Des KPI qui déclenchent l’action : comment définir et mesurer les métriques qui comptent vraiment
Les KPI traduisent les objectifs stratégiques en signaux mesurables, mais une mesure pertinente repose sur des définitions claires, une responsabilité bien établie et une gouvernance qui permet aux équipes de s'accorder sur ce que recouvre réellement la performance.
DÉFINITION DU KPI
Un indicateur clé de performance (KPI) est une mesure définie qui permet de suivre, dans la durée, la progression vers un objectif métier précis. Contrairement à une métrique générique, il se rattache à un résultat que l’organisation a décidé de suivre et de piloter.
Les tableaux de bord ont tendance à accumuler les chiffres. On ajoute une métrique pour une initiative trimestrielle, une autre apparaît parce qu'un dirigeant l'a demandé, et plusieurs subsistent bien après que les décisions qu'ils éclairaient autrefois ont changé. À terme, un tableau de bord de direction peut contenir des dizaines d’indicateurs de performance soi-disant « clés ».
À ce stade, le mot clé a perdu une grande partie de son sens.
Des recherches publiées par des chercheurs affiliés au NIST révèlent que les organisations évaluent et améliorent souvent leurs KPI via des processus ad hoc, malgré le rôle que ces mesures jouent dans l’évaluation de la performance et la prise de décision. Les chercheurs plaident pour une approche plus systématique, qui intègre les objectifs de l’organisation et les retours des parties prenantes pour déterminer si un KPI est utile.
Lorsque les organisations définissent explicitement quelles mesures méritent le plus d’attention, ce que signifient les seuils et qui doit réagir, elles peuvent concentrer leur temps et leurs ressources sur les signaux qui appellent réellement une action. Sans cette discipline, les tableaux de bord accumulent les métriques plus vite que les équipes ne peuvent les exploiter.
Qu'est-ce qu'un KPI (indicateur clé de performance) ?
Un indicateur clé de performance (ICP, ou KPI pour key performance indicator) est une mesure quantifiable utilisée pour évaluer la progression vers un objectif métier important sur une période définie. Son importance tient au rôle qui lui est attribué : les dirigeants ont jugé la mesure suffisamment importante pour la suivre et l’utiliser dans une décision donnée.
Tout KPI est une métrique, mais toute métrique n’est pas un KPI. Les pages vues, le volume de requêtes, les tickets de support ou les appels commerciaux, par exemple, décrivent tous un aspect de l'activité. Chacun d’eux pourrait servir de KPI dans le bon contexte. Un KPI utile exige toutefois une définition bien plus précise. Au minimum, les équipes doivent connaître sa formule, son unité, sa cible ou sa plage acceptable, son responsable, sa fréquence de revue et sa source de référence. Ces détails établissent ce qui est mesuré et la manière dont l’organisation interprétera les variations.
Les KPI sont souvent quantitatifs, même si des mesures qualitatives peuvent aussi être utilisées. L’engagement des collaborateurs et l’opinion des clients, par exemple, reposent d’abord sur des jugements qualitatifs, mais exigent des méthodes de collecte et de notation homogènes pour produire des mesures comparables.
Prenons l’exemple du revenu mensuel récurrent (monthly recurring revenue, MRR). Annoncer que l’entreprise réalise 10 millions de dollars de MRR décrit son état actuel. Si l’entreprise a un objectif de croissance, une cible de MRR en fin d’année, un dirigeant chargé de suivre la progression et des actions convenues lorsque la croissance passe sous un certain seuil, alors le MRR fonctionne comme un KPI. La différence réside dans ce qui se passe autour du chiffre.
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Qu’est-ce qui rend un KPI « clé » ?
Qualifier un indicateur de « clé », c’est faire un choix stratégique sur l’attention à lui consacrer. Si un tableau de bord compte 60 KPI, l'organisation demande de fait à ses utilisateurs de déterminer eux-mêmes quels signaux méritent la priorité.
Un test pratique consiste à passer en revue six éléments :
- Objectif : quel résultat métier important l’organisation veut-elle influencer ?
- Mesure : quel signal fournit une preuve utile de progression ?
- Cible : quelle valeur ou plage représente une performance acceptable ?
- Responsable : qui est chargé d’examiner le signal et de déclencher une réponse ?
