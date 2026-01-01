DescargarSnowflake CoCo
Descargar la versión de escritorio para Mac
Instalar CoCo CLI
macOS / Linux / Windows (WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows (nativo)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Consulta la documentación de Snowflake para obtener ayuda, resolver problemas y acceder a las guías de funciones:
Vista previa sujeta a los términos de Snowflake
Snowflake CoCo Desktop
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas sobre Snowflake CoCo Desktop? Tenemos las respuestas. Estas son algunas de las preguntas más habituales para que entiendas cómo funciona y cómo empezar.
¿Necesito una cuenta de Snowflake para usar CoCo Desktop?
Sí. CoCo Desktop requiere una cuenta de Snowflake con Cortex Code habilitado. Obtén más información detallada. Si no tienes cuenta, contacta con tu administrador de Snowflake o regístrate para una prueba de Snowflake.
¿Cómo conecto CoCo Desktop a mi cuenta de Snowflake?
La primera vez que lo abras, selecciona el método de autenticación “Sign in with SSO” y autentícate a través del proveedor de identidad de tu organización. CoCo establecerá automáticamente una conexión segura con tu cuenta de Snowflake. No hace falta editar manualmente ningún archivo de configuración.
¿Cómo conecto CoCo Desktop a mis herramientas?
CoCo Desktop es compatible con servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) para conectarse a herramientas como Google Workspace, Jira, GitHub y muchas más. Configúralos en Agent settings > MCP Servers o pide a tu administrador de Snowflake que habilite los conectores a nivel de cuenta.
¿Tiene que estar encendido mi ordenador para que se ejecuten las tareas?
Sí. CoCo Desktop se ejecuta de forma local en tu ordenador. Si cierras la aplicación o apagas el ordenador, las sesiones activas se pausarán. Puedes reanudar las sesiones cuando vuelvas a abrir la aplicación.
¿Dónde puedo obtener ayuda o más información?
Consulta la documentación de CoCo Desktop para obtener ayuda con la configuración, resolver problemas y acceder a guías de funciones.