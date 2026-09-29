Dans le cadre de mon travail avec les clients de Snowflake, l’une des évolutions les plus intéressantes que j’ai constatées concerne nos échanges sur l’observabilité.

Il y a quelques années, les responsables ingénierie se concentraient sur l’instrumentation et la visibilité : Comment collecter davantage de télémétrie ? Comment réduire le temps moyen de résolution ? Comment gagner en visibilité sur des systèmes toujours plus complexes ?

Aujourd’hui, OpenTelemetry et les plateformes d’observabilité modernes comme Observe by Snowflake permettent de répondre plus facilement à bon nombre de ces questions. Les échanges sur l’observabilité peuvent désormais commencer par les indicateurs et résultats métier, plutôt que par les journaux, les métriques et les traces. L’objectif n’est plus seulement de comprendre ce qui se passe dans les systèmes distribués, mais de relier les données techniques à leur signification pour l’entreprise.

Cette évolution soulève plusieurs questions concrètes pour les équipes d’ingénierie :

Combien de temps devons-nous conserver la télémétrie ?

Comment relier les données opérationnelles aux données clients et métier ?

Comment la télémétrie peut-elle servir l’analytique et l’IA ?

Comment garantir que les données d’observabilité restent ouvertes et sous notre contrôle ?

Ces questions sont loin d’être théoriques. Elles se posent dès que l’impact technique d’un incident soulève des enjeux d’attrition client, de chiffre d’affaires et d’impact métier.