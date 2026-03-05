데이터와 AI 시대, 커리어는 어떻게 재편되고 있는가

“AI가 일자리를 빼앗고 있다”는 표현은 훨씬 더 복잡하고 불균등한 변화를 단순화한 말에 가깝습니다. 일부 일자리는 줄어들고, 일부는 사라질 것입니다. 이러한 흐름을 ‘일자리 변동(job churn)’이라고 부릅니다. 일자리 변동이란 직원이 현재 맡은 직무를 떠나 다른 인력으로 대체되는 비율을 의미하며, 이는 시대에 따라 변화해 왔습니다. 20세기 초에는 높은 이직률로 인해 이직에 수반되는 비용은 물론, 임금 인상과 같은 인재 유지 방안에 대한 연구가 활발하게 이루어졌습니다. 1920년대부터 1970년대까지는 조직이 내부 인력 중심의 경력 체계를 구축하고, 연공 기반 보상 체계와 연금 제도, 공식 교육 체계를 도입함에 따라 장기적으로 이직률이 감소하며 안정성이 높아졌습니다. 1980년대부터 1990년에 걸쳐 이동성이 다시 증가하기 시작했습니다. 특히 미국과 영국의 연구에 따르면 이 시기에 근속 기간이 짧아지고, 2년 미만 근속자가 크게 늘어났다고 지적했습니다. 2000년대 이후 현재까지는 고령 근로자의 장기 근속은 비교적 높은 수준을 유지하는 반면, 젊은 세대는 훨씬 더 높은 이직률을 보이고 있습니다. 2010년대에는 일부 산업에서 이직률이 감소했으나, 이후 코로나바이러스감염증-19으로 인한 팬데믹과 기술 발전이 기존 산업과 일자리 구조를 빠르게 재편하는 흐름이 이어졌습니다. 오늘날의 일자리 변동은 그 동인(drivers)과 패턴이 이전과 다르게 나타나고 있습니다. 그렇다면 그 이유는 무엇일까요?



새로운 경제 환경이 등장할 때마다 그에 맞는 새로운 역량이 요구됩니다. 현재의 일자리 환경은 전례 없는 속도로 변화하고 있습니다. 산업 전반에서 생산성, 회복력, 혁신을 이끌 수 있는 역량이 요구되고 있습니다. 앞으로 많은 직무가 재편될 것입니다. 많은 사람들은 직함이 아니라 업무 흐름에서 먼저 변화를 체감하게 될지도 모릅니다. 업무는 세부 과업 단위로 나뉘고, 이후 데이터와 자동화, 기계적 추론을 중심으로 새롭게 재구성되고 있습니다. 지금의 변화가 이전과 다른 이유가 바로 여기에 있습니다. 단순히 새로운 도구의 문제가 아니라, 일하는 방식 자체에 새로운 운영 모델이 등장하고 있기 때문입니다. 경제 전환을 지원하고 기업이 경쟁하고 성장할 수 있도록 하기 위해 근로자들은 어떤 역량을 갖춰야 할까요? 세계경제포럼(WEF)의 “Future of Jobs Report 2025”에 따르면, 2030년까지 전 세계적으로 7,800만 개의 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다. 1억 7,000만 개의 새로운 역할이 생기는 반면, 약 9,200만 개의 기존 역할은 대체될 전망입니다.

따라서 2026년에 우리가 스스로에게 던져야 할 질문은 더 이상 “AI가 내 일을 대체할까?”가 아닙니다. 이제는 “나는 준비되어 있는가?”를 물어야 합니다. 스스로에게 다음과 같은 질문을 던져보세요.

현재 맡은 역할 중 어떤 부분이 가장 자동화에 많이 노출되어 있는가?

데이터, 지표 및 근거에 기반한 기대치가 어떻게 바뀌고 있는가?

사람의 판단이 여전히 중요한 영역은 어디이며, 그 역량을 어떻게 증명할 수 있는가?

앞으로도 신뢰받고 경쟁력을 유지하기 위해 어떤 기술 역량을 갖춰야 하는가?

