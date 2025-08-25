데이터 통합: 프로세스, 이점 및 사례

WHOOP, Snowflake 도입으로 AI/ML 기반 재무 예측 및 회원 경험 향상
WHOOP 팀은 Snowflake와 Apache Iceberg를 활용해 데이터 접근을 중앙화하고 복잡성을 줄이며 비용을 절감하고 핵심 프로세스를 개선했습니다.
데이터 통합의 개념과 작동 방식, 주요 유형, 데이터 통합의 이점, 과제, 그리고 분석, AI 및 규정 준수를 뒷받침하는 실제 사례를 알아보세요.
최신 엔터프라이즈 환경에서는 데이터가 클라우드 스토리지, 온프레미스 데이터 센터, SaaS 플랫폼, IoT 디바이스 등 서로 분리된 여러 시스템에 분산되어 있는 경우가 많습니다. 데이터 통합은 이러한 데이터를 하나로 통합하여 분석하고 비즈니스 의사 결정에 활용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 원활히 통합된 데이터 전략은 데이터에 대한 가시성, 일관성 및 통제력을 강화하여 운영 효율성을 개선하고 규정 준수를 지원할 수 있습니다. 또한 광범위한 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브의 일환으로 AI 모델을 개발하고 배포하기 위한 더 강력한 기반을 제공합니다.
이 가이드는 데이터 통합의 개념과 이를 설명하고, 데이터를 활용해 의사결정을 추진하고 AI를 활용하려는 엔터프라이즈에 데이터 통합이 왜 필수적인 분야인지 살펴봅니다.
데이터 통합은 서로 다른 소스의 데이터를 결합하여 조직 전반에서 일관된 액세스와 분석을 지원하는 통합 뷰를 구축하는 프로세스입니다. 서로 다른 시스템을 연결하고 데이터 사일로를 해소하면 조직은 비즈니스 정보에 대한 전체적인 관점을 확보할 수 있습니다. 데이터 통합에는 엔터프라이즈 전반에서 데이터의 지속적인 흐름을 유지하기 위한 데이터 마이그레이션, 데이터 수집, 데이터 변환 및 기타 기법이 포함될 수 있습니다.
데이터 통합은 수작업으로 이루어지는 데이터 입력을 없애고 오류를 줄이며 애플리케이션 간 워크플로우를 자동화하여 운영 효율성과 속도를 높입니다. 이러한 통합이 없으면 조직은 데이터 불일치, 중복 작업 또는 고객 요구에 신속히 대응하지 못하는 문제를 겪을 수 있습니다. 예를 들어 재고를 확인해야 하는 영업팀, 주문 데이터에 액세스해야 하는 재무 부서, 통합 보고가 필요한 경영진처럼 부서 간 실시간 가시성이 요구되는 비즈니스 운영에는 통합 데이터 플랫폼이 필요합니다. 데이터 통합은 데이터 품질, 거버넌스 및 구현 방식에 따라 예측 분석과 AI 모델이 조직의 기술 생태계 전반에서 보다 완전하고 일관된 데이터에 액세스할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
체계적으로 수립된 데이터 통합 전략은 엔터프라이즈에 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다.
여러 시스템의 정보를 하나의 접근 가능한 위치로 통합함으로써 데이터 통합은 거버넌스가 적용된 중앙 집중형 데이터 뷰(‘단일 진실 공급원’)를 구축할 수 있습니다. 적절한 데이터 품질 관리와 거버넌스 관행이 뒷받침된다면, 이해관계자들은 일관되고 신뢰도 높은 데이터를 기반으로 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 어떤 데이터 세트가 기준인지에 대한 혼란을 줄일 수 있으며, 이해관계자들이 동일하게 거버넌스가 적용된 일관된 정보를 바탕으로 업무를 수행하도록 지원합니다.
시스템을 실시간 또는 준실시간으로 연결하면 리더는 오래된 보고서가 아닌 최신 데이터를 기반으로 정보에 근거한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 기업은 시장 변화, 고객 행동 및 새로운 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
데이터 통합은 시스템 전반에 데이터 표준과 검증 규칙을 적용하여 사일로 환경에서 흔히 발생하는 중복, 오류 및 불일치를 줄일 수 있습니다. 정제되고 일관된 데이터는 분석에 대한 신뢰를 높이고 상충되는 정보로 인해 발생할 수 있는 비용 부담이 큰 실수를 방지합니다.
