데이터 통합: 프로세스, 이점 및 사례

체계적으로 수립된 데이터 통합 전략은 엔터프라이즈에 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다.

중앙 집중화되고 신뢰할 수 있는 데이터 액세스

여러 시스템의 정보를 하나의 접근 가능한 위치로 통합함으로써 데이터 통합은 거버넌스가 적용된 중앙 집중형 데이터 뷰(‘단일 진실 공급원’)를 구축할 수 있습니다. 적절한 데이터 품질 관리와 거버넌스 관행이 뒷받침된다면, 이해관계자들은 일관되고 신뢰도 높은 데이터를 기반으로 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 어떤 데이터 세트가 기준인지에 대한 혼란을 줄일 수 있으며, 이해관계자들이 동일하게 거버넌스가 적용된 일관된 정보를 바탕으로 업무를 수행하도록 지원합니다.

실시간 인사이트를 통한 의사 결정 개선

시스템을 실시간 또는 준실시간으로 연결하면 리더는 오래된 보고서가 아닌 최신 데이터를 기반으로 정보에 근거한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 기업은 시장 변화, 고객 행동 및 새로운 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

더 나은 데이터 품질과 일관성

데이터 통합은 시스템 전반에 데이터 표준과 검증 규칙을 적용하여 사일로 환경에서 흔히 발생하는 중복, 오류 및 불일치를 줄일 수 있습니다. 정제되고 일관된 데이터는 분석에 대한 신뢰를 높이고 상충되는 정보로 인해 발생할 수 있는 비용 부담이 큰 실수를 방지합니다.

수작업 데이터 처리 감소

자동화된 데이터 흐름을 통해 직원은 시스템 간 데이터 내보내기, 전송, 가져오기 작업을 수동으로 수행할 필요가 없어집니다. 이로 인해 시간과 비용을 절감할 뿐만 아니라 수동 데이터 입력 및 조작 중 발생할 수 있는 인적 오류도 최소화합니다.

팀 및 부서 전반의 협업 강화

모든 팀이 통합 데이터에 액세스하면 사일로가 해소되고 부서 간 협업이 개선됩니다. 각자 분리되어 운영하는 대신 영업, 마케팅, 재무 및 운영 조직이 공유된 인사이트를 기반으로 협업할 수 있습니다.

클라우드 도입 및 디지털 트랜스포메이션 가속화

통합 플랫폼은 레거시 온프레미스 시스템과 최신 클라우드 애플리케이션 간의 원활한 연결을 지원하여 디지털 트랜스포메이션의 위험과 복잡성을 줄입니다. 조직은 전면 교체 방식의 마이그레이션을 요구하지 않고 단계적으로 최신화할 수 있습니다.

규정 준수 및 규제 보고 역량 강화

통합 시스템은 포괄적인 감사 추적을 제공하고 조직 전반에서 데이터 계보를 더 쉽게 추적할 수 있도록 합니다. 이 통합된 뷰는 데이터 계보, 문서화 및 일관된 보고서 생성 역량을 향상함으로써 규정 준수와 감사 대응을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다(e.g. GDPR, HIPAA 또는 SOX 관련 프로세스 포함). 다만 이는 조직의 정책과 내부 통제 체계가 적절히 수립되어 있다는 전제 하에 가능합니다.

운영 효율성 향상 및 비용 절감

중복 시스템을 제거하고 워크플로우를 간소화하며 데이터 프로세스를 자동화함으로써 통합은 IT 유지 관리 비용을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 조직은 서로 분리된 시스템 사이의 격차를 메우기 위해 지속적으로 새로운 도구를 추가하기보다 기존 리소스로 더 많은 성과를 낼 수 있습니다.