이 블로그 게시물에서는 AI가 고용에 어떤 영향을 미치고 있는지, 일자리 감소와 대체의 현실은 무엇인지, 그리고 이러한 변화가 산업 전반의 일하는 방식과 커리어의 미래에 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다. 또한 바로 활용할 수 있는 실천 방안도 함께 담았습니다.

이를 좀 더 구체적으로 살펴보기 위해, 지금 많은 사람들이 궁금해하는 질문과 그에 대한 현실적인 답을 정리해 보겠습니다.

AI가 고용에 미치는 영향

지금 벌어지고 있는 변화의 핵심은 이것입니다. AI는 직함보다 업무 내용 자체를 더 빠르게 바꾸고 있습니다.

AI가 일자리에 미치는 영향은 크게 세 가지로 정리할 수 있습니다.

업무 자동화 : 분류, 요약, 정보 추출, 초안 작성, 단순 조정과 같은 업무는 비교적 자동화가 용이합니다. 이러한 작업이 직무의 큰 비중을 차지할 경우, 사람들은 실질적인 근로 시간이 줄어들면서 일자리를 빼앗긴다고 체감하게 됩니다.

: 분류, 요약, 정보 추출, 초안 작성, 단순 조정과 같은 업무는 비교적 자동화가 용이합니다. 이러한 작업이 직무의 큰 비중을 차지할 경우, 사람들은 실질적인 근로 시간이 줄어들면서 일자리를 빼앗긴다고 체감하게 됩니다. 업무 강화 : 많은 직무는 사라지기보다 고도화될 것입니다. AI는 분석, 글쓰기, 기획, 코딩, 고객 지원, 운영 문제 해결의 보조 역할을 하게 됩니다. 직무는 유지되지만, 기대되는 기본 성과 수준은 높아집니다.

: 많은 직무는 사라지기보다 고도화될 것입니다. AI는 분석, 글쓰기, 기획, 코딩, 고객 지원, 운영 문제 해결의 보조 역할을 하게 됩니다. 직무는 유지되지만, 기대되는 기본 성과 수준은 높아집니다. 역할 재설계 및 대체: 직무의 상당 부분이 자동화되거나, 여러 업무가 소수 인원이 시스템을 관리하는 형태로 재편되면 일부 역할은 눈에 띄게 줄어들 수 있습니다. 이런 지점에서 AI로 인한 일자리 축소가 본격적으로 드러납니다. 특히 예측 가능한 정보 처리 업무를 중심으로 한 역할에서 그 영향이 두드러집니다.

여러 국제기구들도 이와 유사한 관점을 제시해 왔습니다. 국제노동기구(ILO)는 생성형 AI의 주요 효과가 전면 자동화보다는 강화에 가깝다고 보지만, 사무·행정 직무, 특히 고소득 국가에서 노출도가 높다고 분석합니다. 동시에 그 변화의 폭은 결코 작지 않습니다. 업무 구성과 기술 도입 속도, 지역별 노동시장 상황에 따라 일부 분야에서는 AI로 인한 일자리 감소가 현실화될 수 있습니다. 그러나 더 중요한 변화는, 고용주의 기대와 성과 측정 방식, 그리고 미래 가치를 보여주는 역량의 기준이 달라지면서 직무 자체가 진화하고 있다는 점입니다.

AI 역량의 전환

AI가 직장에 미치는 영향에 대한 수치는 매우 다양하게 제시됩니다. 그 이유는 각 연구가 서로 다른 기준과 지표를 측정하기 때문입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

업무별 AI 영향 범위 : 전체 업무 중 자동화되거나 AI의 지원을 받을 수 있는 업무의 비중

: 전체 업무 중 자동화되거나 AI의 지원을 받을 수 있는 업무의 비중 역할 대체 : 축소되거나 사라질 가능성이 있는 직무

: 축소되거나 사라질 가능성이 있는 직무 대체되는 노동 시간: 직무는 유지되더라도 그중 자동화될 수 있는 노동 시간의 규모

이처럼 수치가 엇갈리는 환경을 이해하는 더 현실적인 방법은, 하나의 눈에 띄는 숫자에 집착하기보다 두 가지의 더 의미 있는 지표에 주목하는 것입니다.

