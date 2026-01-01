Qu'est-ce que la gestion des données ? Tout ce qu’il faut savoir
Découvrez ce qu'est la gestion des données et en quoi elle se distingue de notions connexes telles que la gouvernance et la propriété des données. Abordez les différents types de data stewards, l'importance de leur travail, divers cas d'usage de la gestion des données en entreprise et les types d'outils et de plateformes de gestion des données.
- Présentation
- Définition de la gestion des données
- Rôle d’un data steward
- Types de data stewards
- Importance de la gestion des données
- Différence entre gouvernance et gestion des données
- Défis en matière de gestion des données
- Cas d’usage de la gestion des données
- Outils de gestion des données
- Conclusion
- Questions fréquentes sur la gestion des données
- Ressources
Présentation
Découvrez ce qu'est la gestion des données et en quoi elle se distingue de notions connexes telles que la gouvernance et la propriété des données. Abordez les différents types de data stewards, l'importance de leur travail, divers cas d'usage de la gestion des données en entreprise et les types d'outils et de plateformes de gestion des données.
Les entreprises ne cessent de collecter toujours plus d'informations, et la gestion de ces données s’est imposée comme une pratique essentielle.
Les data stewards aident à garantir l'accessibilité, la fiabilité et la sécurité des données en servant de passerelle entre les politiques de gouvernance des données d'une entreprise et leur mise en œuvre effective. Une approche claire et structurée de la gestion de la qualité des données permet de transformer les données brutes en ressources stratégiques, au profit d’une plus grande efficacité opérationnelle, d’une prise de décision plus rapide et d’une meilleure conformité réglementaire.
Définition de la gestion des données
La gestion des données est un ensemble de pratiques qui aident à superviser les données d'une entreprise, afin de s'assurer que celles-ci restent accessibles, sécurisées et de grande qualité. Les pratiques de gestion des données sont normalement alignées sur les politiques de gouvernance des données d'une entreprise et couvrent tous les aspects du cycle de vie des données, de leur création et de leur utilisation, à leur stockage et à leur suppression.
Alors que la gouvernance des données traite des frameworks politiques généraux, la gestion des données relève davantage des opérations et concerne principalement l’exécution de ces politiques. Le rôle des data stewards est de mettre en œuvre la gouvernance des données en menant des activités telles que la gestion des métadonnées, la documentation des règles métiers et la conformité. Ils servent d’ambassadeurs des données entre les équipes data techniques et les utilisateurs métiers et favorisent ainsi une culture collaborative axée sur les données dans l’ensemble de l’entreprise.
Rôle d’un data steward
En tant que gardiens désignés des données d'une entreprise, les data stewards sont chargés de gérer et de protéger ces précieuses ressources. C’est un rôle qui nécessite à la fois une expertise technique et des connaissances métiers.
Les data stewards ont entre autres comme responsabilité de définir et mettre à jour des normes de qualité, et d’établir des définitions concordantes pour les données et de s'assurer qu'elles sont correctement utilisées dans toute l'entreprise. Un data steward gère également les métadonnées et les données de référence (des données sur les données), ainsi que leur traçabilité, leurs transformations et leur circulation dans l’entreprise.
En plus de ce rôle de supervision concrète, de nombreux data stewards jouent un rôle de défenseur des données au sein de leur entreprise, en formant leurs collègues aux principes de gouvernance des données et au traitement approprié des données.
En contribuant à maintenir des niveaux élevés de qualité, de disponibilité et de protection de la confidentialité des données, les data stewards permettent aux entreprises d’exploiter leurs données de manière stratégique tout en minimisant les risques réglementaires et réputationnels.
Types de data stewards
Il existe plusieurs types de data stewards, chacun spécialisé dans un domaine ou une fonction spécifique :
Business data stewards
Les business data stewards possèdent une grande expertise dans un domaine et sont spécialisés dans la gestion des données au sein de fonctions stratégiques spécifiques comme les ventes, le marketing ou les ressources humaines. Ils collaborent avec les parties prenantes de ces services pour convenir des définitions des données, définir des indicateurs de qualité et s’assurer que les opérations quotidiennes sont conformes aux politiques de gouvernance pertinentes.
