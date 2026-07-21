Snowflake CoCo：信頼性の高いエンタープライズAIを拡張するための基盤

AIは個人の生産性ツールからエンタープライズプラットフォームへと進化しており、その先には計り知れない機会が広がっています。しかし、組織全体でAIを拡張しようとすると、個人のAIツールでは解決できない課題が生じます。

財務チームは、予算の想定外の超過を防ぐために、AIの支出に対する可視性を確保する必要があります。プラットフォームチームは、AIが既存のガバナンスポリシーの範囲内で動作しているという確信を必要としています。開発者は、既存のツールやワークフローと連携するAIエージェントを求めています。これらはすべて、信頼性、ガバナンス、コストに関する課題を提起しています。

本日発表されたSnowflake CoCoの新機能は、まさにこうした現実に対応するものです。開発者向けには、macOSおよびWindowsでCoCo Desktopが一般提供されました。また、Cloud Agentsにより、ローカル環境にインストールすることなくSnowsightでCoCoの全機能を活用できるようになりました。プラットフォームチームや管理者向けには、新しいAI cost governance機能により、AIの支出に対するリアルタイムの可視性とユーザーごとの制御が可能になります。さらに、Agent Settingsを使用することで、管理者はCoCoのエクスペリエンスを一度構成するだけで、チーム全体に展開できます。そして、あらゆる作業環境に対応するため、CoCo Mobile（iOSおよびAndroid）がプライベートプレビューとなり、チームがすでに使用しているデバイスに信頼性の高いAIを拡張します。

これらの発表により、AIコストのガバナンスを強化し、エンタープライズのコンテキストにAIを適応させ、実際の作業環境に信頼性の高いAIを導入することが容易になります。

Snowflake CoCoで本日より利用可能な機能：

AIのガバナンスはコストの把握から

主要なテクノロジープラットフォームはすべて、ガバナンスがイノベーションと同じくらい重要になる段階に達しますが、AIは現在その段階にあります。組織がAIの導入を拡大するにつれて、AIの使用状況に対する可視性、予測可能なコスト、そして想定外の財務的負担を伴わずにイノベーションを実現するための適切なガードレールが必要になります。だからこそ、AI cost governanceはエンタープライズAIの基盤となっています。

そのため、AI cost governanceは展開後に追加される管理機能ではなく、CoCoの基盤として組み込まれています。Snowflake環境をすでに管理しているのと同じロールベースのアクセス制御がCoCoも管理するため、新しいセキュリティモデルを構成したり、並行するIDレイヤーを管理したりする必要はありません。そこから、私たちのアプローチは、組織が他のあらゆる戦略的テクノロジー投資を管理する方法を反映した3つの原則によって、その基盤を拡張します。