AI 영향에 노출된 고용 규모: 국제통화기금(IMF)에 따르면 전 세계 고용의 약 40%가 AI의 영향을 받을 수 있으며, 선진국에서는 그 비율이 약 60%까지 높아질 것으로 추정됩니다. 이는 인지적 업무와 사무직 비중이 높기 때문입니다. 또한 AI의 영향을 받는 직무 중 약 절반은 AI 도입을 통해 생산성이 향상되는 긍정적 효과를 누릴 수 있지만, 나머지 절반은 업무 대체, 채용 축소, 임금 압박 등 부정적인 영향을 받을 가능성도 있다고 지적합니다. 이는 특히 지식 노동 분야에서 AI의 영향 범위가 상당히 넓다는 점을 시사합니다.

국제통화기금(IMF)에 따르면 전 세계 고용의 약 40%가 AI의 영향을 받을 수 있으며, 선진국에서는 그 비율이 약 60%까지 높아질 것으로 추정됩니다. 이는 인지적 업무와 사무직 비중이 높기 때문입니다. 또한 AI의 영향을 받는 직무 중 약 절반은 AI 도입을 통해 생산성이 향상되는 긍정적 효과를 누릴 수 있지만, 나머지 절반은 업무 대체, 채용 축소, 임금 압박 등 부정적인 영향을 받을 가능성도 있다고 지적합니다. 이는 특히 지식 노동 분야에서 AI의 영향 범위가 상당히 넓다는 점을 시사합니다. 예상되는 변화의 규모: 세계경제포럼(WEF)이 고용주를 대상으로 전망한 자료는 2025년부터 2030년 사이에 일자리 대체와 창출이 어느 정도 규모로 일어날지에 대해 비교적 명확한 수치를 제시합니다. 자신의 커리어를 현실적으로 계획하고자 한다면, 2030년까지 상당한 비중의 직무가 대체되거나 의미 있게 재설계될 것이라는 점을 전제로 삼는 것이 타당합니다. 다만 더 많은 사람들은 직함이 바뀌기보다, 직무에 요구되는 역량이 달라지는 변화를 먼저 경험하게 될 가능성이 큽니다.

AI 도입이 한 단계 더 확산되면서, 기술 직무의 변화 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 사람과 AI가 함께 일하는 역동적인 환경에서 기술 기반의 AI 역량은 점점 더 필수 요소가 되고 있습니다. 기술 발전에 따른 역할의 진화는 새로운 일이 아닙니다. 그러나 지금 우리가 마주한 혁신의 속도와 범위는 이전과 비교하기 어려울 정도입니다. 관건은 변화 자체가 아니라, 우리가 뒤처지지 않고 필요한 역량을 제때 갖추어 어떻게 대응하느냐에 있습니다. 지속적으로 성장하고 발전하려면, 현재 맡고 있는 역할 가운데 어떤 업무가 자동화의 영향을 크게 받을지, 그리고 더 높은 부가가치를 창출하는 영역으로 이동하기 위해 어떤 역량이 필요한지를 스스로 점검해 보아야 합니다. 이 시대가 요구하는 기준에 어떻게 대비하고, 새로운 가능성과 기회를 어떻게 열어 갈 수 있을지 고민해 보시기 바랍니다.

AI의 영향을 가장 많이 받을 직무

하나의 간단한 기준이 있습니다. 반복 가능한 정보 처리 업무를 중심으로 설계된 직무일수록, 물리적 환경의 변수가 크거나 복잡한 이해관계 조율과 책임 있는 판단을 요구하는 역할보다 AI의 영향을 더 크게 받을 가능성이 높습니다.

앞서 언급한 국제노동기구(ILO)의 글로벌 분석 역시 사무직과 행정 업무가 AI 자동화의 영향을 크게 받을 가능성이 높다고 지적합니다. 또한 많은 국가에서 사무직이 여성 고용의 중요한 비중을 차지한다는 점에서, 그 영향이 성별에 따라 다르게 나타날 수 있음을 강조합니다. 국제통화기금(IMF)은 여기에서 한 가지 중요한 점을 덧붙입니다. 다만 AI의 영향을 받을 가능성이 높다고 해서, 반드시 일자리가 사라지는 것은 아닙니다. 실제 영향은 AI가 해당 역할을 보완하는지, 아니면 그 직무를 구성하는 핵심 업무를 대체하는지에 따라 달라집니다.