Technical data stewards
Les technical data stewards mettent au service de leur rôle leur expertise approfondie des systèmes et technologies de données, notamment leur expérience des bases de données, des data warehouses, des pipelines ETL et des plateformes d’intégration. Ils mettent en place des contrôles techniques de qualité des données, entretiennent des systèmes et des architectures de données et assurent la sécurité des mouvements de données entre les plateformes.
Operational data stewards
Les operational data stewards gèrent les tâches quotidiennes associées aux données, telles que le suivi des indicateurs de qualité, la mise à jour de la documentation et la résolution des problèmes liés aux données. Ils jouent un rôle stratégique dans la recherche et la résolution des problèmes de qualité des données en amont avant qu’ils n’aient un impact négatif sur les opérations stratégiques.
Metadata stewards
Les metadata stewards sont chargés de gérer et de maintenir les métadonnées, c’est-à-dire des données qui décrivent d’autres données. Ils enregistrent les détails de la création des métadonnées, évaluent leur qualité et s’assurent de leur exactitude, ce qui aide les utilisateurs de l’entreprise à comprendre les données avec lesquelles ils travaillent et à s’y fier.
Importance de la gestion des données
La gestion des données apporte une valeur stratégique aux entreprises qui s’appuient de plus en plus sur des données précises pour prendre leurs décisions et mener leurs initiatives d’IA. Le travail des data stewards peut améliorer considérablement la qualité, la précision et la fiabilité des données, de façon à aider les entreprises à limiter les erreurs et à gagner en efficacité opérationnelle.
En outre, les data stewards aident les entreprises à se conformer aux fréquentes modifications des réglementations en matière de confidentialité des données, grâce à des classifications de sécurité, des contrôles d'accès et une documentation des pratiques de traitement des données.
La gestion des données a également un effet bénéfique sur la culture d’une entreprise autour des données, car les data stewards facilitent la communication entre les équipes techniques et les parties prenantes non techniques. Cela permet d’éliminer les silos organisationnels et de s’assurer que les données sont utilisées de manière appropriée par chaque équipe.
La gestion des données sert de base à des initiatives d’IA responsable, qui nécessitent des quantités massives de données de grande qualité. Les data stewards jouent un rôle clé pour s’assurer que l’IA fonctionne efficacement, est conforme aux réglementations et respecte les normes éthiques.
Différence entre gouvernance et gestion des données
La gouvernance et la gestion des données ne désignent pas deux concepts identiques, même si ceux-ci sont étroitement liés et complémentaires.
La gouvernance des données se concentre sur le développement de politiques, de normes et de procédures qui guident la gestion des données au sein d’une entreprise. Il s’agit d’une fonction de haut niveau qui s’occupe de la supervision et de l’établissement de règles formelles sur des questions telles que la propriété des données, la sécurité, la confidentialité et l’utilisation acceptable. Les politiques et décisions de gouvernance des données sont normalement prises au niveau de la direction.
La gestion des données implique l'exécution pratique du framework de gouvernance d'une entreprise. Les data stewards s’assurent que les principes du framework de gouvernance sont respectés par la mise en œuvre de règles, la surveillance de la conformité et la résolution des problèmes de qualité des données.
Ces deux pratiques sont essentielles : la gouvernance des données fournit la feuille de route et la gestion des données s’assure que l’entreprise la respecte.
Défis en matière de gestion des données
L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de gestion des données peuvent présenter plusieurs défis :
Manque de responsabilités claires
Quand on ne sait pas vraiment qui est responsable de quelles données, cela peut donner lieu à des pratiques incohérentes et à une mauvaise gestion des données. Le département IT peut supposer que chaque unité commerciale gère ses propres données, tandis que ces mêmes utilisateurs non techniques peuvent penser que c’est le département IT qui s’en charge. Quand cette ambiguïté sur la propriété des données règne, des données stratégiques peuvent être mal gérées, voire pas gérées du tout.
