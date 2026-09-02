데이터 거버넌스 및 보안을 제공하는 동시에 고객 경험을 개선하는 Merkle
dentsu 계열사인 Merkle은 Snowflake에서 민감 데이터를 통합하고 고객과 협업함으로써 데이터 액세스를 가속화하고 리스크를 최소화하는 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 구축하고 있습니다.
데이터 암호화란? 암호화의 작동 방식과 주요 유형을 살펴보고, 클라우드 및 데이터베이스 암호화가 민감 데이터를 어떻게 보호하는지 알아보세요.
데이터 암호화는 읽을 수 있는 정보인 평문(plain text)을 암호문(cipher text)이라는 읽을 수 없는 형식으로 변환하는 프로세스로, 암호화 키(cryptographic key)를 사용해야만 다시 평문으로 되돌릴 수 있습니다. 이 키는 수학적 알고리즘으로 생성되며, 민감 정보를 인코딩하고 디코딩하는 고유한 디지털 비밀번호와 같은 역할을 합니다. 암호화된 데이터는 전송 도중 가로채이더라도 적절한 복호화 자격 증명이 없는 사람에게는 의미 없는 문자열로 보일 뿐이므로, 전송 중 데이터와 저장 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
암호화는 기밀성을 유지하며, 무결성 제어(e.g., 인증 태그, MAC, 디지털 서명)와 결합하면 데이터 무결성을 보호하는 데도 도움이 됩니다. EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)이나 미국 건강보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 데이터 보안 및 개인정보 보호규정을 준수하고자 하는 조직은 구체적인 사용 사례와 리스크 프로파일을 바탕으로 특정 유형의 민감 데이터에 암호화가 적합한지 평가해야 합니다. 대부분의 경우, 암호화는 규제 대상 데이터를 보호하기 위한 핵심 안전장치로 간주됩니다. 그러나 암호화를 도입하는 것만으로는 데이터 보안을 보장하기에 충분하지 않습니다. 충분히 견고한 암호화 알고리즘을 사용하고 있는지 확인하고, 탄탄한 키 관리 및 인증 체계를 갖추어야 합니다.
암호화는 수학적 알고리즘과 암호화 키를 사용해 읽을 수 있는 정보를 읽을 수 없는 형식으로 변환하는 방식으로 작동합니다.
키는 무작위로 생성된 긴 비트 문자열로 구성되며, 일반적으로 가독성을 위해 16진수나 기타 문자 형식으로 표시됩니다. 키가 길수록 고성능 컴퓨터를 동원하더라도 암호화를 해독하기가 더욱 어려워집니다. 최신 암호화 방식은 아무리 뛰어난 컴퓨팅 시스템이라도 시행착오를 통해 코드를 추측하는 데 비현실적으로 긴 시간이 걸리도록 설계되어 있습니다. 이러한 강력한 보호 메커니즘은 디지털 보안의 근간이 되어, 금융 거래부터 인터넷상의 개인 커뮤니케이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 보호하고 있습니다. 복호화 프로세스는 동일한 알고리즘에 적절한 키를 적용해 암호화를 역으로 되돌리는 과정입니다.
암호화는 다양한 산업 전반에서 데이터의 개인정보 보호와 보안을 보장하는 데 필수적이며, 사이버 공격과 데이터 유출의 영향을 완화하고 평판 손상을 방지합니다. 잘 설계된 암호화 체계의 주요 이점은 다음과 같습니다.