이러한 점을 염두에 두고, 몇 가지 실질적인 범주를 살펴보겠습니다.

AI로 인한 대체 위험이 상대적으로 높은 역할

이들 역할이 ‘가치가 낮다’는 뜻은 아닙니다. 실제로 많은 직무가 조직에 필수적입니다. 다만 문제는 그 직무를 구성하는 업무의 성격에 있습니다.

일정 관리, 문서 작성, 표준화된 커뮤니케이션을 중심으로 하는 사무 및 행정 조정

요약, 형식 정리, 정형화된 결과물 작성이 주된 업무인 초급 지식 노동

복잡한 판단 없이 예측 가능한 문의를 처리하는 고객 지원

차별성이 낮고 처리량이 주요 성과 지표인 기본 콘텐츠 제작

체크리스트 중심으로 이루어지는 일부 규정 준수 준비 및 보고 업무(판단은 여전히 필요하지만, 행정 업무는 축소될 수 있음)

사라지기보다 변화하는 역할

이러한 역할은 없어지기보다는 오히려 더 중요해질 가능성이 있습니다. 다만 개인이 변화에 적응하고 역량을 확장할 때에만 그 가치가 유지됩니다.

분석가, 재무 담당자, 운영 기획자, 제품 관리자

엔지니어와 개발자(AI가 생산성을 높이는 동시에 검증 기준도 더욱 엄격해짐)

데이터 기반 세분화와 성과 분석을 수행하는 영업 및 마케팅 전문가

역량 중심 모델로 전환하고 있는 HR 및 인력 기획 전문가

완전한 자동화가 상대적으로 어려운 역할

비정형적인 환경에서 높은 수준의 신체적 숙련도를 요구하는 업무

신뢰와 돌봄, 사람의 존재 자체가 중요한 역할(의료, 교육, 사회복지 등)

복잡한 협상, 리더십, 그리고 책임이 수반되는 의사 결정

여기에서 한 가지 더 중요한 점이 있습니다. 고위 직무가 그대로 유지되더라도, AI는 초기 커리어 경로를 크게 바꿀 수 있다는 점입니다. 그동안 반복 업무는 일을 배우는 출발점이었습니다. 많은 사람이 이를 수행하며 실무 감각을 익히고 역량을 쌓아 왔습니다. 하지만 이런 업무가 줄어든다면, 조직은 주니어 인력이 전문성을 키워 가는 방식을 새롭게 설계해야 합니다. 그렇지 않으면 장기적으로 인재 육성 체계가 약해질 수 있습니다. 그렇다면 AI는 산업 전반에서 직무를 어떻게 바꾸고 있을까요?

이를 보다 구체적으로 살펴보기 위해, 자동화가 산업별 업무를 어떻게 재편하고 있는지 몇 가지 사례를 소개합니다. 해당 산업에 종사하고 있다면, 이러한 변화가 이미 시작되었음을 체감하고 있을 것입니다.

금융 서비스

금융 산업에서는 문서 처리, 고객 커뮤니케이션, 내부 개발 업무의 가속화, 운영상 이슈 분류 등 다양한 영역에서 AI가 활용되고 있습니다. 영국에서는 금융권 리더들의 공개 발언과 정책 논의에서 재교육(리스킬링)의 필요성과 신입 및 주니어 인력이 경험을 쌓을 기회가 줄어들 수 있다는 우려가 점점 더 강조되고 있습니다. 이는 AI로 인한 노동 구조 변화에 대한 실질적인 상황을 반영합니다.

업무 현장에서 나타날 변화:

AI를 활용한 생산성에 대한 기대 수준 상승

감독, 위험 관리, 거버넌스에 대한 강조 강화

“이 일을 할 수 있는가?”에서 “이 일을 여전히 사람이 직접 해야 하는가?”로 관점이 이동하면서 수작업에 대한 의존도 감소

리테일 및 전자상거래

AI는 수요 예측, 재고 최적화, 가격 책정, 고객 문의 분류 방식 등에 변화를 가져오고 있습니다. 이에 따라 상품 기획, 공급망, 고객 서비스 운영 역할도 함께 재편되고 있습니다.

