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Director, Enterprise Security Trust (Certifications & Audit)
Alvaro Hoyos
Alvaro leads Certifications and Customer Trust at Snowflake. He is an experienced security, risk management and compliance leader with over two decades of experience building and scaling programs across major technology and audit firms. Previously, he led global compliance certifications for a leading hyperscaler and served as CISO and Data Privacy Officer at an identity management firm. He built his foundation in IT security auditing and consulting at global accounting firms.