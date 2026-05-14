Snowflake Ventures, Bedrock Data에 투자… 엔터프라이즈 AI 거버넌스 강화

여러 기업이 AI 도입을 빠르게 확대하고 있지만, 민감 데이터가 어떻게 분류되고 통제되는지에 대해 충분한 확신을 갖지 못한 상태에서 이를 추진하는 경우가 많습니다. Bedrock Data의 ‘2025 엔터프라이즈 데이터 보안 신뢰 지수(Enterprise Data Security Confidence Index)’에 따르면, 보안 팀의 79%가 AI/ML 시스템에 사용되는 민감 데이터를 분류하는 데 어려움을 겪고 있으며, AI 학습에 사용되는 민감 데이터를 통제할 수 있다고 확신하는 응답은 절반에도 미치지 못했습니다.

포괄적인 데이터 탐색, 분류, 권한 분석이 이루어지지 않을 경우, AI가 엔터프라이즈 전략의 핵심으로 자리 잡는 과정에서 조직은 규제 및 보안 리스크에 노출될 수 있습니다.

이에 Snowflake Ventures는 Bedrock Data에 대한 투자와 함께, Bedrock Data 플랫폼을 Snowflake Horizon Catalog 및 Snowflake Cortex AI와 통합하는 심층적인 기술 파트너십을 발표합니다. 양사는 이를 통해 고객이 Snowflake 환경 전반에서 데이터 거버넌스를 확장하고, 데이터와 상호작용하는 AI 에이전트 및 외부 시스템까지 가시성을 확대할 수 있도록 지원합니다.

데이터 및 AI 환경 전반의 브라운필드 거버넌스 과제 해결

대부분의 기업은 ‘브라운필드(brownfield)’ 환경에서 운영되고 있습니다. 이는 SaaS 애플리케이션, 데이터베이스, 데이터 레이크 전반에 걸친 오랜 데이터 이동을 통해 형성된 복잡한 멀티시스템 환경을 의미합니다. 이러한 데이터가 AI 시스템에 활용되기 시작함에 따라, 데이터 계보와 가시성의 공백으로 인해 거버넌스 및 보안 리스크가 발생할 수 있습니다.

이번 투자와 확장된 파트너십을 통해 Bedrock은 Horizon Catalog 및 Cortex AI와의 통합을 한층 강화하며, 다음과 같은 기능을 지원합니다.

Horizon Catalog에 업스트림 데이터 계보와 강화된 메타데이터를 확장해, 데이터가 Snowflake 내부와 외부에서 어떻게 이동하는지에 대해 보다 폭넓게 파악할 수 있도록 지원

자동 분류, 정책 적용 또는 자동 마스킹에 활용 가능한 네이티브 오브젝트 태깅, 권한 매핑을 통해 Horizon Catalog의 거버넌스 기능을 확장하고 민감 데이터의 적절한 라벨링과 액세스 제어 보장

Snowflake Cortex AI 에이전트와 이들이 접근할 수 있는 데이터 전반에 대한 가시성과 관리 기능을 제공해, 엔터프라이즈 규모에서의 규정 준수 기반 AI 도입 지원

Snowflake 고객은 이 파트너십을 통해 민감 데이터의 출처를 추적하고 규정 준수를 유지하면서, Horizon Catalog에서 전체 데이터 자산 환경을 한눈에 파악하고 신뢰할 수 있는 데이터를 AI 모델에 활용할 수 있습니다.

또한 Bedrock 고객에게는 발견된 고가치 비정형 데이터를 Snowflake의 보안 경계 내로 원활하게 가져오고, 중앙 집중식 거버넌스를 기반으로 Cortex AI를 활용할 수 있는 환경이 제공됩니다.

향후 계획

Bedrock Data와 Snowflake의 통합은 현재 제공되고 있으며, 앞으로 Snowflake Horizon Catalog 및 Snowflake Cortex AI 전반에 걸친 더 심화된 기능도 순차적으로 확장될 예정입니다. 여기에는 Horizon 내 데이터 계보 가시성 확대, AI 기반 분류와 Snowflake 오브젝트 태깅 간의 정합성 강화, 그리고 Cortex Agents와 해당 에이전트가 접근하는 데이터에 대한 통제 기능 고도화가 포함됩니다.

기업이 AI 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경으로 전환해 나감에 따라, 이번 파트너십은 데이터와 AI 시스템이 함께 작동하는 방식 전반에 걸쳐 거버넌스를 더욱 깊이 내재화하는 방향으로 지속적으로 발전할 것입니다.

Bedrock Data는 2026년 3월 23일부터 26일까지 샌프란시스코에서 열리는 RSA Conference 2026에서 Snowflake Cortex AI와의 ArgusAI 통합을 선보일 예정입니다. 팀에 문의하여 자세한 내용을 확인해 보세요.