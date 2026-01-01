Was ist Data Stewardship? Alles, was Sie wissen müssen
In diesem Artikel erfahren Sie, was Data Stewardship ist und wie es sich von verwandten Konzepten wie Data Governance und Datenverantwortung unterscheidet. Sie lernen die unterschiedlichen Arten von Data Stewards kennen, erfahren, warum ihre Arbeit so wichtig ist, und erkunden verschiedene Data-Stewardship-Anwendungsfälle, -Tools und -Plattformen.
- Übersicht
- Was ist Data Stewardship?
- Welche Rolle spielen Data Stewards?
- Arten von Data Stewards
- Warum ist Data Stewardship so wichtig?
- Was ist der Unterschied zwischen Data Governance und Data Stewardship?
- Herausforderungen beim Data Stewardship
- Anwendungsfälle für Data Stewardship
- Data-Stewardship-Tools
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen zu Data Stewardship
- Ressourcen
Übersicht
In diesem Artikel erfahren Sie, was Data Stewardship ist und wie es sich von verwandten Konzepten wie Data Governance und Datenverantwortung unterscheidet. Sie lernen die unterschiedlichen Arten von Data Stewards kennen, erfahren, warum ihre Arbeit so wichtig ist, und erkunden verschiedene Data-Stewardship-Anwendungsfälle, -Tools und -Plattformen.
Unternehmen erfassen heute nie dagewesene Mengen an Daten, wodurch sich Data Stewardship zu einer unerlässlichen Komponente des modernen Datenmanagements entwickelt hat.
Data Stewards sorgen dafür, dass Daten-Assets zugänglich, zuverlässig und sicher bleiben, indem sie sich um die effektive Umsetzung der Data-Governance-Richtlinien kümmern. Mit einem klaren, strukturierten Ansatz für die Verwaltung der Datenqualität lassen sich Rohdaten in ein strategisches Asset verwandeln – und das sorgt für eine höhere betriebliche Effizienz, beschleunigt die Entscheidungsfindung und verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Was ist Data Stewardship?
Data Stewardship umfasst eine Reihe von Datenmanagementpraktiken, die dazu beitragen, die Daten-Assets eines Unternehmens zu überwachen und zu gewährleisten, dass die Daten zugänglich, sicher und hochwertig bleiben. Data-Stewardship-Praktiken sind in der Regel auf die Data-Governance-Richtlinien des Unternehmens abgestimmt und decken alle Aspekte des Datenlebenszyklus ab: von der Erstellung und Verwendung bis hin zur Speicherung und Löschung.
Während sich Data Governance mit übergeordneten Richtlinien-Frameworks befasst, ist Data Stewardship operativer und kümmert sich hauptsächlich um die Umsetzung dieser Richtlinien. Die Rolle von Data Stewards besteht darin, die Data Governance umzusetzen, indem sie beispielsweise Metadaten verwalten, Geschäftsregeln dokumentieren und Compliance gewährleisten. Sie sind im Grunde „Datenbotschafter:innen“ zwischen technischen Datenteams und geschäftlichen Nutzenden und fördern eine kollaborative, datengestützte Kultur im gesamten Unternehmen.
Welche Rolle spielen Data Stewards?
Als Hüter:innen der Unternehmensdaten sind Data Stewards für die Verwaltung und den Schutz wertvoller Daten-Assets verantwortlich. Diese Rolle erfordert nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch einen guten Geschäftssinn.
Zu den Kernaufgaben von Data Stewards gehört es, Datenqualitätsstandards zu definieren und zu pflegen, einheitliche Datendefinitionen festzulegen und die korrekte Verwendung der Daten im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Sie verwalten auch Meta- und Referenzdaten – also Daten über Daten – und dokumentieren Datenherkunft, -umwandlungen und den Datenfluss im Unternehmen.
