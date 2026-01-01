本日は、Snowflake Cortex Analystのパブリックプレビューを発表します。MetaのLlamaおよびMistralモデルを使用して構築されたCortex Analystは、Snowflakeの構造化データと対話するための会話インターフェイスを提供するフルマネージド型のサービスです。ビジネスユーザー向けの直感的なセルフサービスアナリティクスアプリケーションの開発を合理化し、業界トップクラスの精度を実現します。

これまで、ビジネスユーザーはデータの質問に答えるために主にBIダッシュボードとレポートを利用してきました。しかし、これらのリソースは多くの場合、必要な柔軟性に欠けるため、ユーザーはデータアナリストに更新や回答を求めなければならず、数日かかる場合があります。Cortex Analystは、テキストからSQLへの変換の精度が高い自然言語インターフェイスを提供することで、このサイクルを打破します。Cortexを利用することで、組織は直感的な会話アプリケーションの開発を合理化できます。これにより、ビジネスユーザーは自然言語を使用して質問をし、ほぼリアルタイムでより正確な回答を得ることができます。



テキストからSQLへの変換精度を高めるために、Cortex Analystは最先端のLLMを利用したエージェント型AIセットアップを使用します。便利なREST APIとして利用できるCortex Analystは、あらゆるアプリケーションにシームレスに統合できます。これにより開発者は、ビジネスユーザーが結果を操作する方法と場所をカスタマイズしながら、ロールベースのアクセス制御（RBAC）などのSnowflakeの統合セキュリティ機能とガバナンス機能のメリットを享受し、貴重なデータを保護できます。