민감 정보가 평문 상태로 네트워크를 이동하면 의도적인 공격이든 우발적인 유출이든 무단 액세스에 성공한 누구나 그 내용을 쉽게 읽을 수 있습니다. 암호화는 적절한 복호화 키를 보유하지 않은 무단 사용자가 민감 정보를 읽을 수 없도록 만들어 이를 보호하는 데 도움이 됩니다. 제대로 구현하면 유출 사고가 발생하더라도 노출 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
관할권과 산업에 따라 GDPR 및 HIPAA 규제 환경을 포함한 각종 규정과 프레임워크가 특정 범주의 민감 데이터에 대해 암호화를 요구하거나 강력히 권장할 수 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 사실관계와 관할권에 따라 벌금 등 규제상 불이익이 따를 수 있습니다. 암호화는 무단 액세스가 초래하는 실질적인 영향을 제한하는 데 도움이 됩니다. 일부 규제 프레임워크에서는 적절히 구현된 암호화가 사실관계와 암호화 키의 보안 유지 여부에 따라 유출 알림 요건이나 제재 판단에 영향을 미칠 수 있습니다.
사이버 범죄자가 시스템 침투나 데이터 전송 가로채기에 성공하더라도, 암호화가 적용되어 있으면 해당 복호화 키 없이는 탈취한 정보를 활용할 수 없습니다. 키가 안전하게 유지되는 한 암호화된 데이터는 ID 도용, 금융 사기, 경쟁적 악용에 이용하기가 훨씬 어렵기 때문에, 자칫 치명적일 수 있는 데이터 유출 사고도 관리 가능한 보안 사고 수준으로 완화됩니다.
강력한 암호화 관행을 갖춘 조직은 고객과 파트너에게 데이터 보호를 진지하게 여긴다는 신호를 보내며, 디지털 거래와 데이터 공유에 대한 신뢰를 높입니다. 데이터 유출에 대한 대중의 인식이 높아지면서, 암호화는 개인정보 보호와 보안에 대한 브랜드의 약속에서 필수 요소로 자리 잡았습니다.
암호화는 사람들이 매일 이용하는 안전한 온라인 뱅킹, 전자상거래 결제, 원격 근무 커뮤니케이션, 클라우드 스토리지 서비스를 가능하게 함으로써 현대 디지털 생활을 뒷받침합니다. 암호화는 현대 디지털 상거래와 사적인 커뮤니케이션을 떠받치는 기본 구성 요소입니다.
데이터 암호화에는 두 가지 기본 유형이 있으며, 각각 고유한 사용 사례를 갖습니다. 대부분의 조직은 두 방식을 함께 사용합니다. 비대칭 암호화로 대칭 키를 안전하게 교환한 뒤, 실제 데이터 전송에는 대칭 암호화를 활용하는 방식입니다. 두 방식의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
대칭 암호화는 데이터의 암호화와 복호화에 하나의 공유 키를 사용하는, 두 방식 중 더 단순한 접근법입니다. 이 방식은 비대칭 암호화보다 훨씬 빠르며, 제대로 구현하면 매우 강력합니다. AES-256과 같은 알고리즘은 현재 기술 수준에서 매우 안전한 것으로 평가받습니다. 대칭 암호화는 일반적으로 대용량 파일 암호화, 저장 데이터 보호, VPN 연결, 그리고 양측이 사전에 안전하게 키를 공유할 수 있는 상황에서 사용됩니다.
그러나 이 방식의 가장 큰 취약성은 키 배포 과정에 있습니다. 키가 가로채이지 않도록 당사자 간에 암호화 키를 안전하게 공유하는 일은 “키 배포 문제(key distribution problem)”라 불리는 근본적인 과제입니다.
비대칭 암호화는 수학적으로 연결된 한 쌍의 키, 즉 암호화용 공개 키와 복호화용 개인 키를 사용하므로 통신 당사자 간에 비밀 키를 공유할 필요가 없습니다. 공개 키는 보안을 해치지 않고 자유롭게 배포할 수 있는 반면, 개인 키는 소유자가 절대적으로 비밀로 유지해야 합니다. 이로 인해 키 관리는 인프라 측면(i.e., 인증 기관과 공개 키 인프라 필요)에서는 더 복잡해지지만, 배포 측면에서는 더 단순해집니다.