Neben der Überwachung der eigentlichen Daten übernehmen viele Data Stewards auch die Rolle des „Data Champions“ in ihrem Unternehmen: Sie schulen und betreuen ihre Kolleg:innen in Bezug auf Data-Governance-Prinzipien und den richtigen Umgang mit Daten.
Data Stewards tragen dazu bei, ein hohes Maß an Datenqualität, -verfügbarkeit und -schutz aufrechtzuerhalten. So können Unternehmen ihre Daten-Assets strategisch nutzen und gleichzeitig das Risiko von Compliance-Problemen und Rufschädigung minimieren.
Arten von Data Stewards
Es gibt verschiedene Arten von Data-Stewardship-Rollen, die sich jeweils auf einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Funktion spezialisieren:
Stewards für Geschäftsdaten
Data Stewards für Geschäftsdaten verfügen über fundierte Kenntnisse in diesem Bereich und sind auf die Verwaltung von Daten innerhalb bestimmter Geschäftsfunktionen spezialisiert, darunter Vertrieb, Marketing oder Personalwesen. Sie arbeiten mit den Stakeholder:innen in diesen Abteilungen zusammen, um Datendefinitionen abzustimmen, Qualitätsmetriken festzulegen und sicherzustellen, dass der tägliche Betrieb den relevanten Governance-Richtlinien entspricht.
Technische Data Stewards
Technische Data Stewards bringen ihr umfassendes Fachwissen über Datensysteme und Technologien in ihre Stewardship-Rollen ein – das umfasst Erfahrungen mit Datenbanken, Data Warehouses, ETL-Pipelines und Integrationsplattformen. Sie implementieren technische Datenqualitätskontrollen, pflegen Datensysteme und -architekturen und gewährleisten sichere Datenbewegungen über Plattformen hinweg.
Operative Data Stewards
Operative Data Stewards verwalten tägliche Datenaufgaben wie die Überwachung von Qualitätsmetriken, die Aktualisierung der Dokumentation und die Lösung von Datenproblemen. Sie spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Probleme mit der Datenqualität frühzeitig zu erkennen und anzugehen, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen können.
Metadaten-Stewards
Metadaten-Stewards sind für die Verwaltung und Pflege von Metadaten verantwortlich – also von Daten, die andere Daten beschreiben. Sie dokumentieren Details zur Metadatenerstellung, bewerten die Qualität der Daten und gewährleisten ihre Genauigkeit – all das hilft Nutzenden im gesamten Unternehmen, die Daten, mit denen sie arbeiten, zu verstehen und darauf zu vertrauen.
Warum ist Data Stewardship so wichtig?
Data Stewardship bietet einen strategischen Mehrwert, da Unternehmen bei Geschäftsentscheidungen und KI-Initiativen zunehmend auf genaue Daten angewiesen sind. Die Arbeit der Data Stewards kann die Datenqualität, -genauigkeit und -zuverlässigkeit erheblich verbessern und Unternehmen dabei helfen, Fehler zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Data Stewards helfen Unternehmen bei der Einhaltung neuer oder geänderter Datenschutzbestimmungen, indem sie Sicherheitsklassifizierungen implementieren, Zugriffskontrollen verwalten und Praktiken für den Umgang mit Daten dokumentieren.
Data Stewardship wirkt sich auch positiv auf die Datenkultur innerhalb eines Unternehmens aus, da Data Stewards die Kommunikation zwischen technischen Teams und nicht-technischen Stakeholder:innen erleichtern. So können Unternehmen Datensilos aufbrechen und sicherstellen, dass Daten-Assets von jedem Team richtig genutzt werden.
Data Stewardship bietet die Grundlage für verantwortungsvolle KI-Initiativen, die riesige Mengen an hochwertigen Daten erfordern. Data Stewards spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass KI effektiv funktioniert, den Vorschriften entspricht und ethische Standards einhält.
Was ist der Unterschied zwischen Data Governance und Data Stewardship?