Résistance au changement et à l’adoption
Le déploiement d’une initiative de gestion des données peut en véritable exercice de gestion du changement : des résistances internes peuvent apparaître lors de l'adoption de nouvelles politiques et responsabilités. Les unités commerciales peuvent avoir le sentiment de perdre en autonomie, et certains collaborateurs peuvent rechigner à alourdir encore leur charge de travail en se voyant attribuer de nouvelles tâches à réaliser. Un soutien indéfectible de la direction et une communication claire sur les avantages d’un programme efficace de gestion des données sont nécessaires pour surmonter cette résistance culturelle.
Données fragmentées entre les systèmes
Les silos de données sont préjudiciables à toute entreprise, mais ils sont particulièrement difficiles à gérer pour les data stewards, qui doivent faire face à une répartition complexe des données entre plusieurs systèmes, plateformes et même feuilles de calcul. Il devient alors difficile pour les data stewards d’avoir une vue unifiée des données qu’ils sont censés gérer.
Formation et ressources limitées
Les data stewards ont besoin d’une formation appropriée pour faire leur travail efficacement, mais les entreprises sous-estiment souvent le temps et les ressources nécessaires pour être à la hauteur de cette tâche. Les data stewards doivent être correctement formés dans des domaines tels que les politiques de gouvernance des données et les principes de gestion des données. En l’absence d’une formation et d’outils appropriés, les data stewards peuvent avoir du mal à s’acquitter de leurs responsabilités, en particulier si cette mission leur a été confiée en plus de leur charge de travail existante.
Cas d’usage de la gestion des données
Il existe plusieurs cas d’usage de la gestion des données qui apportent une valeur tangible à toute entreprise.
Conformité réglementaire et préparation aux audits
Les data stewards aident à réduire les risques de conformité et à préparer un audit potentiel. Pour ce faire, ils déterminent les protections de sécurité appropriées pour les jeux de données et documentent la manière dont les données sont traitées. Ils s'assurent de la traçabilité des données pour en présenter clairement la provenance, les transformations, et les moyens mise en œuvre pour leur protection.
Gestion des données de référence (MDM)
Les data stewards jouent un rôle important dans le succès des initiatives de gestion des données de référence (MDM), dans le cadre desquelles les entreprises développent et établissent une source unique de vérité en intégrant des données issues de nombreuses sources. En effet, ils définissent les domaines de données, fixent des règles de qualité, résolvent les incohérences entre les systèmes et vérifient que les enregistrements stratégiques (comme les données clients) sont exacts et complets.
Initiatives d’amélioration de la qualité des données
Les data stewards s'occupent des problèmes de qualité des données tels que les valeurs manquantes, les doublons et les formatages incohérents. Lorsque des problèmes sont identifiés, ils coordonnent leur correction en établissant des définitions claires pour les données, en concevant de indicateurs de qualité, en déterminant des règles de validation, en supervisant le nettoyage des données et en installant des mesures de sécurité pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent.
Business Intelligence et analyse
La gestion des données garantit que les analystes et les utilisateurs métiers ont accès à des données fiables pour leurs rapports et leurs analyses. Des métadonnées bien gérées et des catalogues de données soigneusement tenus à jour permettent aux utilisateurs de découvrir des informations pertinentes, de comprendre leur contexte et de les utiliser de manière appropriée pour obtenir des informations précises.
Migration vers le cloud et intégration des données
Les data stewards s’assurent que les normes de qualité et de gouvernance des données sont respectées lors de la migration vers le cloud ou des projets d’intégration de données. Ils mappent les données entre les systèmes, valident que les transformations préservent l’intégrité des données, résolvent les incohérences et mettent à jour la documentation si nécessaire.
Outils de gestion des données
Il existe un certain nombre de technologies utiles conçues pour soutenir et simplifier la gestion des données :
Catalogage des données et gestion des métadonnées
Les catalogues de données sont des bibliothèques consultables qui regroupent les données d'une entreprise, afin de permettre aux utilisateurs de découvrir et de comprendre rapidement toutes les données disponibles. Ces outils s’appuient sur des métadonnées pour rendre les données consultables et fournir du contexte sur chaque jeu de données. Des catalogues de données plus sophistiqués utilisent l’IA pour enrichir automatiquement les métadonnées et suggérer des relations entre les jeux.