- Fréquence : à quelle fréquence la mesure doit-elle être revue ?
- Action : quelle décision découle d’un KPI qui sort de sa plage attendue ?
Cette dernière question est particulièrement importante. Supposons que les coûts d’acquisition clients augmentent de 15 % ce trimestre. Cela modifierait-il les dépenses de campagne, l’allocation des canaux, la tarification ou une autre décision ? Si personne n'agit différemment en fonction de cette métrique, il n'a pas sa place comme KPI.
Les cibles doivent correspondre à la situation et aux besoins propres de chaque organisation. Un référentiel tiré d'une étude sectorielle peut servir de point de départ à la discussion, mais les différences de taille d'entreprise, de typologie de clientèle, de zone géographique ou de modèle économique peuvent rendre une cible générique trompeuse.
La fréquence doit elle aussi suivre la réalité opérationnelle. Une mesure logistique qui évolue d'heure en heure et permet d'intervenir dans la journée n'a pas les mêmes exigences de fraîcheur qu'une mesure de fidélisation des collaborateurs examiné chaque trimestre. Des mises à jour plus fréquentes consomment des ressources sans nécessairement améliorer la décision.
Quels sont les types de KPI ?
Un KPI suffit rarement, à lui seul, à rendre compte de la situation. Pour comprendre ce que traduit un chiffre, et le type de réaction qu'il appelle, les équipes l'examinent souvent sous plusieurs angles : suit-il un résultat à l'échelle de l'entreprise ou un processus opérationnel ? Signale-t-il ce qui s'est déjà produit ou ce qui pourrait influer sur le résultat ? Et quelle place occupe-t-il dans la chaîne qui va des moyens engagés aux résultats ?
|Classification
|Ce qu’il décrit
|Exemple
|KPI stratégique
|Progression vers un objectif d’entreprise
|Croissance du chiffre d’affaires
|KPI opérationnel
|Performance d’un processus ou d’une activité
|Délai d’exécution des commandes
|KPI fonctionnel
|Performance au sein d’une fonction métier spécifique
|Pipeline qualifié par le marketing
|Indicateur avancé
|Entrée ou comportement censé influencer un résultat ultérieur
|Opportunités qualifiées créées
|Indicateur retardé
|Résultat observé une fois l’activité sous-jacente réalisée
|Chiffre d’affaires trimestriel
|Mesure de moyens
|Ressources mobilisées dans un processus
|Capacité commerciale
|Mesure de processus
|Manière dont le travail est réalisé
|Durée du cycle de vente
|Mesure de production
|Ce que le processus produit
|Propositions remises
|Mesure de résultat
|Le résultat associé à cette production
|Chiffre d’affaires signé
Pour la prise de décision, l’une des associations les plus utiles est celle des indicateurs avancés et des indicateurs retardés.
Les indicateurs retardés confirment les résultats. Le chiffre d’affaires, le taux d’attrition et les taux de défauts indiquent aux équipes ce qui s’est déjà produit. Les indicateurs avancés déplacent l’attention plus en amont, vers des facteurs que les équipes ont encore la possibilité d’influencer.
La relation entre les deux peut être considérée comme une hypothèse. Une entreprise peut par exemple supposer qu’augmenter l’activation du produit durant la première semaine d’un client améliorera la rétention à 90 jours. L’activation servirait alors d’indicateur avancé, et la rétention de résultat retardé. Au fil du temps, l’entreprise doit vérifier si les variations de l’activation prédisent réellement la rétention. L'évolution des comportements clients, de la conception des produits ou des conditions de marché peut modifier cette relation, au point qu'un indicateur avancé autrefois utile perd presque toute valeur prédictive.
Une autre grille de lecture utile suit l'enchaînement qui va des moyens engagés aux résultats, en passant par les processus et les réalisations. Des ressources sont mobilisées dans un processus, le travail effectué au sein de ce processus produit des réalisations, et ces réalisations contribuent à un résultat métier. Considérer la chaîne dans son ensemble aide les équipes à distinguer le résultat qui compte vraiment pour elles des signaux opérationnels disponibles plus tôt.
