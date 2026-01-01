Qu'est-ce que la gestion des données ? Tout ce qu’il faut savoir

Il existe plusieurs cas d’usage de la gestion des données qui apportent une valeur tangible à toute entreprise.

Conformité réglementaire et préparation aux audits

Les data stewards aident à réduire les risques de conformité et à préparer un audit potentiel. Pour ce faire, ils déterminent les protections de sécurité appropriées pour les jeux de données et documentent la manière dont les données sont traitées. Ils s'assurent de la traçabilité des données pour en présenter clairement la provenance, les transformations, et les moyens mise en œuvre pour leur protection.

Gestion des données de référence (MDM)

Les data stewards jouent un rôle important dans le succès des initiatives de gestion des données de référence (MDM), dans le cadre desquelles les entreprises développent et établissent une source unique de vérité en intégrant des données issues de nombreuses sources. En effet, ils définissent les domaines de données, fixent des règles de qualité, résolvent les incohérences entre les systèmes et vérifient que les enregistrements stratégiques (comme les données clients) sont exacts et complets.

Initiatives d’amélioration de la qualité des données

Les data stewards s'occupent des problèmes de qualité des données tels que les valeurs manquantes, les doublons et les formatages incohérents. Lorsque des problèmes sont identifiés, ils coordonnent leur correction en établissant des définitions claires pour les données, en concevant de indicateurs de qualité, en déterminant des règles de validation, en supervisant le nettoyage des données et en installant des mesures de sécurité pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent.

Business Intelligence et analyse

La gestion des données garantit que les analystes et les utilisateurs métiers ont accès à des données fiables pour leurs rapports et leurs analyses. Des métadonnées bien gérées et des catalogues de données soigneusement tenus à jour permettent aux utilisateurs de découvrir des informations pertinentes, de comprendre leur contexte et de les utiliser de manière appropriée pour obtenir des informations précises.

Migration vers le cloud et intégration des données

Les data stewards s’assurent que les normes de qualité et de gouvernance des données sont respectées lors de la migration vers le cloud ou des projets d’intégration de données. Ils mappent les données entre les systèmes, valident que les transformations préservent l’intégrité des données, résolvent les incohérences et mettent à jour la documentation si nécessaire.