자동화된 데이터 흐름을 통해 직원은 시스템 간 데이터 내보내기, 전송, 가져오기 작업을 수동으로 수행할 필요가 없어집니다. 이로 인해 시간과 비용을 절감할 뿐만 아니라 수동 데이터 입력 및 조작 중 발생할 수 있는 인적 오류도 최소화합니다.
모든 팀이 통합 데이터에 액세스하면 사일로가 해소되고 부서 간 협업이 개선됩니다. 각자 분리되어 운영하는 대신 영업, 마케팅, 재무 및 운영 조직이 공유된 인사이트를 기반으로 협업할 수 있습니다.
통합 플랫폼은 레거시 온프레미스 시스템과 최신 클라우드 애플리케이션 간의 원활한 연결을 지원하여 디지털 트랜스포메이션의 위험과 복잡성을 줄입니다. 조직은 전면 교체 방식의 마이그레이션을 요구하지 않고 단계적으로 최신화할 수 있습니다.
통합 시스템은 포괄적인 감사 추적을 제공하고 조직 전반에서 데이터 계보를 더 쉽게 추적할 수 있도록 합니다. 이 통합된 뷰는 데이터 계보, 문서화 및 일관된 보고서 생성 역량을 향상함으로써 규정 준수와 감사 대응을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다(e.g. GDPR, HIPAA 또는 SOX 관련 프로세스 포함). 다만 이는 조직의 정책과 내부 통제 체계가 적절히 수립되어 있다는 전제 하에 가능합니다.
중복 시스템을 제거하고 워크플로우를 간소화하며 데이터 프로세스를 자동화함으로써 통합은 IT 유지 관리 비용을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 조직은 서로 분리된 시스템 사이의 격차를 메우기 위해 지속적으로 새로운 도구를 추가하기보다 기존 리소스로 더 많은 성과를 낼 수 있습니다.
데이터 통합은 다양한 산업 전반에서 폭넓은 실무적 활용 사례를 보유하고 있으며, 그 예는 다음과 같습니다.
리테일 업체는 POS 시스템, 재고 관리, 전자상거래 플랫폼 및 공급망 데이터를 통합합니다. 이를 통해 재고 수준에 대한 실시간 가시성을 확보하고 온라인 고객 경험을 개인화할 수 있습니다.
헬스케어 조직은 전자 건강 기록, 랩 시스템, 의료 영상 데이터 및 청구 애플리케이션을 통합합니다. 포괄적인 환자 뷰를 생성함으로써 헬스케어 공급자는 진료 연계를 개선하고 의료 오류를 줄이며 청구 처리 과정을 간소화할 수 있습니다.
금융 기관은 핵심 뱅킹 시스템과 사기 감지 플랫폼, 고객 관계 관리 도구, 규제 보고 시스템을 통합합니다. 이를 통해 실시간 트랜잭션 모니터링, 개인화된 금융 상품 및 자동화된 규정 준수 보고를 구현할 수 있습니다.
제조사는 ERP 시스템, 생산 라인의 IoT 센서, 품질 관리 시스템 및 공급망 플랫폼의 데이터를 결합합니다. 그 결과 생산 일정 최적화, 설비 유지 관리 효율화, 효과적인 JIT 재고 관리를 달성할 수 있습니다.
통합 고객 프로필을 만들기 위해 마케팅 팀은 CRM 애플리케이션, 이메일 시스템, 소셜 미디어, 웹 분석 및 광고 플랫폼의 데이터를 통합합니다. 이를 통해 개인화된 마케팅 캠페인을 실행하고 모든 채널에서 ROI를 더 정확하게 측정할 수 있습니다.
물류 기업은 GPS 추적 시스템, 창고 관리 플랫폼, 경로 최적화 도구 및 고객 배송 포털을 통합합니다. 이점으로는 실시간 배송 가시성, 최적화된 배송 경로, 공급망 전반에서 강화된 고객 커뮤니케이션이 포함됩니다.
데이터 통합 체계는 일반적으로 동일한 5단계 프로세스를 따릅니다.