Dezerv
La société indienne de gestion de patrimoine Dezerv utilise Snowflake pour unifier ses données d’investissement et offrir à ses équipes internes comme à ses clients une visibilité en temps quasi réel sur la performance des portefeuilles. Snowflake permet une analyse en continu de plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion, tandis que l'application Wealth Monitor de Dezerv évalue environ 10 milliards de dollars d'actifs et permet aux clients de vérifier si leurs portefeuilles surperforment ou sous-performent leurs indices de référence.
Les listes de « 50 KPI que toute entreprise devrait suivre » prennent le problème à l’envers. La sélection fonctionne mieux lorsque les équipes partent de la décision. À partir de là, elles peuvent remonter aux facteurs qui déterminent ce résultat, identifier des signaux utiles et vérifier si ces mesures soutiendront réellement l’action. L’objectif : un ensemble ciblé de métriques qui dirige l’attention là où une intervention peut faire la différence.
Limiter à 3 à 5 KPI par objectif
Un objectif pilotable respecte aussi les critères SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. En pratique, mieux vaut retenir trois à cinq KPI par objectif : au-delà, l’attention se disperse et plus personne ne sait quels signaux appellent une réponse.
Partir de la décision
Commencez par l’objectif stratégique et la décision que les dirigeants devront prendre si la performance dévie de sa trajectoire. Le choix des KPI reste ainsi guidé par l'action, et non par les données qui se trouvent déjà disponibles. Identifiez ensuite le résultat que l'organisation cherche à influencer, puis remontez jusqu'aux signaux qui fournissent des indications utiles avant que le résultat final soit connu.
Construire un arbre des leviers
Un arbre des leviers relie le résultat recherché aux processus, aux comportements et aux moyens engagés qui l'influencent. En pratique, cela aide à distinguer les résultats retardés des signaux plus précoces qu’une équipe a encore le temps d’infléchir.
Supposons qu’un éditeur de logiciels veuille améliorer la rétention de ses clients. Son arbre des leviers peut rattacher la fidélisation à l'adoption du produit, elle-même liée à la finalisation de l'onboarding, au délai avant la première valeur perçue et à l'utilisation des fonctionnalités clés. Plutôt que de suivre tous les métriques du produit disponibles, l'équipe peut se concentrer sur celles qui sont le plus étroitement liés à une action envisageable.
Tester les KPI candidats
Une fois les mesures possibles identifiées, évaluez chacune d’elles selon un ensemble homogène de critères :
- Pertinence : la mesure est-elle étroitement liée à l’objectif ?
- Validité : mesure-t-elle réellement ce que l'organisation pense mesurer ?
- Contrôlabilité : l’équipe responsable exerce-t-elle une influence réelle sur cette mesure ?
- Rapidité : le signal est-il disponible suffisamment tôt pour permettre d'intervenir ?
- Disponibilité des données : peut-elle être mesurée de façon constante à partir de données fiables ?
- Sensibilité : réagit-elle lorsqu’un changement significatif se produit ?
- Résistance à la manipulation : dans quelle mesure pourrait-on améliorer ce chiffre sans améliorer le résultat sous-jacent ?
Cette étape permet de restreindre la sélection aux métriques réellement utiles en pratique, et pas seulement disponibles.
Ajouter des garde-fous et fixer des cibles
Associer à un KPI principal une ou plusieurs métriques de garde-fou permet de repérer les cas où une amélioration sur un plan se fait au détriment d'un autre.
Si une entreprise se fixe, par exemple, un objectif de résolution plus rapide des demandes au support client, elle peut suivre en parallèle la satisfaction client ou le nombre de recontacts. Un débit plus élevé doit alors être évalué au regard d'un niveau de qualité jugé acceptable.
Les cibles ont elles aussi besoin de contexte. Les niveaux de référence, les capacités et la stratégie offrent une base plus solide que les seuls benchmarks génériques du secteur. Idéalement, chaque cible ou fourchette devrait correspondre à une réponse précise : en deçà de ce seuil, analyser la situation ; en dehors de cette fourchette, ajuster les ressources ; au-delà de ce niveau, envisager d'étendre le programme.
Tester le comportement induit par le KPI
Dès qu’une mesure attire l’attention de l’organisation, les collaborateurs y réagissent. Les incitations amplifient cet effet. La loi de Goodhart résume bien ce risque : lorsqu'une mesure devient un objectif sur lequel on exerce une pression, les personnes concernées peuvent trouver des moyens d'améliorer le chiffre sans améliorer le résultat sous-jacent. Les quotas de vente, les objectifs de productivité et les métriques de service client y sont particulièrement exposés lorsque les rémunérations dépendent fortement d'une seule valeur déclarée.
