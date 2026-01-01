料金について
料金計算ツール ヘルプとフィードバック、よくある質問
Snowflakeの料金計算ツールに関するご質問やご意見がございましたら、こちらのフォームからお問い合わせください。
料金に関する情報
料金体系の詳細を知りたい：サービス利用テーブルのPDFを見る
全体的なコストについて詳しく知りたい：コストと請求についてのドキュメントを見る
料金計算ツールについて知りたい：料金計算ツールの概要を確認する
SNOWFLAKE料金計算ツール
よくある 質問
Snowflakeの料金計算ツールについてのよくある質問とその回答をご紹介します。お探しの回答が見つからない場合は、上記のフォームからSnowflakeの料金のエキスパートにお問い合わせください。
基本料金モデル
Snowflakeは、使用した分だけ支払う従量課金型（消費量ベース）の料金モデルを採用しています。課金対象は主に、データストレージ、コンピュートリソース、データ転送の3つです。使用量とコストを明確に把握しながら、需要に応じて柔軟にスケールアップまたはスケールダウンできます。
Snowflakeの料金は、主に次の3つの要素で構成されています。
- コンピュート： お客様はコンピュートを事前にプロビジョニングし、各自のワークロードに応じてオンデマンドで使用します。データのロード、変換、クエリを含む、すべての処理アクティビティが対象です。Snowflakeクレジットは、仮想ウェアハウス、トークン、サーバーレス機能にわたってコンピュートの単位として使用され、お客様の使用量を測定します。
- ストレージ：標準ストレージの場合、Snowflakeは圧縮後のデータストレージに対して、1テラバイト（TB）あたりの月額料金を請求します。
- データ転送：Snowflakeでは、Snowflakeに転送されるデータとSnowflakeから転送されるデータの量に基づいてデータ転送量を測定します。料金は宛先とクラウドプロバイダーに応じて異なります。
ストレージコスト
標準ストレージの場合、Snowflakeは圧縮後のデータストレージに対して、1テラバイト（TB）あたりの月額料金を請求します。料金はクラウドプロバイダーとリージョンに応じて異なります。Snowflakeには、ストレージコストの削減に役立つ自動圧縮とパフォーマンス最適化が含まれています。ゼロコピークローニングなどの機能を活用することで、データの複製や追加ストレージの消費なしにデータベースのコピーを作成できます。
同一クラウドプロバイダーおよび同一リージョン内でのデータ転送には、費用は発生しません。課金が発生するのは、異なるリージョンやクラウドプロバイダーへデータを転送する場合のみです。これらの料金はクラウドサービスプロバイダー（CSP）の標準料金に準拠しており、「パススルー」コストとして扱われます。
コンピュートコストとクレジット
Snowflakeクレジットは、お客様がコンピュートリソースを使用している間にのみ消費される測定単位です（例：データのロード、変換、クエリ）。コンピューティングが一時停止またはアイドル状態になるとクレジットの消費は自動的に停止するため、支払いは使用した分のみとなります。
クレジットの消費量は、以下のように処理の負荷と機能の種類によって異なります。
仮想ウェアハウス：サイズの大きいウェアハウスは、小さいウェアハウスと比較して、1時間あたりのクレジット消費量が比例的に増加します。
- サーバーレス機能：Snowpipe、Snowpipe Streaming、Cortexなどの機能では、実行された作業内容（例：処理されたデータ量、使用されたトークン数）に基づいてクレジットが課金されます。
総コストは、消費されたクレジット数に、Snowflakeとの契約で規定されたクレジット単価を乗じたものとなります。
仮想ウェアハウスには、XSから6XLまでのTシャツサイズがあります。各サイズでは、1時間あたりに所定のクレジット数を消費します。たとえば、標準ウェアハウスのクレジット消費量は次のとおりです。
XS：1クレジット/時間
S：2クレジット/時間
