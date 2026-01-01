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Snowflakeの費用対効果の最適化
Snowflakeパフォーマンス指数（SPI）は、お客様が体験するSnowflakeの経時的なパフォーマンス改善を測定する集計指数です。SPIは、数百万件のジョブで構成される比較可能で安定したお客様ワークロードのコホートに基づいて月ごとに算出されます。
33%以上
クエリ実行時間の改善（前年比）
84%以上
クエリ実行時間の改善（過去2年間）
概要
SnowflakeがSPIを測定する理由とお客様への影響
お客様の成功こそがSnowflakeの成功
Snowflakeは、お客様のコストを長期的に削減することを目標に、パフォーマンスの革新に絶えず取り組んでいます。プラットフォームに対する定期的なパフォーマンス改善は、お客様ファーストの姿勢を示す確かな実績です。
Snowflakeによるインテリジェントなパフォーマンス最適化（お客様のアクションは不要）
多くのパフォーマンス改善はバックグラウンドで行われ、自動的に適用されます。
実際の本番ワークロードでの改善
Snowflakeでは、架空のベンチマークや合成ベンチマークではなく、実際のお客様のデータを活用してパフォーマンス機能を開発しています。SPIは、お客様の実際のワークロードにおける改善を示します。
*比較可能な安定したワークロード（クエリ数、支出、処理データ量）を追跡するSnowflakeパフォーマンス指数（SPI）による測定値です。クエリ実行時間は、2026年4月30日までの24か月間にわたって測定されました。改善はインフラストラクチャ、ソフトウェアの機能強化、お客様による最適化などの要因の影響を受けています。
注目の お客様事例
「大規模なデータ処理をすべてSnowflake環境内で行えるようになり、コストを削減しながらアジリティとスピードを改善できました。Snowflakeを中央のデータストレージ、Snowparkをコンピュートとして活用することで、データ移動のコストも低減しました」
Ratan Roy氏
Sanofi、データエンジニア