Avant de lier un KPI à la rémunération ou à l’évaluation de la performance, menez d’abord un pilote. Observez la manière dont les équipes interprètent la mesure, si elles estiment pouvoir agir sur lui et quels comportements apparaissent dès que le chiffre commence à orienter les décisions.
Comment définir, gouverner et retirer un KPI
Une fois choisi, un KPI doit reposer sur une définition suffisamment précise pour conserver son sens en dehors du tableau de bord dans lequel il a été créé.
La spécification d’un KPI en production peut inclure :
- Objectif business
- Nom lisible par un humain
- Formule
- Unité
- Granularité
- Filtres et dimensions
- Source de données faisant autorité
- Responsable métier
- Cible ou plage acceptable
- Fréquence de mise à jour et latence attendue
- Cadence de revue
- Seuils d’action
- Métriques de garde-fou
- Date d’entrée en vigueur
L'ensemble de ces éléments constitue un véritable contrat de données métier autour de la mesure. Une personne qui consulte la fidélisation client, par exemple, ne devrait pas avoir à deviner quels contacts sont pris en compte, comment la période est calculée ni si les tableaux de bord de la finance et du customer success reposent sur la même définition.
Les responsabilités doivent elles aussi être clairement réparties. Le responsable métier détermine ce que signifie le KPI, pourquoi il est important et quelle décision il éclaire. Le responsable des données met en œuvre et teste la définition, maintient les données sous-jacentes et met la mesure à disposition des systèmes qui l’utilisent.
Une fois cette définition gouvernée, les tableaux de bord, les requêtes et les applications d'IA doivent s'appuyer sur la même logique sous-jacente. Recréer une formule séparément dans chaque outil ouvre la porte à la dérive des métriques : de légères différences de filtres, de jointures, de granularité ou de logique de dates finissent par produire des versions concurrentes de ce qui semble être un seul et même KPI.
Les tests doivent aller au-delà de la vérification des calculs. Des données manquantes ou arrivées en retard, des modifications dans les sources, le comportement des jointures ou des changements de granularité peuvent tous fausser le résultat présenté. Les équipes doivent également rapprocher les valeurs obtenues d'une référence certifiée et tester toute modification de formule avant sa mise en production.
La gouvernance se poursuit après la certification. Un cycle de vie efficace peut comprendre les étapes suivantes : proposition, validation, certification, suivi, révision et retrait. Les dates d'entrée en vigueur doivent être consignées à chaque modification de définition, afin que les comparaisons historiques restent interprétables.
Le retrait fait partie de la discipline. Un KPI a probablement fait son temps lorsque l'objectif stratégique auquel il est rattaché évolue, que son responsable ne s'en sert plus pour agir, que ses données sous-jacentes ne sont plus fiables ou que les équipes ont appris à le manipuler. Les indicateurs avancés exigent une vérification supplémentaire : si leur lien attendu avec le résultat final s'est affaibli, continuer à optimiser le signal risque d'orienter les décisions dans la mauvaise direction.
ASTUCE
Documentez les cas particuliers en même temps que la formule. Les choix concernant les exclusions, les données arrivées en retard, les périodes ou l'évolution du statut des clients expliquent souvent pourquoi deux mises en œuvre d'un même KPI aboutissent à des résultats différents.
Exemples de KPI par fonction métier
Les KPI les plus utiles dépendent des décisions dont chaque fonction a la responsabilité. Plutôt que de choisir des mesures isolées, les équipes gagnent à associer les résultats a posteriori à des signaux précoces qui facilitent l’intervention. Voici quelques exemples.
KPI financiers
Le cycle de conversion de trésorerie ou l’écart budgétaire peuvent côtoyer des signaux prospectifs de trésorerie et de demande. Ensemble, ils éclairent les décisions relatives au fonds de roulement et à l’allocation des ressources.
KPI commerciaux
Le taux de conversion des affaires et le niveau d'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires décrivent des résultats, tandis que la couverture du pipeline, la création d'opportunités qualifiées et la progression des affaires dans le cycle de vente fournissent des signaux plus précoces. Les dirigeants peuvent s’appuyer sur cette combinaison pour prendre des décisions en matière de coaching, de capacité et d’investissement par canal.
