多様なAIワークロード向けに構築されたコンピュートエンジン

アダプティブコンピュートは、ピーク時のトラフィックに備えてオーバープロビジョニングを行うか、速度低下のリスクを冒すかの二者択一を迫るのではなく、変化するワークロードの需要に応じてコンピュートリソースを継続的に調整するように設計されています。これにより、手動でのチューニングを減らしながらパフォーマンスを維持できるため、チームはウェアハウスの管理ではなく、インサイトの提供に集中できます。本日の発表により、アダプティブコンピュートの提供がAWS、Microsoft Azure、Google Cloudの一部リージョンに拡大されたことで、この適応性の高いメリットをマルチクラウド環境全体に展開できるようになりました。

変動するワークロードにおける価格性能比の向上

アダプティブコンピュートの最新の機能強化により、1日を通して需要が変動したり、予測不可能に急増したりする、同時実行性が低く変動の激しいコンピュートプロファイルのワークロードにおいて、実環境での価格性能比が向上します。

2026年6月にリリースされたアダプティブコンピュートのバージョンと比較して、ワークロードの形状によっては、最大30%のコスト削減が見込めます。つまり、要求が厳しく動的な複数のタイプのワークロードを抱える組織にとって、アダプティブコンピュートはさらに魅力的な選択肢となります。