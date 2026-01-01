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Expedition. Free, virtual, Nov 3–6.

Technical tracks for practitioners, outcomes for leaders.

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SSC Integration Co. Ltd. logo
Snowpro Core Certifications: 2
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SSC Integration Co. Ltd.

Headquarters: Thailand
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SSC Integration Co., Ltd. focuses on providing end-to-end data management solutions, including real-time data management, data integration, security, and governance. The company specializes in AI, machine learning, and advanced analytics, helping businesses enhance decision-making and optimize technology environments. Their expertise also includes cloud data platform, data security, and low-code platforms. The company's vision is to maximize business value through effective data utilization.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.