동적 데이터 마스킹은 프로덕션 환경에 더 적합한 방식입니다. 프로덕션 환경에서는 권한이 있는 사용자나 애플리케이션이 정당한 비즈니스 목적을 위해 마스킹되지 않은 원본 데이터에 접근해야 하는 경우가 있기 때문입니다. 이 방식은 데이터가 액세스되거나 검색되는 시점에 민감 데이터를 실시간으로 마스킹해, 권한이 있는 사용자는 원본 데이터를 볼 수 있고 권한이 없는 사용자는 마스킹된 버전만 볼 수 있도록 합니다. 대표적인 기법으로는 마스킹 처리와 암호화가 있습니다.