데이터 마이닝 작동 방식, 이점 및 기법

AI와 ML을 활용하여 예측 복잡성을 줄이고 이상 감지를 개선한 IGS Energy
IGS Energy는 Snowflake를 통해 데이터를 활용하여 비용 효율적인 예측 모델부터 정확도가 높은 이상 감지까지 다양한 AI 및 ML 사용 사례를 해결하고, 더 나아가 모두를 위한 지속 가능한 미래라는 목표를 실현하고 있습니다.
데이터 마이닝의 개념을 이해하고 주요 데이터 마이닝 기법을 살펴보며 실제 데이터 마이닝 활용 사례를 통해 가치 있는 인사이트를 도출하는 방법을 알아보세요.
데이터 마이닝은 알고리즘과 통계 분석 원리를 활용해 대규모 데이터 세트를 분석하고 패턴, 이상 징후 및 기타 인사이트를 도출하는 기법으로, 머신러닝 및 데이터 분석과 함께 활용되는 경우가 많습니다. 데이터 수집과 스토리지 도구의 접근성이 크게 높아지면서 이제 소규모 조직도 고객 선호도, 사용자 행동, 재고 관리 등 비즈니스 전반의 업무 영역에 걸쳐 방대한 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다.
조직은 데이터 마이닝을 활용해 강력한 예측을 수행하고 시스템 병목 현상을 식별하며 문제 발생 이전에 잠재적 이슈를 사전에 감지할 수 있습니다. 새로운 AI 기능은 분석가나 데이터 엔지니어의 직접적인 개입 없이도 이해관계자가 데이터 패턴을 탐색하고 가설을 검증할 수 있도록 지원해, 데이터 마이닝 인사이트에 대한 접근성을 확대합니다.
이 글에서는 데이터 마이닝의 기본 개념을 살펴보고, 해당 기법을 통해 핵심적인 비즈니스 이점을 확보하는 방법을 설명합니다.
데이터 수집은 일상 전반에서 지속적으로 이루어지며 우리가 구매하는 제품은 물론 하루 동안 변화하는 심박수까지 기록됩니다. 기업은 운영 과정에서 훨씬 더 많은 데이터를 수집하며, 데이터 마이닝 기법을 활용해 이러한 정보에서 이점을 얻을 수 있습니다. 데이터 마이닝은 데이터 포인트 간 또는 과거 데이터에 존재하는 연관성을 식별해 인사이트를 도출하거나 미래를 예측합니다.
예를 들어 식료품 체인에서 생성되는 데이터를 살펴보면, 여름에는 아이스크림 판매가 증가하고 겨울에는 감기약에 대한 수요가 늘어나는 양상이 매출 데이터에 나타납니다. 이러한 데이터 자체는 예상 가능한 내용일 수 있지만, 데이터 마이닝 기법은 데이터에 숨겨진 예상치 못한 패턴을 발굴하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 데이터 마이닝 분석을 통해 특정 식품이나 비타민 보충제에 대한 수요 증가가 9개월 후 기저귀 판매 증가와 상관관계를 보인다는 사실이 드러날 수 있으며, 이는 해당 소비 패턴이 임신 가능성이 있는 고객군과 연관되어 있음을 시사합니다.
조직이 다뤄야 하는 방대한 데이터 규모로 인해, 이러한 인사이트는 머신러닝 도구와 통계 분석의 도움 없이는 발견하기 어려운 경우가 많습니다. 데이터 마이닝 도구는 관련된 데이터 포인트를 군집화하고 예상치 못한 방식으로 데이터를 분류할 수 있어 조직이 예기치 않은 변화에 신속히 대응하고 향후 수요를 예측할 수 있도록 지원합니다.
데이터 마이닝과 데이터 분석을 통해 조직은 운영 성과, 고객 선택, 과거 패턴을 명확히 파악하고 보다 정보에 입각한 의사 결정을 할 수 있습니다. 다음은 데이터 마이닝이 제공하는 네 가지 주요 이점입니다.
데이터 마이닝은 가정이나 업계 모범 사례에만 의존하는 대신 데이터에 기반한 근거를 제공해 각 선택의 이점과 트레이드오프를 이해하도록 돕고 의사결정 과정에서의 추측을 줄여줍니다.