첫 단계는 데이터베이스, 애플리케이션, API, 파일 및 스트리밍 소스를 포함하여 조직 전반의 관련 데이터 소스를 모두 카탈로그화하는 것입니다. 이 탐색 단계에서는 어떤 데이터가 존재하는지, 어디에 저장되어 있는지, 그리고 어떤 소스가 비즈니스 목표에 중요한지를 파악합니다.
그다음 커넥터, API, 데이터베이스 쿼리 또는 파일 전송을 사용해 식별된 소스에서 데이터를 추출하거나 수집합니다. 이 수집 프로세스는 비즈니스 요구 사항에 따라 실시간(스트리밍), 준실시간(마이크로 배치) 또는 예약 배치로 수행될 수 있습니다.
가공 전 데이터는 정제, 표준화, 보강을 거쳐 대상 시스템 및 비즈니스 규칙과 호환되는 형식으로 변환됩니다. 변환에는 데이터 유형 변환, 중복 제거, 검증, 집계 및 데이터 품질과 일관성을 보장하기 위한 비즈니스 로직 적용이 포함됩니다.
변환이 완료되면 데이터는 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크, 운영 데이터베이스 또는 분석 플랫폼과 같은 대상 시스템에 기록됩니다. 로드 전략에는 전체 새로 고침, 증분 업데이트 또는 업서트(필요에 따라 기존 레코드 업데이트 또는 신규 레코드 삽입)가 포함되며 이는 대상 시스템의 기능과 비즈니스 요구에 따라 달라집니다.
마지막으로 로드된 데이터는 대시보드, 보고서, API 또는 쿼리 인터페이스를 통해 최종 사용자, 애플리케이션 및 분석 도구에서 사용할 수 있도록 제공됩니다. 이 마지막 단계는 이해관계자가 의사 결정, 머신러닝 및 운영 프로세스를 위해 통합 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 보장합니다.
데이터 통합에 접근하는 방식은 여러 가지가 있습니다. 가장 일반적인 방식은 다음과 같습니다.
ETL은 소스 시스템에서 데이터를 추출하고 비즈니스 규칙 및 데이터 품질 프로세스를 사용해 필요한 형식으로 변환한 다음 데이터 웨어하우스와 같은 대상 시스템에 로드합니다. 이 전통적인 방식은 데이터가 목적지에 도달하기 전에 별도의 통합 서버에서 변환을 수행하므로 구조화된 배치 중심 워크플로우에 적합합니다.
ELT는 소스에서 데이터를 추출하여 원시 형태로 대상 시스템(일반적으로 클라우드 데이터 웨어하우스 또는 데이터 레이크)에 직접 로드한 다음 대상 환경 내에서 변환을 수행합니다. 이 최신 접근 방식은 클라우드 플랫폼의 처리 성능을 활용하여 다양한 데이터 유형의 대규모 워크로드를 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
데이터 가상화는 데이터를 물리적으로 이동하거나 복사하지 않고 여러 소스 전반의 데이터를 통합 뷰로 생성합니다. 사용자는 가상화 계층을 쿼리하며, 해당 계층은 다양한 시스템에서 데이터를 실시간으로 가져와 결합함으로써 기존 통합 프로세스에서 발생하는 지연 없이 즉각적인 액세스를 제공합니다.
애플리케이션 기반 통합은 소프트웨어 공급업체가 제공하는 사전 구축 커넥터 또는 네이티브 통합을 사용해 특정 애플리케이션을 서로 직접 연결합니다. 이 접근 방식은 사용자 지정 코딩이나 미들웨어 없이도 CRM과 마케팅 자동화 플랫폼과 같은 시스템 간에 원활한 데이터 흐름을 가능하게 합니다.
미들웨어는 서로 다른 애플리케이션과 시스템 간 통신 및 데이터 교환을 촉진하는 중개 소프트웨어 계층 역할을 합니다. ESB(Enterprise Service Bus)와 통합 플랫폼은 엔터프라이즈 전반에서 데이터 흐름을 라우팅, 변환 및 오케스트레이션하는 일반적인 미들웨어 솔루션입니다.
데이터 복제는 일관성과 가용성을 보장하기 위해 여러 시스템 전반에 데이터 사본을 생성하고 유지합니다. 동기화는 지속적 또는 예약된 업데이트를 통해 이러한 사본을 최신 상태로 유지하여 분산 시스템이 최신 정보를 기반으로 작동할 수 있도록 합니다.
