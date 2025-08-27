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¿Qué es la gestión de datos maestros? Definición y estrategia

La gestión de datos maestros (MDM) reúne datos de toda la empresa para crear una fuente de verdad única y fiable.

  • Descripción general
  • ¿Qué son los datos maestros?
  • ¿Por qué es importante la gestión de datos maestros?
  • Componentes clave de la MDM
  • Ejemplos y casos de uso de la MDM
  • Cómo implementar una estrategia de MDM
  • Prácticas recomendadas de gestión de datos maestros
  • Herramientas y soluciones de MDM
  • Preguntas frecuentes
  • Recursos relacionados

Descripción general

La gestión de datos maestros (MDM) es la base para crear una vista unificada, precisa y completa de la información empresarial. Integra datos internos y externos para establecer una única fuente de verdad. Con la MDM, las organizaciones pueden obtener una vista integral de los perfiles de los clientes, el inventario de productos, los detalles de los proveedores y mucho más.

¿Cuál es el papel de la MDM en una empresa?

La MDM crea un repositorio central de datos fiables. Las empresas pueden así reducir los riesgos que plantean los datos aislados e incoherentes, tales como informes incorrectos o información fragmentada de los clientes. Con una estrategia de MDM eficaz, las organizaciones producen datos que son coherentes y fiables, lo que permite a todas las funciones empresariales tomar decisiones fundamentadas, impulsar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los clientes.

La MDM también fomenta la colaboración al crear una vista única de los datos a la que pueden acceder tanto los equipos internos como los partners externos cuando sea necesario. Por ejemplo, una empresa de logística puede utilizar la MDM para garantizar la coherencia de los datos de ubicación de los sistemas de la cadena de suministro, optimizar la gestión del inventario y mejorar las tasas de entrega a tiempo.

Para crear una estrategia de MDM, es necesario identificar los requisitos empresariales, asignar dominios de datos, seleccionar herramientas y tecnologías adecuadas, definir políticas de gobernanza de datos y establecer funciones de administración de datos. Este enfoque estructurado convierte la MDM en una herramienta estratégica que transforma la manera en que las organizaciones utilizan sus datos.

¿Qué son los datos maestros?

Los datos maestros son las entidades centrales de una empresa que resultan esenciales para las operaciones y la toma de decisiones. Constituyen el conjunto de datos coherente y uniforme que describe los aspectos clave de una empresa, como clientes, productos, proveedores o ubicaciones. A diferencia de los datos transaccionales, que registran los eventos del día a día, o de los datos analíticos, que resumen las tendencias y el rendimiento, los datos maestros proporcionan los puntos de referencia estables que mantienen los sistemas alineados y los procesos en funcionamiento.

Al mantener datos maestros precisos, las organizaciones reducen la duplicación, evitan errores y garantizan que los equipos de todos los departamentos trabajen con la misma información. Esta coherencia permite que los equipos de atención al cliente, finanzas, operaciones y cadena de suministro se coordinen de forma eficiente. 

 

Ejemplos de datos maestros

Entre los tipos más comunes de datos maestros se incluyen:

 

  • Datos de clientes: Los datos de clientes son perfiles que definen la identidad y los atributos del cliente, como nombres, datos de contacto e historial de cuenta. Estos datos garantizan la coherencia de la información sobre los clientes en los sistemas de CRM, facturación y asistencia.
  • Datos de productos: Los datos de productos son información que describe bienes y servicios, incluidos nombres de productos, SKU, especificaciones y precios. Unos datos de productos fiables son fundamentales para la gestión del inventario, las ventas y el comercio electrónico.
  • Datos de ubicación: Los datos de ubicación son detalles geográficos como direcciones, regiones o identificadores de instalaciones. Unos datos de ubicación coherentes son fundamentales para la logística, la distribución y el cumplimiento normativo.

¿Por qué es importante la gestión de datos maestros?

No se insiste lo suficiente en la importancia de la MDM. Al implementar la gestión de datos maestros, las empresas pueden lograr varios resultados clave:

  • Mayor precisión y coherencia de los datos: Unos datos limpios y fiables son esenciales para tomar decisiones de manera eficaz. Una organización con una única fuente de verdad en todos los sistemas reduce los errores costosos, como los que podrían surgir en caso de que hubiera contradicciones en las cifras del inventario de una empresa de logística.