업무 현장에서 나타날 변화:

데이터 분석이 일상적인 의사 결정 과정에 자연스럽게 통합됨

다양한 소비자 시그널을 정확히 해석하는 능력이 핵심 직무 역량으로 자리 잡음

의사 결정 주기가 짧아지면서 수작업으로 데이터를 조정하는 시간이 감소

마케팅 및 미디어

생성형 AI는 콘텐츠 초안 작성, 다양한 버전 테스트, 마케팅 자산 제작에 걸리는 시간을 크게 단축하고 있습니다. 동시에 결과물 생산 비용이 낮아지고 공급이 늘어나면서 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

업무 현장에서 나타날 변화:

차별화의 기준이 실행 속도보다 판단력, 전략, 실험 설계, 성과 측정 역량으로 이동

기여도 분석과 증분 효과 분석을 포함한 성과 측정 역량의 중요성 확대

콘텐츠 제작이 쉬워질수록 리스크 전파 속도도 빨라지면서 브랜드 관리와 규제 준수의 중요성 증가

컨설팅, 자문 및 지식 노동

AI는 자료 조사 및 정리, 제안서 초안 작성, 회의 요약, 지식 검색 등 다양한 영역에서 점점 더 폭넓게 활용되고 있습니다.

업무 현장에서 나타날 변화:

기본 산출물에 대한 기대 수준 상승

결과를 검증하고 교차 확인하는 능력이 핵심 전문 역량으로 부상

자동화와 검토 역할에 대한 팀 차원의 기준 정립 필요

공공 부문 및 규제 적용 분야

정부 및 규제 환경에서의 AI 도입은 책임성, 조달 절차, 개인정보 보호, 감사 가능성과 같은 요인의 영향을 받습니다. 이러한 제약은 도입을 늦출 수 있지만, 그 대신 추진 방향은 오히려 더 분명해집니다. AI는 적절한 거버넌스 체계 아래에서 운영되고, 감독이 가능할 만큼 설명 가능하며, 검증을 견딜 수 있는 데이터 기반 위에 구축될 때에야 본격적으로 확산됩니다.

APAC 지역에서도 여러 정부가 AI 도입과 함께 공식적인 거버넌스 체계와 인력 역량 강화를 병행하고 있습니다. 싱가포르의 GovTech는 공공 부문을 AI 기반으로 전환하기 위한 방향을 제시한 ‘Government AI Blueprint’를 발표했습니다. 이는 AI를 단순한 부가 도구로 취급하기보다 공공 인력을 보완하고 서비스 제공을 개선하는 방향으로 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 싱가포르는 2030년까지 AI 연구와 인재 양성에 대한 대규모 공공 투자를 발표하며, 국가 차원의 역량 구축을 핵심 인프라로 간주하고 있다는 점을 시사했습니다. 호주에서는 디지털전환청(Digital Transformation Agency)이 정부 기관 전반의 책임 있고 신뢰할 수 있는 AI 활용 기준을 제시하는 ‘AI in Government’ 정책을 마련했으며, 호주 공공서비스는 정부 통제하에 안전하게 사용할 수 있는 생성형 AI 도구를 단계적으로 도입하고 있습니다.

업무 현장에서 나타날 변화:

의사 결정의 근거를 명확히 남기는 체계와 투명성, 책임성에 대한 요구 강화

데이터 품질, 계보, 거버넌스의 중요성 확대

리스크와 책임이 업무 흐름 전반에 분산됨에 따라, 비기술 직무에서도 실질적인 AI 이해 역량 필요

AI 고용 시장의 실제 변화

AI 고용 시장을 이야기할 때 많은 사람들이 머신러닝 전문가나 프롬프트 엔지니어처럼 새롭게 등장한 직무만을 떠올립니다. 물론 그런 역할도 존재합니다. 그러나 더 큰 변화는 따로 있습니다. 이제 ‘AI 직무’라고 불리지 않는 자리에서도 해당 역량이 기본 요건이 되고 있다는 점입니다.