API 기반 통합은 웹 프로토콜을 통해 시스템 간 실시간 통신 및 데이터 교환을 가능하게 하기 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용합니다. 이 경량의 유연한 접근 방식은 애플리케이션이 필요할 때 데이터를 요청하고 공유할 수 있어 최신 클라우드 애플리케이션과 마이크로서비스 아키텍처에 적합합니다.
데이터 통합 이니셔티브의 효과성을 극대화하려면 중요한 장애 요인을 극복해야 합니다. 성공적인 통합을 가로막는 대표적인 과제는 다음과 같습니다.
성공적인 데이터 통합의 가장 큰 장벽은 데이터 사일로입니다. 이는 조직 내 각 부서가 전사적 요구 사항을 고려하지 않고 자체 데이터 시스템을 선택할 때 발생합니다. 이러한 사일로는 일반적으로 데이터의 일관성을 저해하거나 접근성을 낮추어, 운영이나 고객에 대한 통합된 뷰를 확보하기 어렵게 만듭니다.
최신 엔터프라이즈는 온프레미스 데이터 센터, 멀티 클라우드 공급자 및 SaaS 애플리케이션 전반에서 운영되며 각각 고유한 프로토콜, 보안 모델 및 데이터 형식을 갖습니다. 이러한 이기종 환경 전반에서 통합을 관리하려면 인증, 네트워크 연결 및 데이터 변환을 대규모로 처리할 수 있는 전문 지식과 도구가 필요합니다.
IoT 디바이스, 스트리밍 소스, 소셜 미디어 및 트랜잭션 시스템에서 발생하는 데이터 폭증은 전통적인 통합 접근 방식으로는 효율적으로 처리하기 어려운 방대한 데이터 볼륨을 초래합니다. 실시간 요구 사항은 이러한 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 기업은 야간 배치 프로세스가 완료되기를 기다리는 방식이 아닌 즉각적인 인사이트에 액세스해야 하기 때문입니다.
데이터가 시스템 경계를 넘어 이동하는 동안 통합 워크플로우는 엄격한 보안 통제를 유지해야 합니다. 여기에는 전송 중 및 저장 시 암호화, 액세스 제어, 감사 로깅이 포함될 수 있습니다. GDPR, HIPAA 및 산업별 규제 같은 준수 요구 사항은 데이터 거버넌스, 개인정보 보호 통제, 그리고 통합된 모든 시스템 전반에서 데이터 계보를 추적할 수 있는 역량을 요구하여 복잡성을 가중합니다.
사용자 지정 통합 솔루션을 구축하고 유지하려면 전문 개발 인력, 인프라 및 지속적인 유지 관리에 상당한 투자가 필요합니다. 많은 조직은 강력한 통합 전략을 구현하는 데 필요한 예산이나 기술 인력을 갖추지 못해, 불완전한 솔루션을 선택하거나 중요한 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브를 지연해야 하는 상황에 직면합니다.
데이터 통합 체계에는 여러 작업별 도구가 필요하며, 여기에는 다음과 같은 도구의 일부 또는 전부가 포함될 수 있습니다.
ETL 플랫폼은 소스에서 데이터를 추출하고 복잡한 변환을 적용한 다음 대상 시스템에 로드할 수 있도록 지원합니다. 이러한 엔터프라이즈급 솔루션은 시각적 설계 인터페이스, 사전 구축 커넥터, 데이터 품질 향상 도구 및 배치 데이터 처리를 위한 스케줄링 기능을 제공합니다.
ELT 도구는 클라우드 데이터 웨어하우스에 최적화되어 있으며, 먼저 가공 전 데이터를 로드한 후 대상 플랫폼의 처리 성능을 활용해 변환을 수행합니다. 이러한 최신 솔루션은 속도와 확장성을 우선시하므로 빅데이터 시나리오와 클라우드 우선 전략을 채택한 조직에 적합합니다.
전체 데이터 세트를 복사하는 대신 CDC 솔루션은 소스 데이터베이스에서 발생한 삽입, 업데이트 또는 삭제만 캡처합니다. 이 방식은 시스템 영향도를 줄이고 데이터 전송량을 줄이며 시스템 간 준실시간 동기화를 가능하게 합니다.
