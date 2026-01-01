Parquet 파일 형식 완벽 가이드

관리형 Spark를 대체하여 54% 비용 절감 효과를 거둔 Chicago Trading Company
Snowflake로 전환한 후 이제 CTC의 연구 플랫폼에서 빠르고, 비용 효율적이며, 신뢰할 수 있는 데이터 처리를 위한 데이터 개발이 가능해졌으며, 거래자들은 적시에 필요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Parquet 파일의 개념과 작동 방식을 알아보세요. Apache Parquet 데이터 형식과 대규모 데이터 스토리지 및 분석을 효율적으로 지원하는 주요 이점을 살펴봅니다.
Apache Parquet는 속도와 효율성을 위해 설계된 컬럼 기반 스토리지 형식입니다. 기존 데이터베이스 테이블처럼 행 단위로 데이터를 저장하는 대신, 컬럼별로 값을 저장합니다. 이러한 설계 덕분에 데이터 압축이 용이하고 대규모 데이터 세트를 스캔하며 필요한 필드만 선택적으로 추출할 수 있어 쿼리 성능이 향상되고 파일 크기도 줄어듭니다.
Parquet는 빅 데이터 생태계의 핵심 형식으로 자리 잡았습니다. 클라우드 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스에 저장된 많은 테이블의 기반이 되는 형식으로, 페타바이트 규모의 정보를 컴팩트하게 유지하면서도 필요할 때 쉽게 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 가공 전 데이터가 지속적으로 변환되고 시스템 간 이동이 이루어지는 현대적인 ETL 파이프라인에서도 표준처럼 사용됩니다. 조직이 Spark에서 분석을 수행하든, Presto 같은 SQL 엔진으로 쿼리하든, Amazon S3에 장기 데이터를 저장하든, Parquet는 이러한 작업을 효율적이면서도 비용 효과적으로 유지하는 데 기여합니다.
Parquet 파일은 데이터 엔지니어링에서 대규모 데이터 세트를 저장하고 처리하는 데 사용되는 데이터 파일 형식입니다. 막대한 양의 정보를 컴팩트하게 유지하면서도 분석 속도를 높이도록 설계되었습니다.
Apache Parquet는 이러한 목적에 맞게 개발된 컬럼 기반 바이너리 파일 형식입니다. 데이터를 행이 아닌 컬럼 단위로 저장하는 단순한 전환만으로도 큰 차이가 발생합니다. 쿼리에 필요한 필드만 읽을 수 있고 유사한 값을 함께 압축하며 수십억 건의 레코드를 빠르게 처리할 수 있습니다.
이러한 설계 덕분에 Parquet는 속도와 스토리지 효율이 중요한 분석 워크플로에서 널리 사용됩니다. Hadoop이나 Spark 환경은 물론, Snowflake와 같은 클라우드 데이터 플랫폼에 데이터가 저장되어 있더라도, Parquet 파일을 사용하면 스토리지 비용을 크게 늘리지 않고도 빠른 쿼리를 실행할 수 있습니다.
Parquet의 효율성은 데이터를 계층적으로 구성하는 방식에서 나옵니다. 컬럼 기반 구조에 기본 제공되는 압축과 자기기술성 메타데이터가 결합되어, 읽기 스키마 시스템의 분석 엔진이 불필요한 정보를 건너뛰고 필요한 데이터만 스캔할 수 있도록 합니다.
각 Parquet 파일은 데이터 세트의 일부를 담는 여러 개의 행 그룹으로 분할됩니다. 행 그룹은 병렬 처리가 가능해 여러 노드에서 대용량 파일을 빠르게 쿼리할 수 있습니다.
각 행 그룹 내부에서는 데이터가 컬럼 단위로 저장됩니다. 예를 들어 거래 내역 없이 고객 이름만 가져오는 것처럼 필요한 필드만 선택해 읽을 수 있어 I/O와 컴퓨팅 비용이 줄어듭니다.
컬럼 청크는 다시 페이지로 나뉘며, 이는 가장 세분화된 스토리지 단위입니다. 동일한 데이터 유형의 값이 함께 저장되기 때문에 Parquet은 효율적인 압축을 적용할 수 있으며, 파일 크기를 줄이고 스캔 속도를 높입니다.
Parquet 파일에는 스키마, 데이터 유형, 값 범위를 설명하는 메타데이터도 포함됩니다. 이 정보를 활용하면 전체 파일을 스캔하지 않고도 불필요한 행 그룹이나 컬럼을 건너뛸 수 있습니다.
실행 중에 분석 엔진은 이 메타데이터를 활용해 관련된 데이터 슬라이스만 스캔함으로써 성능을 향상시키고 불필요한 읽기 작업을 방지합니다.
