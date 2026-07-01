Snowflake Contexto do Horizon
Contexto ativo para IA e BI que fornece respostas confiáveis. Capture a semântica de negócios em sistemas de dados e de inteligência de mercado para que cada agente, ferramenta e aplicação de IA opere com a mesma lógica confiável.
Coletar contexto
Extraia metadados de sistemas diferentes para fornecer à IA uma visão completa dos dados dentro e fora do Snowflake.
Enriqueça o contexto
Automatize o enriquecimento de metadados e reduza o esforço manual para criar e manter uma camada de contexto, mantendo os humanos informados.
Ativar contexto
Descubra, acesse e ative automaticamente o contexto de dados para IA, BI e aplicativos.
Conectores e padrões
Colete metadados de várias fontes
Reúna contextos avançados, como logs de query, popularidade e esquemas de várias fontes de inteligência de mercado em um catálogo pesquisável.
Vá além dos metadados exclusivos do Snowflake. Catalogue todo o seu acervo de dados com conectores prontos para uso, como Tableau, Power BI* e muito mais.
Configure qualquer produtor do OpenLineage (como o Apache Airflow1) para enviar informações de linhagem automaticamente.
Compartilhe metadados entre fornecedores com o padrão Open Semantic Interchange (OSI), apoiado por 50+ empresas participantes.
Camada de contexto de negócios
Enriqueça seus dados para deixar todos os ativos prontos para a IA
Exibir sinais de qualidade da linhagem em nível de coluna no Snowflake e em bancos de dados externos, além de gerar documentação automaticamente a partir de metadados.
Crie visualizações semânticas no Semantic Studio*, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) assistido por IA no Workspaces com controle de versão baseado em Git e integração com o Snowflake CoCo .
Evite o trabalho manual com o Semantic View Autopilot, ingira arquivos SQL, Tableau ou Power BI* existentes e gere sua exibição semântica automaticamente.
Gerencie métricas de nível de detalhe, definições de modular e materializações que reescrevem queries para você.
Alcance multiplataforma
Obtenha respostas confiáveis em todas as ferramentas que suas equipes usam
- Encontre ativos em todo o seu acervo de dados com o Universal Search,* agora mais rápido com palavras-chave híbridas e classificação semântica.
Consulte definições governadas de forma nativa no Power BI, Tableau, Excel, Google Sheets, Google Data Studio e ThoughtSpot.*
Faça qualquer pergunta sobre dados e obtenha respostas baseadas em definições governadas. O CoCo localiza e queries as visualizações semânticas corretas automaticamente.
Conceda aos agentes de IA externos acesso governado aos dados governados por meio do MCP. Conecte-se a partir do Claude, do Cursor ou de qualquer estrutura de agente. †
Powered by Catálogo do Snowflake Horizon
Agentes de IA e análise de dados conversacional
Faça qualquer pergunta sobre dados em linguagem natural e obtenha respostas baseadas na lógica empresarial governada. Snowflake o CoCo e o Snowflake CoWork descobrem e query automaticamente as visualizações semânticas corretas, para que todos os agentes e analistas de IA trabalhem com as mesmas definições confiáveis.
Semântica
Defina sua lógica de negócios uma vez em Semantic Views e ela se aplica a todos os lugares. Use o Semantic Studio* para criar e testar definições com a ajuda de IA, ou deixe que o Semantic View Autopilot gere exibições semânticas automaticamente a partir de seus arquivos SQL, Tableau ou Power BI existentes.
Conectores de BI prontos para uso para metadados avançados
Catalogue todo o seu acervo de dados, do Snowflake às ferramentas de BI, como Tableau e Power BI, em um único hub pesquisável enriquecido com logs de query, esquemas e métricas de popularidade.
Respostas confiáveis com o Snowflake CoCo
O CoCo recupera automaticamente o contexto relevante usando palavras-chave híbridas e pesquisa semântica.
"O Horizon Context do Snowflake ajuda a ampliar as definições de negócios consistentes em todo o nosso ecossistema de dados mais amplo, oferecendo suporte a experiências de IA e análise de dados mais confiáveis e governadas em escala."
Jeff Miller
Managing Director, Global Head of Data Factory & Enterprise Data Platforms
"O Horizon Context nos dará a base para implementar agentes de IA que herdam automaticamente nossa lógica de negócios em evolução, mantendo todos os sistemas alinhados sem intervenção manual."
Brendan Cyrus
Director of Product, IA análise de dados e plataformas de dados, Indeed
"O Semantic View Autopilot fornece aos nossos sistemas de IA uma compreensão consistente e controlada das métricas de negócios... o que nos permite oferecer personalização confiável e engajamento orientado por IA em que nossos clientes podem confiar."
Matt Walker, diretor de tecnologia
"O Snowflake Horizon Context permite que o Wix defina a lógica de negócios uma vez para dashboards e IA, garantindo consistência, desenvolvimento mais rápido e confiança nos dados."
Kyrylo Andriiashevskyi
Líder da equipe de dados de análise de dados Wix
Contexto do Horizon Parceiros do ecossistema
CONTEXTO DO HORIZONTE
Perguntas frequentes Perguntas
Encontre respostas sobre configuração, compatibilidade e como o Horizon Context se ajusta ao seu stack existente.
O Horizon Context é a camada de contexto governada incorporada ao Snowflake Horizon Catalog. Ele centraliza as definições de negócios, as métricas, os relacionamentos e a lógica para que sejam aplicados de forma consistente a todas as ferramentas de BI, agentes de IA e aplicações.
Sim. Extraia contexto de bancos de dados externos, ferramentas de BI e sistemas de pipeline usando conectores de metadados. As políticas de governança são aplicadas independentemente de onde os dados estejam fisicamente armazenados.
O Horizon Context melhora a precisão, permitindo que os agentes de IA descubram e query automaticamente visualizações semânticas que contêm lógica empresarial governada. Em vez de adivinhar o contexto a partir de esquemas brutos, os modelos de IA raciocinam a partir de definições confiáveis, reduzindo as alucinações e produzindo respostas consistentes e confiáveis.
Não. dbt define a lógica de transformação (como os dados são criados). As visões semânticas definem o significado comercial (como os dados são interpretados). Eles são complementares. Use dbt para transformar; use o Horizon Context para controlar o significado.
As camadas de terceiros ficam fora do mecanismo de query. A governança pode ser contornada consultando tabelas diretamente. O Horizon Context impõe a segurança e a lógica de negócios no nível do mecanismo, não podendo ser contornado.
O contexto que o Snowflake reúne abrange várias camadas. Você pode pensar sobre isso desta maneira:
- Estrutural: o que existe e como se conecta (ex. tabelas, colunas, linhagem)
- Operacional: o que está acontecendo (por exemplo, queries, frescor desempenho)
- Semântica: o que significa (ex. definições, métricas, ontologia)
- Comportamental: como é usado (por exemplo, popularidade, padrões de query)