Ir al contenido

Snowflake Summit 26 1-4 de junio

Vive el futuro de los datos empresariales

registrarse ahora

¿Qué es la integración de datos? Proceso, ventajas y ejemplos

Descubre qué es la integración de datos, cómo funciona, sus principales tipos, ventajas, desafíos y ejemplos reales que impulsan las analíticas, la IA y el cumplimiento normativo.

  • Descripción general
  • ¿Qué es la integración de datos?
  • ¿Por qué es importante la integración de datos?
  • Ventajas clave de la integración de datos
  • Casos de uso habituales de la integración de datos
  • ¿Cómo funciona la integración de datos?
  • Tipos de enfoques de integración de datos
  • Desafíos de la integración de datos
  • Herramientas y soluciones avanzadas para la integración de datos
  • Prácticas recomendadas para la integración de datos
  • Conclusión
  • Preguntas frecuentes sobre la integración de datos
  • Clientes que usan Snowflake
  • Recursos de Snowflake

Descripción general

En la empresa moderna, los datos suelen estar dispersos en una amplia variedad de sistemas desconectados, como el almacenamiento en la nube, los centros de datos on-premise, las plataformas de software como servicio (SaaS), los dispositivos de Internet de las cosas (IdC) y otros entornos. La integración de datos es el proceso de unificar esos datos para que puedan analizarse y utilizarse para fundamentar la toma de decisiones empresariales. Una estrategia de datos bien integrada puede mejorar la eficiencia operativa y facilitar el cumplimiento normativo al reforzar la visibilidad, la coherencia y los controles en torno a los datos. También proporciona una base más sólida para desarrollar e implementar modelos de inteligencia artificial (IA) como parte de iniciativas más amplias de transformación digital.

En esta guía se describe en qué consiste la integración de datos y por qué es una disciplina esencial para las empresas que buscan utilizar los datos para impulsar la toma de decisiones y aprovechar la IA.

¿Qué es la integración de datos?

La integración de datos es el proceso de combinar datos de fuentes dispares en una vista unificada que permita un acceso y un análisis coherentes en toda la organización. Conectar distintos sistemas y eliminar los silos de datos ofrece a las organizaciones una visión integral de su información empresarial. La integración de datos puede incluir procesos como la migración, la ingesta y la transformación de datos, así como otras técnicas para mantener un flujo continuo de datos en toda la empresa. 

¿Por qué es importante la integración de datos?

La integración de datos elimina la introducción manual de datos, reduce los errores y automatiza los flujos de trabajo entre aplicaciones, lo que mejora la eficiencia y la velocidad operativas. Sin integración, las organizaciones pueden sufrir incoherencias en los datos, duplicación de tareas o la incapacidad de responder con rapidez a las necesidades de los clientes. Las operaciones empresariales que requieren visibilidad en tiempo real entre departamentos —por ejemplo, equipos de ventas que necesitan comprobar el inventario, equipos financieros que requieren acceso a los datos de pedidos o directivos que necesitan informes consolidados— requieren plataformas de datos integradas. La integración de datos puede ayudar a que los modelos de analítica predictiva e IA accedan a datos más completos y coherentes de todo el ecosistema tecnológico de una organización, siempre que se cumplan los requisitos de calidad de datos, gobernanza e implementación.

Ventajas clave de la integración de datos

Una estrategia de integración de datos bien planificada ofrece múltiples ventajas a las empresas:

 

Acceso centralizado y fiable a los datos

Al consolidar la información de varios sistemas en una ubicación accesible, la integración de datos puede establecer una vista gobernada y centralizada de los datos (una “única fuente de verdad”), de modo que las partes interesadas trabajen con información coherente y fiable, siempre que existan prácticas adecuadas de calidad y gobernanza de datos. Esto puede reducir la confusión sobre qué conjunto de datos es el autorizado y ayuda a las partes interesadas a trabajar con la misma información gobernada y coherente.

 

Mejora de la toma de decisiones con información en tiempo real

La conexión de sistemas en tiempo real o casi en tiempo real permite a los responsables tomar decisiones fundamentadas basadas en datos actuales, en lugar de informes desactualizados. Las empresas pueden responder con mayor rapidez a los cambios del mercado, el comportamiento de los clientes y las oportunidades emergentes.