데이터 복제 도구는 서로 다른 데이터베이스와 플랫폼 전반에서 데이터의 동기화된 사본을 생성하고 유지합니다. 여러 데이터 저장소를 일관되게 최신 상태로 유지함으로써, 이러한 솔루션은 고가용성을 보장하고 재해 복구를 지원하며 분산 액세스를 지원합니다.
데이터 수집 플랫폼은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 수집하여 데이터 레이크 또는 처리 파이프라인으로 스트리밍합니다. 이 플랫폼은 IoT 디바이스, 애플리케이션, 로그 및 센서의 실시간 데이터 피드를 고처리량을 유지하면서 안정적으로 처리합니다.
클라우드 기반 iPaaS 솔루션은 대규모 인프라 없이도 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터 및 API를 연결합니다. 이러한 플랫폼은 사전 구축된 커넥터, 워크플로우 자동화, 로우코드 및 노코드 인터페이스를 제공하여 통합 개발 및 배포를 더 빠르게 수행할 수 있도록 합니다.
모든 엔터프라이즈는 메타데이터를 관리하고 데이터를 카탈로그화하며 통합된 시스템 전반에서 데이터 계보를 추적하기 위한 정책을 수립해야 합니다. 데이터 거버넌스 플랫폼은 조직 전반의 데이터 흐름과 변환 과정에 대한 가시성을 제공해 데이터 품질을 높이고 정기적인 규정 준수를 강화하며 적절한 관리 책임을 가능하게 합니다.
데이터 마이그레이션 도구는 업그레이드, 클라우드 전환 또는 시스템 통합 시 시스템 간 일회성 데이터 전송을 지원합니다. 이 전문 솔루션은 소스 환경을 평가하고 가동 중지 시간을 최소화하며 데이터 정확성을 검증하고 롤백 기능을 제공하여 원활한 마이그레이션을 지원합니다.
API는 시스템 간 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. API 관리 플랫폼은 애플리케이션이 해당 데이터에 액세스하고 공유하는 방식을 관리하며 인증, 속도 제한, 버전 관리 및 분석 기능을 제공해 엔터프라이즈 전반에서 안전하고 안정적인 API 기반 통합을 보장합니다.
MDM 플랫폼은 고객, 제품, 공급업체, 위치와 같은 핵심 비즈니스 엔터티에 대해 모든 시스템 전반에서 단일 기준 버전을 생성하고 유지합니다. 이 플랫폼은 데이터 충돌을 해소하고 중복을 제거하며 통합 시스템이 일관되고 정확한 마스터 레코드를 참조하도록 보장하므로 데이터 통합에 매우 중요합니다.
성공적인 데이터 통합 전략의 핵심 요소는 다음과 같습니다.
통합 솔루션을 구현하기에 앞서, 조직은 고객 경험 개선, 실시간 분석 지원, 규정 준수 지원과 같은 구체적인 비즈니스 목표를 먼저 식별해야 합니다. 명확한 목표는 통합할 시스템의 우선순위를 정하고 적절한 아키텍처를 결정하며 가시적인 비즈니스 성과에 대비해 성공을 측정하는 데 도움이 됩니다.
조직 전반에 공통 데이터 표준, 명명 규칙 및 형식을 수립하면 다운스트림 변환의 복잡성을 방지하고 오류를 줄일 수 있습니다. 초기 표준화는 서로 다른 소스의 데이터를 복잡한 매핑 및 변환 로직 없이 쉽게 결합하고 비교할 수 있도록 보장합니다.
데이터 거버넌스 프레임워크는 소유권, 품질 표준, 보안 통제 및 라이프사이클 관리 규칙을 정의하고 이를 통합된 모든 시스템에 적용합니다. 강력한 거버넌스는 책임성을 보장하고 데이터 무결성을 유지하며 통합 프로세스 전반에서 규제 요건 준수를 위한 기반을 제공합니다.
통합 워크플로우를 자동화하면 인적 오류를 최소화하고 배포 시간을 단축할 수 있습니다. AI 기반 도구는 데이터 필드를 지능적으로 매핑하고 이상 징후를 탐지하며 성능을 최적화하고 스키마 변경에 상시 인력 투입 없이 적응할 수 있습니다.
