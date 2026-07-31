Simon Data, Snowflake Cortex AI 기반 컴포저블 AI 에이전트로 마케팅 혁신
Simon Data는 에이전틱 AI를 위한 기반으로 Snowflake를 활용해 데이터 이동이나 거버넌스 저해 없이 대규모 컨텍스트 기반 개인화를 제공함으로써 마케터의 매출 증진을 지원합니다.
자율 AI 에이전트가 산업을 어떻게 혁신하는지 알아보세요. 이 가이드는 AI 에이전트의 개념과 자율 AI가 고도화된 작업 자동화를 구현하는 방식을 설명합니다.
엔터프라이즈 AI는 빠르게 진화해 왔습니다. 첫 번째 물결은 지능 증강에 초점을 맞췄습니다. 조직은 대규모 언어 모델(LLM)을 채팅 인터페이스, 생산성 도구, 분석 플랫폼, 내부 시스템에 내장했습니다. 이러한 시스템은 요약, 초안 작성, 분석, 추천을 수행하며 지식 노동 전반에서 개인 생산성을 높였습니다.
이 초기 스테이지는 측정 가능한 성과를 냈지만, 본질적으로는 여전히 작업 중심이었습니다. 사용자가 질문하면 시스템이 응답을 생성하고, 다음에 무엇을 할지는 사람이 결정했습니다.
자율 AI 에이전트가 등장하면서 조직은 이제 결과에 대한 책임을 AI에 부여하고 있습니다. 자율 에이전트는 온디맨드 방식으로 결과물만 생성하는 데 그치지 않습니다. 목표를 해석하고, 계획을 수립하며, 도구에 액세스하고, 작업을 실행하고, 결과를 평가한 뒤 반복적으로 개선합니다. 이 과정은 제한적인 감독만으로도 이루어지는 경우가 많습니다.
AI는 작업을 지원하는 역할에서 워크플로우 소유권을 담당하는 역할로 이동하고 있습니다. 자율 AI는 거버넌스 아래에서 여러 시스템 전반에 걸쳐 지속적으로 작동하는 디지털 노동력입니다.
자율 AI 에이전트는 환경을 인식하고, 정의된 목표를 추론하며, 제한적인 지속 감독만으로 조치를 취할 수 있는 시스템입니다. 실무적으로 이는 컨텍스트를 지속적으로 파악하고, 사용 가능한 도구 중에서 선택하며, 새로운 정보가 나타날 때 접근 방식을 조정한다는 의미입니다.
단일 작업 AI 에이전트는 문서 분류, 정보 추출, 특정 프롬프트에 대한 응답 생성처럼 개별 활동에 초점을 맞춥니다. 반면 자율 에이전트는 하나의 작업을 완료한 뒤 추가 지시를 기다리는 것이 아니라, 결과에 계속 관여하며 진행 상황을 추적하고 시간이 지나면서 적응하도록 설계됩니다.
엔터프라이즈 환경에서 이러한 자율성은 명확한 경계 안에서 작동합니다. 시스템 액세스에는 범위 지정이 적용되며, 에스컬레이션 경로도 명확하게 정의됩니다. 시스템의 독립성은 정책 제어 및 감사 요구 사항과 균형을 이룹니다.
자율 시스템이 단편적인 지원을 넘어 워크플로우 소유권으로 이동하려면 몇 가지 핵심 아키텍처 역량이 필요합니다.
자율 에이전트는 이미 수행한 작업, 적용되는 제약 조건, 시간이 지나며 결과가 어떻게 달라졌는지를 계속 인식해야 합니다. 구조화된 메모리가 없다면 모든 단계가 처음부터 다시 시작됩니다. 목표가 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 이어지는 환경에서는 정확한 상태를 유지하는 것이 의미 있는 자율성을 위한 필수 전제 조건입니다. 시스템이 이전 작업을 반복하지 않고 그 위에 다음 조치를 쌓아 갈 수 있도록, 컨텍스트는 기록되고 구조화되며 검색 가능해야 합니다.
