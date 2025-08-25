Eine gut geplante Datenintegrationsstrategie bietet Unternehmen gleich mehrere Vorteile:

Zentraler und zuverlässiger Datenzugriff

Durch die Konsolidierung von Informationen aus mehreren Systemen an einem zugänglichen Ort kann die Datenintegration eine kontrollierte, zentralisierte Datenansicht („Single Source of Truth“) schaffen, sodass die Stakeholder mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einheitlichen, zuverlässigen Informationen arbeiten können – unter der Voraussetzung, dass die Datenqualität und die Governance angemessen sind. Dies kann die Verwirrung darüber verringern, welches Dataset maßgeblich ist, und hilft den Interessengruppen, mit denselben kontrollierten, einheitlichen Informationen zu arbeiten.

Verbesserte Entscheidungsfindung dank Echtzeiteinblicken

Die Verbindung von Systemen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit ermöglicht es Führungskräften, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Daten statt veralteter Berichte zu treffen. Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen, Kundenverhalten und neue Chancen reagieren.

Bessere Datenqualität und -konsistenz

Integration kann Datenstandards und Validierungsregeln systemübergreifend anwenden und so Duplikate, Fehler und Uneinheitlichkeiten reduzieren, die isolierte Umgebungen plagen. Saubere, einheitliche Daten erhöhen das Vertrauen in Analysen und verhindern kostspielige Fehler, die durch widersprüchliche Informationen verursacht werden.

Reduzierte manuelle Datenverarbeitung

Dank automatisierter Datenflüsse müssen Mitarbeitende Daten nicht mehr manuell exportieren, übertragen und zwischen Systemen importieren. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern minimiert auch menschliche Fehler, die bei manueller Dateneingabe und -manipulation auftreten können.

Stärkere Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen

Wenn alle Teams auf integrierte Daten zugreifen, brechen Silos auf und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessert sich. Anstatt isoliert zu arbeiten, können Vertrieb, Marketing, Finanzen und der Betrieb mit gemeinsamen Erkenntnissen arbeiten.

Beschleunigte Cloud-Einführung und digitale Transformation

Integrationsplattformen ermöglichen eine nahtlose Konnektivität zwischen alten On-Premises-Systemen und modernen Cloud-Anwendungen und reduzieren so das Risiko und die Komplexität der digitalen Transformation. Unternehmen können schrittweise modernisieren, anstatt disruptive „Rip-and-Replace“-Migrationen durchführen zu müssen.

Verbesserte Compliance und Meldewesen

Integrierte Systeme bieten umfassende Auditpfade und erleichtern die Nachverfolgung der Datenherkunft im gesamten Unternehmen. Diese einheitliche Ansicht kann Teams dabei helfen, Compliance und Auditbereitschaft (z. B. DSGVO-, HIPAA- oder SOX-relevante Prozesse) zu unterstützen, indem sie die Datenherkunft und Dokumentation verbessert und einheitliche Berichte erstellt – vorbehaltlich der Richtlinien und Kontrollen eines Unternehmens.

Gesteigerte betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen

Durch den Wegfall redundanter Systeme, die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Automatisierung von Datenprozessen kann die Integration die Kosten für die IT-Wartung reduzieren und die Produktivität steigern. Unternehmen können mit vorhandenen Ressourcen mehr erreichen, anstatt ständig neue Tools hinzuzufügen, um Lücken zwischen getrennten Systemen zu schließen.