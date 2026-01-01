SNOWFLAKE料金計算ツール

Snowflakeクレジットは、お客様がコンピュートリソースを使用している間にのみ消費される測定単位です（例：データのロード、変換、クエリ）。コンピューティングが一時停止またはアイドル状態になるとクレジットの消費は自動的に停止するため、支払いは使用した分のみとなります。

クレジットの消費量は、以下のように処理の負荷と機能の種類によって異なります。



仮想ウェアハウス： サイズの大きいウェアハウスは、小さいウェアハウスと比較して、1時間あたりのクレジット消費量が比例的に増加します。

サーバーレス機能：Snowpipe、Snowpipe Streaming、Cortexなどの機能では、実行された作業内容（例：処理されたデータ量、使用されたトークン数）に基づいてクレジットが課金されます。

総コストは、消費されたクレジット数に、Snowflakeとの契約で規定されたクレジット単価を乗じたものとなります。