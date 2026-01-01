Parquet 파일 형식 완벽 가이드

Parquet의 효율성은 데이터를 계층적으로 구성하는 방식에서 나옵니다. 컬럼 기반 구조에 기본 제공되는 압축과 자기기술성 메타데이터가 결합되어, 읽기 스키마 시스템의 분석 엔진이 불필요한 정보를 건너뛰고 필요한 데이터만 스캔할 수 있도록 합니다.

행 그룹

각 Parquet 파일은 데이터 세트의 일부를 담는 여러 개의 행 그룹으로 분할됩니다. 행 그룹은 병렬 처리가 가능해 여러 노드에서 대용량 파일을 빠르게 쿼리할 수 있습니다.

컬럼 청크

각 행 그룹 내부에서는 데이터가 컬럼 단위로 저장됩니다. 예를 들어 거래 내역 없이 고객 이름만 가져오는 것처럼 필요한 필드만 선택해 읽을 수 있어 I/O와 컴퓨팅 비용이 줄어듭니다.

페이지

컬럼 청크는 다시 페이지로 나뉘며, 이는 가장 세분화된 스토리지 단위입니다. 동일한 데이터 유형의 값이 함께 저장되기 때문에 Parquet은 효율적인 압축을 적용할 수 있으며, 파일 크기를 줄이고 스캔 속도를 높입니다.

메타데이터

Parquet 파일에는 스키마, 데이터 유형, 값 범위를 설명하는 메타데이터도 포함됩니다. 이 정보를 활용하면 전체 파일을 스캔하지 않고도 불필요한 행 그룹이나 컬럼을 건너뛸 수 있습니다.

쿼리 실행

실행 중에 분석 엔진은 이 메타데이터를 활용해 관련된 데이터 슬라이스만 스캔함으로써 성능을 향상시키고 불필요한 읽기 작업을 방지합니다.