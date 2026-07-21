Snowflake CoCo：信頼性の高いエンタープライズAIを拡張するための基盤

AIは個人の生産性ツールからエンタープライズプラットフォームへと進化しており、その先には計り知れない機会が広がっています。しかし、組織全体でAIを拡張しようとすると、個人のAIツールでは解決できない課題が生じます。
財務チームは、予算の想定外の超過を防ぐために、AIの支出に対する可視性を確保する必要があります。プラットフォームチームは、AIが既存のガバナンスポリシーの範囲内で動作しているという確信を必要としています。開発者は、既存のツールやワークフローと連携するAIエージェントを求めています。これらはすべて、信頼性、ガバナンス、コストに関する課題を提起しています。
本日発表されたSnowflake CoCoの新機能は、まさにこうした現実に対応するものです。開発者向けには、macOSおよびWindowsでCoCo Desktopが一般提供されました。また、Cloud Agentsにより、ローカル環境にインストールすることなくSnowsightでCoCoの全機能を活用できるようになりました。プラットフォームチームや管理者向けには、新しいAI cost governance機能により、AIの支出に対するリアルタイムの可視性とユーザーごとの制御が可能になります。さらに、Agent Settingsを使用することで、管理者はCoCoのエクスペリエンスを一度構成するだけで、チーム全体に展開できます。そして、あらゆる作業環境に対応するため、CoCo Mobile（iOSおよびAndroid）がプライベートプレビューとなり、チームがすでに使用しているデバイスに信頼性の高いAIを拡張します。
これらの発表により、AIコストのガバナンスを強化し、エンタープライズのコンテキストにAIを適応させ、実際の作業環境に信頼性の高いAIを導入することが容易になります。
Snowflake CoCoで本日より利用可能な機能：
- AI cost governance（ユーザーごとのクォータとクォータの適用）：パブリックプレビュー中
- Agent Settings（デフォルトモデルの選択機能など）：パブリックプレビュー中
- CoCo Desktop：macOSおよびWindows向けに本日より一般提供
- Cloud Agents：Snowsightで本日より一般提供、Cortex Agents REST API経由で近日中にパブリックプレビュー開始
- AndroidおよびiOS向けCoCo Mobileアプリ：プライベートプレビュー中
- スキルとプラグインの共有：近日中にパブリックプレビュー開始
AIのガバナンスはコストの把握から
主要なテクノロジープラットフォームはすべて、ガバナンスがイノベーションと同じくらい重要になる段階に達しますが、AIは現在その段階にあります。組織がAIの導入を拡大するにつれて、AIの使用状況に対する可視性、予測可能なコスト、そして想定外の財務的負担を伴わずにイノベーションを実現するための適切なガードレールが必要になります。だからこそ、AI cost governanceはエンタープライズAIの基盤となっています。
そのため、AI cost governanceは展開後に追加される管理機能ではなく、CoCoの基盤として組み込まれています。Snowflake環境をすでに管理しているのと同じロールベースのアクセス制御がCoCoも管理するため、新しいセキュリティモデルを構成したり、並行するIDレイヤーを管理したりする必要はありません。そこから、私たちのアプローチは、組織が他のあらゆる戦略的テクノロジー投資を管理する方法を反映した3つの原則によって、その基盤を拡張します。
- 可視性：管理者は、請求書が届く数週間後ではなく、導入が進んでいるまさにその時に、ユーザー、チーム、ワークロード全体でAIがどのように使用されているかを把握する必要があります。
- 最適化：Snowflakeのネイティブのタグ付けフレームワークを使用することで、組織はAIの消費をチーム、コストセンター、またはビジネスユニットに割り当てることができ、チャージバックやショーバックが大幅に簡素化されます。また、新しいデフォルトモデル設定により、個々の開発者が手動で決定を下すことなく、機能とコストのバランスを取ることができます。
- 制御：今回のリリースで導入される新しい機能であるユーザーごとのクォータと自動通知により、管理者はコストが想定外に膨らむ前にガードレールを確立できます。これにより、開発者は自由に構築を続けることができ、プラットフォームチームや財務チームは、拡張しても導入が予測可能な状態を維持できるという確信を得ることができます。
図 1：SnowsightでCoCoのユーザーごとのクォータを設定し、予算の想定外の超過を防止
高い品質基準を維持しながらコスト効率を向上Snowflake社内でのCoCo CLIのヘビーユースにおいて、最近、同じタスクの同じモデルで品質を低下させることなく、プロンプトあたりのコストを約28%削減しました。これらの成果は、以下の一連の効率化の改善によるものです。Read-Eval-Print Loop（REPL）ベースのツール呼び出し、コンテキストを無駄なく保つためのよりコンパクトな（またはオフロードされた）bashおよびSQLツールの出力、必要な場合にのみスキルや使用頻度の低いツールを読み込むこと、軽量化されたサブエージェント、そして全体的によりスマートなモデルのルーティングです。お客様のCoCoの使用状況全体でも同じ傾向が見られ、これらの効率化の改善が展開されたことにより、ここ数週間でプロンプトあたりの平均コストが約20%低下しています。企業がコストを直線的に増加させることなくCoCoをスケールできるよう、Snowflakeは常に高い品質基準を維持しながら、トークン効率の向上とタスク完了の迅速化に投資しています。（この一連のコスト効率化エンジニアリングの詳細については、後日エンジニアリングブログで共有する予定です。）