비대칭 암호화는 훨씬 복잡한 수학 연산을 요구하기 때문에 대량의 데이터를 직접 암호화하기에는 비실용적입니다. 대신 안전한 키 교환, 디지털 서명, 보안 연결 수립(HTTPS 등), 그리고 비밀번호나 대칭 키처럼 소량의 매우 민감한 데이터를 암호화하는 데 주로 사용됩니다. 가장 흔한 실제 애플리케이션은 웹 브라우징과 이메일 암호화입니다. 브라우저는 웹사이트의 공개 키를 사용해 보안 연결을 수립하고, PGP와 같은 이메일 암호화 시스템에서는 사용자가 수신자의 공개 키로 메시지를 암호화할 수 있습니다.
데이터는 전송 중 상태와 저장 상태를 끊임없이 오가기 때문에, 수명 주기 전반에 걸쳐 서로 다른 암호화 전략이 필요합니다. 공격자는 침해하기 더 쉬운 상태를 노리기 마련이므로, 오늘날의 위협 환경에서는 민감 정보가 네트워크를 통해 전송되든 데이터베이스에 저장되든 항상 보호되도록 하는 접근 방식이 필요합니다.
이름 그대로 저장 데이터는 하드 드라이브, 데이터베이스, 클라우드 리포지토리 등 물리적 또는 가상 스토리지 시스템에 저장된 정보를 의미합니다. 저장된 데이터는 물리적 디바이스 도난, 무단 시스템 액세스, 내부자 공격 등의 위협에 노출되므로, 데이터가 활발히 사용되지 않을 때에도 민감 정보를 보호하려면 암호화가 필수입니다.
저장 데이터 암호화 기법은 전체 디스크 암호화, 데이터베이스 암호화, 파일 수준 암호화, 클라우드 스토리지 암호화 등의 방법으로 저장된 정보를 보호하는 데 초점을 맞춥니다. 당사자 간 실시간 키 교환이 필요하지 않기 때문에, 이러한 접근 방식에서는 대량의 저장 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 AES 같은 대칭 암호화 알고리즘이 주로 사용됩니다.
전송 중 데이터는 네트워크와 통신 채널을 거치거나 시스템 간을 활발히 이동하는 정보를 말합니다. 전송 중 데이터는 신뢰할 수 없는 인프라를 통과할 수 있어 특히 취약하며, 이 과정에서 패킷 스니핑이나 중간자 공격(man-in-the-middle) 같은 기법을 사용하는 공격자에게 가로채이거나 감시, 변조될 수 있습니다. 이러한 이유로 전송 과정에서 기밀성과 무결성을 유지하려면 실시간 암호화와 인증이 매우 중요합니다.
전송 중 데이터 암호화 기법은 일반적으로 웹 통신을 위한 TLS/SSL, 네트워크 수준 보호를 위한 VPN, 엔드포인트 간 암호화 터널을 구축하는 보안 메시징 프로토콜 등을 활용합니다. 이러한 방식은 성능 요건 때문에 하이브리드 암호화 접근법을 자주 사용합니다. 즉, 비대칭 암호화로 대칭 키를 안전하게 교환한 다음, 실제 데이터 전송에는 해당 대칭 키를 사용하는 방식입니다.
다양한 산업과 애플리케이션 전반에서 몇 가지 대칭 및 비대칭 암호화 알고리즘이 널리 사용되고 있습니다. 가장 널리 사용되는 알고리즘은 다음과 같습니다.
AES는 미국 정부가 채택한 대칭 암호화의 표준으로, 다양한 플랫폼에서 보안, 속도, 효율성의 균형이 뛰어나 전 세계적으로 널리 사용됩니다. 파일, 데이터베이스, 무선 통신을 비롯해 빠르고 안전한 대칭 암호화가 필요한 거의 모든 애플리케이션에서 우선적으로 선택되는 알고리즘입니다.
RSA는 가장 널리 알려진 비대칭 암호화 알고리즘으로, SSL/TLS 인증서와 안전한 키 교환 프로토콜을 통해 인터넷 보안의 근간을 이루고 있습니다. 대칭 방식에 비해 연산량이 많고 속도가 느리지만, 디지털 서명과 안전한 키 배포에 강점을 지니며 공개 키 인프라 시스템의 신뢰 기반을 확립하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다.
