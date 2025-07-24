데이터 레이크:아키텍처 및 사용 사례

1. 데이터 수집: 다양한 소스 시스템의 데이터를 데이터 레이크로 가져오는 초기 단계입니다. 이러한 소스는 정형 데이터베이스, 반정형 로그, 비정형 문서, IoT 디바이스의 스트리밍 데이터, 소셜 미디어 피드 등 다양합니다. 데이터 레이크 수집의 주요 특징은 '있는 그대로 수집'하는 것입니다. 즉, 데이터는 일반적으로 중요한 사전 변환이나 스키마 정의 없이 가공 전 네이티브 형식으로 로드되므로, 향후 분석 시 매우 유연하게 작업할 수 있습니다. 이 단계에서 사용되는 도구와 프로세스에는 배치 로딩, 실시간 스트리밍 수집, 데이터 커넥터 등이 있습니다.

2. 데이터 스토리지 및 영속성: 가공 전 데이터가 수집되면 데이터 레이크에 저장됩니다. 아키텍처는 Hadoop 분산 파일 시스템(HDFS)이나 클라우드 기반 오브젝트 스토리지(예: Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage)와 같은 분산 스토리지 시스템을 활용하는 경우가 많습니다. 데이터는 원래 형식으로 유지되므로 이후 다양한 분석 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 스토리지 계층의 확장성과 비용 효율성은 데이터 레이크에 저장된 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 매우 중요합니다. 데이터 액세스 빈도와 보존 정책에 따라 여러 스토리지 계층을 활용할 수 있습니다.

3. 데이터 처리 및 변환: 이 단계에서는 가공 전 데이터를 분석 및 소비에 맞게 준비합니다. 구체적인 분석 사용 사례에 따라 데이터는 정제, 필터링, 조인, 집계 및 보강 등 여러 변환을 거칠 수 있습니다. 바로 여기서 '읽기 스키마'가 중요한 역할을 합니다. 이 스키마는 데이터 수집 시점이 아니라 특정 목적으로 데이터가 처리되는 시점에 적용됩니다. 이 단계에서는 Spark, Hadoop MapReduce, 레이크에 연결된 데이터 웨어하우징 도구, 서버리스 컴퓨팅 서비스 등 다양한 처리 엔진과 프레임워크가 사용됩니다.

4. 데이터 탐색 및 분석: 이 단계에서는 데이터 사이언티스트, 분석가, 비즈니스 사용자가 처리된 데이터를 탐색하여 패턴을 찾아내고, 인사이트를 도출하며, 비즈니스 관련 질문에 대한 답변을 얻습니다. 또한, SQL 유사 쿼리, 데이터 시각화 도구, 통계 분석 패키지 및 머신러닝 알고리즘 등 여러 도구와 기술을 사용할 수 있습니다. 데이터 레이크의 이러한 유연성 덕분에, 특정 요구 사항에 맞춰 동일한 데이터에 다양한 분석 접근 방식을 적용할 수 있습니다.

5. 데이터 소비 및 활동: 이후 다양한 다운스트림 애플리케이션과 사용자가 인사이트와 처리된 데이터를 소비합니다. 여기에는 보고서 및 대시보드 생성, 운영 시스템 데이터 투입, 실시간 애플리케이션 구동, 비즈니스 의사 결정을 위한 정보 제공 등이 포함될 수 있습니다. 소비된 데이터는 사용하는 애플리케이션에 따라 여러 형식으로 제공되며 서로 다른 인터페이스를 통해 액세스가 가능합니다.

6. 데이터 거버넌스 및 보안: 데이터 거버넌스와 보안은 전체 수명 주기에 걸쳐 매우 중요합니다. 여기에는 데이터 품질, 메타데이터 관리, 데이터 계보, 액세스 제어, 데이터 마스킹 및 규정 준수에 관한 정책의 정의 및 시행이 포함됩니다. 효과적인 거버넌스를 통해 데이터 레이크 내 데이터의 신뢰성과 안전성을 높이고 적절한 데이터 관리를 지원할 수 있습니다.

7. 데이터 아카이브 및 삭제: 데이터가 오래되고 비즈니스 가치가 감소하면, 규정 준수 또는 스토리지 비용 최적화를 이유로 아카이브가 필요할 수 있습니다. 그리고 더 이상 필요하지 않은 데이터는 결국 정의된 보존 정책에 따라 삭제될 수 있습니다. 이 최종 단계를 통해 데이터 레이크는 장기적으로 효율성을 유지하고 규정 준수를 보장합니다.

기본적으로 유연성과 적응력을 갖춘 데이터 레이크의 데이터 수명 주기를 바탕으로, 조직은 여러 데이터를 방대한 양으로 수집하고, 특정 분석 사용 사례에 따라 데이터를 처리하며, 적절한 거버넌스와 보안을 유지하면서 가치 있는 인사이트를 도출할 수 있습니다. ‘읽기 스키마’ 원칙과 스토리지 및 컴퓨팅의 분리는 기존의 데이터 웨어하우징 방식과 차별화되는 주요 특징입니다.