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サービス利用テーブル料金計算ツールの概要料金計算ツールに関するFAQSnowflakeパフォーマンス指数

Snowflake料金計算ツール

Snowflakeでは、料金の情報を積極的に更新し、頻繁に検証していますが、まれに誤りが生じる場合があります。現行のSnowflake料金の一覧についてはサービス利用テーブルをご参照ください。料金情報に不一致がある場合は、サービス利用テーブルに記載された料金が最も正確な情報となります。

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ステップ 1：プロバイダーとエディションの選択
プロバイダー *
サービスエディション *
AIクレジットのリージョン *
ステップ 2：コンピュートの構成
コンピューティングタイプ 1
0.25時間単位
時間/日
日/週
ステップ 3：AI機能の追加と設定
ステップ 4：ストレージの構成
TB
ステップ 5：アドオンの構成
calc

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プラットフォームプロバイダーAWS
リージョン
サービスエディション
AIクレジットのリージョンGlobal
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本計算結果は概算です。実際の費用は異なる場合があります。

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