ECC는 RSA와 동일한 수준의 보안을 훨씬 작은 키 크기로 제공하므로 모바일 기기, IoT 애플리케이션, 처리 성능이나 대역폭이 제한된 환경에 이상적입니다. 이러한 효율성 덕분에 암호화폐 거래, 모바일 뱅킹, 컴퓨팅 리소스가 제한된 임베디드 시스템 등 현대적인 애플리케이션에서 갈수록 널리 활용되고 있습니다.
Twofish는 유연성과 높은 보안 마진으로 잘 알려진 매우 안전한 대칭 암호화 알고리즘입니다. AES만큼 널리 채택되지는 않았지만, 대체 암호화 옵션이 필요한 애플리케이션, 오픈소스 보안 도구, 그리고 부실한 구현이나 새로운 공격 방식으로 인해 AES가 잠재적 취약점에 노출될 수 있는 시나리오에서 자주 사용됩니다.
DES는 수십 년간 지배적인 암호화 표준이었지만, 56비트라는 짧은 키 길이로 인해 현대 컴퓨터로도 충분히 짧은 시간 안에 해독될 수 있어 이제는 사실상 구식으로 간주됩니다. 오늘날에는 주로 역사적 의미를 지니지만, 사이버 보안 교육과 레거시 시스템 유지 보수를 위해 DES에 대한 이해는 여전히 중요합니다.
3DES는 DES의 보안 취약점을 극복하기 위해 서로 다른 키로 DES 알고리즘을 세 번 적용함으로써 키 길이와 보안 수준을 실질적으로 확장한 방식입니다. 원래의 DES보다는 안전하지만 최신 알고리즘에 비해 속도가 느려 AES로 대체되는 추세이며, 일부 레거시 금융 및 결제 시스템에서는 여전히 사용되고 있습니다.
키 관리는 암호화 시스템에서 가장 중요한 요소입니다. 아무리 강력한 암호화 알고리즘이라도 키가 유출되거나 분실되거나 잘못 관리되면 무용지물이 되기 때문입니다. 부실한 키 관리는 수많은 대형 보안 침해 사고의 근본 원인이었으며, 이 때문에 암호화 구현에서 가장 취약한 고리이자 암호화 보호를 우회하려는 공격자들의 주요 표적으로 꼽힙니다.
안전한 키 관리를 위해 반드시 지켜야 할 핵심 사례는 다음과 같습니다.
정기적인 키 교체 시행
사전에 정해진 일정에 따라 또는 특정 이벤트 발생 후 주기적으로 키를 변경하여 키가 유출되었을 때 노출되는 취약성 구간을 줄입니다. 정기적인 교체는 단일 키로 암호화되는 데이터의 양도 제한하므로 키 노출로 인한 잠재적 피해를 최소화할 수 있습니다.
변조 방지 환경에 키 저장
하드웨어 보안 모듈(HSM), 보안 키 볼트 등 전용 스토리지 시스템을 사용해 무단 액세스에 대한 물리적, 논리적 보호를 제공합니다. 이러한 환경에는 물리적 침해가 감지되면 키를 파기할 수 있는 변조 감지 기능이 포함되어야 합니다.
엄격한 액세스 제어 및 감사 시행
최소 권한 원칙에 따라 암호화 키에 액세스할 수 있는 대상을 제한하고, 특정 작업 수행에 필요한 권한만 부여합니다. 보안 모니터링과 규정 준수를 위해 모든 키 액세스 및 사용 활동에 대한 포괄적인 로그를 유지합니다. 키 관리 책임자에게는 멀티 팩터 인증과 역할 기반 액세스 제어를 필수로 적용해야 합니다.