목표에 대한 추론은 시스템이 그 목표에 실제로 영향을 미칠 수 있을 때에만 의미가 있습니다. 이를 위해서는 엔터프라이즈 데이터 플랫폼, CRM 시스템, 재무 애플리케이션, 외부 서비스와의 안전한 연결이 필요합니다. 이러한 통합을 통해 에이전트는 라이브 데이터를 쿼리하고, 레코드를 업데이트하며, 워크플로우를 트리거할 수 있습니다. 통합은 역량을 확장하는 동시에 노출 범위도 키운다는 점을 유의해야 합니다. 모든 연결은 의도적으로 설계되고, 범위 지정되며, 지속적으로 모니터링되어야 합니다.
대부분의 에이전트형 시스템 중심에는 추론 엔진 역할을 하는 LLM이 있습니다. 목표가 주어지면 모델은 계획을 생성합니다. 원하는 상태에 도달할 가능성이 가장 높은 행동 시퀀스를 결정합니다. 대안을 비교하고 필요할 때 전략을 수정합니다. 이 계획 계층은 자율 에이전트를 정적 자동화와 구분하는 핵심 요소입니다.
엔터프라이즈 환경은 정적인 경우가 거의 없습니다. 경직된 계획만 따르는 시스템은 현실과 빠르게 어긋납니다. 자율 에이전트는 변화하는 조건에 적응하기 위해 반복적인 피드백 루프를 통해 작동합니다. 각 행동의 영향을 측정하고, 새로운 신호를 반영하며, 그에 맞게 접근 방식을 조정합니다.
AI의 자율성은 정의된 권한 수준 안에서 작동해야 합니다. 예를 들어 데이터 액세스는 역할 기반으로 관리되고, 감사 로그는 각 단계를 기록하며, 에스컬레이션 경로는 모호하거나 영향이 큰 의사결정을 사람의 감독으로 연결합니다. 거버넌스는 시스템 자체의 일부가 되어야 합니다. 명확한 경계와 옵저버빌리티가 없다면 자율성은 가치를 창출하기보다 더 빠르게 위험을 키웁니다.
자율 AI 에이전트는 관찰, 추론, 행동으로 이어지는 연속적인 루프를 통해 작동합니다. 목표가 주어지면 시스템은 먼저 컨텍스트를 수집합니다. 관련 데이터를 검색하고, 현재 조건을 평가하며, 접근 방식을 좌우할 제약 조건을 파악합니다. 이 관찰 단계는 현재 상황, 과거에 발생한 일, 적용되는 한계를 기준선으로 정립합니다.
그다음 에이전트는 추론 단계로 들어갑니다. 대규모 언어 모델은 시스템의 인지 엔진으로 기능합니다. LLM은 주어진 목표를 해석하고 이를 구조화된 단계별 계획으로 분해합니다. 이 분해 단계는 매우 중요합니다. 복잡한 목표는 시스템이 실행할 수 있는 개별 행동으로 전환되어야 합니다.
계획이 생성되면 시스템은 실행 단계로 이동합니다. 오케스트레이션 계층을 통해 에이전트는 추론 엔진을 도구 및 엔터프라이즈 시스템과 연결합니다. 데이터베이스를 쿼리하고, CRM 레코드를 업데이트하며, 워크플로우를 트리거하거나 커뮤니케이션을 생성할 수 있습니다. 각 행동은 측정 가능한 결과를 만들어냅니다.
행동을 수행한 뒤 에이전트는 다시 관찰합니다. 결과가 기대와 일치하는지 평가합니다. 결과가 예상에서 벗어나면 LLM은 상황을 다시 평가하고, 계획을 수정하며, 대안 전략을 테스트합니다.
이 사이클은 목표가 달성되거나, 시간 제한에 도달하거나, 거버넌스 경계로 인해 에스컬레이션이 필요해질 때까지 반복됩니다.
“AI 에이전트”와 “자율 에이전트”라는 용어는 종종 혼용되지만, 실제로는 서로 다른 수준의 역량을 의미합니다.