KPI marketing
Le chiffre d'affaires ou le pipeline généré par le marketing constitue une mesure de résultat, tandis que la demande qualifiée et les signaux de conversion aident à comprendre comment l'organisation progresse vers cet objectif.
KPI opérationnels
Le taux de livraison à temps et le taux de défauts peuvent être associés à la capacité de production, aux délais d'approvisionnement fournisseurs ou au rendement au premier passage. Des signaux opérationnels précoces donnent aux équipes des informations utiles pour les décisions d’effectifs, de maintenance et de processus, avant même que la performance finale ne soit connue.
KPI RH
Le taux de départs regrettables constitue une mesure de résultat a posteriori, tandis que l'engagement des collaborateurs, l'efficacité des managers et le taux d'acceptation des offres d'emploi apportent un éclairage complémentaire sur la situation des effectifs. Lorsque la rémunération entre en jeu, les garde-fous et l’évaluation qualitative sont particulièrement importants pour limiter les manipulations et les résultats inéquitables.
KPI clients
La fidélisation et l'attrition peuvent être analysées en parallèle de l'adoption du produit, des incidents récurrents et des métriques de résolution, ce qui permet aux équipes de repérer les clients pour lesquels une intervention serait bénéfique.
Exemples de KPI et formules
Ces formules servent de point de départ. Adaptez-les à votre périmètre (exclusions, période, granularité) et documentez-les dans la fiche KPI.
|Fonction
|KPI
|Formule
|Type
|Finance
|Écart budgétaire
|(réalisé − budget) ÷ budget
|Retardé
|Ventes
|Taux de conversion des affaires
|affaires gagnées ÷ affaires qualifiées × 100
|Retardé
|Ventes
|Couverture du pipeline
|valeur du pipeline ouvert ÷ objectif de chiffre d’affaires restant
|Avancé
|Marketing
|Coût d’acquisition client (CAC)
|dépenses de vente et de marketing ÷ nouveaux clients acquis
|Retardé
|Opérations
|Taux de livraison à temps
|commandes livrées dans les délais ÷ commandes totales × 100
|Retardé
|Opérations
|Rendement au premier passage
|unités conformes dès le premier passage ÷ unités produites × 100
|Avancé
|RH
|Taux de départs regrettables
|départs regrettables ÷ effectif moyen × 100
|Retardé
|RH
|Taux d’acceptation des offres
|offres acceptées ÷ offres émises × 100
|Avancé
|Équipes clients
|Taux de rétention
|(clients en fin de période − nouveaux clients) ÷ clients en début de période × 100
|Retardé
|Équipes clients
|Taux d’activation
|nouveaux clients ayant atteint l’étape d’activation ÷ nouveaux clients × 100
|Avancé
OKR, métriques North Star et tableaux de bord prospectifs
Les KPI apparaissent souvent aux côtés de plusieurs cadres plus larges de gestion de la performance, chacun ayant toutefois une finalité légèrement différente.
- Les objectifs et résultats clés (OKR) définissent un changement limité dans le temps. L'objectif fixe le cap, tandis que les résultats clés apportent la preuve que le changement visé s'est bien produit. Un KPI peut faire office de résultat clé lorsqu'une équipe s'engage à le faire passer d'une valeur de départ à une valeur cible au cours de la période couverte par les OKR. De nombreux KPI opérationnels, en revanche, sont suivis sans limite de durée, car les équipes s'en servent pour piloter la performance au quotidien.
- Une métrique North Star donne à une organisation produit une métrique partagée de la valeur créée pour les clients. Cette métrique unique a néanmoins besoin de signaux complémentaires. Un arbre des leviers resserré, composé de métriques de moyens et de métriques de garde-fou, aide les équipes à comprendre ce qui influe sur la métrique North Star et réduit le risque qu'une optimisation locale nuise à la qualité, à la confiance ou à la rentabilité.
- Un tableau de bord prospectif (balanced scorecard) organise les mesures stratégiques selon les perspectives financière, client, processus internes et apprentissage et croissance. En répartissant l'attention sur plusieurs axes, ce cadre offre aux dirigeants une vision plus large de la performance de l'organisation que ne le permet une seule mesure de résultat.
