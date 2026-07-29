다양한 AI 워크로드를 위한 컴퓨팅 엔진

Adaptive Compute는 피크 트래픽에 대비해 오버 프로비저닝을 선택하거나 성능 저하 위험을 감수해야 하는 상황을 줄이고, 변화하는 워크로드 수요에 맞춰 컴퓨팅 리소스를 지속적으로 조정하도록 설계되었습니다. 이를 통해 성능을 유지하면서 수동 튜닝 부담을 낮추고, 팀은 웨어하우스 관리가 아니라 인사이트 제공에 집중할 수 있습니다. 이번 출시로 Adaptive Compute가 AWS, Microsoft Azure 및 Google Cloud의 일부 리전으로 확대되면서, 멀티 클라우드 환경 전반에서 이러한 적응형 이점을 활용할 수 있습니다.

변동성이 큰 워크로드를 위한 향상된 가격 대비 성능

Adaptive Compute의 최신 개선 사항은 동시성이 낮거나, 하루 동안 수요가 계속 변하거나 예측하기 어려운 시점에 급증하는 가변적인 워크로드에서 실제 운영 환경 기준의 가격 대비 성능을 향상합니다.

2026년 6월에 출시된 Adaptive Compute 버전과 비교하면, 이제 고객은 워크로드 형태에 따라 최대 30%의 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 이를 통해 Adaptive Compute는 까다롭고 변화가 많은 여러 유형의 워크로드를 운영하는 기업에 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다.