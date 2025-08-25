Che cos’è l’integrazione dei dati? Processo, vantaggi ed esempi

Nelle aziende moderne, i dati sono spesso distribuiti tra numerosi sistemi scollegati tra loro, come archiviazione in cloud, data center on-premises, piattaforme SaaS, dispositivi IoT e altro ancora. L’integrazione dei dati è il processo che unifica questi dati, rendendoli analizzabili e utilizzabili per orientare le decisioni di business. Una strategia dati ben integrata può migliorare l’efficienza operativa e supportare le attività di compliance, aumentando visibilità, coerenza e controlli sui dati. Offre inoltre una base più solida per sviluppare e distribuire modelli di AI nell’ambito di iniziative più ampie di trasformazione digitale.

Questa guida spiega cosa comprende l’integrazione dei dati e perché è una disciplina essenziale per le aziende che vogliono utilizzare i dati per guidare le decisioni e sfruttare l’AI.