M：4クレジット/時間
L：8クレジット/時間
以降も同様に、通常はサイズが1段階上がるごとに消費量が2倍になります。
料金は最低利用時間を60秒として秒単位で計算されます。また、自動開始/自動停止機能により、未使用リソースへの課金を防止できます。ウェアハウスコストの最新情報については、Snowflakeサービス利用テーブルのTable 1をご覧ください。
仮装ウェアハウスは、機械学習などのメモリ集約型ワークロードに特化したウェアハウスです。標準ウェアハウスよりも1時間あたりのクレジット消費量が多くなります。
Gen2標準ウェアハウスは、Gen1よりも高速な基盤ハードウェアと、よりインテリジェントなソフトウェア最適化を基盤として構築されており、一般的にクエリパフォーマンスの向上につながります。1時間あたりのクレジット消費量はGen1ウェアハウスよりも多くなりますが、ほとんどの場合、ジョブをより短時間で完了できます。
Snowflakeのエディション
Snowflakeには、以下の4つのエディションがあります。
Standard：主要機能を備えたエントリー向けエディション
Enterprise：マルチクラスターコンピュートと拡張ガバナンス制御を追加
Business Critical：エンタープライズ対応の機能をフル装備し、特定業界のコンプライアンス要件にも対応
Virtual Private Snowflake：カスタム料金（強固に隔離された環境）
*料金はCSPやリージョンによって異なる場合があります。詳しくは、Snowflakeサービス利用テーブルをご確認ください。
基本的なニーズには、Standardが適しています。高度な制御を必要とする大規模なイニシアチブには、Enterpriseへのアップグレードが推奨されます。規制の厳しい業界や、プライベート接続、ディザスタリカバリ、事業継続性、顧客管理暗号化キーといった広範なエンタープライズ機能が必要な場合は、Business Criticalを選択してください。最大限の分離が求められる場合には、Virtual Private Snowflake（VPS）をご検討ください。
請求と購入
すべての使用量をまとめた月次請求書が1通発行されます。請求書には、ストレージ、コンピュート、該当するクラウドサービス料金が個別の項目として記載されます。クレジットカードによるオンデマンド支払い、または利用量を確約するキャパシティ契約による支払いを選択できます。
コストの最適化とモニタリング
主な最適化戦略は次のとおりです。
- ワークロードに合わせたウェアハウスサイズの適正化
- 自動一時停止/再開機能の使用
- ストレージの圧縮機能と最適化機能の活用
- 使用パターンのモニタリングと状況に応じた調整
- Snowflakeが継続的に追加するプラットフォームの自動最適化によるメリット
Snowflakeでのコスト管理に関するより詳細な推奨事項については、Snowflake Well-Architected Frameworkのコスト最適化の柱をご覧ください。
Snowflakeでは、同じ処理量に対する支出の削減に役立つ自動最適化を定期的に追加しています。これにより、Snowflakeクレジットの価値が高まり、総保有コストが継続的に改善されます。
はい。Snowflakeは、以下を始めとする複数のコスト制御機能を提供しています。
- ウェアハウスの自動一時停止と自動再開
- Budgetsとアラート
- 詳細な使用状況のモニタリングとレポート
- ユーザー、チーム、ワークロード別に支出を追跡するリソースモニター
Snowflake料金計算ツールの使用方法
Snowflakeの料金計算ツールでは、概算費用のみが表示されます。見積もりは、リージョン、ワークロード、その他の変数によって異なります。最新の料金情報と詳細な計算については、必ず公式のSnowflakeサービス利用テーブルをご参照ください。個別の要件については、Snowflakeの営業部門にご相談ください。
「Estimated Cost（見積もりコスト）」セクションの「Share Estimate（見積もりを共有）」ボタンを選択します。保存したコスト見積もりの固有URLがコピーされ、他のユーザーと共有できます。
Snowflakeの料金計算ツールの料金は、すべて米ドルで表示されます。