엔터프라이즈는 통합 시스템 전반으로 확산되기 전에 누락 값, 중복 데이터, 형식 위반과 같은 데이터 품질 문제를 식별해야 합니다. 자동 알림을 통한 지속적인 모니터링은 팀이 이러한 문제를 신속하게 해결하도록 지원하여 핵심적인 의사 결정을 뒷받침하는 데이터에 대한 신뢰를 보장하는 데 도움이 됩니다.
암호화, 액세스 관리, 감사 로깅, 데이터 마스킹과 같은 보안 제어는 사후적으로 추가되는 것이 아니라 초기 단계부터 통합 아키텍처에 내재되어야 합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 데이터 여정에서 민감 정보를 보호하고, 규정 준수 및 감사 대응 활동(e.g. GDPR, HIPAA, SOX 관련 프로세스 포함)을 지원합니다. 이는 조직의 정책, 제어 및 구현 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
클라우드 네이티브 통합 플랫폼은 탄력적 확장성, 자동 업데이트, 종량제 모델을 제공하여 대규모 초기 인프라 투자 없이도 변화하는 비즈니스 요구에 대응할 수 있도록 합니다. 이러한 최신 도구는 전통적인 온프레미스 솔루션보다 증가하는 데이터 볼륨과 새로운 통합 요구 사항을 더 효율적으로 처리합니다.
통합 성능, 비용 및 사용 패턴을 정기적으로 검토함으로써, 엔터프라이즈는 병목 현상, 사용되지 않는 연결, 통합 또는 개선 기회를 식별할 수 있습니다. 지속적인 최적화는 통합 인프라가 효과적이고 비용 효율적이며 변화하는 비즈니스 요구에 부합하도록 보장합니다.
클라우드, 온프레미스, SaaS 및 IoT 소스 같은 서로 다른 시스템의 정보를 통합된 뷰로 결합하는 것은 최신 엔터프라이즈에 필수적입니다. 데이터 통합은 포괄적인 분석을 가능하게 하고 AI 기반 인사이트를 지원하며 운영 효율성을 향상시킵니다.
데이터 볼륨이 계속 폭증하고 실시간 인사이트의 중요성이 커짐에 따라 통합 전략은 워크플로우를 자동화하고 비즈니스 요구에 맞춰 동적으로 확장되는 클라우드 네이티브, AI 기반 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 궁극적으로 효과적인 데이터 통합은 최신 데이터 전략의 핵심 기반으로 작용하며, 분산된 정보를 실행 가능한 인텔리전스로 전환해 경쟁 우위, 운영 우수성, 지속적인 혁신을 만들어냅니다.
데이터 통합은 여러 시스템 전반에서 데이터를 지속적으로 연결하고 동기화하여 실시간 또는 준실시간 액세스와 분석을 가능하게 하는 지속적인 프로세스입니다. 데이터 마이그레이션은 일반적으로 시스템 업그레이드, 통합 또는 클라우드 전환 중에 데이터를 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동하는 일회성 프로젝트입니다.
데이터 통합은 여러 소스의 데이터를 결합하고 동기화하여 분석, 보고 및 비즈니스 인텔리전스 목적의 통합 뷰를 생성하는 데 중점을 둡니다. 애플리케이션 통합은 서로 다른 소프트웨어 애플리케이션을 연결하여 실시간으로 통신하고 기능을 공유하게 함으로써 비즈니스 프로세스와 워크플로우를 자동화하는 데 중점을 둡니다. 중복되는 영역이 존재하지만 애플리케이션 통합에는 데이터 교환이 포함되는 경우가 많습니다. 핵심적인 차이는 목적입니다. 데이터 통합은 통합된 데이터에서 분석 인사이트를 생성하는 것이고 애플리케이션 통합은 운영 시스템 간 자동화된 워크플로우를 오케스트레이션하는 것입니다.
구현 일정은 복잡도에 따라 크게 달라지며, 단순한 클라우드 간 통합의 경우 수일이 소요될 수 있는 반면, 레거시 시스템을 포함한 전사적 통합의 경우 수개월에서 수년에 이를 수 있습니다. 기간에 영향을 미치는 요인으로는 데이터 소스의 수, 데이터 품질 문제, 맞춤형 비즈니스 로직 요구 사항, 그리고 최신 iPaaS 도구를 사용하는지 또는 맞춤형 솔루션을 직접 구축하는지 여부가 포함됩니다.