen un buen conocimiento del negocio, gestión de proyectos, destreza para comunicarse con claridad y un pensamiento analítico. Además, un administrador de datos debe estar familiarizado con la gobernanza de datos, los requisitos normativos y los procesos empresariales de la organización.
¿Cómo contribuye la administración de datos a mejorar la calidad de los datos?
La administración de datos mejora la calidad de los datos de varias formas concretas: establece definiciones y estándares de datos claros, implementa reglas de validación para evitar datos de baja calidad, supervisa las métricas de calidad de los datos para identificar problemas de forma proactiva, documenta las reglas empresariales que especifican los valores válidos, supervisa los esfuerzos de corrección cuando se descubren problemas de calidad de los datos y hace valer las prácticas recomendadas de gestión de datos internamente. El trabajo de un administrador de datos ayuda a fomentar una cultura en la que los datos de alta calidad se convierten en la norma.
¿Qué es la administración de datos en el sector sanitario?
La administración de datos es especialmente importante en las organizaciones sanitarias debido a los estrictos requisitos normativos y a la naturaleza confidencial de la información sobre la salud. Los administradores de datos del sector sanitario ayudan a las organizaciones a cumplir normativas como la HIPAA, gestionar la privacidad de los datos de los pacientes, mantener la precisión de los historiales clínicos electrónicos y coordinar el data sharing entre los proveedores de atención médica. Su trabajo también desempeña un papel en los resultados clínicos de los pacientes: garantizar que sus datos sean precisos, completos y estén disponibles facilita la toma de decisiones clínicas y ayuda a prevenir errores médicos.