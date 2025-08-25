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O que é integridade de dados? Processo, benefícios e exemplos

Saiba o que é integração de dados, como ela funciona, os principais tipos, benefícios da integração de dados, desafios e exemplos reais que conduzem a análise de dados, a IA e a conformidade.

  • Visão geral
  • O que é integridade de dados?
  • Por que a integração de dados é importante?
  • Principais benefícios da integração de dados
  • Casos de uso comuns de integração de dados
  • Como funciona a integração de dados?
  • Tipos de métodos de integração de dados
  • Desafios da integração de dados
  • Soluções e ferramentas avançadas de integração de dados
  • Práticas recomendadas para integração de dados
  • Conclusão
  • Perguntas frequentes sobre integração de dados
  • Clientes que usam o Snowflake
  • Recursos Snowflake

Visão geral

Com frequência, nas empresas modernas, os dados ficam espalhados em uma ampla variedade de sistemas desconectados, como armazenamento em nuvem, data centers locais, plataformas SaaS, dispositivos de IoT, entre outros. A integração de dados é o processo de unificação desses dados para que eles possam ser analisados e usados para tomar decisões de negócios embasadas. Uma estratégia de dados bem integrada pode melhorar a eficiência operacional e apoiar os esforços de conformidade, aprimorando a visibilidade, a consistência e os controles relativos aos dados. Também fornece uma base mais sólida para o desenvolvimento e a implementação de modelos de IA como parte de iniciativas mais amplas de transformação digital.

Este guia descreverá o que é integração de dados e por que é uma disciplina essencial para empresas que buscam usar dados para conduzir tomadas de decisões e aproveitar a IA.

O que é integridade de dados?

A integração de dados é o processo de combinar dados de diferentes fontes em uma visão unificada que possibilita acesso e análise consistentes em toda a organização. Conectar diferentes sistemas e eliminar silos de dados dá às organizações uma perspectiva holística de suas informações de negócios. A integração de dados pode incluir processos como migração, ingestão, transformação e outras técnicas para manter um fluxo contínuo de dados em toda a empresa. 

Por que a integração de dados é importante?

A integração de dados elimina a introdução manual de dados, reduz erros e automatiza fluxos de trabalho entre aplicações, melhorando a eficiência e a velocidade operacionais. Sem integração, as organizações podem ter de inconsistências de dados, esforços duplos ou incapacidade de responder rapidamente às necessidades dos clientes. As operações de negócios que exigem visibilidade em tempo real de todos os departamentos (por exemplo, equipes de vendas que precisam verificar o estoque, unidades financeiras que precisam de acesso aos dados de pedidos ou executivos que precisam de relatórios consolidados) precisam de plataformas de dados integradas. A integração de dados pode ajudar a análise de dados preditiva e os modelos de IA a acessar dados mais completos e consistentes de todo o ecossistema de tecnologia de uma organização, sujeito à qualidade, governança e implementação dos dados.

Principais benefícios da integração de dados

Uma estratégia bem planejada de integração de dados oferece várias vantagens para as empresas:

Acesso a dados centralizado e confiável

Ao consolidar informações de vários sistemas em um único local acessível, a integração de dados pode estabelecer uma visão governada e centralizada dos dados ("única fonte de verdade"), para que os stakeholders tenham mais probabilidade de trabalhar com base em informações consistentes e confiáveis, assumindo que existam práticas de qualidade e governança de dados apropriadas. Isso pode reduzir a confusão sobre qual conjunto de dados é autorizado e ajudar os stakeholders a trabalhar com base nas mesmas informações governadas e consistentes.

Melhor processo decisório com insights em tempo real

Conectar sistemas em tempo real ou quase em tempo real permite que os líderes tomem decisões fundamentadas com base em dados atuais, em vez de relatórios desatualizados. As empresas podem responder mais rapidamente às mudanças de mercado, aos comportamentos dos clientes e às oportunidades emergentes.

