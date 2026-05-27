Snowflake übernimmt Natoma, um Unternehmen kontrollierten Agentic-Zugriff zu bieten

Das Versprechen von KI-Agenten ist überzeugend: Systeme, die nicht mehr nur Fragen beantworten, sondern in Ihrem Namen Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen – und das über jede Anwendung, jeden Posteingang und jeden Workflow hinweg, auf denen Ihr Unternehmen basiert.

Für Einzelpersonen ist dies bereits ein enormer Produktivitätsmultiplikator. Für Unternehmen hat die Notwendigkeit von starker Governance und Sicherheit diese Vision bisher unerreichbar erscheinen lassen.

In der Praxis erleben die Personen, die diese Magie heute schon nutzen, dies meist außerhalb des Einflussbereichs der IT. Sie haben ihre eigenen Model Context Protocol (MCP)-Server verbunden und Agenten ohne Genehmigung an Datenquellen angeschlossen. Dadurch entsteht genau die Art von Schatten-KI-Risiko, das CISOs nachts nicht schlafen lässt: proprietäre Daten, die möglicherweise in ungeprüfte Modelle fließen, oder Agenten, die auf Systeme zugreifen, auf die sie keinen Zugriff haben sollten.

Agenten verhalten sich anders als menschliche Nutzer:innen. Sie können Pfade erkunden, APIs aufrufen und Workflows auf eine Weise ausprobieren, die klare Grenzen und Aufsicht erfordert.

Unternehmen benötigen eine Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden die Magie der Agentic-Produktivität zu bieten und gleichzeitig einen zentralen Kontrollpunkt darüber zu behalten, worauf diese Agenten zugreifen und was sie tun können.

Deshalb haben wir heute unsere Absicht bekannt gegeben, Natoma zu übernehmen.

Warum Snowflake und warum Natoma?

Für mehr als 13.300 Unternehmenskunden ist Snowflake seit Langem der Ort, an dem sie ihre wichtigsten Daten verwalten, weil sie der Durchsetzung von Richtlinien, der Sicherheit und den Zugriffskontrollen vertrauen, die in unserer Plattform verankert sind. Da KI-Agenten nun in der Lage sind, auf diese Daten einzuwirken und sie nicht nur abzufragen, wenden wir dieselbe Strenge auf die Arbeitsweise dieser Agenten an.

Natoma setzt genau hier an.

Ihre Plattform ist ein zentralisiertes MCP-Gateway, das Identität, Richtlinien und Audits auf der Ebene von Tool-Aufrufen durchsetzt. Für Aktionen, die über Natoma geleitet werden, bietet die Plattform Transparenz darüber, wer die Aktion angefordert hat, welche Berechtigungen vorliegen und ob die Aktion zulässig ist. Dies erweitert die Verantwortlichkeit auf die neue Oberfläche von Aktionen, Tool-Aufrufen und anwendungsübergreifenden Workflows. Nach Abschluss der Übernahme wird die Integration der Funktionen von Natoma in Snowflake es Kunden ermöglichen, Cortex Agents sicher und skalierbar mit den Unternehmensanwendungen zu verbinden, die sie täglich nutzen.

Über die Technologie hinaus hat das Team hinter Natoma Unternehmen aufgebaut und an Okta und Google verkauft und bringt umfassende Expertise im Bereich Identity Governance mit. Sie agieren schnell, verstehen Compliance und haben ein Produkt entwickelt, das die Benutzerfreundlichkeit für nicht-technische Nutzer:innen mit den Governance- und Kontrollerwartungen von Unternehmenssicherheitsteams in Einklang bringt.

Was dies für Snowflake-Kunden bedeutet

Mit den Funktionen von Natoma erwachen die KI-Agenten von Snowflake zum Leben. Es bringt eines der Schlüsselelemente des Agentic Enterprise – die Unternehmensanwendungen, auf die sich Ihre Teams tagtäglich verlassen – in die Steuerungsebene von Snowflake.

