Snowflake Organizations

Account_Usage에서 제공하는 모든 뷰를 Organization_Usage에서도 사용할 수 있도록 지원 범위를 넓혀가고 있으며, 고객이 가장 많이 사용하는 뷰를 우선적으로 이전해 현재 70개 이상을 제공하고 있습니다. 필요한 뷰가 없어 전환에 어려움을 겪고 있으시다면 담당 계정 팀에 문의하세요.