Snowflakeパフォーマンス指数

*比較可能な安定したワークロード（クエリ数、支出、処理データ量）を追跡するSnowflakeパフォーマンス指数（SPI）による測定値です。クエリ実行時間は、2026年4月30日までの24か月間にわたって測定されました。改善はインフラストラクチャ、ソフトウェアの機能強化、お客様による最適化などの要因の影響を受けています。