  • Mejores analíticas de datos: Unos datos fiables permiten obtener información más profunda. Al disponer de una única fuente de verdad, es más fácil identificar tendencias, patrones y correlaciones que pueden orientar las decisiones estratégicas. Por ejemplo, un minorista puede usar analíticas del comportamiento de los clientes y de sus historiales de compras para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas a cada usuario.

  • Eficiencia operativa: La centralización y estandarización de la gestión de datos puede eliminar tareas manuales que consumen mucho tiempo. De ese modo, tus recursos pueden centrarse en el desarrollo de los productos principales, lo que mejora la eficiencia operativa y la productividad de los desarrolladores. Por ejemplo, si la MDM unifica los datos de oferta y demanda, los fabricantes pueden planificar mejor la producción para evitar tiempo de inactividad y garantizar un mejor flujo de trabajo.

Componentes clave de la gestión de datos maestros

Gobernanza de datos

 La MDM y la gobernanza de datos están interconectadas y se refuerzan de forma recíproca. La gobernanza de datos establece las políticas y roles para que los datos se ajusten a los estándares normativos, de privacidad y seguridad. La MDM se centra en crear una única fuente de información limpia para respaldar funciones empresariales, como marketing, ventas, finanzas y operaciones. La MDM facilita una gobernanza de datos eficaz al mantener un repositorio de datos maestros, mientras que la gobernanza aplica estándares de datos para garantizar una calidad de datos coherente. Juntas, fomentan la coherencia, la precisión y la fiabilidad.

Calidad de los datos

La calidad de los datos es un componente fundamental de la MDM, ya que la falta de fiabilidad en los datos puede perjudicar incluso a las estrategias de MDM mejor diseñadas. Unos datos de alta calidad se definen por su precisión, completitud y coherencia, lo que los convierte en una base fiable para las decisiones empresariales.  Lograr y mantener ese nivel de calidad en los datos requiere mucho esfuerzo, ya que implica contar con procesos para limpiarlos, validarlos y estandarizarlos. Es en este terreno en el que la tecnología y la automatización desempeñan un papel crucial, ya que optimizan estos procesos y reducen la carga de trabajo manual. El software avanzado de calidad de datos puede reducir los errores, las incoherencias y las duplicaciones.

Integración de datos

La integración de datos, habitualmente denominada extracción, transformación y carga (ETL), engloba las tres operaciones principales siguientes: 

  • Extracción: Exportar datos desde fuentes de datos específicas

  • Transformación: Transformar los datos para que coincidan con los de destino mediante reglas o conversiones

  • Carga: Importar los datos transformados a una base de datos de destino

El uso más reciente del término es ELT, y con él se hace hincapié en que la transformación de los datos puede ocurrir durante o después de la carga, una modalidad respaldada por sistemas como Snowflake. Este proceso es necesario para unificar conjuntos de datos de muchas fuentes en un único repositorio útil para diversas funciones empresariales.

Seguridad de los datos

Se trata del conjunto de prácticas que protegen la información frente a los accesos no autorizados, el robo o la corrupción. Ayuda a garantizar que todos los elementos de seguridad estén cubiertos, desde la protección de las aplicaciones de software y hardware hasta la implementación de controles de acceso y políticas de gobernanza de datos. La seguridad de los datos también se centra en ponerlos a disposición de las personas autorizadas que los necesiten, cuando los necesiten. 

Administración de datos

El término administración de datos hace referencia a la gestión y supervisión de los activos de datos de una organización a lo largo de su ciclo de vida. Los administradores de datos supervisan el ciclo de vida de los datos para garantizar su integridad, su precisión y su valor en toda la organización. Desempeñan un papel activo a la hora de cubrir las necesidades de cumplimiento y se especializan en los datos como activo estratégico.

Análisis de datos

Mediante técnicas analíticas avanzadas, como el análisis estadístico, el aprendizaje automático y el modelado predictivo, los datos se analizan para descubrir patrones e información significativos.

