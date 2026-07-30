Sparkの実行は、変換やビジネスロジックを記述するだけではありません。クラスターのチューニング、インフラストラクチャへのパッチ適用、依存関係環境の管理も必要になります。

これらのワークロードをSnowflakeに移行することで、この課題に直接対処できます。お客様は最大5.1倍のパフォーマンス向上と42%のコスト削減を実感しています1。Apache Spark™用Snowpark Connectを使用すると、既存のSparkコードを最小限の変更でSnowflakeのエンジン上で実行できます。プロビジョニング、チューニング、パッチ適用を行うクラスターは必要ありません。

一般的なAIコーディングアシスタントの多くは、大規模な移行となると不十分な場合があります。スニペットを書き換えることはできても、コードベース全体を新しいエンジンに移行するための互換性のコンテキスト（どのパターンがサポートされていないか、それらをどのように同等のDataFrameにマッピングするか、変更内容をどのように記録するかなど）が不足しています。データネイティブなAIコーディングエージェントであるSnowflake CoCoの spark-migration スキルは、そのギャップを埋めるために構築されています。

1つのプロンプト、1つのコードベース

このスキルを理解する最も明確な方法は、実際に実行されているところを見ることです。以下のデモは、PySparkで記述されたデータパイプラインのディレクトリから始まります。

そこからのプロンプトはシンプルです。ファイルまたはファイルのディレクトリをSnowpark Connectに移行するようにCoCoに指示するだけです。これにより、 snowpark-connect の移行パスを調整する spark-migration スキルが起動し、SparkコードをSnowpark Connectと互換性を持たせるためのガイダンスが提供されます。注：このスキルの入力ファイルには、Python、Scala、Javaのコードファイル（およびビルドファイル）を使用できます。このスキルはノートブックファイルを取り込み、Snowflakeとの互換性を確保することもできます。

このデモでは、単一のプロンプトから大規模なSparkコードベースの互換性がチェックされ、Snowflakeに移行される様子を示しています。