AI 에이전트는 일반적으로 프롬프트에 응답해 개별 작업을 실행합니다. 요약을 생성하거나, 입력을 분류하거나, 추천을 제시할 수 있습니다. 자율 에이전트는 지속적으로 관리해야 하는 목표를 맡습니다. 여러 단계로 구성된 워크플로우를 계획하고 시간이 지나도 관여를 유지합니다.
AI 에이전트는 각 작업이 명시적으로 트리거되어야 하므로 사람의 반복적인 시작 지시가 필요합니다. 반면 자율 에이전트는 목표가 정의되면 완료 또는 에스컬레이션 시점까지 필요한 조치를 취하며 독립적으로 작동합니다.
기존 AI 에이전트는 일반적으로 현재 입력만을 바탕으로 결과물을 생성합니다. 자율형 시스템은 결과를 평가하고 피드백을 반영하며, 프로세스 진행 중에도 전략을 수정합니다.
AI 에이전트는 워크플로우 안에서 보조 역할을 합니다. 자율형 에이전트는 워크플로우 관리 책임을 맡습니다.
모든 자율형 에이전트가 동일한 수준의 정교함으로 작동하는 것은 아닙니다. 엔터프라이즈 도입은 대체로 하나의 스펙트럼을 따라 발전합니다.
이러한 에이전트는 사전 정의된 규칙에 따라 환경 조건에 직접 반응합니다. 과거 컨텍스트를 유지하지 않기 때문에 자율성은 즉각적인 트리거에 대한 대응으로 제한됩니다.
모델 기반 에이전트는 자신이 작동하는 환경에 대한 내부 표현을 유지합니다. 행동하기 전에 과거 데이터와 컨텍스트 신호를 고려합니다.
목표 기반 에이전트는 각 행동이 정의된 목표 달성에 얼마나 기여하는지를 기준으로 평가합니다. 의사 결정의 중심에는 결과 최적화가 있습니다.
학습형 에이전트는 피드백을 활용해 시간이 지날수록 전략을 고도화합니다. 관찰된 결과를 바탕으로 의사 결정 기준을 조정합니다.
더 발전된 구현에서는 여러 전문 에이전트가 함께 작동합니다. 한 에이전트가 정보를 수집하고, 다른 에이전트가 이를 분석하며, 또 다른 에이전트가 실행을 담당할 수 있습니다. 에이전트 간 조율은 복잡한 워크플로우 소유권을 가능하게 합니다.
자율형 AI 에이전트는 데이터 집약적이고 여러 단계로 구성되며 지속적으로 변화하는 워크플로우, 즉 꾸준한 개입이 필요한 프로세스에 적용될 때 가장 큰 효과를 발휘합니다.
지원 팀은 티켓 이력, 고객 감정, 해결 시간, 제품 결함 패턴 등 대량의 정형 및 비정형 데이터를 생성합니다. 자율형 시스템은 이러한 데이터를 활용해 다양한 영역의 성과를 최적화하면서 고객 지원 워크플로우에 내장될 수 있습니다.
에이전트는 지역별 대기열 상태를 모니터링하고, 문의량 급증을 유발하는 범주를 식별하며, 정의된 권한 수준 내에서 라우팅 로직을 조정할 수 있습니다. 반복 발생하는 문제의 응답 템플릿을 개선하고, 자동화 후보를 식별하며, 사람의 검토가 필요한 이상 징후를 표시할 수 있습니다. 시간이 지나면서 이러한 변경의 영향을 추적하고, 고객 만족도나 에스컬레이션 비율이 허용 범위를 벗어나면 다시 보정합니다.
엔지니어링 환경에서 자율형 에이전트는 리포지토리, 테스트 프레임워크, 배포 시스템 전반을 조율할 수 있습니다.
백로그 항목이 주어지면 에이전트는 요구 사항을 해석하고 초기 코드를 생성하며, 자동화된 테스트를 실행하고 실패 지점을 식별한 뒤 패치를 제안할 수 있습니다. 배포로 인해 성능 저하가 발생하면 시스템은 로그를 분석하고 가능성이 높은 원인을 분리해 시정 조치를 권장할 수 있습니다.
