Snowflake料金計算ツール
Snowflakeでは、料金の情報を積極的に更新し、頻繁に検証していますが、まれに誤りが生じる場合があります。現行のSnowflake料金の一覧についてはサービス利用テーブルをご参照ください。料金情報に不一致がある場合は、サービス利用テーブルに記載された料金が最も正確な情報となります。
*は必須項目です
ステップ 1：プロバイダーとエディションの選択
リージョンはクラウドサービスプロバイダーによって定義されます。リージョンごとの料金設定は総コストに影響します。
ステップ 2：コンピュートの構成
コンピューティングタイプ 1
各ウェアハウスは、TシャツのサイズのようにXSから6XLまでに分類され、1時間あたりに消費されるクレジット数が定められています。ウェアハウスは、CPU、メモリ、一時ストレージなどのコンピュートリソースのクラスターです。通常、サイズが1つ上がるごとに処理能力が2倍になります。詳しくは、Snowflake Pricing Guideをダウンロードしてご確認ください。
0.25時間単位
コンピュートリソースの1か月あたりの予想稼働時間を指定してください。
時間/日
日/週
ステップ 3：AI機能の追加と設定
ステップ 4：ストレージの構成
必要な合計ストレージ容量の推定値をテラバイト単位で指定してください。
ストレージコストの料金は、Snowflake Consumption TableのTable 3(a)〜3(c)に記載されています。
Snowflake料金計算ツールは、標準ストレージのみに対応しています。追加のストレージが必要な場合は、Snowflakeの営業チームにお問い合わせください。
ストレージコストの料金は、Snowflake Consumption TableのTable 3(a)〜3(c)に記載されています。
Snowflake料金計算ツールは、標準ストレージのみに対応しています。追加のストレージが必要な場合は、Snowflakeの営業チームにお問い合わせください。
TB
ステップ 5：アドオンの構成
ご不明な点やご意見はこちら
お見積もり金額
プラットフォームプロバイダーAWS
リージョン
サービスエディション
AIクレジットのリージョンGlobal
コンピュート (1)
$0.00
undefined 0 クレジット/時間 @ $0.00/クレジット (0 時間/週)$0.00
ストレージ
標準, 0TB
$0.00
0TB @ $0.00 TB/月$0.00
アドオン (0)
$0.00
クラウドプロバイダー
クラウドプロバイダーの追加コストなし
$0.00
†本計算結果は概算です。実際の費用は異なる場合があります。