Melhor qualidade e consistência dos dados

A integração pode aplicar padrões de dados e regras de validação em todos os sistemas, reduzindo duplicidades, erros e inconsistências que afetam ambientes isolados. Dados limpos e consistentes aumentam a confiança das análises e impedem erros caros causados por informações conflitantes.

Tratamento de dados manual reduzido

Fluxos de dados automatizados eliminam a necessidade dos funcionários de exportar, transferir e importar dados entre sistemas manualmente. Isso não apenas economiza tempo e reduz custos, como também minimiza erros humanos que podem ocorrer durante a entrada e a manipulação manuais dos dados.

Colaboração mais sólida entre equipes e departamentos

Quando todas as equipes acessam dados integrados, os silos são eliminados e a colaboração interfuncional funciona melhor. Em vez de operar isoladamente, as empresas de vendas, marketing, finanças e operações podem trabalhar com insights compartilhados.

Agilidade na adoção da nuvem e transformação digital

As plataformas de integração possibilitam a conectividade contínua entre sistemas herdados, no local e aplicações modernas na nuvem, reduzindo o risco e a complexidade da transformação digital. As empresas podem modernizar seus sistemas gradualmente, evitando migrações mais traumáticas no estilo 'rip and replace' (eliminar tudo e substituir).

Maior conformidade e produção de relatórios regulatórios

Os sistemas integrados fornecem trilhas de auditoria completas e facilitam o controle da linhagem de dados por toda a organização. Essa visão unificada pode ajudar as equipes a apoiar a conformidade e a disponibilidade para auditoria (processos relevantes para por exemplo,, RGPD, HIPAA ou SOX), melhorando a linhagem de dados, a documentação e a capacidade de produzir relatórios consistentes, sujeitos às políticas e controles da organização.

Mais eficiência operacional e economia de custos

Ao eliminar sistemas redundantes, simplificar fluxos de trabalho e automatizar processos de dados, a integração pode reduzir os custos de manutenção de TI e melhorar a produtividade. As organizações podem fazer mais com os recursos existentes em vez de adicionar constantemente novas ferramentas para eliminar as falhas entre os sistemas desconectados.

Casos de uso comuns de integração de dados

A integração de dados tem uma grande quantidade de aplicações práticas em todos os setores, incluindo:

Varejo

Os varejistas integram sistemas no ponto de venda, gerenciamento de estoque, plataformas de comércio eletrônico e dados da cadeia de fornecedores. Isso dá visibilidade em tempo real dos níveis de estoque e permite que eles personalizem a experiência online do cliente.

Saúde

As organizações de saúde integram históricos eletrônicos de saúde, sistemas de laboratório, dados de imagem e apps de faturamento. Ao criar perfis mais amplos dos pacientes, os prestadores de serviços de saúde podem melhorar a coordenação do atendimento, reduzir os erros médicos e simplificar o processamento de reembolsos.

Setor financeiro

As instituições financeiras integram sistemas bancários centrais, plataformas de detecção de fraudes, ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente e sistemas de relatórios regulatórios. Isso possibilita o monitoramento de transações em tempo real, produtos financeiros personalizados e relatórios automatizados de conformidade.

Setor industrial

Os fabricantes combinam dados de sistemas de ERP, sensores de IoT em linhas de produção, sistemas de gerenciamento de qualidade e plataformas da cadeia de fornecedores. O resultado: horários de produção otimizados, manutenção de equipamentos mais eficiente e gerenciamento de estoque eficaz e no tempo certo.

Marketing

Para criar perfis de clientes unificados, as equipes de marketing integram dados de apps de CRM, sistemas de email, mídias sociais, análise de dados da web e plataformas de publicidade. Isso permite que elas iniciem campanhas personalizadas de marketing e meçam o retorno sobre o investimento (ROI) com mais precisão em todos os canais.

Logística e transporte

As empresas de logística integram sistemas de rastreamento por GPS, plataformas de gerenciamento de warehouse, ferramentas de otimização de rotas e portais de remessa para clientes. Entre os benefícios, estão visibilidade em tempo real das remessas, rotas de entrega otimizadas e comunicação aprimorada com o cliente ao longo de toda a cadeia de fornecedores.

