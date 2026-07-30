Exécuter Spark ne se limite pas à écrire des transformations et de la logique métier. Cela implique également d’ajuster les clusters, de corriger l’infrastructure et de gérer les environnements de dépendances.

Migrer ces workloads vers Snowflake répond directement à ce défi, nos clients constatant des performances jusqu’à 5,1 fois plus rapides et des coûts réduits de 42 %1. Snowpark Connect for Apache Spark™ vous permet d’exécuter votre code Spark existant sur le moteur de Snowflake avec un minimum de modifications, sans aucun cluster à provisionner, ajuster ou corriger.

La plupart des assistants de codage IA génériques montrent leurs limites lorsqu’il s’agit de migrations à grande échelle. S’ils peuvent réécrire un extrait de code, il leur manque le contexte de la compatibilité pour migrer une base de code entière vers un nouveau moteur : identifier les modèles non pris en charge, les associer à des équivalents DataFrame et enregistrer les modifications apportées. La compétence spark-migration de Snowflake CoCo, un agent de codage IA natif pour les données, a été conçue pour combler cette lacune.

Un seul prompt, une seule base de code

Le meilleur moyen de comprendre cette compétence est de la voir à l’œuvre. La démo ci-dessous commence par un répertoire de pipelines de données écrits en PySpark.

À partir de là, le prompt est simple. Il vous suffit de demander à CoCo de migrer un fichier ou un répertoire de fichiers vers Snowpark Connect. Cela lancera la compétence spark-migration qui coordonnera le parcours de migration snowpark-connect pour vous guider dans la mise en conformité de votre code Spark avec Snowpark Connect. Notez que les fichiers d’entrée pour cette compétence peuvent être des fichiers de code Python, Scala ou Java (ainsi que des fichiers de build). La compétence peut également prendre en charge des fichiers de notebook pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec Snowflake.

La démo montre une vaste base de code Spark dont la compatibilité est vérifiée et qui est migrée vers Snowflake à partir d’un seul prompt.