아키텍처 관련 의사 결정과 승인에 대한 책임은 여전히 인간 엔지니어에게 있지만, 시스템 간 컨텍스트 전환, 테스트 재실행, 수정 사항 검증과 같은 반복적인 조율 작업은 자율형 워크플로우가 일부 흡수할 수 있습니다.
매출 팀은 CRM 시스템, 마케팅 자동화 플랫폼, 분석 대시보드 전반에서 업무를 수행합니다. 성과는 적시에 개입할 수 있는 역량에 달려 있습니다. 예를 들어 지연된 딜을 식별하고, 참여도 하락을 감지하며, 캠페인 간 예산을 재배분하는 일입니다.
자율형 에이전트는 파이프라인 상태를 지속적으로 모니터링하고, 고위험 계정을 표시하며, 아웃리치 전략을 추천하고, 정의된 기준 내에서 캠페인 타기팅을 조정할 수 있습니다. 매출 목표 대비 결과를 평가하고 전환율이 달라지면 그에 맞춰 적응합니다.
경쟁 환경은 빠르게 변화할 수 있습니다. 전략적 포지셔닝은 가격 변화, 제품 출시, 규제 발표 등 다양한 신호를 바탕으로 업데이트되어야 합니다.
자율형 에이전트는 공시 자료, 보도자료, 실적 발표 녹취록, 고객 피드백 신호를 수집해 관련 변화를 종합하고 내부 우선순위에 매핑할 수 있습니다. 이러한 자율형 시스템은 변화하는 경쟁 구도에 대한 관점을 지속적으로 유지하고, 중대한 편차가 발생하면 의사 결정권자에게 알립니다.
장점은 연속성에 있습니다. 주기적 분석이 아니라 지속적인 인식 상태를 유지한다는 점입니다.
재무 업무는 일관된 정책 적용과 이상 감지에 의존합니다. 자율 에이전트는 새로운 데이터가 유입될 때마다 거래를 대사하고, 비정상 패턴을 감지하며, 계약서에서 리스크 신호를 검토하고, 예측 조정안을 모델링할 수 있습니다.
임계값을 초과하거나 모호한 상황이 발생하면 시스템은 사람에게 에스컬레이션합니다. 다만 정의된 권한 범위 안에서는 일상적인 불일치를 해결하고 정책과의 정합성을 유지할 수 있습니다.
자율 AI 에이전트의 강점은 운영 역량을 확장하는 능력에 있습니다. 그러나 강력한 역량을 가능하게 하는 바로 그 특성은 반드시 다뤄야 할 아키텍처 및 거버넌스 과제를 동반합니다.
자율 AI 에이전트는 개별 작업의 가속화를 넘어 확장성의 범위를 넓힙니다. 단일 작업 AI 에이전트가 워크플로우의 특정 지점에서 산출량을 높인다면, 자율 시스템은 워크플로우 자체를 확장합니다. 정의된 목표에 지속적으로 관여하기 때문에 여러 프로세스를 병렬로 관리할 수 있습니다. 지원 요청 급증, 매출의 계절성, 공급망 변동성처럼 수요가 달라질 때 시스템은 그에 맞춰 개입 수준을 확장합니다.
시스템이 신호를 감지하고 직접 개입할 수 있으면 관찰에서 조치까지 걸리는 시간이 짧아집니다. 정기적인 검토 주기를 기다리지 않고도 조직은 이탈 신호에 준실시간으로 대응할 수 있습니다. 시간이 지날수록 이러한 피드백 루프의 단축은 대응력을 높이고 운영 지연을 줄입니다.
자율 에이전트는 거래와 워크플로우 전반에 정의된 규칙을 일관되게 적용합니다. 권한 수준과 임계값이 오케스트레이션 레이어에 직접 인코딩되면 편차가 줄고 규정 준수 감사가 더 쉬워집니다.
자율 시스템은 피드백을 이후 의사결정에 반영하므로 목표 달성 효율을 지속적으로 높입니다. 시스템은 가드레일 안에서 실험하고 결과를 추적하며, 측정 가능한 개선을 입증한 전략을 강화합니다.
자율 에이전트는 완전히 예측할 수 없는 환경에서 작동합니다. 예를 들어 데이터가 불완전하거나 외부 시스템에 장애가 발생하거나 목표 간 충돌이 생길 수 있습니다.