특히 세 가지 변화가 두드러집니다.

역량 인플레이션 : 직함이나 보상 체계는 그대로인데, 요구되는 역량은 점점 늘어나는 현상입니다. 채용 공고에서도 이를 쉽게 확인할 수 있습니다. ‘AI 활용 경험 우대’, ‘자동화 경험’, ‘데이터 기반 의사 결정 역량’, ‘AI 도구 활용 능력’과 같은 문구가 점점 일반화되고 있습니다. 겉으로는 직무가 안정적으로 보이더라도, 많은 사람들이 압박을 느끼는 이유가 여기에 있습니다.

: 직함이나 보상 체계는 그대로인데, 요구되는 역량은 점점 늘어나는 현상입니다. 채용 공고에서도 이를 쉽게 확인할 수 있습니다. ‘AI 활용 경험 우대’, ‘자동화 경험’, ‘데이터 기반 의사 결정 역량’, ‘AI 도구 활용 능력’과 같은 문구가 점점 일반화되고 있습니다. 겉으로는 직무가 안정적으로 보이더라도, 많은 사람들이 압박을 느끼는 이유가 여기에 있습니다. 역량 변화 가속화 : 세계경제포럼(WEF)은 2025년부터 2030년 사이에 기술 도입과 비즈니스 모델 변화로 인해 요구되는 역량이 빠르게 재편될 것이라고 지속적으로 강조해 왔습니다.

: 세계경제포럼(WEF)은 2025년부터 2030년 사이에 기술 도입과 비즈니스 모델 변화로 인해 요구되는 역량이 빠르게 재편될 것이라고 지속적으로 강조해 왔습니다. 양극화 위험: 도메인 전문성과 데이터 및 AI 이해 역량을 함께 갖춘 인재는 더 큰 기회를 얻습니다. 반대로 그렇지 않은 경우, 보다 제한적인 실행 중심 업무로 밀려날 위험이 있습니다. 이러한 업무는 자동화에 더 취약하고, 임금 압박에도 더 크게 노출될 가능성이 높습니다.

바로 이 지점에서 AI가 고용에 미치는 부정적 영향이 뚜렷하게 드러납니다. 문제는 단순한 일자리 상실에 그치지 않습니다. 이동성의 약화, 협상력 저하, 그리고 시스템을 설계 및 운영하는 사람과 그에 의해 관리되는 사람 사이의 격차 확대까지 이어질 수 있습니다. 국제통화기금(IMF) 역시 AI 확산에 따른 분배 문제와 불평등 심화 가능성을 명시적으로 경고하고 있습니다.

산업과 직무별로 다르게 나타나는 AI의 영향

분명히 말하자면, AI로 인한 일자리 감소는 현실입니다. 그러나 그 영향이 경제 전반에 동일하게 나타나는 것은 아니며, 국가, 산업 및 직무군마다 속도와 범위도 다릅니다.

APAC 지역의 대표적인 사례로는 싱가포르의 DBS 그룹을 들 수 있습니다. 2025년 2월, DBS는 향후 3년간 약 4,000개의 임시 및 계약직을 감축할 것으로 예상된다고 밝히는 한편, 약 1,000개의 AI 관련 신규 직무를 창출할 계획이라고 발표했습니다. 이는 전 직원에게 일괄적으로 영향을 미치는 변화라기보다, 특정 업무 영역과 고용 형태에 집중된 변화임을 시사합니다.

호주의 사례도 이러한 불균등성을 잘 보여줍니다. 2025년 7월, 호주 커먼웰스은행(Commonwealth Bank of Australia)은 일부 업무에 AI를 도입하는 과정에서 역할 축소를 예고했고, 이에 대해 공공의 비판과 노조의 반발이 이어졌습니다. 규모가 크지 않더라도, 자동화 결정이 현장 인력에 영향을 미칠 경우 그 파장은 빠르게 가시화될 수 있음을 알 수 있습니다.

