O que é integridade de dados? Processo, benefícios e exemplos

Uma estratégia bem planejada de integração de dados oferece várias vantagens para as empresas:

Acesso a dados centralizado e confiável

Ao consolidar informações de vários sistemas em um único local acessível, a integração de dados pode estabelecer uma visão governada e centralizada dos dados ("única fonte de verdade"), para que os stakeholders tenham mais probabilidade de trabalhar com base em informações consistentes e confiáveis, assumindo que existam práticas de qualidade e governança de dados apropriadas. Isso pode reduzir a confusão sobre qual conjunto de dados é autorizado e ajudar os stakeholders a trabalhar com base nas mesmas informações governadas e consistentes.

Melhor processo decisório com insights em tempo real

Conectar sistemas em tempo real ou quase em tempo real permite que os líderes tomem decisões fundamentadas com base em dados atuais, em vez de relatórios desatualizados. As empresas podem responder mais rapidamente às mudanças de mercado, aos comportamentos dos clientes e às oportunidades emergentes.

Melhor qualidade e consistência dos dados

A integração pode aplicar padrões de dados e regras de validação em todos os sistemas, reduzindo duplicidades, erros e inconsistências que afetam ambientes isolados. Dados limpos e consistentes aumentam a confiança das análises e impedem erros caros causados por informações conflitantes.

Tratamento de dados manual reduzido

Fluxos de dados automatizados eliminam a necessidade dos funcionários de exportar, transferir e importar dados entre sistemas manualmente. Isso não apenas economiza tempo e reduz custos, como também minimiza erros humanos que podem ocorrer durante a entrada e a manipulação manuais dos dados.

Colaboração mais sólida entre equipes e departamentos

Quando todas as equipes acessam dados integrados, os silos são eliminados e a colaboração interfuncional funciona melhor. Em vez de operar isoladamente, as empresas de vendas, marketing, finanças e operações podem trabalhar com insights compartilhados.

Agilidade na adoção da nuvem e transformação digital

As plataformas de integração possibilitam a conectividade contínua entre sistemas herdados, no local e aplicações modernas na nuvem, reduzindo o risco e a complexidade da transformação digital. As empresas podem modernizar seus sistemas gradualmente, evitando migrações mais traumáticas no estilo 'rip and replace' (eliminar tudo e substituir).

Maior conformidade e produção de relatórios regulatórios

Os sistemas integrados fornecem trilhas de auditoria completas e facilitam o controle da linhagem de dados por toda a organização. Essa visão unificada pode ajudar as equipes a apoiar a conformidade e a disponibilidade para auditoria (processos relevantes para por exemplo,, RGPD, HIPAA ou SOX), melhorando a linhagem de dados, a documentação e a capacidade de produzir relatórios consistentes, sujeitos às políticas e controles da organização.

Mais eficiência operacional e economia de custos

Ao eliminar sistemas redundantes, simplificar fluxos de trabalho e automatizar processos de dados, a integração pode reduzir os custos de manutenção de TI e melhorar a produtividade. As organizações podem fazer mais com os recursos existentes em vez de adicionar constantemente novas ferramentas para eliminar as falhas entre os sistemas desconectados.