추론 체인의 초기에 잘못된 가정이 감지되지 않으면 그 오류가 연쇄적으로 확산될 수 있습니다. 에이전트가 감독 없이 오래 작동할수록 권한 수준을 명확히 정의하고 에스컬레이션 임계값을 적용하는 일이 더 중요해집니다.
장기간 이어지는 워크플로우에서 정확한 컨텍스트를 유지하는 일은 기술적으로 복잡합니다. 에이전트는 토큰 및 컴퓨팅 한계 안에서 작동하면서 이전 작업, 제약 조건, 결과를 기억해야 합니다.
상태를 정교하게 구조화하지 않으면 시스템이 중요한 제약 조건을 잊거나 과거 신호를 잘못 해석할 수 있습니다. 장기 기억을 활성 작업 컨텍스트와 분리하고 추적 가능한 로그를 유지하는 것은 안정성 확보에 필수적입니다.
엔터프라이즈 시스템에 대한 액세스는 실행을 가능하게 하지만, 동시에 리스크도 발생시킵니다. 외부 입력과 상호작용하는 에이전트는 형식이 잘못된 데이터나 프롬프트 인젝션 시도의 영향을 받을 수 있습니다.
역할 기반 액세스 제어, 도구 화이트리스트, 입력 검증, 상세 로깅은 필수적인 안전장치입니다. 이러한 장치가 없으면 자율성은 악의적이거나 잘못된 지시가 미칠 수 있는 영향을 키웁니다.
각 추론 단계에는 모델 호출이 필요할 수 있으며, 다단계 워크플로우에서는 컴퓨팅 사용량이 빠르게 누적될 수 있습니다. 오케스트레이션이 비효율적이면 응답 시간이 실제 운영 환경에서 감당하기 어려운 수준이 될 수 있습니다.
결정론적 소프트웨어와 달리 자율 에이전트는 확률적으로 의사결정을 내립니다. 동일한 목표라도 유사한 조건에서 조금씩 다른 추론 경로가 나타날 수 있습니다.
예상치 못한 결과를 진단하려면 의사결정 추적, 중간 단계, 도구 상호작용에 대한 옵저버빌리티가 필요합니다. 구조화된 모니터링이 없으면 디버깅은 매우 어려워집니다.
자율 AI 에이전트는 업무 실행 방식의 구조적 전환을 의미합니다. 목표를 해석하고, 작업을 조율하며, 변화하는 조건에 적응하고, 시간이 지날수록 개선됩니다.
이제 중요한 것은 이러한 시스템이 얼마나 지능적으로 발전하느냐만이 아니라, 얼마나 전략적으로 배포되고 운영되느냐입니다. 자율성이 확대될수록 조직은 어떤 워크플로우에 지속적인 머신 참여가 필요한지, 그리고 이를 어떤 거버넌스 구조로 관리할지 결정해야 합니다.
에이전틱 시스템의 가치를 극대화하는 기업은 자율성을 인프라로 바라보는 기업입니다. 지능형 추론에 체계적인 데이터 아키텍처, 명확한 권한 경계, 지속적인 감독을 결합하는 방식입니다.
대부분의 엔터프라이즈 환경에서 자율 에이전트는 인간 팀을 대체하기보다 보강하는 역할을 합니다. 반복적이고 데이터 집약적인 워크플로우는 에이전트가 맡고, 인간은 감독, 전략적 판단, 예외 처리를 계속 담당합니다.
프로덕션급 배포에는 모니터링 시스템, 정책 가드레일, 에스컬레이션 경로, 승인 체크포인트가 포함됩니다. 자율 시스템은 정의된 한계 내에서 작동해야 하며, 예외 상황은 사람이 검토할 수 있도록 드러내야 합니다.
오케스트레이션 계층은 LLM과 같은 추론 엔진을 엔터프라이즈 도구 및 데이터 시스템과 연결합니다. 이 계층은 거버넌스 제어를 적용하면서 의사결정을 실행 가능한 작업으로 전환합니다.