실시간 데이터와 과거 데이터를 분석함으로써, 데이터 마이닝 도구는 악의적이거나 위험한 행동을 나타낼 수 있는 패턴이나 기타 변수를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, ATM 사용 패턴을 분석하면 카드 스키밍이나 기타 사기 행위와 연관된 활동을 탐지할 수 있습니다. 이를 통해 의심스러운 트랜잭션을 즉시 중단하고 조사 프로세스를 위한 플래그로 지정할 수 있습니다.
서비스 사용 데이터, 구매 흐름 행동, 지원 티켓 응답 시간을 분석하면 조직 전반에서 발생하는 운영상의 병목 현상과 과부하 상태의 시스템을 식별할 수 있습니다. 이는 리소스 할당을 개선하고 평균 복구 시간(MTTR)을 단축하며 시스템 지연 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
데이터 마이닝의 가장 강력한 활용 사례 중 하나는 예측으로, 과거 데이터의 패턴을 기반으로 미래 행동을 예측하는 것입니다. 이는 물류 및 계획 수립에서 재고를 관리해 제품 가용성을 확보하는 데 유용하며 리소스 관리 측면에서는 특정 운영이나 제품 출시 시 필요한 컴퓨팅 수요를 예측하는 데에도 도움이 됩니다.
데이터 마이닝은 막대한 잠재력을 지니고 있지만 그 효과를 저하시킬 수 있는 특정 과제도 일부 존재합니다. 주의해야 할 주요 과제는 다음과 같습니다.
데이터 마이닝은 의미 있는 결과를 얻기 위해 대량의 데이터를 필요로 하며, 이는 대규모 환경에서 스토리지 및 처리 부담으로 이어질 수 있습니다. 수집부터 스토리지, 처리에 이르기까지 데이터 마이닝 프로세스의 모든 단계에는 컴퓨팅 리소스와 많은 투자가 필요하며 이는 일부 조직에서 비즈니스 타당성을 확보하는 데 제약으로 작용할 수 있습니다.
데이터 마이닝 프로세스가 패턴을 발견하거나 예측을 도출하더라도 해당 예측이 정확하거나 그 패턴이 비즈니스 가치를 제공한다는 보장은 없습니다. 시장 환경이나 소비자 선호도의 예기치 않은 변화는 데이터 마이닝 인사이트의 유효성을 저하시킬 수 있습니다.
데이터 마이닝 기법은 일반적으로 복잡하며, 변화에 지속적으로 대응하기 위해 반복적인 테스트, 평가 및 개선이 필요합니다. 이 과정에서 비용과 인력이 많이 소요돼, 다른 핵심 비즈니스 운영으로부터 리소스를 분산시킬 수 있습니다.
데이터 마이닝은 정확하고 활용 가능한 데이터가 확보되어야 가치를 창출할 수 있습니다. 데이터 파이프라인의 비효율성, 데이터 세트 내 편향성, 민감 데이터의 의도치 않은 포함 등은 리스크를 초래하거나 분석 품질을 저하시킬 수 있습니다.
데이터 마이닝은 독립 실행형 알고리즘이나 소프트웨어가 아니라, 여러 단계로 구성된 전략적 프로세스입니다. 그 작동 방식은 다음과 같습니다.
데이터를 수집하고 처리하기 전에, 조직은 먼저 달성하고자 하는 명확한 목표를 수립해야 합니다. 데이터 수집과 스토리지는 컴퓨팅 집약적인 작업이므로 적합도가 높고 완결성 있는 데이터 소스를 선택하는 것이 중요합니다. 또한 의미 있는 인사이트를 도출할 수 있을 만큼 충분한 데이터 규모를 갖추었는지도 함께 판단해야 합니다. 현실적인 목표 설정은 분석가가 최적의 데이터 마이닝 모델을 선택하는 데도 도움이 됩니다.
