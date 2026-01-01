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사용 사례

SnowflakeOrganizations

모든 Snowflake 계정을 한 곳에서 모니터링하고 관리하세요. 대규모 환경에서도 복잡한 관리 부담 없이 조직을 운영할 수 있습니다.

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개요

조직 내 모든 Snowflake 계정의 모니터링과 예산 및 보안 관리를 한 곳에서

여러 팀, 리전 및 환경으로 Snowflake 활용 범위가 확장될수록 중앙 집중식 거버넌스가 중요해집니다. Snowflake Organizations는 플랫폼 관리자, 보안 팀 및 FinOps 리더가 비용, 보안, ID를 한 곳에서 관리할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.

simplify admin

조직 운영 현황을 한눈에 파악

글로벌 관리자가 하나의 대시보드에 로그인해 Snowflake CoCo를 이용할 수 있도록 지원하세요. 관리자는 허브나 Oranization 계정을 벗어나지 않고도 여러 계정의 지표를 거의 실시간으로 조회할 수 있습니다.

Cost Savings

체계적인 비용 관리

AI가 엔터프라이즈 지출에 미치는 영향을 파악하고, 용도별로 특화된 70개 이상의 뷰에서 사용량을 모니터링하세요. 전사적으로 예산을 설정하고 적용해 비용을 관리할 수 있습니다.

Collaborative Security

모든 계정에 일관된 보안 통제 적용

조직 사용자, 역할 및 동기화 프로필을 정의하고 액세스 정책을 적용하는 작업은 한 번이면 됩니다. 변경 사항은 모든 계정과 리전에 자동으로 반영됩니다.

이점

여러 계정의 통합 제어 및 거버넌스를 위한중앙 관리 환경

인텔리전스 및 관리 감독

Cortex 에이전트가 내장된 통합 엔터프라이즈 인터페이스

  • 글로벌 조직 관리자를 위해 설계된 단일 환경에서 비용 및 보안 가드레일을 감독하고 설정하세요.
  • 내장된 AI 기반 Cortex 에이전트의 안내에 따라 허브에서 직접 필요한 조치를 취하세요.
  • 모든 계정의 주요 비용 지표를 분석하고, 통합된 Snowflake CoCo 스킬로 더욱 심층적인 분석을 수행하여 한층 풍부한 온디맨드 인사이트를 얻으세요.
Cortex AI 살펴보기
cortex agent interface
creating organization tags

FINOPS

비용 가드레일 구축

  • 조직 전체에서 사용할 태그를 한 번만 생성하면 모든 계정에서 자동으로 사용할 수 있어 운영 오버헤드가 줄어듭니다.
  • 조직 수준에서 예산을 설정하고 집행 현황을 추적하세요. 모든 계정의 지출을 한 곳에서 파악할 수 있습니다.
  • 조직 수준의 예산 관리를 통해 대규모 환경에서도 일관되고 유기적으로 연결된 비용 거버넌스 체계를 구축할 수 있습니다.
설명서 살펴보기

신뢰할 수 있는 액세스

ID 관리를 위한 통합 환경

  • 사용자와 그룹을 계정마다 중복해서 정의할 필요 없이, 모든 계정에서 통용되는 단일 ID를 설정하세요. 

  • 조직 사용자 및 사용자 그룹, 데이터 공유, 리스팅, 마스킹 정책을 한 곳에서 관리하세요. 몇 번의 클릭만으로 변경 사항이 시스템 전체에 반영됩니다.

설명서 살펴보기
creating organization users

Snowflake Organizations

자주 묻는질문

Snowflake Organizations 시작 방법에 관해
가장 많이 묻는 질문과 답변 

이 단계에 따라 Organization 계정을 생성하는 것부터 시작하세요.

Organization Premium Views는 생성 시 처리되는 레코드 수를 기준으로 비용이 발생하며, 계층형 가격 모델이 적용됩니다. 현재 요금은 Snowflake Service Consumption Table 내 Organization Usage 테이블을 참조하세요. 실제 비용은 이보다 높거나 낮을 수 있으므로, 견적이 필요할 경우에는 담당 계정 팀에 문의하세요.

Account_Usage에서 제공하는 모든 뷰를 Organization_Usage에서도 사용할 수 있도록 지원 범위를 넓혀가고 있으며, 고객이 가장 많이 사용하는 뷰를 우선적으로 이전해 현재 70개 이상을 제공하고 있습니다. 필요한 뷰가 없어 전환에 어려움을 겪고 있으시다면 담당 계정 팀에 문의하세요.

Organization 계정을 사용하려면 Enterprise Edition 이상이 필요합니다. 에디션 업그레이드는 Snowflake 지원 팀에 문의하세요. Enterprise Edition 이상은 Organization 계정에 한하며, 다른 계정에는 이 요건이 적용되지 않습니다.

자세한 내용은 설명서 페이지를 참조하시고, 추가 문의 사항이 있으면 담당 계정 팀에 문의하세요.

GLOBALORGADMIN 역할은 Organization 계정에서만 사용할 수 있으며, 조직 전체의 관리를 총괄합니다. 계정 관리, 사용량 모니터링, 교차 계정 보안 정책, 조직 전체의 요금 청구 등 조직 수준의 모든 기능에 액세스할 수 있으며, 현재 ORGADMIN 역할로 수행할 수 있는 모든 작업은 물론, 그보다 훨씬 더 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

ORGADMIN은 GLOBALORGADMIN 이전에 도입된 역할로, ORGADMIN이 활성화된 계정에서 사용할 수 있습니다. 조직 수준 기능 중 일부에 대해서만 액세스를 제공하며, ORGADMIN이 활성화된 계정 범위 내에서만 작동합니다. 이 역할은 향후 단계적으로 폐지될 예정입니다. 모든 변경 사항은 적용되기 최소 6개월 전에 미리 안내해 드립니다.

*PrPr, † PuPr, ‡ 출시 예정