Ejemplos y casos de uso de la gestión de datos maestros

La gestión de datos maestros aporta valor en todos los sectores al garantizar la disponibilidad de datos fiables y coherentes para las operaciones empresariales críticas. Estos son algunos casos de uso habituales:

 

Retail: datos de clientes coherentes

En el sector del retail, la gestión de datos maestros unifica los perfiles de clientes en los sistemas de comercio electrónico, programas de fidelización y puntos de venta físicos. Al disponer de una vista única de cada cliente, las empresas de retail pueden personalizar ofertas, agilizar las devoluciones y mejorar el servicio al cliente.

 

Sanidad: registros unificados de pacientes

Los proveedores sanitarios utilizan la gestión de datos maestros para consolidar la información de los pacientes procedente de historiales clínicos electrónicos, laboratorios y sistemas de facturación. Esta vista unificada reduce los errores, mejora la coordinación asistencial y contribuye a mejores resultados para los pacientes.

 

Finanzas: datos de clientes depurados para el cumplimiento normativo

Las instituciones financieras confían en la gestión de datos maestros para mantener la precisión de los datos de clientes en las cuentas, las transacciones y los sistemas normativos. Unos datos depurados y coherentes ayudan a garantizar el cumplimiento de los requisitos de verificación de identidad de los clientes (KYC) y prevención del blanqueo de capitales (AML).

 

Fabricación: información estandarizada sobre productos y proveedores

Los fabricantes aplican la gestión de datos maestros para estandarizar las especificaciones de productos y la información de proveedores en sus operaciones globales. Esto reduce los registros duplicados, mejora la visibilidad de la cadena de suministro y facilita una planificación de la demanda más precisa.

Cómo implementar una estrategia de MDM

Una estrategia de MDM bien definida comienza por entender las metas y objetivos empresariales concretos. Al alinear las iniciativas de MDM con estos objetivos, las organizaciones pueden garantizar que sus labores de gestión de datos contribuyan directamente al éxito general del negocio. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la satisfacción del cliente, la estrategia puede centrarse en crear una vista unificada de los clientes para proporcionar experiencias personalizadas y campañas de marketing focalizadas.

A continuación, las empresas deben identificar los dominios de datos y las entidades que desean gestionar, por ejemplo, los datos financieros, de clientes o de productos. También deben conocer a fondo los procesos de negocio relacionados y a las partes interesadas responsables de estos dominios de datos o que se vean influidas por ellos.

Seguidamente, las organizaciones deben evaluar cuidadosamente su infraestructura y los sistemas de datos que ya tienen. Esto implica examinar la calidad de los datos, identificar fuentes de datos y conocer las prácticas de gobernanza de datos. Al hacer una evaluación exhaustiva de los datos, pueden detectar lagunas o incoherencias que deben abordar durante el proceso de implementación.

Las prácticas recomendadas para la implementación de la MDM incluyen establecer un marco sólido de gobernanza de datos que ayude a garantizar la calidad y la integridad de los datos, y fomentar la colaboración en materia de datos entre diferentes departamentos. Es crucial contar con un equipo dedicado a la gestión y el mantenimiento de los datos maestros, así como a la definición de políticas y procedimientos específicos de gobernanza de datos.

Por último, las empresas deben cuantificar el éxito de las iniciativas de MDM para llevar un seguimiento de los avances, identificar áreas de mejora y justificar el valor de las labores de gestión de datos. Se pueden utilizar indicadores clave de rendimiento (KPI), como la precisión, la completitud y el cumplimiento de los datos, para evaluar la eficacia de las estrategias de MDM. La supervisión periódica y la elaboración de informes sobre estos KPI permiten a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos y optimizar continuamente sus procesos de MDM.

Prácticas recomendadas de gestión de datos maestros

Desarrollar una estrategia eficaz de gestión de datos maestros requiere tanto los procesos adecuados como la tecnología correcta. A continuación se presentan varias prácticas recomendadas para una implementación exitosa:

 

1. Establecer un marco de gobernanza

Una gobernanza clara define quién es responsable de gestionar los datos maestros y cómo hay que mantenerlos. Esto incluye fijar políticas de propiedad, acceso y responsabilización. Un marco de gobernanza sólido contribuye a garantizar la coherencia y generar confianza en los datos de toda la organización.

