Snowflake lleva la IA generativa a las imágenes, los vídeos y más con los multimodal language models de Reka en Snowflake Cortex

En Snowflake, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial (IA) para tomar mejores decisiones, aumentar la productividad y llegar a más clientes utilizando datos de todo tipo. Los large language models (LLM) son un elemento esencial de las aplicaciones de IA generativa, y los multimodal models constituyen una categoría muy útil que permite a los usuarios ir más allá del texto e incorporar imágenes y vídeos a sus indicaciones. De esa manera, pueden comprender mejor el contexto y el significado de los datos.

Hoy, nos complace anunciar que vamos a ampliar nuestra colaboración con Reka para utilizar su abanico de multimodal models de alta capacidad en Snowflake Cortex. Fruto de esta colaboración, vamos a incorporar Flash, un modelo optimizado para preguntas cotidianas, y estamos trabajando para incluir también Core, el modelo de mayor tamaño y rendimiento de Reka. Esto permitirá a nuestros clientes extraer valor de más tipos de datos de forma fluida con la capacidad de la IA multimodal en el mismo entorno donde se encuentran los datos y con la protección que brindan la seguridad y la gobernanza integradas de Snowflake Data Cloud. Según las últimas pruebas de Reka, tanto Flash como Core tienen una capacidad muy alta. De hecho, la de Core se aproxima a la que ofrecen GPT-4 y Gemini Ultra, lo que lo convierte en uno de los LLM más potentes del panorama actual.

Además de ampliar nuestra colaboración con NVIDIA para respaldar aplicaciones de IA generativa y mejorar el rendimiento y la escalabilidad de los modelos, el trabajo que hacemos con Reka y otros proveedores de LLM es el ejemplo más reciente de cómo en Snowflake estamos mejorando nuestras capacidades de IA para los clientes.

Snowflake sigue firme en su compromiso para hacer que la IA sea segura, fácil de usar y rápida de implementar tanto para los usuarios empresariales como para los técnicos. En conjunto, nuestras colaboraciones y las inversiones que hacemos en IA son una prueba de que seguiremos ofreciendo a los clientes la máxima variedad de opciones y tecnologías para crear aplicaciones de IA potentes.