Surveillance et profilage de la qualité des données
Les outils et plateformes de qualité des données aident à évaluer leur concordance, leur précision et leur validité. Ils peuvent repérer des anomalies, valider les données par rapport aux règles métiers, analyser des jeux de données et générer des rapports sur les indicateurs de qualité. Certains outils data plus récents utilisent l’IA pour identifier des tendances, prévoir et signaler des problèmes potentiels et suggérer des mesures correctives appropriées.
Gestion des flux de travail et des tâches
Les outils et plateformes de flux de travail aident les data stewards à rester organisés lorsqu’ils attribuent la responsabilité de problèmes de qualité des données et suivent ces problèmes, de la découverte à la résolution. Ces outils offrent également une visibilité à l’échelle de l’entreprise sur la progression des initiatives de gestion des données.
Accès basés sur les rôles et fonctionnalités de collaboration
Les plateformes de gestion des données incluent généralement un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour garantir que les utilisateurs n’ont accès qu’aux informations et fonctionnalités appropriées à leur rôle. Ces plateformes facilitent la collaboration transversale entre les data stewards et les propriétaires de données, les experts et les utilisateurs finaux.
Conclusion
La gestion des données est devenue un élément essentiel pour toute entreprise moderne. Le travail accompli par les data stewards (établir et superviser les rôles, les responsabilités et les processus de gestion de la qualité et de la conformité des données) permet aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs données.
Le rôle de data steward n’aura de cesse de gagner en importance à mesure que la quantité de données augmentera et que les entreprises en dépendront de plus en plus pour exploiter l’IA et réaliser des analyses. Dans un monde de plus en plus axé sur les données, les entreprises qui investissent dans un programme de gestion des données bien conçu seront mieux placées pour gérer les risques, maintenir la conformité réglementaire et s’octroyer un avantage concurrentiel.
Quelle est la différence entre un propriétaire de données et un dépositaire de données ?
Un propriétaire de données est une personne, généralement un cadre dirigeant de haut niveau, qui prend des décisions sur la façon dont des données spécifiques doivent être utilisées et qui y a accès. À l’inverse, un dépositaire de données est la personne chargée du stockage, de la maintenance et de la sécurité de ces données. Les data stewards travaillent souvent avec les propriétaires de données pour définir des normes et avec les dépositaires de données pour s’assurer que ces normes sont correctement mises en œuvre et maintenues.
Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir data steward ?
Les data stewards doivent combiner compétences techniques et métiers pour être efficaces. Les compétences techniques doivent inclure une compréhension approfondie des principes de gestion des données, des bases de données, des indicateurs de qualité des données et de la gestion des métadonnées. Les compétences métiers importantes incluent l’expertise dans un domaine, la gestion de projet, une communication claire et une pensée analytique. En outre, un data steward doit bien connaître la gouvernance des données, les exigences réglementaires et les processus stratégiques de l'entreprise.
Comment la gestion des données améliore-t-elle leur qualité ?
La gestion des données améliore la qualité des données de plusieurs manières concrètes : établissement de définitions des données et de normes claires, mise en œuvre de règles de validation pour se prémunir contre les données de mauvaise qualité, surveillance des indicateurs de qualité des données pour identifier les problèmes de manière proactive, documentation des règles métiers qui spécifient les valeurs valides des données, supervision des efforts de correction lorsque des problèmes de qualité des données sont détectés et promotion des bonnes pratiques de gestion des données en interne. Le travail d’un data steward favorise une culture dans laquelle les données de grande qualité deviennent la norme.
En quoi consiste la gestion des données dans le secteur de la santé ?
La gestion des données est particulièrement importante dans les organisations de santé en raison des exigences réglementaires strictes ainsi que de la nature sensible des informations de santé. Dans le secteur de la santé, les data stewards aident les entreprises à se conformer aux réglementations (telles que la loi HIPAA), à gérer la confidentialité des données patients, à maintenir l’exactitude des dossiers médicaux électroniques et à coordonner le partage de données entre les professionnels de santé. Leur travail joue également un rôle dans les résultats sur la santé des patients : veiller à ce que les données sur les patients soient exactes, complètes et disponibles facilite la prise de décision clinique et contribue à prévenir les erreurs médicales.