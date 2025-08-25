O que é integridade de dados? Processo, benefícios e exemplos

A integração de dados elimina a introdução manual de dados, reduz erros e automatiza fluxos de trabalho entre aplicações, melhorando a eficiência e a velocidade operacionais. Sem integração, as organizações podem ter de inconsistências de dados, esforços duplos ou incapacidade de responder rapidamente às necessidades dos clientes. As operações de negócios que exigem visibilidade em tempo real de todos os departamentos (por exemplo, equipes de vendas que precisam verificar o estoque, unidades financeiras que precisam de acesso aos dados de pedidos ou executivos que precisam de relatórios consolidados) precisam de plataformas de dados integradas. A integração de dados pode ajudar a análise de dados preditiva e os modelos de IA a acessar dados mais completos e consistentes de todo o ecossistema de tecnologia de uma organização, sujeito à qualidade, governança e implementação dos dados.