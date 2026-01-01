Was ist Data Stewardship? Alles, was Sie wissen müssen

Die Entwicklung und Implementierung eines Data-Stewardship-Programms können verschiedene Herausforderungen mit sich bringen:

Mangel an klarer Datenverantwortung und Rechenschaftspflicht

Wenn unklar ist, wer für welche Daten verantwortlich ist, kann das zu uneinheitlichen Praktiken und einem unsachgemäßen Umgang mit Daten führen. Vielleicht nimmt das IT-Team an, dass Geschäftsbereiche ihre Daten selbst verwalten, während nicht-technische Nutzende davon ausgehen, dass sich die IT um alles kümmert. Und diese unklare Verantwortlichkeit kann dazu führen, dass kritische Daten falsch oder gar nicht verwaltet werden.

Widerstand gegen Veränderungen und Einführung

Die Umsetzung einer Data-Stewardship-Initiative kann letztlich auch Aufgabe des Änderungsmanagements sein, da solche Initiativen häufig auf internen Widerstand gegen die Einführung neuer Richtlinien und Aufgaben stoßen. Geschäftsbereiche ärgern sich vielleicht darüber, dass sie weniger Autonomie hinsichtlich ihrer Daten haben, und Mitarbeitende können sich weigern, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Um diesen kulturellen Widerstand zu überwinden, braucht es die starke Unterstützung der Führungsebene sowie eine klare Kommunikation über die Vorteile eines soliden Data-Stewardship-Programms.

Fragmentierte Daten über verschiedene Systeme hinweg

Datensilos sind immer ein Problem, aber sie stellen besonders für Data Stewards eine Herausforderung dar. Denn sie müssen sich mit der Komplexität von Daten-Assets auseinandersetzen, die auf mehrere Systeme, Plattformen und sogar Tabellen verteilt sind. Das erschwert es Data Stewards, einen einheitlichen Überblick über die Daten zu erhalten, die sie verwalten müssen.

Begrenzte Schulungen und Ressourcen

Data Stewards benötigen angemessene Schulungen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Doch Unternehmen unterschätzen oft die Zeit und die Ressourcen, die für die Einarbeitung dieser Personen erforderlich sind. Data Stewards müssen in Bereichen wie Data-Governance-Richtlinien und Datenmanagement-Prinzipien umfassend geschult werden. Ohne entsprechende Schulungen und Tools können Data Stewards ihrer Verantwortung nicht gerecht werden – insbesondere, wenn sie die Data-Stewardship-Aufgaben zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit übernehmen müssen.