Data Governance und Data Stewardship sind nicht dasselbe, aber sie sind eng miteinander verbunden und ergänzen sich gegenseitig.
Data Governance konzentriert sich auf die Entwicklung von Richtlinien, Standards und Verfahren, die das Datenmanagement im Unternehmen steuern. Dabei handelt es sich um eine übergeordnete Funktion, die sich mit der Überwachung befasst und formelle Regeln zu Fragen wie Datenverantwortung, -sicherheit, -schutz und akzeptabler Nutzung festlegt. Data-Governance-Richtlinien und -Entscheidungen werden in der Regel auf Führungsebene getroffen.
Data Stewardship umfasst die praktische Umsetzung des Governance-Frameworks. Data Stewards hingegen stellen sicher, dass die Prinzipien des Governance-Frameworks befolgt werden, indem sie Regeln implementieren, die Compliance überwachen und Probleme mit der Datenqualität lösen.
Beide Bereiche sind für ein effektives Datenmanagement absolut entscheidend: Data Governance dient als Roadmap und Data Stewardship stellt sicher, dass das Unternehmen diese Roadmap befolgt.
Herausforderungen beim Data Stewardship
Die Entwicklung und Implementierung eines Data-Stewardship-Programms können verschiedene Herausforderungen mit sich bringen:
Mangel an klarer Datenverantwortung und Rechenschaftspflicht
Wenn unklar ist, wer für welche Daten verantwortlich ist, kann das zu uneinheitlichen Praktiken und einem unsachgemäßen Umgang mit Daten führen. Vielleicht nimmt das IT-Team an, dass Geschäftsbereiche ihre Daten selbst verwalten, während nicht-technische Nutzende davon ausgehen, dass sich die IT um alles kümmert. Und diese unklare Verantwortlichkeit kann dazu führen, dass kritische Daten falsch oder gar nicht verwaltet werden.
Widerstand gegen Veränderungen und Einführung
Die Umsetzung einer Data-Stewardship-Initiative kann letztlich auch Aufgabe des Änderungsmanagements sein, da solche Initiativen häufig auf internen Widerstand gegen die Einführung neuer Richtlinien und Aufgaben stoßen. Geschäftsbereiche ärgern sich vielleicht darüber, dass sie weniger Autonomie hinsichtlich ihrer Daten haben, und Mitarbeitende können sich weigern, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Um diesen kulturellen Widerstand zu überwinden, braucht es die starke Unterstützung der Führungsebene sowie eine klare Kommunikation über die Vorteile eines soliden Data-Stewardship-Programms.
Fragmentierte Daten über verschiedene Systeme hinweg
Datensilos sind immer ein Problem, aber sie stellen besonders für Data Stewards eine Herausforderung dar. Denn sie müssen sich mit der Komplexität von Daten-Assets auseinandersetzen, die auf mehrere Systeme, Plattformen und sogar Tabellen verteilt sind. Das erschwert es Data Stewards, einen einheitlichen Überblick über die Daten zu erhalten, die sie verwalten müssen.
Begrenzte Schulungen und Ressourcen
Data Stewards benötigen angemessene Schulungen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Doch Unternehmen unterschätzen oft die Zeit und die Ressourcen, die für die Einarbeitung dieser Personen erforderlich sind. Data Stewards müssen in Bereichen wie Data-Governance-Richtlinien und Datenmanagement-Prinzipien umfassend geschult werden. Ohne entsprechende Schulungen und Tools können Data Stewards ihrer Verantwortung nicht gerecht werden – insbesondere, wenn sie die Data-Stewardship-Aufgaben zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit übernehmen müssen.