여기에서 얻을 수 있는 실질적인 시사점은 분명합니다. “AI가 일자리를 빼앗는다”는 말이 대개 직무 전체가 한순간에 사라진다는 뜻은 아니라는 것입니다. 먼저 특정 과업이 선택적으로 대체되고, 이후 직무 전반의 재설계가 뒤따르는 경우가 많습니다. 대부분의 사람에게 실제 위험은 하루아침에 직장이 사라지는 것이 아니라, 역할의 일부가 축소되고 기대 수준은 높아지며, 남은 업무가 감독, 예외 상황 대응, 그리고 판단 중심으로 이동하는 데 있습니다.

AI 시대를 대비하는 전략

많은 직장인에게 보다 현실적인 접근은 특정 도구 하나에 매달리기보다, 여러 도구와 환경을 넘나들 수 있는 역량을 기르는 것입니다.

이러한 역량은 크게 다섯 가지로 나눌 수 있으며, 이는 현재 대부분의 조직이 지속 가능한 디지털 트랜스포메이션을 위해 요구하는 핵심 기술 역량과도 맞닿아 있습니다.

데이터 리터러시 : 지표를 해석하고, 데이터를 바탕으로 핵심적인 질문을 던지며, 무엇이 부족한지를 파악할 수 있어야 합니다. 입력값을 제대로 검토하지 못하면 AI 결과물도 안전하게 활용할 수 없습니다. 데이터 리터러시는 팀 내에서 용어와 기준을 일관되게 유지하고, 불필요한 재작업을 줄이며, 의사 결정을 보다 안정적으로 만드는 기반이 됩니다.

: 지표를 해석하고, 데이터를 바탕으로 핵심적인 질문을 던지며, 무엇이 부족한지를 파악할 수 있어야 합니다. 입력값을 제대로 검토하지 못하면 AI 결과물도 안전하게 활용할 수 없습니다. 데이터 리터러시는 팀 내에서 용어와 기준을 일관되게 유지하고, 불필요한 재작업을 줄이며, 의사 결정을 보다 안정적으로 만드는 기반이 됩니다. AI 리터러시 : AI가 무엇을 안정적으로 수행할 수 있고, 어디에서 한계를 보이는지에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 특히 AI가 그럴듯해 보인다고 해서 항상 정확한 것은 아니라는 점을 이해해야 합니다. 머신러닝 엔지니어가 될 필요는 없지만, 책임 있게 활용할 수 있으려면 그 경계를 충분히 이해하고 있어야 합니다.

: AI가 무엇을 안정적으로 수행할 수 있고, 어디에서 한계를 보이는지에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 특히 AI가 그럴듯해 보인다고 해서 항상 정확한 것은 아니라는 점을 이해해야 합니다. 머신러닝 엔지니어가 될 필요는 없지만, 책임 있게 활용할 수 있으려면 그 경계를 충분히 이해하고 있어야 합니다. 워크플로우 이해 및 설계 역량 : AI는 일의 흐름 자체를 바꿉니다. 이제는 도구를 쓰는 사람보다, 업무 방식을 다시 설계할 수 있는 사람이 더 중요한 역할을 맡게 됩니다. 많은 커리어가 이 지점에서 갈립니다. 자동화를 실제 프로세스에 통합하면서도 책임성과 통제력을 유지할 수 있는 사람에게 가치가 이동하고 있습니다.

: AI는 일의 흐름 자체를 바꿉니다. 이제는 도구를 쓰는 사람보다, 업무 방식을 다시 설계할 수 있는 사람이 더 중요한 역할을 맡게 됩니다. 많은 커리어가 이 지점에서 갈립니다. 자동화를 실제 프로세스에 통합하면서도 책임성과 통제력을 유지할 수 있는 사람에게 가치가 이동하고 있습니다. 검증 및 판단 능력 : 결과물이 쉽게 만들어질수록, 판단의 가치는 오히려 높아집니다. 결과를 검증하고, 다양한 시나리오에서 점검하며, 의사 결정을 논리적으로 설명하고 방어할 수 있는 능력은 분명한 차별화 요소입니다. 여기에서 많은 조직이 숨겨진 리스크를 발견합니다. 결과에 의문을 제기할 수 없는 ‘형식적인 인간 개입’은 안전장치가 아니라, 그저 형식에 불과합니다.

