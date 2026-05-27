Snowflake va acquérir Natoma pour offrir aux entreprises un accès agentique gouverné

La promesse des agents d’IA est séduisante : des systèmes qui ne se contentent plus de répondre aux questions, mais prennent des décisions et agissent en votre nom dans chaque application, boîte de réception et workflow au cœur de votre activité.

Pour les individus, c’est déjà un puissant levier de productivité. Pour les entreprises, les impératifs de gouvernance et de sécurité ont jusqu’ici rendu cette vision inaccessible.

Dans les faits, les personnes qui profitent aujourd’hui de cette magie le font le plus souvent hors du contrôle de l’IT. Elles connectent leurs propres serveurs de protocole de contexte de modèle (Model Context Protocol, MCP) et relient des agents à des sources de données sans autorisation. Elles créent ainsi précisément le type de risque lié à l’IA fantôme qui empêche les CISO de dormir : des données propriétaires susceptibles d’être transmises à des modèles non validés ou des agents accédant à des systèmes auxquels ils ne devraient pas avoir accès.

Les agents ne se comportent pas comme les utilisateurs humains. Ils peuvent explorer différentes pistes, appeler des API et tenter d’exécuter des workflows d’une manière qui exige des limites claires et une supervision rigoureuse.

Les entreprises doivent permettre à leurs équipes de profiter de la puissance de la productivité agentique, tout en conservant un point de contrôle unique sur les accès et les actions de ces agents.

C’est pourquoi nous avons aujourd’hui annoncé notre intention d’acquérir Natoma.

Pourquoi Snowflake et Natoma ?

Plus de 13 300 entreprises clientes confient depuis longtemps à Snowflake la gestion de leurs données stratégiques. Elles font confiance aux contrôles d’accès, à la sécurité et à l’application des règles intégrés à notre plateforme. Désormais, alors que les agents d’IA peuvent agir sur ces données et non plus seulement les interroger, nous appliquons la même rigueur à leur fonctionnement.

C’est précisément le défi auquel répond Natoma.

Sa plateforme est une passerelle MCP centralisée qui applique des contrôles d’identité, de règles et d’audit au niveau de chaque appel d’outil. Pour chaque action acheminée par Natoma, la plateforme permet de savoir qui l’a demandée, de quelles autorisations cette personne dispose et si l’action est permise. Cette approche étend la traçabilité au nouveau périmètre que constituent les actions, les appels d’outils et les workflows interapplications. Une fois l’acquisition finalisée, l’intégration des fonctionnalités de Natoma dans Snowflake permettra aux clients de connecter des Cortex Agents aux applications d’entreprise qu’ils utilisent au quotidien, en toute sécurité, et de faire évoluer leur déploiement.

Au-delà de la technologie, l’équipe de Natoma a déjà créé des entreprises ensuite acquises par Okta et Google. Elle apporte une expertise pointue de la gouvernance des identités. Cette équipe avance vite, maîtrise les enjeux de conformité et a conçu un produit qui concilie simplicité d’utilisation pour les profils non techniques et exigences des équipes de sécurité d’entreprise en matière de gouvernance et de contrôle.

Ce que cela changera pour les clients de Snowflake

Avec les fonctionnalités de Natoma, les agents d’IA de Snowflake prennent vie. Natoma intègre au plan de contrôle de Snowflake l’un des piliers de l’entreprise agentique : les applications d’entreprise sur lesquelles vos équipes s’appuient au quotidien.

Une fois l’intégration terminée, CoCo et CoWork offriront une interface unique pour accomplir vos tâches quotidiennes. Résumez votre agenda, envoyez des e-mails, ouvrez des tickets, retrouvez un document enfoui dans votre espace de stockage, mettez à jour un enregistrement CRM ou exécutez une requête sur vos données d’entreprise. Tout se fait depuis une interface unique, avec des contrôles de gouvernance et de sécurité intégrés. Les contrôles granulaires qui déterminent qui peut faire quoi, pour chaque outil et chaque action, seront plus faciles à déployer et à gérer à l’échelle de l’organisation.

Tout le contexte issu de vos applications d’entreprise enrichit les données Snowflake auxquelles vous faites déjà confiance. Résultat : des actions d’IA plus pertinentes, alimentées par un contexte organisationnel plus riche. Snowflake devient le socle des workflows de données et d’actions, avec les contrôles et la gouvernance appropriés.

Nous en faisons déjà l’expérience en interne. Nous avons déployé Natoma dans toute notre organisation, avec des résultats immédiats : la solution résume mes e-mails non lus, effectue des recherches dans Slack et Google Drive lorsque je ne sais plus où un élément a été partagé, puis affiche ce dont j’ai besoin sans m’obliger à jongler entre cinq outils différents.

Mais pour faire évoluer de telles expériences à l’échelle de l’entreprise, il faut les adosser au bon modèle de sécurité. Plus les agents gagnent en capacités, plus l’identité devient essentielle.

Fixer des limites sans ralentir les équipes

J’envisage l’identité des agents d’une manière très concrète. C’est comme confier votre carte bancaire à un stagiaire en lui disant : « Occupez-vous-en pour moi », tout en définissant un plafond de dépenses et les magasins précis dans lesquels il peut l’utiliser. L’identité des agents apporte traçabilité et limites à des systèmes capables d’explorer des pistes avec une réelle inventivité. Elle garantit qu’ils restent dans le cadre que vous avez défini.

Une fois Natoma entièrement intégré, l’expérience finale devrait être imperceptible pour l’utilisateur. Un admin active une option, sans que les équipes aient à changer leurs habitudes. Elles constatent simplement que les outils d’IA qu’elles utilisent déjà peuvent soudain accéder en leur nom à bien plus d’informations, le tout dans un environnement gouverné. L’équipe de sécurité ne bloque pas l’accès ; elle le rend possible.

La sécurité devient ainsi un accélérateur, et non plus un frein. C’est la norme que nous voulons établir, et Natoma marque une nouvelle étape majeure dans cette direction.

Ce n’est qu’un début

Ce projet d’acquisition prolonge le travail engagé plus tôt cette année avec la protection AI Guardrails contre l’injection de prompts : constituer un portefeuille plus large de solutions d’IA d’entreprise sécurisée, capable de protéger tout en ouvrant de nouvelles possibilités.

À l’équipe de Natoma : j’ai récemment visité vos bureaux de Boston et découvert une équipe profondément attachée à l’expérience utilisateur, animée par un véritable sentiment d’urgence et parfaitement en phase avec notre façon de travailler. J’ai hâte de finaliser cette acquisition et de découvrir ce que nous pourrons créer ensemble. Je suis tout aussi impatient de voir nos clients profiter de ce que vous avez conçu.

Nous vous en dirons plus lors du Snowflake Summit 26. Suivez nos actualités pour en savoir plus !

La finalisation de cette acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Déclarations prévisionnelles