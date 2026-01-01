데이터 마이닝 작동 방식, 이점 및 기법

데이터 마이닝 기법은 매우 다양하며 각 기법은 분석 목표와 데이터 유형에 맞게 설계되어 있습니다. 대표적인 접근 방식은 다음과 같습니다.

회귀 분석

회귀 분석은 종속 변수라 불리는 특정 데이터 포인트와 하나 이상의 독립 변수 간의 관계를 분석합니다. 대표적인 예로는 특정 제품의 가격 변화가 해당 제품의 수요에 어떤 영향을 미치는지를 측정하는 가격 탄력성 분석이 있습니다.

예측 분석

과거 데이터를 기반으로 예측 알고리즘은 미래 행동을 예측하는 수학적 모델을 생성합니다. 제조 기업은 이 모델을 활용해 설비 사용량을 평가하고, 고장 위험이 있는 부품을 사전에 식별해 선제적인 수리나 교체를 수행합니다.

분류

데이터 분류는 사전에 정의된 특성을 공유하는 데이터를 그룹화하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 특정 유형의 사용자 행동(예: 이메일 메시지)을 의심스러운 활동 또는 정상 활동으로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류를 고도화하면 조직은 이를 활용해 스팸이나 악의적인 네트워크 활동을 탐지할 수 있습니다. 분류는 흔히 지도 머신러닝의 한 형태로 사전에 정의된 특성에 따라 이미 레이블이 지정된 데이터를 사용해 알고리즘을 학습시키는 방식을 말합니다.

클러스터링

클러스터링 알고리즘은 사전 정의된 기준이 아닌, 공통된 특성을 기반으로 데이터를 그룹화합니다. 조직은 이를 활용해 새로운 그룹이나 행동 패턴을 발견합니다. 일례로, 유사한 제품 선호도를 지닌 고객 세그먼트를 식별할 수 있습니다. 클러스터링은 보통 비지도 머신러닝에 해당하며, 레이블이 없는 데이터를 분석하는 데 활용됩니다.

의사 결정 트리

의사결정 트리는 데이터 세트를 서로 다른 결정 기준에 따라 분기하고 이러한 결정이 단계적으로 이어져 최종적으로 가능한 결과나 확률에 도달하는 시각적 구조입니다. 일부 의료 진단 알고리즘은 이 방법을 활용해 환자의 연령, 혈압, 특정 증상의 존재 여부에 따라 환자를 분류하고 이를 통해 특정 질환이나 질병의 발생 가능성을 판단합니다.

이상 감지

이상 감지는 정상적인 기준 범위를 벗어나는 데이터 활동을 식별하고 모니터링하는 기법입니다. 이를 테면 특정 데이터베이스 쿼리가 갑작스럽게 CPU 사용량을 과도하게 소비하는 경우가 이에 해당합니다. 이러한 정보를 활용하면 성능 문제로 이어지기 전에 병목 현상이나 비효율을 식별하고 해결할 수 있습니다.