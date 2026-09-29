Eine der interessantesten Veränderungen, die ich bei der Arbeit mit Kund:innen bei Snowflake beobachtet habe, ist die Entwicklung unserer Gespräche über Observability.

Vor einigen Jahren konzentrierten sich technische Führungskräfte auf Instrumentierung und Transparenz: Wie erfassen wir mehr Telemetrie? Wie reduzieren wir die mittlere Lösungszeit? Wie erhalten wir einen besseren Einblick in immer komplexere Systeme?

Heute machen OpenTelemetry und moderne Observability-Plattformen wie Observe by Snowflake die Beantwortung vieler dieser Fragen einfacher. Gespräche über Observability können nun mit Geschäftskennzahlen und -ergebnissen beginnen, nicht mit Protokollen, Metriken und Traces. Das Ziel ist nicht mehr nur zu verstehen, was in verteilten Systemen passiert, sondern technische Daten damit zu verknüpfen, was sie für das Unternehmen bedeuten.

Dieser Wandel wirft eine Reihe praktischer Fragen für Engineering-Teams auf:

Wie lange sollten wir Telemetrie aufbewahren?

Wie verbinden wir operative Daten mit Kunden- und Geschäftsdaten?

Wie kann Telemetrie Analysen und KI unterstützen?

Wie stellen wir sicher, dass Observability-Daten offen und unter unserer Kontrolle bleiben?

Diese Fragen sind nicht theoretisch. Sie tauchen auf, sobald die technischen Auswirkungen eines Vorfalls zu einer Frage von Kundenabwanderung, Umsatz und geschäftlichen Auswirkungen werden.