수집 프로세스를 파인튜닝한다는 것은 식별한 데이터 소스에 적용할 효율적인 수집 파라미터를 설정하는 것을 의미합니다. 데이터를 과도하게 수집하면 스토리지와 처리 리소스에 부담을 줄 수 있지만, 반대로 데이터가 부족하면 데이터 세트의 활용도가 제한될 수 있습니다. 또한 민감 데이터를 익명화하고 보호하기 전에, 데이터 소스에 잠재적인 위험 요소가 있는지 식별하는 것이 중요합니다.
데이터 정제는 이상값 및 노이즈를 제거하고 누락된 데이터 값을 보완하는 중요한 처리 단계입니다. 여러 소스에서 데이터를 수집하는 경우, 데이터 형식을 표준화하는 것도 중요합니다.
유용한 패턴을 인식하기 위해 모델을 활용하려면 먼저 모델을 학습시키고 정제해야 할 수 있습니다. 학습은 다양한 변수의 가중치를 조정하는 과정을 포함하며, 예를 들어 오래된 데이터보다 최근에 수집된 데이터에 더 큰 가중치를 부여하거나, 데이터 세트의 크기와 분석하는 차원 수를 조정하는 방식으로 이루어집니다.
학습된 모델을 대규모 가공 전 데이터 세트에 적용하면, 데이터 내에서 통계적으로 유의미한 패턴, 관계 또는 추세를 식별할 수 있습니다. 이 단계의 세부 내용은 목표에 따라 달라집니다. 예측 모델의 경우 과거 추세를 분석해 사용자 행동 변화를 예측하며, 텍스트 분석 모델은 고객 리뷰를 분석해 소비자 감성을 추적할 수 있습니다.
데이터 마이닝 모델이 목표한 결과를 달성하더라도 새로운 데이터 소스가 추가되거나 데이터를 보다 효율적으로 분석할 수 있는 방법이 개발되면 추가적인 정제를 통해 성능을 개선할 수 있습니다.
데이터 마이닝 기법은 매우 다양하며 각 기법은 분석 목표와 데이터 유형에 맞게 설계되어 있습니다. 대표적인 접근 방식은 다음과 같습니다.
회귀 분석은 종속 변수라 불리는 특정 데이터 포인트와 하나 이상의 독립 변수 간의 관계를 분석합니다. 대표적인 예로는 특정 제품의 가격 변화가 해당 제품의 수요에 어떤 영향을 미치는지를 측정하는 가격 탄력성 분석이 있습니다.
과거 데이터를 기반으로 예측 알고리즘은 미래 행동을 예측하는 수학적 모델을 생성합니다. 제조 기업은 이 모델을 활용해 설비 사용량을 평가하고, 고장 위험이 있는 부품을 사전에 식별해 선제적인 수리나 교체를 수행합니다.
데이터 분류는 사전에 정의된 특성을 공유하는 데이터를 그룹화하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 특정 유형의 사용자 행동(예: 이메일 메시지)을 의심스러운 활동 또는 정상 활동으로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류를 고도화하면 조직은 이를 활용해 스팸이나 악의적인 네트워크 활동을 탐지할 수 있습니다. 분류는 흔히 지도 머신러닝의 한 형태로 사전에 정의된 특성에 따라 이미 레이블이 지정된 데이터를 사용해 알고리즘을 학습시키는 방식을 말합니다.
클러스터링 알고리즘은 사전 정의된 기준이 아닌, 공통된 특성을 기반으로 데이터를 그룹화합니다. 조직은 이를 활용해 새로운 그룹이나 행동 패턴을 발견합니다. 일례로, 유사한 제품 선호도를 지닌 고객 세그먼트를 식별할 수 있습니다. 클러스터링은 보통 비지도 머신러닝에 해당하며, 레이블이 없는 데이터를 분석하는 데 활용됩니다.
의사결정 트리는 데이터 세트를 서로 다른 결정 기준에 따라 분기하고 이러한 결정이 단계적으로 이어져 최종적으로 가능한 결과나 확률에 도달하는 시각적 구조입니다. 일부 의료 진단 알고리즘은 이 방법을 활용해 환자의 연령, 혈압, 특정 증상의 존재 여부에 따라 환자를 분류하고 이를 통해 특정 질환이나 질병의 발생 가능성을 판단합니다.
