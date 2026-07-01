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Blog/Alvaro Hoyos

Alvaro Hoyos

Director, Enterprise Security Trust (Certifications & Audit)
Alvaro leads Certifications and Customer Trust at Snowflake. He is an experienced security, risk management and compliance leader with over two decades of experience building and scaling programs across major technology and audit firms. Previously, he led global compliance certifications for a leading hyperscaler and served as CISO and Data Privacy Officer at an identity management firm. He built his foundation in IT security auditing and consulting at global accounting firms.
JUL 01, 2026Healthcare & Life Sciences

Snowflake Achieves HDS Certification in France, Helping Healthcare Organizations Accelerate Data and AI Innovation

Alistair Hankin
Alistair Hankin +1

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