Como funciona a integração de dados?

Normal emente, os esquemas de integração de dados seguem o mesmo processo de cinco etapas:

1. Identificação de fontes

O primeiro passo é catalogar todas as fontes de dados relevantes em toda a organização, incluindo bancos de dados, aplicações, APIs, arquivos e fontes de streaming. Esta fase de descoberta mapeia que dados existem, onde eles residem e que fontes são essenciais para os objetivos de negócios.

2. Coleta de dados brutos

Depois disso, os dados são extraídos ou ingeridos de fontes identificadas usando conectores, APIs, consultas de banco de dados ou transferências de arquivos. Dependendo das necessidades de negócios, este processo de coleta pode ocorrer em tempo real (streaming), quase em tempo real (microlotes) ou em lotes agendados.

3. Transformação de dados

Os dados brutos são limpos, padronizados, enriquecidos e convertidos em formatos compatíveis com sistemas de destino e regras de negócios. As transformações incluem conversões de tipos de dados, deduplicação, validação, agregação e aplicação da lógica de negócios para garantir a qualidade e consistência dos dados.

4. Carregamento nos sistemas de destino

Após a transformação, os dados são gravados nos sistemas de destino, como data warehouses, data lakes, bancos de dados operacionais ou plataformas de análise de dados. As estratégias de carregamento incluem atualizações completas, atualizações incrementais ou upserts (atualização de registros existentes ou inserção de novos registros, conforme necessário), dependendo dos recursos do sistema de destino e das necessidades de negócios.

5. Possibilitando acesso e análise

Por fim, os dados carregados são disponibilizados para usuários finais, aplicações e ferramentas de análise de dados por meio de dashboards, relatórios, APIs ou interfaces de consulta. Esta etapa final garante que os stakeholders possam facilmente consumir dados integrados para tomada de decisão, aprendizado de máquina e processos operacionais.

Tipos de métodos de integração de dados

Existem várias maneiras de abordar a integração de dados. Estas são as mais comuns:

ETL/ELT (extração, transformação, carga)

O ETL extrai dados dos sistemas de origem, transforma-os no formato necessário usando regras de negócios e processos de qualidade dos dados e carrega-os em um sistema de destino, como um data warehouse. Este método tradicional realiza transformações em um servidor de integração separado antes que os dados cheguem ao seu destino, o que o torna ideal para fluxos de trabalho estruturados e orientados por lotes.

ELT (extração, carga, transformação)

O processo de ELT extrai dados de fontes e os carrega diretamente no sistema de destino (geralmente um data warehouse na nuvem ou data lake) na forma bruta, depois realiza transformações dentro do ambiente de destino. Este método moderno usa o poder de processamento das plataformas de nuvem e é especialmente eficaz para lidar com grandes volumes de vários tipos de dados.

Virtualização de dados

A virtualização de dados cria uma visão unificada dos dados em várias fontes sem mover ou copiar fisicamente os dados. Os usuários consultam a camada de virtualização, que recupera e combina dados de vários sistemas em tempo real, fornecendo acesso imediato sem a latência dos processos de integração tradicionais.

Integração baseada em aplicações

A integração baseada em aplicações conecta apps específicos diretamente entre si usando conectores predefinidos ou integrações nativas fornecidas pelos fornecedores de software. Este método permite o fluxo contínuo de dados entre sistemas, como CRM e plataformas de automação de marketing, sem a necessidade de programação personalizada ou middleware.

Integração de middleware

O middleware funciona como uma camada de software intermediário que facilita a comunicação e a troca de dados entre diferentes aplicações e sistemas. Os ESBs e as plataformas de integração são soluções comuns de middleware que encaminham, transformam e organizam fluxos de dados em toda a empresa.

Replicação e sincronização de dados

A replicação de dados cria e mantém cópias de dados em vários sistemas para garantir consistência e disponibilidade. A sincronização mantém essas cópias atualizadas por meio de atualizações contínuas ou programadas, permitindo que sistemas distribuídos trabalhem com informações atuais.