Anwendungsfälle für Data Stewardship
Es gibt verschiedene Anwendungsfälle für Data Stewardship, die für jedes Unternehmen einen greifbaren Mehrwert bringen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Auditbereitschaft
Data Stewards tragen zur Verringerung des Compliance-Risikos bei und sind besser auf potenzielle Audits vorbereitet, indem sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen für Datasets festlegen und den Umgang mit den Daten dokumentieren. Data Stewards verfolgen die Datenherkunft, um genau zu ermitteln, woher die Daten stammen, wie sie umgewandelt wurden und wie sie geschützt wurden.
Stammdatenmanagement
Data Stewards spielen eine wichtige Rolle für ein erfolgreiches Stammdatenmanagement (Master Data Management, MDM), also den Aufbau einer Single Source of Truth, die Daten aus zahlreichen Quellen integriert. Data Stewards definieren Datenbereiche, legen Regeln für die Datenqualität fest, beheben Unstimmigkeiten zwischen Systemen und gewährleisten, dass die Aufzeichnungen für kritische Datentypen, wie z. B. Kundendaten, genau und vollständig sind.
Initiativen zur Verbesserung der Datenqualität
Data Stewards überwachen Datenqualitätsprobleme wie fehlende Werte, doppelte Datasets und abweichende Formate. Wenn sie Probleme finden, koordinieren sie deren Behebung, indem sie klare Datendefinitionen festlegen, Qualitätsmetriken entwickeln, Validierungsregeln erarbeiten, die Datenbereinigung überwachen und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um ähnliche Probleme in Zukunft zu verhindern.
Business Intelligence und Analytics
Data Stewardship gewährleistet, dass Analyst:innen und geschäftliche Nutzende für ihre Berichte und Analysen auf vertrauenswürdige Daten zugreifen können. Mit gut verwalteten Metadaten und sorgfältig gepflegten Datenkatalogen können Nutzende relevante Informationen finden, ihren Kontext verstehen und sie angemessen nutzen, um genaue Einblicke zu gewinnen.
Cloud-Migration und Datenintegration
Data Stewards tragen dazu bei, dass bei Cloud-Migrationen oder Datenintegrationsprojekten die geltenden Datenqualitäts- und Governance-Standards eingehalten werden. Sie ordnen Daten zwischen Systemen zu, gewährleisten, dass bei der Umwandlung die Datenintegrität gewahrt wird, beheben etwaige Unstimmigkeiten und aktualisieren die Dokumentation bei Bedarf.
Data-Stewardship-Tools
Es gibt eine Reihe hilfreicher Technologien zur Unterstützung und Optimierung von Data-Stewardship-Aktivitäten:
Datenkatalogisierung und Metadatenmanagement
Datenkataloge sind durchsuchbare Bibliotheken der Daten-Assets eines Unternehmens, mit denen Nutzende alle verfügbaren Daten schnell finden und verstehen können. Diese Tools basieren auf Metadaten, um die Daten durchsuchbar zu machen und Kontext zu jedem Dataset bereitzustellen. Fortschrittlichere Datenkataloge nutzen KI, um Metadaten automatisch anzureichern und Beziehungen zwischen Datasets vorzuschlagen.
Überwachung der Datenqualität und Datenprofile
Datenqualitätstools und -plattformen helfen Data Stewards dabei, die Einheitlichkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der Daten zu bewerten. Sie können Datenanomalien erkennen, Daten anhand von Geschäftsregeln validieren, Datasets analysieren und Berichte über Datenqualitätsmetriken erstellen. Einige neuere Datentools nutzen KI, um Muster zu erkennen, potenzielle Probleme vorherzusagen und zu kennzeichnen und geeignete Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen.
Workflow- und Aufgabenmanagement
Workflow-Tools und -Plattformen helfen Data Stewards dabei, organisiert zu bleiben, wenn sie die Verantwortung für Datenqualitätsprobleme zuweisen und diese Probleme von der Erkennung bis zur Lösung verfolgen. Diese Tools ermöglichen auch einen unternehmensweiten Überblick über den Fortschritt von Data-Stewardship-Initiativen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Funktionen für Zusammenarbeit
Data-Stewardship-Plattformen umfassen in der Regel eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC), um zu gewährleisten, dass Nutzende nur Zugriff auf die Informationen und Funktionen erhalten, die sie für ihre Rolle benötigen. Diese Plattformen erleichtern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Data Stewards, Datenverantwortlichen, Fachexpert:innen und Endnutzenden.