: 결과물이 쉽게 만들어질수록, 판단의 가치는 오히려 높아집니다. 결과를 검증하고, 다양한 시나리오에서 점검하며, 의사 결정을 논리적으로 설명하고 방어할 수 있는 능력은 분명한 차별화 요소입니다. 여기에서 많은 조직이 숨겨진 리스크를 발견합니다. 결과에 의문을 제기할 수 없는 ‘형식적인 인간 개입’은 안전장치가 아니라, 그저 형식에 불과합니다. 도메인 전문성: AI는 도메인 전문성을 대체하지 않으며, 오히려 증폭시킵니다. 비즈니스의 현실, 제약 조건, 그리고 선택의 균형을 이해하는 사람은 단순히 도구를 다룰 줄 아는 사람보다 더 높은 성과를 냅니다. 특히 데이터 커리어를 쌓고 있다면 이 점은 더욱 중요합니다. 시장은 좁은 범위의 도구 숙련도보다, 실제 문제에 적용할 수 있는 역량과 거버넌스에 대한 이해, 그리고 데이터를 성과로 연결하는 능력을 더 높이 평가하는 방향으로 이동하고 있습니다.

AI 시대에 더욱 중요해지는 핵심 역량

AI는 직무에 요구되는 기술 역량을 빠르게 바꾸고 있습니다. 그러나 사람의 역량은 여전히 필수적입니다.

AI가 업무 환경을 재편하고 기술 요구 수준을 다시 정의하는 가운데, 사람의 강점은 여전히 중요하며 오히려 더 큰 의미를 갖고 있습니다. 2025년 AI Workforce Consortium에 따르면, 앞으로 특히 중요해질 핵심 역량은 크게 세 가지로 나뉩니다. 리더십과 관리, 문제 해결과 혁신, 그리고 협업과 커뮤니케이션입니다. 이러한 역량은 단순한 소프트 스킬을 넘어, AI와 함께 일하는 환경에서 변화를 이끌고 복잡성을 관리하며 효과적인 팀워크를 만들어 내는 기반이 됩니다.

AI 시대를 준비하는 첫걸음

이 글을 읽으며 “이제는 준비해야겠다”는 생각이 들었다면, 그만큼 중요한 시점에 서 있다는 뜻입니다. AI 중심의 고용 시장에서 성장하려면 기술 역량과 인간 역량을 균형 있게 발전시켜야 합니다. 실제 업무 상황을 바탕으로 한 시나리오 중심 학습은 문제 해결력과 혁신 역량, 그리고 빠르게 변하는 환경에 대한 적응력을 키우는 데 효과적입니다. 2026년 2월 13일, Snowflake의 무료 웨비나 시리즈 Data and AI Fast Track이 온라인으로 진행됩니다.

이 세션은 다음과 같은 내용을 명확하게 정리하고 싶은 분들을 위해 마련되었습니다.

AI와 일자리 대체가 일상 업무에 실제로 어떤 의미를 갖는지

향후 몇 년간 특히 중요한 기술 역량은 무엇인지

비기술직(Non-tech) 실무자가 AI 역량을 어떻게 기를 수 있는지

데이터 리터러시가 커리어의 회복탄력성과 의사 결정에 어떻게 기여하는지

조직이 구성원과 함께 변화를 추진하는 방법은 무엇인지

혼자 준비하실 필요는 없습니다. 처음에는 막연한 불안에서 출발하더라도, 많은 분들이 데이터와 AI 개념이 생각보다 훨씬 어렵지 않다는 사실을 깨닫게 됩니다. 여러분의 커리어는 아직 긴 여정을 앞두고 있습니다. 데이터와 AI에 대한 이해는 그 여정의 모든 단계에서 힘을 발휘할 것입니다. 또한 이는 대화에서의 영향력을 높이고, 복잡한 정보를 해석하는 능력을 키우며, 빠른 변화 속에서 느끼는 불확실성을 줄여 줍니다. 지금 바로 실질적인 역량과 자신감을 키워 보세요.

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