 

Mejor calidad y coherencia de los datos

La integración puede aplicar estándares de datos y reglas de validación en todos los sistemas, lo que reduce duplicados, errores e incoherencias habituales en entornos aislados. Los datos limpios y coherentes aumentan la confianza en las analíticas y evitan errores costosos provocados por información contradictoria.

 

Reducción de la gestión manual de datos

Los flujos de datos automatizados eliminan la necesidad de que los empleados exporten, transfieran e importen datos manualmente entre sistemas. Esto no solo ahorra tiempo y reduce costes, sino que también minimiza los errores humanos que pueden producirse durante la introducción y manipulación manual de datos.

 

Mayor colaboración entre equipos y departamentos

Cuando todos los equipos acceden a datos integrados, se eliminan los silos y mejora la colaboración interfuncional. En lugar de operar de forma aislada, los equipos de ventas, marketing, finanzas y operaciones pueden trabajar a partir de información compartida.

 

Aceleración de la adopción de la nube y de la transformación digital

Las plataformas de integración permiten una conectividad fluida entre sistemas on-premise heredados y aplicaciones modernas en la nube, lo que reduce el riesgo y la complejidad de la transformación digital. Las organizaciones pueden modernizarse de forma gradual en lugar de afrontar migraciones disruptivas de tipo “retirada y sustitución”.

 

Mejora del cumplimiento y de la elaboración de informes regulatorios

Los sistemas integrados proporcionan registros de auditoría completos y facilitan el seguimiento del linaje de los datos en toda la organización. Esta vista unificada puede ayudar a los equipos a respaldar el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías (p. ej., procesos relevantes para el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE, la Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico (HIPAA) o la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de EE. UU.) al mejorar el linaje de datos, la documentación y la capacidad de generar informes coherentes, siempre en función de las políticas y controles de la organización.

 

Aumento de la eficiencia operativa y ahorro de costes

Al eliminar sistemas redundantes, optimizar los flujos de trabajo y automatizar los procesos de datos, la integración puede reducir los costes de mantenimiento de tecnología de la información (TI) y mejorar la productividad. Las organizaciones pueden hacer más con los recursos existentes en lugar de añadir constantemente nuevas herramientas para resolver la falta de integración entre sistemas.

Casos de uso habituales de la integración de datos

La integración de datos tiene numerosas aplicaciones prácticas en distintos sectores, entre las que se incluyen las siguientes:

 

Retail

Las empresas de retail integran sistemas de punto de venta, sistemas de gestión de inventario, plataformas de comercio electrónico y datos de la cadena de suministro. Esto les proporciona visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario y les permite personalizar la experiencia del cliente en línea.

 

Sanidad

Las organizaciones sanitarias integran historias clínicas electrónicas, sistemas de laboratorio, datos de imágenes médicas y aplicaciones de facturación. Al crear vistas integrales del paciente, los proveedores sanitarios pueden mejorar la coordinación asistencial, reducir los errores médicos y optimizar la tramitación de reclamaciones.

 

Finanzas

Las instituciones financieras integran sistemas bancarios centrales, plataformas de detección de fraude, herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y sistemas de información regulatoria. Esto permite la supervisión de transacciones en tiempo real, la personalización de productos financieros y la elaboración automatizada de informes de cumplimiento.

 

Fabricación

Los fabricantes combinan datos de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), sensores de IdC en las líneas de producción, sistemas de gestión de la calidad y plataformas de la cadena de suministro. El resultado: calendarios de producción optimizados, un mantenimiento de equipos más eficiente y una gestión eficaz del inventario justo a tiempo.

 

Marketing

Para crear perfiles unificados de clientes, los equipos de marketing integran datos de aplicaciones de CRM, sistemas de correo electrónico, redes sociales, analíticas web y plataformas publicitarias. Esto les permite lanzar campañas de marketing personalizadas y medir con mayor precisión el retorno de la inversión (ROI) en todos los canales.

 

Logística y transporte

Las empresas de logística integran sistemas de seguimiento por GPS, plataformas de gestión de almacenes, herramientas de optimización de rutas y portales de entrega para clientes. Entre los beneficios se incluyen la visibilidad de los envíos en tiempo real, rutas de entrega optimizadas y una comunicación mejorada con los clientes a lo largo de toda la cadena de suministro.