 

2. Garantizar la calidad de los datos 

La gestión de datos maestros depende de información precisa, completa y actualizada. La validación periódica, la corrección de errores y la supervisión continua ayudan a mantener altos estándares de calidad de datos. Los datos maestros de alta calidad reducen el riesgo y refuerzan la toma de decisiones.

 

3. Utilizar las tecnologías adecuadas

Elegir las herramientas correctas es esencial para el escalado de la gestión de datos maestros. Las plataformas modernas admiten la integración de datos, la gestión de metadatos y la automatización de flujos de trabajo. La tecnología adecuada también facilita la aplicación de políticas de gobernanza y el mantenimiento de una fuente de verdad única y fiable.

Herramientas y soluciones de MDM

Las herramientas de gestión de datos maestros son plataformas de software diseñadas para centralizar y organizar los datos maestros, así como para mantener su precisión. Su objetivo es optimizar la forma en que las organizaciones gestionan los datos de clientes, productos, proveedores y ubicación en múltiples sistemas. Al ofrecer un único punto de control, las herramientas de gestión de datos maestros reducen las incoherencias y contribuyen a que las operaciones empresariales se basen en información fiable.

 

Funcionalidades clave de las herramientas de MDM

 

Automatización de flujos de trabajo de integración de datos

Las herramientas de gestión de datos maestros se conectan a varias fuentes de datos y automatizan el proceso de ingesta, asignación y consolidación de datos. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que las actualizaciones fluyan de forma coherente entre los sistemas.

 

Aplicación de reglas de calidad de los datos

Las funciones de calidad de los datos detectan errores, campos vacíos o incoherencias y aplican automáticamente reglas predefinidas para corregirlos. Así, las organizaciones obtienen registros más precisos y mayor confianza en los datos.

 

Modelado de entidades y atributos de datos maestros

Las herramientas de gestión de datos maestros permiten a las organizaciones definir cómo se estructuran las entidades principales, como clientes, productos o proveedores. Los atributos estandarizados, como nombres, códigos o clasificaciones, hacen que los informes y el análisis sean más fiables. 

 

Gestión de relaciones y jerarquías entre entidades

Las organizaciones pueden utilizar plataformas de gestión de datos maestros para modelar y gestionar las relaciones entre entidades, como clientes y sus cuentas o productos y sus categorías. Esto ofrece a los equipos una visión clara de las dependencias y ayuda a coordinar los procesos entre departamentos.

 

Optimización de flujos de trabajo y aprobaciones

Muchas plataformas de gestión de datos maestros incluyen funciones de flujo de trabajo para revisar, aprobar o actualizar registros. La gestión de cambios se vuelve más transparente y los equipos pueden hacer un seguimiento de la evolución de los datos a lo largo del tiempo.

 

Compatibilidad con marcos de gobernanza y cumplimiento

Los equipos suelen incorporar a las herramientas de gestión de datos maestros controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y comprobaciones de cumplimiento. Estas capacidades ayudan a proteger la información confidencial y a cumplir los requisitos normativos.

Preguntas frecuentes sobre la gestión de datos maestros

Los sistemas de gestión de datos maestros son soluciones de software diseñadas para crear y mantener una fuente de verdad única y coherente para los datos empresariales de una organización. Integran información de varios sistemas, aplican reglas de calidad de los datos y proporcionan herramientas de gobernanza y cumplimiento.

Los cuatro tipos principales de gestión de datos maestros son:

  1. Gestión de datos de clientes: Se centra en consolidar y estandarizar los registros de clientes.

  2. Gestión de datos de productos: Gestiona la información de productos, como SKU, especificaciones y precios.

  3. Gestión de datos de proveedores: Estandariza los datos de proveedores para proporcionar visibilidad en adquisiciones y la cadena de suministro.

  4. Gestión de datos de ubicación: Unifica la información geográfica, como direcciones o códigos regionales.

Extraer, transformar y cargar (ETL) es un proceso que mueve datos de un sistema a otro. A lo largo del proceso, transforma los datos en una estructura apta para el análisis, generalmente dentro de un almacén de datos. La gestión de datos maestros se centra en crear y mantener registros coherentes y precisos de entidades empresariales como clientes, productos y proveedores. El proceso ETL prepara los datos para el análisis, mientras que MDM garantiza que los datos de referencia subyacentes permanezcan estandarizados y sean fiables en toda la organización.