Integração baseada em API

A integração baseada em API usa as Application Programming Interfaces para permitir a comunicação em tempo real e a troca de dados entre sistemas por meio de protocolos da web. Este método leve e flexível permite que as aplicações solicitem e compartilhem dados conforme a demanda, o que o torna ideal para apps modernos de nuvem e arquiteturas de microsserviços.

Desafios da integração de dados

Para ser eficazes, as iniciativas de integração de dados precisam superar grandes obstáculos. Estes são os desafios mais comuns para uma integração bem-sucedida.

Silos de dados

Os maiores obstáculos para uma integração bem-sucedida dos dados são os silos de dados, que são criados quando cada departamento de uma organização escolhe seus próprios sistemas de dados, sem levar em conta as necessidades de toda a empresa. Esses silos geralmente resultam em dados inconsistentes ou inacessíveis, ficando extremamente difícil obter uma visão completa das operações ou dos clientes.

Complexidade de integração

Empresas modernas operam em data centers locais, vários provedores de nuvem e aplicações SaaS, cada um dos quais tem seus próprios protocolos, modelos de segurança e formatos de dados. Gerenciar a integração desses ambientes heterogêneos requer conhecimento especializado e ferramentas para lidar com autenticação, conectividade de rede e transformação de dados em escala.

Alta velocidade e grandes volumes de dados

A explosão de dados de dispositivos de IoT, fontes de streaming, mídias sociais e sistemas transacionais produz grandes volumes que as abordagens de integração tradicionais têm dificuldade de processar com eficiência. Os requisitos em tempo real ampliam este desafio, já que as empresas precisam de acesso instantâneo aos insights em vez de esperar que os processos de lote ocorram da noite para o dia.

Melhorar a segurança e a conformidade dos dados

Conforme os dados transitam pelos limites do sistema, os fluxos de trabalho de integração devem manter controles de segurança rigorosos. Eles podem incluir criptografia em trânsito e em repouso, controles de acesso e login de auditoria. Os requisitos de conformidade, como o RGPD, a regulamentação HIPAA e as regulamentações específicas do setor, acrescentam complexidade ao exigir governança de dados, controles de privacidade e capacidade de rastrear a linhagem de dados em todos os sistemas integrados.

Restrições de custos e recursos

A criação e a manutenção de soluções de integração personalizada exigem um alto investimento em desenvolvedores especializados, infraestrutura e manutenção contínua. Muitas organizações não possuem o orçamento ou os talentos técnicos necessários para implementar estratégias sólidas de integração, forçando-as a escolher entre soluções incompletas ou atrasando importantes iniciativas de transformação digital.

Soluções e ferramentas avançadas de integração de dados

Esquemas de integração de dados requerem várias ferramentas específicas de tarefas, que podem incluir algumas ou todas as seguintes funções: 

ETL 

As plataformas de ETL permitem extrair dados de fontes, aplicar transformações complexas e carregar os dados nos sistemas de destino. Estas soluções de nível empresarial oferecem interfaces de design visual, conectores predefinidos, ferramentas para melhorar a qualidade dos dados e recursos de cronograma para processamento de dados em lote.

ELT 

As ferramentas de ELT são otimizadas para data warehouses na nuvem, carregando dados brutos primeiro e utilizando o poder de processamento da plataforma de destino para transformações. Essas soluções modernas priorizam a velocidade e a escalabilidade, tornando-as ideais para cenários de big data e organizações que adotam estratégias que priorizam a nuvem.

Change data capture (CDC)

Em vez de copiar conjuntos inteiros de dados, as soluções CDC capturam apenas as inserções, atualizações ou exclusões feitas nos bancos de origem. Este método minimiza o impacto do sistema, reduz os volumes de transferência de dados e possibilita uma sincronização quase em tempo real entre os sistemas.