¿Cómo funciona la integración de datos?

Los esquemas de integración de datos suelen seguir un proceso de cinco pasos:

 

1. Identificación de las fuentes

El primer paso consiste en catalogar todas las fuentes de datos relevantes de la organización, incluidas bases de datos, aplicaciones, API, archivos y fuentes de transmisión. En esta fase de descubrimiento se identifica qué datos existen, dónde residen y qué fuentes son fundamentales para los objetivos empresariales.

 

2. Recopilación de datos sin procesar

A continuación, los datos se extraen o se ingieren de las fuentes identificadas mediante conectores, API, consultas a bases de datos o transferencias de archivos. Este proceso de recopilación puede realizarse en tiempo real (transmisión), casi en tiempo real (microlotes) o por lotes programados, según los requisitos empresariales.


3. Transformación de los datos

Los datos sin procesar se limpian, estandarizan, enriquecen y convierten en formatos compatibles con los sistemas de destino y las reglas empresariales. Las transformaciones incluyen conversiones de tipos de datos, deduplicación, validación, agregación y aplicación de lógica de negocio para garantizar la calidad y coherencia de los datos.

 

4. Carga en los sistemas de destino

Una vez transformados, los datos se cargan en sistemas de destino, como almacenes de datos, data lakes, bases de datos operativas o plataformas de analíticas. Las estrategias de carga incluyen actualizaciones completas, actualizaciones incrementales o upsert (actualización de registros existentes o inserción de nuevos cuando sea necesario), en función de las capacidades del sistema de destino y de las necesidades empresariales.

 

5. Habilitación del acceso y análisis

Por último, los datos cargados se ponen a disposición de usuarios finales, aplicaciones y herramientas de analíticas a través de paneles, informes, API o interfaces de consulta. Este último paso garantiza que las partes interesadas puedan consumir fácilmente los datos integrados para la toma de decisiones, el aprendizaje automático y los procesos operativos.

Tipos de enfoques de integración de datos

Existen múltiples formas de abordar la integración de datos. Estas son los más habituales:

 

ETL (extraer, transformar, cargar)

ETL extrae datos de los sistemas de origen, los transforma al formato requerido mediante reglas empresariales y procesos de calidad de datos y, a continuación, los carga en un sistema de destino, como un almacén de datos. Este enfoque tradicional realiza las transformaciones en un servidor de integración independiente antes de que los datos lleguen a su destino, lo que lo hace ideal para flujos de trabajo estructurados y basados en lotes.

 

ELT (extraer, cargar, transformar)

ELT extrae datos de las fuentes y los carga directamente en el sistema de destino (normalmente, un almacén de datos en la nube o un data lake) en su formato sin procesar, para después realizar las transformaciones dentro del entorno de destino. Este enfoque moderno aprovecha la potencia de procesamiento de las plataformas en la nube y es especialmente eficaz para gestionar grandes volúmenes de datos de distintos tipos.

 

Virtualización de datos

La virtualización de datos crea una vista unificada de los datos procedentes de múltiples fuentes sin moverlos ni copiarlos físicamente. Los usuarios consultan la capa de virtualización, que recupera y combina datos de varios sistemas en tiempo real, proporcionando acceso inmediato sin la latencia de los procesos de integración tradicionales.

 

Integración basada en aplicaciones

La integración basada en aplicaciones conecta aplicaciones específicas directamente entre sí mediante conectores predefinidos o integraciones nativas proporcionadas por los proveedores de software. Este enfoque permite un flujo de datos fluido entre sistemas como CRM y plataformas de automatización de marketing sin necesidad de código personalizado ni middleware.

 

Integración mediante middleware

El middleware actúa como una capa de software intermedia que facilita la comunicación y el intercambio de datos entre aplicaciones y sistemas dispares. Los buses de servicios empresariales (ESB) y las plataformas de integración son soluciones de middleware habituales que enrutan, transforman y orquestan los flujos de datos en toda la empresa.

 

Replicación y sincronización de datos

La replicación de datos crea y mantiene copias de datos en varios sistemas para garantizar la coherencia y la disponibilidad. La sincronización mantiene estas copias actualizadas mediante actualizaciones continuas o programadas, lo que permite a los sistemas distribuidos trabajar con información actualizada.

 

Integración basada en API

La integración basada en API utiliza interfaces de programación de aplicaciones para permitir la comunicación y el intercambio de datos en tiempo real entre sistemas a través de protocolos web. Este enfoque ligero y flexible permite a las aplicaciones solicitar y compartir datos bajo demanda, lo que lo hace ideal para arquitecturas modernas de microservicios y aplicaciones en la nube.

Desafíos de la integración de datos

Las iniciativas de integración de datos deben superar obstáculos significativos para ser eficaces. Estos son los desafíos más habituales para lograr una integración satisfactoria.

 

Silos de datos

Uno de los mayores obstáculos para el éxito de la integración de datos son los silos, que se crean cuando cada departamento de una organización elige sus propios sistemas sin tener en cuenta las necesidades de toda la empresa. Estos silos suelen dar lugar a datos incoherentes o inaccesibles, lo que dificulta enormemente obtener una visión completa de las operaciones o de los clientes.

 

Complejidad de la integración

Las empresas modernas operan en centros de datos on-premise, con múltiples proveedores de nube y aplicaciones SaaS, cada uno con sus propios protocolos, modelos de seguridad y formatos de datos. Gestionar la integración en estos entornos heterogéneos requiere experiencia y herramientas especializadas para abordar la autenticación, la conectividad de red y la transformación de datos a escala.

 

Grandes volúmenes y alta velocidad de los datos

La explosión de datos procedentes de dispositivos de IdC, fuentes de transmisión, redes sociales y sistemas transaccionales genera volúmenes masivos que los enfoques de integración tradicionales tienen dificultades para procesar de forma eficiente. Los requisitos de tiempo real agravan este desafío, ya que las empresas necesitan acceso inmediato a la información en lugar de esperar a que finalicen los procesos por lotes nocturnos.

 

Seguridad y cumplimiento normativo de los datos

A medida que los datos atraviesan los límites entre sistemas, los flujos de trabajo de integración deben mantener controles de seguridad estrictos. Estos pueden incluir cifrado en tránsito y en reposo, controles de acceso y registros de auditoría. Requisitos de cumplimiento como el RGPD, la HIPAA y normativas específicas del sector añaden complejidad al exigir gobernanza de datos, controles de privacidad y la capacidad de realizar el seguimiento del linaje de datos en todos los sistemas integrados.

 

Restricciones de costes y recursos

Crear y mantener soluciones de integración personalizadas requiere una inversión significativa en desarrolladores especializados, infraestructura y mantenimiento continuo. Muchas organizaciones no cuentan con el presupuesto ni con las competencias técnicas necesarias para implementar estrategias de integración sólidas, lo que las obliga a elegir entre soluciones incompletas o el retraso de iniciativas críticas de transformación digital.

Herramientas y soluciones avanzadas para la integración de datos

Los esquemas de integración de datos requieren diversas herramientas especializadas para cada función, entre las que se incluyen: 

 

ETL 

Las plataformas ETL permiten extraer datos de las fuentes, aplicar transformaciones complejas y cargar los datos en sistemas de destino. Estas soluciones de nivel empresarial ofrecen interfaces de diseño visual, conectores predefinidos, herramientas para mejorar la calidad de los datos y capacidades de planificación para procesar datos en lotes.

 

ELT 

Las herramientas de ELT están optimizadas para almacenes de datos en la nube: primero cargan los datos sin procesar y aprovechan la potencia de procesamiento de la plataforma de destino para realizar las transformaciones. Estas soluciones modernas priorizan la velocidad y la escalabilidad, por lo que son ideales para escenarios de big data y organizaciones que adoptan estrategias que priorizan la nube.

 

Captura de cambios en los datos

En lugar de copiar conjuntos de datos completos, las soluciones de captura de cambios en los datos (CDC) capturan solo las inserciones, actualizaciones o eliminaciones realizadas en las bases de datos de origen. Este enfoque minimiza el impacto en los sistemas, reduce los volúmenes de transferencia de datos y permite una sincronización casi en tiempo real entre sistemas.

 

Replicación de datos 

Las herramientas de replicación de datos crean y mantienen copias sincronizadas de datos en diferentes bases de datos y plataformas. Al mantener varios almacenes de datos actualizados de forma constante, estas soluciones garantizan una alta disponibilidad, permiten la recuperación ante desastres y habilitan el acceso distribuido.

 

Ingesta de datos 

Las plataformas de ingesta de datos recopilan grandes volúmenes de datos de diversas fuentes y los transmiten a data lakes o flujos de procesamiento. Estas plataformas gestionan fuentes de datos en tiempo real de dispositivos de IdC, aplicaciones, registros y sensores con un alto rendimiento y fiabilidad.

 

Plataforma de integración como servicio

Las soluciones de iPaaS basadas en la nube conectan aplicaciones, datos y API en entornos híbridos sin necesidad de una infraestructura extensa. Estas plataformas ofrecen conectores predefinidos, automatización de flujos de trabajo e interfaces con poco código o sin código que permiten acelerar el desarrollo y la implementación de la integración.

 

Gobernanza de datos 

Todas las empresas deben establecer políticas para gestionar metadatos, catalogar datos y realizar un seguimiento de su linaje en los sistemas integrados. Las plataformas de gobernanza de datos garantizan la calidad de los datos, el cumplimiento normativo y una administración adecuada al proporcionar visibilidad sobre cómo fluyen y se transforman los datos en toda la organización.

 

Migración de datos 

Las herramientas de migración de datos facilitan las transferencias puntuales de datos entre sistemas durante las actualizaciones, las transiciones a la nube o las consolidaciones de sistemas. Estas soluciones especializadas evalúan los entornos de origen, minimizan el tiempo de inactividad, validan la precisión de los datos y ofrecen capacidades de reversión (rollback) para garantizar migraciones satisfactorias.

 

Gestión de API 

Las API permiten el intercambio de datos en tiempo real entre sistemas. Las plataformas de gestión de API controlan cómo las aplicaciones acceden a esos datos y los comparten, al proporcionar autenticación, limitación de tasa, control de versiones y analíticas que garantizan una integración segura y fiable basada en API en toda la empresa.

 

Gestión de datos maestros

Las plataformas de MDM crean y mantienen una única versión autorizada de entidades empresariales esenciales —como clientes, productos, proveedores y ubicaciones— en todos los sistemas. Estas plataformas son vitales para la integración de datos porque resuelven conflictos, eliminan duplicados y garantizan que los sistemas integrados hagan referencia a registros maestros coherentes y precisos.

Prácticas recomendadas para la integración de datos

Estas son algunas de las claves para que una estrategia de integración de datos tenga éxito:

 

Definir claramente los objetivos de integración y los casos de uso

Antes de implementar cualquier solución de integración, las organizaciones deben identificar objetivos empresariales específicos, como mejorar la experiencia del cliente, habilitar analíticas en tiempo real o respaldar el cumplimiento normativo. Unos objetivos claros ayudan a priorizar qué sistemas integrar, determinar las arquitecturas adecuadas y medir el éxito en función de resultados empresariales tangibles.

 

Estandarizar los formatos de datos al principio

El establecimiento de estándares de datos, convenciones de nomenclatura y formatos comunes en toda la organización evita la complejidad de las transformaciones posteriores y reduce los errores. La estandarización temprana garantiza que los datos de diferentes fuentes se puedan combinar y comparar fácilmente sin necesidad de una lógica amplia de asignación y conversión.

 

Implementar políticas de gobernanza de datos sólidas

Los marcos de gobernanza de datos definen la propiedad, los estándares de calidad, los controles de seguridad y las reglas de gestión del ciclo de vida, y los aplican en todos los sistemas integrados. Una gobernanza sólida garantiza la responsabilidad, mantiene la integridad de los datos y proporciona la base para el cumplimiento de los requisitos normativos a lo largo del proceso de integración.

 

Aprovechar la automatización y la IA para los procesos ETL/ELT

La automatización de los flujos de trabajo de integración ayuda a minimizar los errores humanos y a acelerar los plazos de implementación. Las herramientas basadas en IA pueden asignar campos de datos de forma inteligente, detectar anomalías, optimizar el rendimiento y adaptarse a cambios de esquema sin una intervención humana constante.

 

Supervisar la calidad de los datos de forma continua

Las empresas deben identificar problemas de calidad de los datos, como valores ausentes, duplicados o incumplimientos de formato, antes de que se propaguen por los sistemas integrados. La supervisión continua con alertas automatizadas permite a los equipos abordar rápidamente estos problemas, lo que ayuda a garantizar la confianza en los datos utilizados para impulsar decisiones empresariales críticas.

 

Garantizar la seguridad y el cumplimiento por diseño

Los controles de seguridad, como el cifrado, la gestión del acceso, el registro de auditoría y el enmascaramiento de datos, deben integrarse en las arquitecturas de integración desde el principio, en lugar de añadirse a posteriori. Este enfoque proactivo ayuda a proteger los datos confidenciales a lo largo de su recorrido y respalda las iniciativas de cumplimiento y preparación para auditorías (p. ej., procesos relevantes para el RGPD, la HIPAA o la SOX), en función de las políticas, los controles y la implementación de una organización.

 

Usar herramientas de integración escalables nativas de la nube

Las plataformas de integración nativas de la nube proporcionan escalabilidad elástica, actualizaciones automáticas y modelos de precios por consumo que se adaptan a las necesidades empresariales cambiantes sin grandes inversiones iniciales en infraestructura. Estas modernas herramientas gestionan el crecimiento de los volúmenes de datos y los nuevos requisitos de integración de forma más eficiente que las soluciones on-premise tradicionales.

 

Auditar y optimizar periódicamente los flujos de integración

Al revisar periódicamente el rendimiento, los costes y los patrones de uso de la integración, las empresas pueden identificar cuellos de botella, conexiones no utilizadas y oportunidades de consolidación o mejora. La optimización continua garantiza que la infraestructura de integración siga siendo eficiente, rentable y esté alineada con los requisitos empresariales cambiantes.

Conclusión

Combinar información de sistemas dispares, como fuentes en la nube, on-premise, SaaS e IdC, en una vista unificada es esencial para la empresa moderna. La integración de datos permite realizar analíticas exhaustivas, obtener información basada en IA y mejorar la eficiencia operativa. 

 

A medida que los volúmenes de datos siguen creciendo y la información en tiempo real se vuelve cada vez más indispensable, las estrategias de integración evolucionan hacia plataformas nativas de la nube basadas en IA que automatizan flujos de trabajo y se adaptan dinámicamente a las necesidades empresariales. En última instancia, una integración de datos eficaz es la piedra angular de las estrategias de datos modernas y transforma la información fragmentada en inteligencia práctica que impulsa la ventaja competitiva, la excelencia operativa y la innovación continua.

Preguntas frecuentes sobre la integración de datos

La integración de datos es un proceso continuo que conecta y sincroniza datos de forma constante en varios sistemas para permitir el acceso y el análisis en tiempo real o casi en tiempo real. La migración de datos es un proyecto puntual que mueve datos de un sistema a otro, normalmente durante actualizaciones del sistema, consolidaciones o transiciones a la nube.

La integración de datos se centra en combinar y sincronizar datos procedentes de múltiples fuentes para crear una vista unificada que facilite las analíticas, la elaboración de informes y la inteligencia empresarial. La integración de aplicaciones consiste en conectar diferentes aplicaciones de software para que puedan comunicarse y compartir funciones en tiempo real, con el fin de automatizar procesos y flujos de trabajo empresariales. Aunque existe cierto solapamiento (la integración de aplicaciones suele implicar intercambio de datos), la diferencia clave está en el propósito: la integración de datos busca generar información analítica a partir de datos consolidados, mientras que la integración de aplicaciones orquesta flujos de trabajo automatizados entre sistemas y aplicaciones.

Los plazos de implementación varían enormemente en función de la complejidad: desde días para una integración sencilla entre nubes hasta meses o incluso años para una integración a escala empresarial de sistemas heredados. Entre los factores que influyen en la duración figuran el número de fuentes de datos, los problemas de calidad de los datos, los requisitos relativos a la lógica de negocio personalizada y si se utilizan herramientas iPaaS modernas frente al desarrollo de soluciones a medida.