Chaque cadre offre une manière d’organiser les mesures autour de la stratégie. La conception des KPI apporte la discipline de mesure sous-jacente : définitions claires, cibles, responsabilités et actions.
PIÈGE COURANT
Une erreur fréquente consiste à considérer un seul KPI phare comme une vision complète de la performance. Associer une mesure globale à des indicateurs complémentaires aide les équipes à voir si les progrès dans un domaine masquent une détérioration ailleurs.
Comment Snowflake accompagne la gouvernance des KPI
Pour les organisations qui exploitent des KPI sur plusieurs interfaces analytiques, l’homogénéité dépend en partie de l’endroit où réside la logique des métriques.
Les Snowflake Semantic Views définissent les métriques, les faits, les dimensions et les relations sous forme d’objets au niveau du schéma, au plus près des données sous-jacentes. Une métrique définie à cet endroit peut être réutilisée dans les interfaces SQL, BI et IA, ce qui limite la duplication des formules et le risque que des outils distincts calculent différemment un même concept métier.
Cette logique métier gouvernée fournit également du contexte pour l’analytique en langage naturel. Les Cortex Agents s'appuient sur les définitions et les relations décrites dans une Semantic View pour répondre aux questions portant sur des données structurées. Ainsi, un utilisateur qui interroge une métrique gouvernée bénéficie de la même logique métier que celle utilisée ailleurs dans l'organisation.
D’autres interfaces élargissent la façon dont ces métriques sont consommées. CoCo Desktop, l’IDE de développement IA de Snowflake, peut interroger les données Snowflake en langage naturel et renvoyer les résultats directement dans son interface, tandis que Snowflake CoWork peut exposer les métriques gouvernées via des agents et des outils. Dans tous les cas, la technologie est au service de la définition des métriques, tandis que les responsables métier restent chargés de déterminer quels indicateurs méritent l'attention, ce que signifient leurs cibles et quelles actions en découlent.
De la mesure des KPI à l’action
Les systèmes de KPI les plus solides sont sélectifs. Ils réservent une attention soutenue aux métriques liés à des objectifs importants, les définissent avec précision et déterminent à l'avance les actions à engager lorsque le signal évolue.
Pour que le système de mesure reste utile, il faut faire preuve de la même rigueur que lors de sa conception : vérifier le lien entre le signal et le résultat, garantir la cohérence de la définition d'une interface analytique à l'autre et retirer les métriques qui n'ont plus leur place.
À RETENIR
Des KPI efficaces relient la stratégie à la prise de décision au quotidien. Ils exigent des responsabilités claires, des données fiables, une cadence de revue appropriée et suffisamment de contexte pour montrer si la performance évolue réellement dans la direction voulue.
FAQ sur les KPI
Les réponses des experts Snowflake à vos questions fréquentes sur les KPI.
Que doit afficher un tableau de bord de KPI ?
Un tableau de bord de KPI doit afficher la valeur actuelle, la cible ou la plage acceptable, la tendance, l’écart, le responsable et la dernière mise à jour, ainsi que les indicateurs avancés ou garde-fous nécessaires pour interpréter les variations. Idéalement, les utilisateurs doivent pouvoir identifier rapidement le statut, diagnostiquer le problème probable et comprendre quelle action s’impose, sans avoir à chercher dans plusieurs vues.
Un même KPI peut-il avoir des cibles différentes selon les équipes ou les périodes ?
Oui. Une définition commune de KPI peut prendre en charge des cibles différentes par équipe, segment ou période, à condition que ce contexte soit explicite. En revanche, si la formule, le grain ou la population incluse change, l’organisation doit considérer qu’il s’agit d’une définition de métrique différente ou d’un changement versionné, plutôt que de réutiliser le même nom en silence.
Combien de KPI faut-il suivre ?
Peu. En pratique, trois à cinq KPI par objectif suffisent pour garder une vision claire : au-delà, les équipes ne savent plus quels signaux appellent une action. Chaque KPI conservé doit avoir un responsable, une cible et une décision associée.
Quelle est la différence entre un KPI et une métrique ?
Tout KPI est une métrique, mais toute métrique n’est pas un KPI. Un KPI est rattaché à un objectif précis, à une cible, à un responsable et à une décision ; une métrique, elle, décrit simplement un aspect de l’activité.
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