이상 감지는 정상적인 기준 범위를 벗어나는 데이터 활동을 식별하고 모니터링하는 기법입니다. 이를 테면 특정 데이터베이스 쿼리가 갑작스럽게 CPU 사용량을 과도하게 소비하는 경우가 이에 해당합니다. 이러한 정보를 활용하면 성능 문제로 이어지기 전에 병목 현상이나 비효율을 식별하고 해결할 수 있습니다.
모든 산업 분야에서 팀은 데이터 중심 인사이트를 활용해 의사 결정과 생산성을 개선하고 있습니다. 다음은 조직이 운영 전반에서 데이터 마이닝을 활용하는 몇 가지 예입니다.
클러스터링을 활용해 마케팅 팀은 공통된 선호도를 기준으로 소비자를 그룹화해 타깃 시장을 보다 효율적으로 세분화할 수 있습니다. 이를 통해 각 세그먼트의 니즈와 기대에 맞춰 마케팅 활동을 직접 조정할 수 있으며 성과를 개선하고 새로운 기회를 발굴할 수 있습니다.
보안 팀은 사용자 활동 유형을 분류해 정상적인 행동의 기준선을 설정하고, 해외 결제나 과도한 금액의 신용카드 결제와 같이 정상 범위를 벗어나는 잠재적 사기 활동을 탐지합니다. 또한 보안 인시던트와 관련된 과거 데이터를 분석하고 이상 감지 기법을 활용해 악의적 활동을 예고하는 데이터 패턴을 탐색할 수 있습니다.
예측 모델을 활용하면 물류 팀은 수요 변동을 선제적으로 파악해 공급망 운영을 효율화하고 제품을 안정적으로 공급할 수 있습니다. 또한 복잡한 공급망 데이터 세트를 분석해, 날씨가 특정 원자재 가격에 미치는 영향과 같은 숨겨진 패턴을 발견할 수 있습니다.
헬스케어 분석가는 데이터 클러스터링을 통해 기존 의료 진단 방식으로는 포착하기 어려웠던 새로운 위험 요인을 발견할 수 있습니다. 환자의 거주 지역, 직업 등 다양한 특성을 특정 질환과 연계해 분석하면 데이터 마이닝을 통해 치료 성과를 개선하고 헬스케어 전문가가 전문화된 치료를 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
데이터 마이닝은 조직이 새로운 기회를 발굴하고 더 나은 제품을 개발하며 운영 효율성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 다양한 데이터 마이닝 모델을 통해 조직은 여러 유형의 데이터에서 유용한 정보를 추출하고, 겉보기에는 관련성이 낮아 보이는 변수 간의 핵심 패턴을 파악할 수 있습니다. 데이터 마이닝에는 높은 컴퓨팅 리소스와 상당한 수준의 투자가 요구되지만 대부분의 조직은 이러한 비용보다 분석적 이점이 훨씬 크다고 판단합니다.
데이터 마이닝은 데이터 세트의 향후 변화를 예측하고 KPI를 추적해 시스템 성능을 모니터링하며 서로 다른 변수 간의 관계를 발견하고 다양한 선택의 결과를 예측해 의사결정을 최적화하는 등 다양한 기능을 수행합니다. 조직이 어느 기능을 활용할지는 목표와 사용 가능한 데이터 유형에 따라 달라집니다.
데이터 마이닝은 데이터 수집과 전처리 단계에서 시작됩니다. 대부분의 조직은 Apache Spark와 같은 오픈소스 도구를 활용해 대규모 데이터를 수집하고 처리합니다. Snowflake와 같은 분석 플랫폼은 데이터 옵저버빌리티, 관리 및 시각화를 제공해 데이터 스토리지 및 처리 비용을 절감하는 동시에 유용한 ML 및 AI 기반 통합 기능을 제공합니다.
기업은 데이터 마이닝을 통해 내부 시스템 성능을 평가하고, 새로운 최적화 기회를 식별할 수 있습니다. 또한 데이터 마이닝을 활용해 고객 행동과 마케팅 성과를 분석함으로써 시장 진출 전략을 개선할 수 있으며, 예를 들어 가장 효과적인 메시지를 파악하고 새로운 마케팅 및 영업 접근 방식을 테스트할 수 있습니다.