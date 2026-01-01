Snowflake料金計算ツール

コストの概算：この無料ツールを使用して、具体的な入力条件に基づいてSnowflakeサービスの概算コストを算出できます。

重要な注意事項：この料金計算ツールは概算を目的としています。正式な見積もりを提示するものではありません。実際のコストは、このツールの算出結果と異なる場合があります。

クラウドプロバイダーのコストはゼロ

Snowflakeの包括的な料金体系：コストには、すべてのコンピュートと基盤となるインフラストラクチャの料金が含まれます。Snowflakeプラットフォームはリソース消費を自動的に最適化するため、お支払いは使用した分だけになります。そのため、この料金計算ツールでは、基盤となるクラウドプロバイダーのコストはゼロとして反映されます。

計算ツールの概算が実際のコストと異なる理由

使用量ベースの料金設定： Snowflakeは 実際の使用量 に対して料金を請求します。この使用量は、推定使用量とは異なる場合があります。 請求明細には実際の使用量が反映されます。

エディション、クラウドサービスプロバイダー、アカウントタイプ： Snowflakeのエディション（Standard、Enterprise、Business Critical、Virtual Private Snowflake）、クラウドサービスプロバイダー（AWS、Azure、GCP）、アカウントタイプ（オンデマンドまたはキャパシティ）によって、クレジットあたりの料金が異なります。

後払い請求： Snowflakeは使用量に基づいて月単位で請求します。月の途中でサービスの利用を開始した場合、請求明細には利用した日数分の日割りコストのみが表示されます。過去のコストを確認する方法については、Snowsightを使用したコストの表示をご覧ください。

最低利用料金 ：一部の機能には最低利用料金が設定されている場合があります。たとえば、ウェアハウスではリソースのプロビジョニング時に60秒間の最低利用料金が適用されます。

月間時間数 ：この料金計算ツールでは、1か月を730時間（365日×24時間÷12か月）として計算します。

ワークロードの最適化：Snowflake料金計算ツールでは、お客様固有のワークロードに最適なウェアハウスサイズを予測することはできません。より大きなサイズのウェアハウスでクエリを高速に完了することによって、ランタイムを短縮して時間あたりのコスト増加を相殺できる可能性があります。実際の最適な構成は、初期の想定と大きく異なる場合があります。

より正確にコストを見積もるには

お客様固有のユースケースに合わせてより正確なコストを見積もるには、次の方法をご利用ください。

Snowflakeの営業部門に問い合わせる ：パーソナライズされたガイダンスや個別の料金について、Snowflakeの担当者に相談する

成長シナリオを検討する ：さまざまな成長率と使用パターンをモデル化する

PoCを依頼する ：実際のワークロードをテストして、想定した使用量が妥当かどうかを検証する

技術エキスパートに相談する ：複雑な技術要件について、Snowflakeのソリューションアーキテクトに相談する

ドキュメントを確認する：Snowflakeの詳細なサービス利用テーブル、Snowflakeドキュメント、ベストプラクティスを参照する

この料金計算ツールは、Snowflakeの使用量ベースの料金モデルを理解するために役立ちます。より正確な料金情報のご確認や具体的な要件のご相談は、Snowflakeの営業部門にお問い合わせください。コスト管理の詳細については、Snowflakeでのコスト管理をご覧ください。