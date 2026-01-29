Parquetの効率性は、データをレイヤーに整理する方法から生まれます。列構造と組み込みの圧縮および自己記述メタデータにより、スキーマオンリードシステムのアナリティクスエンジンは、無関係な情報をスキップして重要なものだけをスキャンできます。

行グループ

各Parquetファイルは行グループに分割され、行グループにはデータセットを細かく分けた部分が含まれます。これらは並列処理が可能なため、複数のノードにまたがる巨大なファイルのクエリを迅速に実行できます。

列チャンク

各行グループ内では、データは列ごとに保存されます。クエリでは、必要なフィールド（トランザクション履歴のない顧客名など）のみをプルできるため、I/Oコストとコンピュートコストが削減されます。

ページ

列チャンクは、さらにページに分割されます。ページは、ストレージの最も粒度の高い単位です。同じタイプの値が一緒に保存されるため、Parquetは効率的な圧縮、ファイルの縮小、スキャンの高速化を適用できます。

メタデータ

Parquetファイルには、スキーマ、データ型、値範囲を説明するメタデータも含まれています。この情報により、エンジンはファイル全体をスキャンすることなく、不要な行グループや列をスキップできます。

クエリの実行

実行時に、エンジンはこのメタデータを使用して関連するデータスライスのみをスキャンするため、パフォーマンスが高速化し、読み取りの無駄が回避されます。