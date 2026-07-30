Spark 운영은 단순히 변환 작업과 비즈니스 로직을 작성하는 것만으로 끝나지 않습니다. 클러스터 튜닝, 인프라 패치, 종속성 환경까지 관리해야 합니다.

이러한 워크로드를 Snowflake로 이전하면 이러한 운영 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 실제로 고객들은 최대 5.1배의 성능 개선과 42%의 비용 절감을 경험하고 있습니다1. Snowpark Connect for Apache Spark™를 사용하면 기존 Spark 코드를 거의 수정하지 않고도 Snowflake 엔진에서 그대로 실행할 수 있으며 클러스터를 프로비저닝하거나 튜닝하고 패치할 필요도 없습니다.

하지만 대부분의 범용 AI 코딩 어시스턴트는 대규모 마이그레이션을 수행하는 데 한계가 있습니다. 코드 조각을 다시 작성할 수는 있지만, 전체 코드베이스를 새 엔진으로 이전하는 데 필요한 호환성 컨텍스트가 부족합니다. 어떤 패턴이 지원되지 않는지, 이를 DataFrame 기반 구현으로 어떻게 변환해야 하는지, 변경 사항을 어떻게 기록해야 하는지까지는 파악하기 어렵습니다. 데이터 네이티브 AI 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo의 spark-migration 스킬은 바로 이 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

하나의 프롬프트, 하나의 코드베이스

이 스킬을 이해하는 가장 쉬운 방법은 실제 동작 과정을 살펴보는 것입니다. 아래 데모는 PySpark로 작성된 데이터 파이프라인 디렉터리에서 시작합니다.

이후에는 간단한 프롬프트만 입력하면 됩니다. CoCo에 파일 하나 또는 파일 디렉터리를 Snowpark Connect로 마이그레이션해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 그러면 spark-migration 스킬이 실행되어 snowpark-connect 마이그레이션 경로를 조율하고, Spark 코드가 Snowpark Connect와 호환되도록 단계별로 안내합니다. 이 스킬의 입력으로는 Python, Scala, Java 코드 파일은 물론 빌드 파일도 사용할 수 있습니다. 또한 노트북 파일도 입력으로 받아 Snowflake와 호환되도록 변환할 수 있습니다.

데모에서는 하나의 프롬프트만으로 대규모 Spark 코드베이스의 호환성을 검사하고 Snowflake로 마이그레이션하는 과정을 보여줍니다.