안전한 키 배포 메커니즘 사용
키는 암호화된 통신 또는 보안 전달 서비스를 통해서만 전송하고, 보안이 확보되지 않은 이메일, 메시징 시스템, 암호화되지 않은 네트워크로는 절대 전송하지 않습니다. 보안 무결성을 유지하면서 비즈니스 연속성을 보장할 수 있도록 키 에스크로 및 복구 메커니즘을 마련합니다.
포괄적인 키 수명 주기 관리 구현
암호학적으로 안전한 난수 생성기를 활용한 키 생성, 키 백업 및 복구 절차, 수명이 다한 키의 안전한 파기를 위한 공식 프로세스를 수립합니다. 자동화된 키 관리 시스템을 활용하면 이러한 핵심 프로세스에서 일관성을 확보하고 인적 오류를 줄일 수 있습니다.
키 분리 및 격리 유지
데이터 유형과 애플리케이션별로 별도의 암호화 키를 사용해 잠재적 침해의 범위를 제한합니다. 키는 절대로 보호 대상 데이터와 함께 저장하지 않습니다. 이렇게 분리해 두면 하나의 시스템이 침해되더라도 모든 암호화된 정보에 대한 액세스가 자동으로 허용되지 않습니다.
암호화는 데이터 보안을 크게 강화하지만, 그만큼 복잡성과 비용도 증가시킵니다. 효과적인 데이터 암호화 전략을 구현할 때 조직이 극복해야 할 주요 과제는 다음과 같습니다.
생성과 배포부터 교체, 백업, 안전한 파기에 이르기까지 전체 수명 주기에 걸쳐 암호화 키를 관리하는 일은 암호화 구현에서 가장 복잡한 작업 중 하나입니다. 조직은 보안 요구 사항과 운영상의 접근성 사이에서 균형을 잡아야 합니다. 키를 안전하게 보호하면서도 필요할 때 승인된 사용자와 시스템이 사용할 수 있도록 해야 하기 때문입니다.
암호화 및 복호화 과정에서 많은 컴퓨팅 리소스가 소모되면 지연 시간이 발생해 실시간 애플리케이션, 고처리량 시스템, IoT 센서와 같이 리소스가 제한된 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 성능 오버헤드는 암호화 알고리즘이 강력해지고 데이터 볼륨이 커질수록 두드러지므로, 조직은 보안 요구와 시스템 성능 요건 사이의 균형을 신중하게 맞춰야 합니다.
오래된 시스템과 애플리케이션은 내장형 암호화 기능이 없거나 최신 암호화 표준을 지원하지 않는 경우가 많아, 기존 운영을 중단하지 않고 보안을 추가로 적용하기가 어렵고 비용도 많이 듭니다. 레거시 시스템 통합에는 사용자 지정 개발, 서드 파티 솔루션 또는 시스템 전면 교체가 필요한 경우가 많으며, 이는 막대한 비용과 운영 차질을 초래할 수 있습니다.
포괄적인 암호화를 구현하려면 전용 하드웨어, 소프트웨어 라이선스, 숙련된 인력, 지속적인 유지 보수에 상당한 투자가 필요합니다. 총소유비용에는 초기 구현 비용뿐 아니라 키 관리 인프라, 직원 교육, 시스템 유지 보수를 위한 지속적인 운영 비용도 포함됩니다.
암호화는 추가 인증 단계, 비밀번호 요구 사항, 시스템 지연을 유발해 사용자 워크플로우를 복잡하게 만들 수 있습니다. 사용자 경험이 나쁘면 보안 우회나 규정 준수 위반으로 이어져 보안 전략 전체가 흔들릴 수 있습니다.
조직은 관할 지역, 산업, 규제 프레임워크마다 다른 암호화 요구 사항을 충족해야 하며, 이 과정에서 서로 충돌하거나 상반되는 규정 준수 의무가 발생할 수 있습니다. 수출 규제, 데이터 레지던시 요건, 정부의 액세스 요구는 암호화 전략을 한층 더 복잡하게 만들며, 특히 여러 규제 환경에서 운영되는 글로벌 조직에 큰 부담이 됩니다.
