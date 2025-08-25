Durch Datenintegration entfällt die manuelle Dateneingabe, Fehler werden reduziert und Workflows zwischen Applikationen automatisiert, was die betriebliche Effizienz und Geschwindigkeit verbessert. Ohne Integration kann es bei Unternehmen zu Dateninkonsistenzen, doppelten Bemühungen oder einer Unfähigkeit, schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren, kommen. Geschäftsvorgänge, die Echtzeit-Transparenz über Abteilungen hinweg erfordern – beispielsweise Vertriebsteams, die Bestände prüfen müssen, Finanzeinheiten, die Zugriff auf Auftragsdaten benötigen, oder Führungskräfte, die ein konsolidiertes Berichtswesen benötigen –, benötigen integrierte Datenplattformen. Datenintegration kann prädiktiven Analysen und KI-Modellen helfen, auf umfassendere und einheitlichere Daten aus dem gesamten Technologie-Ökosystem eines Unternehmens zuzugreifen – je nach Datenqualität, Governance und Implementierung.