Fazit
Data Stewardship hat sich zu einer wichtigen Komponente des modernen Datenmanagements in Unternehmen entwickelt. Durch die Arbeit, die Data Stewards erledigen – die Definition und Überwachung der Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse für das Datenqualitäts- und Compliance-Management –, können Unternehmen das Potenzial ihrer Daten voll ausschöpfen.
Und die Rolle von Data Stewards wird sogar noch wichtiger, da die Datenmenge weiter zunimmt und Unternehmen immer stärker auf KI und Analytics angewiesen sind. In einer zusehends datengestützten Welt sind Unternehmen mit einem durchdachten Data-Stewardship-Programm optimal positioniert, um Risiken zu managen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Datenverantwortlichen und Datenverwalter:innen?
Datenverantwortliche sind Personen, die Entscheidungen darüber treffen, wie ein bestimmtes Daten-Asset verwendet werden soll und wer darauf zugreifen kann. Datenverwalter:innen hingegen sind Personen, die mit der Speicherung, Wartung und Sicherheit dieses Daten-Assets beauftragt sind. Data Stewards arbeiten oft mit diesen beiden Rollen zusammen: mit Datenverantwortlichen, um Standards zu definieren, und mit Datenverwalter:innen, um sicherzustellen, dass diese Standards korrekt implementiert und gepflegt werden.
Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um Data Steward zu werden?
Data Stewards sollten eine Mischung aus technischen und geschäftlichen Fähigkeiten mitbringen, um effektiv zu sein. Die technischen Fähigkeiten umfassen solide Kenntnisse über Datenmanagement-Prinzipien, Datenbanken, Datenqualitätsmetriken und Metadatenmanagement. Wichtige geschäftliche Fähigkeiten beinhalten Domänenexpertise, Projektmanagement, klare Kommunikation und analytisches Denken. Darüber hinaus sollten Data Stewards mit Data Governance, gesetzlichen Anforderungen und den Geschäftsprozessen des Unternehmens vertraut sein.
Wie verbessert Data Stewardship die Datenqualität?
Data Stewardship verbessert die Datenqualität auf verschiedene Weise: Es legt klare Datendefinitionen und -standards fest; implementiert Validierungsregeln zum Schutz vor minderwertigen Daten; überwacht Datenqualitätsmetriken zur proaktiven Erkennung von Problemen; dokumentiert die Geschäftsregeln, die gültige Datenwerte definieren; beaufsichtigt Korrekturmaßnahmen, wenn Datenqualitätsprobleme erkannt werden; und fördert interne Best Practices für das Datenmanagement. Die Arbeit von Data Stewards trägt dazu bei, eine Kultur aufzubauen, in der hochwertige Daten zur Normalität werden.
Was ist Data Stewardship im Gesundheitswesen?
Data Stewardship ist insbesondere in Gesundheitsorganisationen entscheidend, da sie strengen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und sensible Gesundheitsdaten verarbeiten. Data Stewards im Gesundheitswesen unterstützen Organisationen in verschiedenen Bereichen: bei der Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA, bei der Verwaltung des Datenschutzes von Patient:innen, bei der Genauigkeit elektronischer Patientenakten sowie bei der Koordination des Data Sharings zwischen Gesundheitsdienstleistern. Außerdem wirkt sich ihre Arbeit auch auf die Behandlungsergebnisse von Patient:innen aus: Indem sie gewährleisten, dass Patientendaten genau, vollständig und verfügbar sind, unterstützen sie die klinische Entscheidungsfindung und verhindern Behandlungsfehler.