Apache Parquet는 컴팩트한 스토리지와 빠르고 유연한 쿼리를 동시에 제공하는 점에서 빅 데이터 환경에서 높은 평가를 받습니다. 이러한 차별화된 특징 덕분에 클라우드 데이터 레이크와 대규모 분석 환경의 표준 형식으로 자리 잡았습니다.
Parquet는 데이터를 행이 아닌 컬럼 단위로 저장해 쿼리가 필요한 필드만 읽도록 합니다. 유사한 값이 함께 묶여 저장되므로 압축 효율도 높아집니다.
각 파일에는 데이터 타입, 개수, 값 범위에 대한 스키마와 메타데이터가 포함됩니다. 이를 통해 쿼리는 관련 없는 데이터를 건너뛰고 별도의 문서 없이도 파일을 해석할 수 있습니다.
컬럼 기반 구성을 통해 딕셔너리 인코딩(dictionary encoding)과 런 렝스 인코딩(run-length encoding)과 같은 압축 기법이 가능해집니다. 파일 크기를 줄이고 스캔 속도를 높여 스토리지 및 컴퓨팅 비용을 절감합니다.
Parquet는 Hadoop, Spark, Hive, Presto는 물론 AWS와 Azure 같은 클라우드 플랫폼과도 연동됩니다. 오픈 소스 설계로 다양한 데이터 생태계에 쉽게 통합할 수 있습니다.
Parquet은 플랫 테이블을 넘어 배열, 맵 및 기타 중첩 구조를 저장합니다. 이러한 유연성을 통해 복잡한 데이터를 비효율적인 행 기반 형식으로 평면화하는 과정을 단축할 수 있습니다.
Parquet는 스캔 전에 불필요한 행을 필터링하는 조건문 푸시다운을 지원합니다. 처리 범위를 줄여 쿼리 속도를 높이고 불필요한 연산을 최소화합니다.
Parquet 설계는 명확한 비즈니스 가치를 제공합니다. 조직은 비용을 절감하고 인사이트 도출 속도를 높이며 현대적인 데이터 요구 사항에 맞게 확장할 수 있어 Parquet를 도입합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
컬럼 기반 압축과 인코딩을 통해 CSV나 JSON보다 데이터 볼륨을 크게 줄일 수 있습니다. 컴팩트한 파일은 클라우드 스토리지 비용과 시스템 간 데이터 이동 시 네트워크 오버헤드를 낮춥니다.
Parquet은 선택적 읽기를 지원하므로 쿼리 엔진이 데이터 세트 전체를 스캔하지 않고도 필요한 필드만 빠르게 처리할 수 있습니다. 효율적인 압축과 결합되어 실행 시간이 단축되고 대시보드 응답성도 향상됩니다.
Parquet는 Spark, Hive, Snowflake, BigQuery 등 주요 분석 플랫폼과 호환됩니다. 이러한 폭넓은 호환성 덕분에 별도의 사용자 지정 개발이나 형식 변환 없이도 기존 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있습니다.
Parquet은 대규모 확장을 염두에 두고 설계되었습니다. 구조상 분산 처리를 지원하므로 쿼리가 여러 머신에서 병렬로 실행될 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 Parquet은 데이터 세트가 테라바이트 또는 페타바이트 규모로 성장할 수 있는 데이터 레이크와 엔터프라이즈 환경에 이상적인 선택이 됩니다.
Parquet는 컴팩트한 스토리지와 빠른 분석을 결합해 다양한 산업에서 표준 데이터 형식으로 활용됩니다. 다음은 조직이 이를 활용하는 가장 일반적인 방식입니다.
AWS, Azure, Google Cloud는 모두 Parquet을 네이티브로 지원하므로, 대규모 정형 및 반정형 데이터 세트를 처리하는 데 최적의 형식으로 활용되는 경우가 많습니다. 압축을 통해 스토리지 비용을 절감할 수 있으며, 내장된 스키마는 이후 단계에서 사용하는 분석 도구 전반에서 데이터 일관성을 유지해 줍니다.
모델을 학습시키는 과정에서는 소수의 피처를 추출하기 위해 수십억 개의 행을 스캔해야 하는 경우가 많습니다. Parquet의 컬럼 기반 레이아웃을 활용하면 엔지니어는 필요한 속성만 가져올 수 있어 시간과 컴퓨팅 리소스를 절약할 수 있습니다.
대시보드는 속도가 핵심입니다. Parquet를 사용하면 필요한 필드만 가져오고 데이터를 조기에 필터링해 대규모 환경에서도 시각화를 빠르게 유지할 수 있습니다.
IoT 디바이스는 끊임없이 센서 데이터를 생성합니다. Parquet는 이러한 시계열 데이터를 효율적으로 압축하고 이상 감지나 추세 분석 쿼리를 가속합니다.