Nach der Integration werden Cortex Code und Snowflake Intelligence zu einer einzigen Schnittstelle für die Erledigung Ihrer täglichen Arbeit. Fassen Sie Ihren Kalender zusammen, senden Sie E-Mails, öffnen Sie Tickets, finden Sie das Dokument, das irgendwo in Ihrem Dateispeicher vergraben ist, aktualisieren Sie einen CRM-Datensatz, fragen Sie Ihre Unternehmensdaten ab – alles von einem Ort aus, mit integrierten Governance- und Sicherheitskontrollen. All die detaillierten Kontrollen darüber, wer was tun darf, pro Tool und pro Aktion, lassen sich unternehmensweit einfacher bereitstellen und verwalten.

Und all dieser Kontext, der aus Ihren Unternehmensanwendungen einfließt, bereichert die Snowflake-Daten, denen Sie bereits vertrauen, und treibt intelligentere KI-Aktionen mit einem reichhaltigeren organisatorischen Kontext an. Snowflake wird zur Grundlage für Daten- und Aktions-Workflows, mit der richtigen Governance und den richtigen Kontrollen.

Intern leben wir dies bereits. Wir haben Natoma in unserem gesamten Unternehmen implementiert, und die Ergebnisse waren sofort spürbar: Es fasst meine ungelesenen E-Mails zusammen, durchsucht Slack und Google Drive, wenn ich mich nicht erinnern kann, wo etwas geteilt wurde, und bringt das zum Vorschein, was ich brauche, ohne dass ich den Kontext zwischen fünf verschiedenen Tools wechseln muss.

Aber solche Erlebnisse funktionieren auf Unternehmensebene nur, wenn sie mit dem richtigen Sicherheitsmodell einhergehen. Je fähiger Agenten werden, desto wichtiger wird die Identität.

Grenzen setzen, ohne jemanden auszubremsen

Ich betrachte die Identität von Agenten auf eine bestimmte Weise. Es ist, als würde man einem Praktikanten seine Kreditkarte geben und sagen: „Erledige das für mich“, aber mit der Möglichkeit, ein Ausgabenlimit festzulegen und genau einzuschränken, welche Geschäfte er besuchen darf. Die Identität von Agenten bietet Verantwortlichkeit und Grenzen für Systeme, die bei der Erkundung von Pfaden wirklich kreativ sind, und stellt sicher, dass sie innerhalb der von Ihnen vorgesehenen Grenzen bleiben.

Der Endzustand, sobald Natoma vollständig integriert ist, sollte sich für die Nutzer:innen unsichtbar anfühlen. Ein Admin legt einen Schalter um, und die Mitarbeitenden müssen nichts anders machen. Sie bemerken lediglich, dass die KI-Tools, die sie bereits nutzen, plötzlich in ihrem Namen auf viel mehr Informationen zugreifen können – und das alles in einer kontrollierten Umgebung. Das Sicherheitsteam blockiert den Zugriff nicht; es ermöglicht ihn.

So wird Sicherheit zu einem Wegbereiter und nicht zu einem Hindernis. Das ist der Standard, auf den wir hinarbeiten, und Natoma ist der nächste große Schritt.

Dies ist erst der Anfang

Diese geplante Übernahme setzt die Arbeit fort, die wir Anfang des Jahres mit dem Prompt-Injection-Schutz von AI Guardrails begonnen haben: der Aufbau eines breiteren Portfolios für sichere Unternehmens-KI, das gleichzeitig schützt und befähigt.

An das Natoma-Team: Ich habe kürzlich Ihr Büro in Boston besucht und war beeindruckt von einer Gruppe von Menschen, denen die Benutzererfahrung sehr am Herzen liegt, die mit echter Dringlichkeit handeln und sich nahtlos in unsere Arbeitsweise einfügen. Ich freue mich darauf, diese Übernahme abzuschließen und zu sehen, was wir gemeinsam aufbauen können, und ich bin gespannt darauf, dass unsere Kunden erleben, was Sie geschaffen haben.

Mehr dazu auf dem Snowflake Summit 26. Freuen Sie sich auf weitere Updates!

Der Abschluss dieser Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen