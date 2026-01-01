데이터 스튜어드십 핵심 가이드

데이터 스튜어드십 프로그램을 개발하고 실행하는 과정에서 다음과 같은 여러 가지 과제에 직면할 수 있습니다.

명확한 소유권 및 책임성의 부재

어떤 데이터를 누가 책임지는지에 대한 혼선은 일관되지 않은 관행이나 데이터의 부적절한 처리로 이어질 수 있습니다. IT는 비즈니스 부서에서 데이터를 직접 관리한다고 가정하는 반면, 비기술직 사용자들은 IT 부서에서 모든 데이터를 관리한다고 생각할 수 있습니다. 이처럼 소유권에 대한 범위가 모호하면 중요 데이터가 방치되거나 잘못 관리되는 결과를 초래할 수 있습니다.

변화 및 도입에 대한 저항

데이터 스튜어드십 이니셔티브를 도입하는 과정은 변화 관리 과정이 될 수 있습니다. 새로운 정책과 책임을 수용하는 것에 대해 내부적인 저항이 발생할 수 있기 때문입니다. 비즈니스 부서는 데이터에 대한 자율성이 줄어든다고 느끼며 불만을 가질 수 있고, 직원들은 자신들의 기존 업무에 추가적인 의무까지 더해지는 데 반발할 수 있습니다. 이러한 문화적 저항을 극복하려면 강력한 리더십의 지원과 견고한 데이터 스튜어드십 프로그램의 이점에 대한 명확한 소통이 필요합니다.

시스템 전반에 분산된 데이터

데이터 사일로는 모든 조직에 부정적인 영향을 미치지만, 여러 시스템과 플랫폼, 심지어 스프레드시트에 흩어져 있는 데이터 자산의 복잡성을 모두 파악해야 하는 데이터 스튜어드에게는 특히 더 큰 과제가 됩니다. 이러한 환경에서 데이터 스튜어드는 자신이 관리해야 할 데이터에 대한 통합된 관점을 확보하는 데 어려움을 겪게 됩니다.

교육 및 리소스의 한계

데이터 스튜어드가 직무를 효과적으로 수행하려면 적절한 교육이 필요하지만 조직은 실무 역량을 확보하는 데 필요한 시간과 리소스를 과소평가하곤 합니다. 스튜어드는 데이터 거버넌스 정책과 데이터 관리 원칙 등에 대해 적절하게 교육을 받아야 합니다. 적절한 교육과 도구가 뒷받침되지 않는다면, 특히 기존 업무에 스튜어드십 업무가 추가된 경우, 데이터 스튜어드는 자신의 책임을 완수하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.