은행과 결제 처리업체는 대량의 트랜잭션 데이터를 처리하기 위해 Parquet을 사용합니다. 컬럼 기반 스토리지는 사기 감지를 빠르게 하고, 메타데이터는 명확한 감사 추적을 통해 규정 준수를 지원합니다.
병원과 연구 기관은 민감하고 복잡한 레코드를 처리합니다. Parquet은 이러한 데이터 세트를 압축하고 검사 결과와 같은 중첩 구조를 지원하며, 연구나 계획 수립을 위한 분석을 더 빠르게 수행할 수 있도록 지원합니다.
CSV와 JSON은 단순하고 사람이 읽기 쉬워 여전히 널리 사용되지만, 빅 데이터를 염두에 두고 설계되지는 않았습니다. 반면 Parquet는 확장성, 속도, 효율성을 목적에 두고 설계되었습니다. 차이점은 다음과 같습니다.
CSV 파일은 데이터를 행 단위의 일반 텍스트로 저장합니다. Excel에서 열거나 간단한 데이터베이스에 로드하기는 쉽지만, 대규모 분석에는 비효율적입니다. CSV에는 기본 압축 기능이 없어 파일이 빠르게 커지고, 쿼리 시 모든 필드를 스캔해야 합니다. 스키마 처리는 최소한에 그치며, 이후에 별도로 정의하지 않으면 모든 값이 텍스트로 취급되어 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다.
반면 Parquet는 컬럼 단위 저장과 바이너리 인코딩을 사용합니다. 강력한 압축, 빠른 읽기, 선택적 쿼리가 가능하며, 또한 스키마와 메타데이터를 파일에 직접 포함해 자기기술성을 갖습니다. CSV는 소규모 데이터나 데이터 교환에 적합하지만, Parquet는 엔터프라이즈 분석과 클라우드 규모의 스토리지에 더 적합합니다.
JSON은 API 응답이나 로그처럼 반정형 또는 계층형 데이터를 저장하는 데 주로 사용됩니다. 중첩 구조를 유연하게 처리할 수 있다는 장점이 있지만, 그만큼 비용도 큽니다. JSON은 필드 이름이 반복되면서 파일 크기가 커지는 경향이 있으며, 쿼리를 실행하려면 처음부터 끝까지 모든 오브젝트를 파싱해야 합니다.
Parquet 역시 중첩 및 복합 유형을 지원하지만, 분석에 훨씬 효율적인 컬럼 기반 형식으로 압축합니다. 메타데이터와 스키마 지원으로 쿼리가 빨라지고, 조건문 푸시다운으로 불필요한 행을 건너뛸 수 있습니다. JSON은 가벼운 데이터 교환이나 웹 애플리케이션에 적합하지만, 장기 스토리지 및 대규모 분석에는 Parquet가 더 나은 선택입니다.
Parquet는 컬럼 기반 설계, 압축, 스키마 지원을 기반으로 최신 데이터 아키텍처의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 스토리지 요구 사항을 줄이고 쿼리를 가속함으로써, 조직은 추가 비용이나 복잡성 없이 대규모 데이터를 관리할 수 있습니다. 클라우드 데이터 레이크부터 머신러닝 파이프라인까지, Parquet는 엔터프라이즈에 필요한 빠르고 안정적인 분석을 뒷받침합니다. 데이터 볼륨이 계속 증가하는 환경에서 Parquet의 효율성과 확장성은 빅 데이터 및 클라우드 워크로드의 핵심으로 남을 것입니다.
Parquet은 단순한 정수와 문자열부터 배열, 맵, 중첩 구조와 같은 보다 복잡한 데이터 유형까지 폭넓게 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 플랫 테이블은 물론 JSON이나 Avro에서 흔히 볼 수 있는 계층적 데이터도 처리할 수 있습니다.
Parquet은 컬럼 수준에서 압축을 적용해 유사한 값을 함께 묶음으로써 효율성을 높입니다. 런 렝스 인코딩, 딕셔너리 인코딩, 비트 패킹과 같은 기법은 파일 크기를 줄이면서도 쿼리 성능을 유지합니다. 컬럼별로 압축이 이루어지기 때문에, 엔진은 전체 데이터 세트를 압축 해제하지 않고도 필요한 필드만 읽을 수 있습니다.
대규모 분석 환경에서는 그렇습니다. Parquet의 컬럼 기반 스토리지, 바이너리 인코딩, 메타데이터 지원은 CSV보다 훨씬 높은 효율성을 제공합니다. 파일을 더 효과적으로 압축하고 선택적 쿼리를 가능하게 해 성능을 향상시킵니다. CSV는 단순하고 이식성이 뛰어나며 스프레드시트에서 사용하기 쉽다는 장점이 있지만, 빅데이터 환경에서는 일반적으로 Parquet이 더 나은 선택입니다.