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7 de outubro

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Contexto do Horizon

Anúncio do Snowflake Horizon Context

Snowflake Contexto do Horizon

Contexto ativo para IA e BI que fornece respostas confiáveis. Capture a semântica de negócios em sistemas de dados e de inteligência de mercado para que cada agente, ferramenta e aplicação de IA opere com a mesma lógica confiável.

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Coletar contexto

Extraia metadados de sistemas diferentes para fornecer à IA uma visão completa dos dados dentro e fora do Snowflake. 

Enriqueça o contexto

Automatize o enriquecimento de metadados e reduza o esforço manual para criar e manter uma camada de contexto, mantendo os humanos informados.

Ativar contexto

Descubra, acesse e ative automaticamente o contexto de dados para IA, BI e aplicativos.

Principais diferenciais

Uma fonte de verdade em cada ferramenta e caso de uso

Conectores e padrões

Colete metadados de várias fontes

  • Reúna contextos avançados, como logs de query, popularidade e esquemas de várias fontes de inteligência de mercado em um catálogo pesquisável.

  • Vá além dos metadados exclusivos do Snowflake. Catalogue todo o seu acervo de dados com conectores prontos para uso, como Tableau, Power BI* e muito mais.

  • Configure qualquer produtor do OpenLineage (como o Apache Airflow1) para enviar informações de linhagem automaticamente.

  • Compartilhe metadados entre fornecedores com o padrão Open Semantic Interchange (OSI), apoiado por 50+ empresas participantes.

Camada de contexto de negócios

Enriqueça seus dados para deixar todos os ativos prontos para a IA

  • Exibir sinais de qualidade da linhagem em nível de coluna no Snowflake e em bancos de dados externos, além de gerar documentação automaticamente a partir de metadados.

  • Crie visualizações semânticas no Semantic Studio*, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) assistido por IA no Workspaces com controle de versão baseado em Git e integração com o Snowflake CoCo .

  • Evite o trabalho manual com o Semantic View Autopilot, ingira arquivos SQL, Tableau ou Power BI* existentes e gere sua exibição semântica automaticamente.

  • Gerencie métricas de nível de detalhe, definições de modular e materializações que reescrevem queries para você.

Alcance multiplataforma

Obtenha respostas confiáveis em todas as ferramentas que suas equipes usam

  • Encontre ativos em todo o seu acervo de dados com o Universal Search,* agora mais rápido com palavras-chave híbridas e classificação semântica.

  • Consulte definições governadas de forma nativa no Power BI, Tableau, Excel, Google Sheets, Google Data Studio e ThoughtSpot.*

  • Faça qualquer pergunta sobre dados e obtenha respostas baseadas em definições governadas. O CoCo localiza e queries as visualizações semânticas corretas automaticamente.

  • Conceda aos agentes de IA externos acesso governado aos dados governados por meio do MCP. Conecte-se a partir do Claude, do Cursor ou de qualquer estrutura de agente.

Powered by Catálogo do Snowflake Horizon

horizon catalog diagram

Agentes de IA e análise de dados conversacional

Faça qualquer pergunta sobre dados em linguagem natural e obtenha respostas baseadas na lógica empresarial governada. Snowflake o CoCo e o Snowflake CoWork descobrem e query automaticamente as visualizações semânticas corretas, para que todos os agentes e analistas de IA trabalhem com as mesmas definições confiáveis.

Semântica

Defina sua lógica de negócios uma vez em Semantic Views e ela se aplica a todos os lugares. Use o Semantic Studio* para criar e testar definições com a ajuda de IA, ou deixe que o Semantic View Autopilot gere exibições semânticas automaticamente a partir de seus arquivos SQL, Tableau ou Power BI existentes.

Conectores de BI prontos para uso para metadados avançados

Catalogue todo o seu acervo de dados, do Snowflake às ferramentas de BI, como Tableau e Power BI, em um único hub pesquisável enriquecido com logs de query, esquemas e métricas de popularidade.

Respostas confiáveis com o Snowflake CoCo

O CoCo recupera automaticamente o contexto relevante usando palavras-chave híbridas e pesquisa semântica.

Contexto do Horizon Parceiros do ecossistema

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CONTEXTO DO HORIZONTE

Perguntas frequentes Perguntas

Encontre respostas sobre configuração, compatibilidade e como o Horizon Context se ajusta ao seu stack existente.

O Horizon Context é a camada de contexto governada incorporada ao Snowflake Horizon Catalog. Ele centraliza as definições de negócios, as métricas, os relacionamentos e a lógica para que sejam aplicados de forma consistente a todas as ferramentas de BI, agentes de IA e aplicações.

Sim. Extraia contexto de bancos de dados externos, ferramentas de BI e sistemas de pipeline usando conectores de metadados. As políticas de governança são aplicadas independentemente de onde os dados estejam fisicamente armazenados.

O Horizon Context melhora a precisão, permitindo que os agentes de IA descubram e query automaticamente visualizações semânticas que contêm lógica empresarial governada. Em vez de adivinhar o contexto a partir de esquemas brutos, os modelos de IA raciocinam a partir de definições confiáveis, reduzindo as alucinações e produzindo respostas consistentes e confiáveis.

Não. dbt define a lógica de transformação (como os dados são criados). As visões semânticas definem o significado comercial (como os dados são interpretados). Eles são complementares. Use dbt para transformar; use o Horizon Context para controlar o significado.

As camadas de terceiros ficam fora do mecanismo de query. A governança pode ser contornada consultando tabelas diretamente. O Horizon Context impõe a segurança e a lógica de negócios no nível do mecanismo, não podendo ser contornado.

O contexto que o Snowflake reúne abrange várias camadas. Você pode pensar sobre isso desta maneira: 

  • Estrutural: o que existe e como se conecta (ex. tabelas, colunas, linhagem)
  • Operacional: o que está acontecendo (por exemplo, queries, frescor desempenho)
  • Semântica: o que significa (ex. definições, métricas, ontologia)
  • Comportamental: como é usado (por exemplo, popularidade, padrões de query)

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* Private preview, Public preview, Coming soon

1 "Apache Airflow” is a registered trademark or trademark of the Apache® Software Foundation in the United States and/or other countries.