AI 워크로드는 예측 가능한 패턴으로 움직이지 않습니다. 대시보드 사용량은 갑자기 증가하고, 에이전트 활동은 계속 변합니다. 또한 최신 AI 앱은 데이터 준비, 검색, 추론 요청이 예측하기 어려운 방식으로 급증하기도 합니다. 따라서 워크로드가 어디에서 실행되든, 지속적인 튜닝 없이도 이러한 변화에 유연하게 대응할 수 있는 컴퓨팅 환경이 필요합니다.
Snowflake Adaptive Compute는 변화하는 워크로드 수요에 맞춰 컴퓨팅 리소스를 자동으로 조정해, 많은 시간이 소요되는 수작업 튜닝과 유지 보수의 부담을 줄입니다. 이번에 새롭게 추가된 기능은 변동성이 큰 워크로드에서 실제 운영 환경의 가격 대비 성능을 더욱 향상하도록 설계되었으며, 이러한 기능은 AWS에 이어, 이제 Microsoft Azure와 Google Cloud 고객에게도 GA로 제공됩니다.
다양한 AI 워크로드를 위한 컴퓨팅 엔진
Adaptive Compute는 피크 트래픽에 대비해 오버 프로비저닝을 선택하거나 성능 저하 위험을 감수해야 하는 상황을 줄이고, 변화하는 워크로드 수요에 맞춰 컴퓨팅 리소스를 지속적으로 조정하도록 설계되었습니다. 이를 통해 성능을 유지하면서 수동 튜닝 부담을 낮추고, 팀은 웨어하우스 관리가 아니라 인사이트 제공에 집중할 수 있습니다. 이번 출시로 Adaptive Compute가 AWS, Microsoft Azure 및 Google Cloud의 일부 리전으로 확대되면서, 멀티 클라우드 환경 전반에서 이러한 적응형 이점을 활용할 수 있습니다.
변동성이 큰 워크로드를 위한 향상된 가격 대비 성능
Adaptive Compute의 최신 개선 사항은 동시성이 낮거나, 하루 동안 수요가 계속 변하거나 예측하기 어려운 시점에 급증하는 가변적인 워크로드에서 실제 운영 환경 기준의 가격 대비 성능을 향상합니다.
2026년 6월에 출시된 Adaptive Compute 버전과 비교하면, 이제 고객은 워크로드 형태에 따라 최대 30%의 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 이를 통해 Adaptive Compute는 까다롭고 변화가 많은 여러 유형의 워크로드를 운영하는 기업에 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다.
이제 Azure 및 Google Cloud의 일부 리전에서도 이용 가능
Adaptive Compute는 6월에 발표된 AWS 리전에 이어, Microsoft Azure 및 Google Cloud의 리전에서도 Enterprise+ 계정을 대상으로 GA로 제공됩니다.
Microsoft Azure
미주: Central US(아이오와주), East US 2(버지니아주)
유럽: West Europe(네덜란드), North Europe(아일랜드), UK South(런던), Switzerland North(취리히), Sweden Central(예블레)
Google Cloud
미주: us-east4(버지니아주 북부)
유럽: europe-west 2(런던), europe-west 3(프랑크푸르트), europe-west 4(네덜란드)
아시아 태평양: Australia-Southeast 2(멜버른)
AWS
미주: US West 2(오리건주), US East 2(오하이오주)
유럽: EU West 1(아일랜드), EU Central 1(프랑크푸르트)
아시아 태평양: AP Northeast 1(도쿄), AP Southeast 2(시드니)
Adaptive Compute 시작하기
이미 Snowflake를 사용하고 있다면 Adaptive Compute로의 전환은 매우 간단합니다. 인프라를 다시 구축하거나 기존 파이프라인과 스크립트의 웨어하우스 이름을 변경할 필요 없이, 간단한 구성 변경만으로 기존 Snowflake 표준 웨어하우스를 다운타임 없이 업그레이드할 수 있습니다. 따라서 기존 구성, 액세스 제어 정책, 모니터링 지표를 그대로 유지하면서 프로덕션 및 AI 워크로드를 원활하게 Adaptive Compute로 전환할 수 있습니다.
alter warehouse <warehouse_name> set warehouse_type='ADAPTIVE';
분석, 처리량 및 DML 워크로드 전반의 설정 가이드와 벤치마크 결과는 6월 출시 발표 블로그 포스팅에서 확인할 수 있습니다.
다음 단계
Snowflake의 컴퓨팅 향상 기능과 이를 통해 조직이 운영 복잡성을 줄이면서 더 나은 성능을 실현하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Snowflake AI Pulse 웨비나를 시청하고 Adaptive Compute가 AI 워크로드의 성공적인 운영을 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.
Adaptive Compute의 주요 기능과 사용 사례를 살펴보세요.
제공 리전, 요구 사항 및 설정 방법에 대한 자세한 내용은 설명서에서 확인하세요.
미래 전망 진술: 이 콘텐츠에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공을 약속하는 것이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 다를 수 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.