Replicação de dados 

As ferramentas de replicação de dados criam e mantêm cópias sincronizadas de dados em diferentes bancos de dados e plataformas. Ao manter vários armazenamentos de dados atualizados de forma consistente, essas soluções garantem a alta disponibilidade, permitem a recuperação de desastres e permitem o acesso distribuído.

Ingestão de dados 

As plataformas de ingestão de dados coletam grandes volumes de dados de diversas fontes e os transmitem para data lakes ou pipelines de processamento. Essas plataformas lidam com feeds de dados em tempo real de dispositivos, aplicações, logs e sensores de Internet das Coisas (IoT) com alta taxa de transferência e confiabilidade.

Plataforma de integração como serviço

As soluções iPaaS baseadas na nuvem conectam aplicações, dados e APIs em ambientes híbridos sem exigir uma infraestrutura extensiva. Estas plataformas oferecem conectores predefinidos, automação de fluxos de trabalho e interfaces low-code/no-code que possibilitam o desenvolvimento e a implementação de integração mais rápidos.

Governança de dados 

Todas as empresas precisam estabelecer políticas para gerenciar metadados, catalogar dados e rastrear a linhagem em sistemas integrados. As plataformas de governança garantem qualidade dos dados, conformidade regulatória e supervisão adequada, fornecendo visibilidade em relação à movimentação dos dados e a transformação deles por toda a empresa.

Migração de dados 

As ferramentas de migração de dados facilitam as transferências de dados entre sistemas de uma só vez durante atualizações, transições para a nuvem ou consolidações de sistemas. Essas soluções especializadas avaliam os ambientes de origem, minimizam o tempo de inatividade, validam a precisão dos dados e fornecem recursos de retorno para garantir migrações bem-sucedidas.

Gerenciamento de API 

As APIs possibilitam a troca de dados entre sistemas em tempo real. As plataformas de gerenciamento de API controlam como as aplicações acessam e compartilham esses dados, fornecendo autenticação, limite de taxa, controle de versão e análise de dados que garantem integração segura e confiável orientada por API em toda a empresa.

Master data management (MDM)

As plataformas de MDM criam e mantêm uma única versão autorizada de entidades de negócios críticas (tais como clientes, produtos, fornecedores e locais) em todos os sistemas. Essas plataformas são indispensáveis para a integração de dados, pois resolvem conflitos de dados, eliminam duplicações e garantem que os sistemas integrados consultem registros mestre consistentes e precisos como referência.

Práticas recomendadas para integração de dados

Estes são alguns dos elementos indispensáveis para uma estratégia de integração de dados bem-sucedida:

Definir claramente os objetivos de integração e os casos de uso

Antes de implementar qualquer solução de integração, as organizações devem identificar os objetivos específicos de negócios, tais como melhorar a experiência do cliente, possibilitar análises de dados em tempo real ou apoiar a conformidade regulatória. Objetivos claros ajudam a priorizar que sistemas devem ser integrados, determinar as arquiteturas certas e medir o sucesso em relação a resultados tangíveis de negócios.

Padronizar formatos de dados antecipadamente

Estabelecer padrões de dados comuns, nomear convenções e formatos em toda a organização evita a complexidade da transformação em etapas posteriores e reduz erros. A padronização antecipada garante que os dados de diferentes fontes possam ser combinados e comparados facilmente sem lógica de mapeamento e conversão extensiva.

Implementar políticas sólidas de governança de dados

As estruturas de governança de dados definem a propriedade, os padrões de qualidade, os controles de segurança e as regras de gerenciamento do ciclo de vida e as aplicam a todos os sistemas integrados. Uma governança sólida garante a responsabilidade, mantém a integridade dos dados e fornece a base para a conformidade com os requisitos regulatórios durante todo o processo de integração.

Utilizar a automação e a IA para o processo de ETL/ELT

Automatizar fluxos de trabalho de integração ajuda a minimizar erros humanos e a acelerar os tempos de implementação. As ferramentas com tecnologia de IA podem mapear de forma inteligente os campos de dados, detectar anomalias, otimizar a performance e se adaptar às alterações de esquema sem intervenção humana constante.