암호화된 데이터는 백업 및 재해 복구 프로세스에 복잡성을 더합니다. 조직은 암호화 키가 백업 시스템 전반에서 항상 사용 가능하고 동기화된 상태를 유지하도록 해야 하기 때문입니다. 암호화 키가 분실되거나 손상되면 백업 데이터에 영구적으로 액세스할 수 없게 될 수 있으므로, 강력한 키 에스크로 및 복구 절차가 필수적이지만 이를 운영상 유지하기는 쉽지 않습니다.
양자 컴퓨터는 특정 수학 문제를 기존 컴퓨터보다 기하급수적으로 빠르게 해결할 수 있기 때문에, 이 기술은 널리 사용되는 일부 알고리즘, 특히 공개 키 암호화(e.g., RSA 및 ECC)에 근본적인 장기 위협이 되며, 조직이 포스트 양자 암호화 표준을 주시하는 핵심 이유이기도 합니다. 실질적인 양자 위협이 현실화되기까지 아직 수년이 남았더라도, 조직은 양자 내성 암호화 알고리즘이 상용화되는 대로 전환할 수 있도록 지금부터 마이그레이션 전략을 계획해야 합니다.
데이터 암호화는 안전한 온라인 뱅킹과 사적인 커뮤니케이션부터 핵심 인프라와 국가 보안 시스템 보호에 이르기까지 모든 것을 가능하게 하는 디지털 문명의 보이지 않는 토대가 되었습니다. 사이버 위협이 갈수록 정교해지고 양자 컴퓨팅이 현실로 다가오면서 암호화의 중요성은 더욱 커질 것이며, 조직과 개인은 민감 정보를 보호하기 위해 더 강력하고 발전된 암호화 기법을 도입해야 합니다. 오늘 강력한 암호화 관행을 이해하고 구현한다면 개인정보 보호를 지키고, 혁신을 가능하게 하며, 일상을 지탱하는 시스템에 대한 신뢰를 유지하는 안전한 디지털 미래의 토대를 마련할 수 있습니다.
최신 암호화는 어느 정도의 연산 오버헤드를 수반하지만, 웹 브라우징, 이메일, 파일 스토리지 등 대부분의 일상적인 애플리케이션에서는 최신 하드웨어 기준으로 성능에 미치는 영향이 일반적으로 미미합니다. 약간의 지연은 대개 사용자가 체감하지 못하는 수준이며 보안상의 이점이 이를 훨씬 상회합니다. 다만 대용량 데이터 처리나 구형 시스템에서는 성능 저하가 좀 더 눈에 띌 수 있습니다.
암호화 방식이 이론적으로 절대 해독 불가능한 것은 아니지만, AES-256과 같은 최신 표준은 현재 사용 가능한 기존 컴퓨팅 기술을 이용한 무차별 대입 공격에 계산적으로 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 실제로 이러한 암호화를 해독하려면 오늘날 현실적으로 확보할 수 있는 수준을 넘어서는 리소스가 필요합니다.
양자 컴퓨팅은 널리 사용되는 공개 키 암호화(예: RSA, ECC)에 잠재적인 장기 과제를 제기합니다. AES와 같은 대칭 암호화는 상대적으로 더 탄력적인 것으로 평가되지만, 조직은 더 큰 키 크기를 검토하고 포스트 양자 암호화 표준의 발전을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 양자 내성 접근 방식이 성숙해짐에 따라 조직은 이를 향후 암호화 계획과 시스템 설계에 반영하는 방안을 고려할 수 있습니다.
올바른 복호화 키와 비밀번호가 있거나, 조직이 비즈니스 연속성을 위해 흔히 구축하는 승인된 키 복구 시스템을 통하면 암호화된 데이터를 복구할 수 있습니다. 그러나 강력한 암호화가 제대로 구현된 상태에서 모든 키가 영구적으로 분실되거나 파기되면, 아무리 강력한 컴퓨터로도 데이터를 사실상 복구할 수 없습니다. 적절한 키 관리 및 복구 절차의 구현이 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다.