Monitorar a qualidade dos dados continuamente

As empresas precisam identificar problemas de qualidade dos dados, como valores perdidos, duplicados ou violações de formato, antes de se propagar por meio de sistemas integrados. O monitoramento contínuo com alertas automatizados permite que as equipes resolvam esses problemas rapidamente, ajudando a garantir a credibilidade dos dados usados para conduzir importantes decisões de negócios.

Garantir a segurança e a conformidade desde o design

Controles de segurança, como criptografia, gerenciamento de acesso, log de auditoria e mascaramento de dados, devem ser incorporados às arquiteturas de integração desde o início, em vez de ser adicionados em etapas posteriores do processo. Este método proativo ajuda a proteger dados confidenciais durante toda a jornada e apoia os esforços de conformidade e preparação para auditoria (por exemplo,, processos relevantes para RGPD, HIPAA e SOX), dependendo das políticas, controles e implementação da organização.

Usar as ferramentas de integração nativas da nuvem que possibilitem ajuste de escala

As plataformas de integração nativa da nuvem oferecem escalabilidade elástica, atualizações automáticas e determinação de preços baseada em pagamento que se adapta às necessidades de negócios em constante mudança sem grandes investimentos iniciais em infraestrutura. Essas ferramentas modernas lidam com volumes crescentes de dados e novos requisitos de integração com mais eficiência do que as soluções tradicionais no local.

Realizar auditorias e otimizações regulares dos pipelines de integração

Ao analisar periodicamente a performance, os custos e os padrões de uso da integração, as empresas podem identificar gargalos, conexões não utilizadas e oportunidades de consolidação ou melhoria. A otimização contínua garante que a infraestrutura de integração permaneça eficiente, econômica e alinhada aos requisitos de negócios em constante evolução.

Conclusão

Combinar informações de sistemas diferentes, como nuvem, fontes locais, software como serviço (software as a service, SaaS) e Internet das Coisas (IoT), em uma visão unificada é essencial para as empresas modernas. A integração de dados possibilita análises mais amplas, permitindo a obtenção de insights baseados em IA e aumentando a eficiência operacional. 

Com o crescimento exponencial dos dados e a demanda por insights em tempo real, as estratégias de integração migram para plataformas nativas da nuvem. Essas soluções utilizam IA para automatizar fluxos de trabalho e oferecem escalabilidade dinâmica conforme a necessidade do negócio. Em última análise, uma integração eficaz de dados serve como a base fundamental das estratégias modernas de dados, transformando informações fragmentadas em inteligência acionável capaz de gerar vantagem competitiva, excelência operacional e inovação contínua.

Perguntas frequentes sobre integração de dados

A integração de dados é um processo contínuo que conecta e sincroniza continuamente dados em vários sistemas para permitir acesso e análise em tempo real ou quase em tempo real. A migração de dados é um projeto único que envia dados de um sistema para outro, normalmente durante atualizações de sistema, consolidações ou transições para a nuvem.

A integração de dados tem como foco a combinação e a sincronização de dados de várias fontes para criar uma visão unificada para fins de análise de dados, produção de relatórios e inteligência de mercado. A integração de aplicações se concentra na conexão de diferentes apps de software para que eles possam comunicar e compartilhar funcionalidades em tempo real para automatizar processos de negócios e fluxos de trabalho. Embora existam sobreposições (a integração de apps muitas vezes envolve a troca de dados), a principal distinção é o propósito: A integração de dados significa criar insights analíticos a partir de dados consolidados, enquanto a integração de aplicações significa organizar fluxos de trabalho automatizados entre os sistemas operacionais.

Os cronogramas de implementação variam consideravelmente de acordo com a complexidade, variando de dias para uma integração simples entre nuvens e nuvens a meses ou até anos para uma integração corporativa de sistemas herdados. Fatores que afetam a duração de um cronograma incluem o número de fontes de dados, problemas de qualidade dos dados, requisitos de lógica de negócios personalizada e se você está usando ferramentas modernas de iPaaS em vez de criar soluções personalizadas.