現在、組織におけるAIの利用は、Snowflakeで構築してきたのと同じ信頼とガバナンスの基盤上で行うことができます。Agent Settings（パブリックプレビュー中）は、そのガバナンスフレームワークを開発者体験に直接拡張します。管理者は単一の構成を作成し、すべてのユーザーに展開できます。今回のリリースでは、管理者がユーザー全体で使用したい最適なモデルを選択できるようにしてほしいという要望が最も多かった、デフォルトモデルをサポートしています。今後、これはチームが使用する事前インストールされたスキルやその他のツールをサポートし、個別のセットアップを必要とせずにすべてのユーザーに適用するための方法となります。Agent Settingsは、Snowflake環境の他の部分を管理するのと同じロールベースのアクセス制御によってサポートされているため、チームごとにロールに基づいた異なる構成を取得できます。
チームが働く場所ならどこでも機能するエンタープライズAI
CLIおよびSnowsightでのCoCoの好評を受け、本日、お客様からの要望が最も多かった機能の1つであるネイティブなデスクトップ体験を提供します。macOSおよびWindows向けに一般提供が開始されたCoCo Desktopは、Snowflakeの包括的なAI開発環境です。ネイティブなデスクトップアプリケーションとして、開発者に専用のワークスペースを提供します。このワークスペースでは、ローカルファイル、リポジトリ、ターミナル、およびSnowflakeへの統合アクセスが可能であり、すべてがSnowflake環境の深いネイティブな認識に基づいています。組み込みのエージェント型ブラウザとノートブック体験を備えたCoCo Desktopは、モダンなデータ開発専用に構築されています。汎用的なAIコーディングツールとは異なり、Snowflake環境がすでにロードされた状態で提供されるため、コールドスタート、データモデルの再説明、ガバナンスのギャップは発生しません。
新しいプロジェクトにオンボーディングするデータエンジニアを想像してみてください。汎用的なAIツールを使用する場合、最初の1時間はスキーマの説明、テーブル関係の再構築、ガバナンスポリシーの再ロードといったセットアップに費やされます。一般提供が開始されたCoCo Desktopでは、そのコンテキストがすでに存在しています。アプリケーションを開くと、Snowflakeカタログがロードされ、RBACロールがアクティブになり、初回起動から数分以内にパイプラインの記述を開始できます。これは構成ステップではありません。デフォルトの体験です。
図 2：CoCo DesktopのSnowflakeネイティブなコンテキストによる、インテリジェントでガバナンスの効いたアプリ開発の加速
Cloud Agents（一般提供）の一般提供が開始され、Snowsightにおける標準のCoCo体験となりました。SnowsightのすべてのCoCoセッションは、強固に隔離されたSnowflakeマネージドコンテナ内で実行されるようになり、すべてのユーザーがデフォルトでウェブ検索、シェルコマンド実行、および包括的なPythonスクリプト実行を利用できるようになりました。ローカルへのインストールは不要です。同じセキュリティモデル、同じガバナンスが適用され、新たなセットアップは必要ありません。
実際には、これまでローカルインストールが必要だった作業をブラウザで行えるようになったことを意味します。タスクの一環としてのウェブ検索、シェルスクリプトの実行、Pythonファイルの実行、依存関係のインストールなど、すべてをSnowsightから離れることなく実行できます。ブラウザでCoCoを使用していて、CLI体験と比較して制限を感じていた場合、そのギャップは解消されました。独自のアプリケーションを構築するチーム向けに、CoCoのコーディング機能は、まもなくパブリックプレビューとなるCortex Agents REST API経由でも利用可能になります。
プライベートプレビュー中のCoCo Mobileは、これを仕事が行われるあらゆる場所に拡張します。働く場所に合わせてインターフェイスが変化します。ガバナンスモデルはまったく同じままです。
CoCoは、あなたが働く場所で機能します。
個人のワークフローからチームの共有ナレッジへ
データチームは、2つのバージョンのコンテキストの負担に直面しています。1つ目は、すべての開発者がよく知っているセッションごとのオーバーヘッドです。実際の作業に入る前に、スキーマを説明し、テーブル関係を再構築し、ガバナンスポリシーを再ロードする必要があります。CoCoはSnowflake向けに構築されているため、この摩擦を大幅に軽減します。カタログ、ガバナンスポリシー、セマンティックモデルは、最初のプロンプトからすでにロードされています。
2つ目のバージョンは目に見えにくいものの、同じくらいコストがかかります。それは、作成されたワークスペースから決して出ることのない組織のナレッジです。ある開発者が、定期的に実行されるパイプラインを構築する最適な方法を見つけ出します。別の開発者が、面倒だが重要なタスクを自動化するスキルを構築します。そのナレッジは存在していますが、サイロ化されたままであり、それを必要とする次の人はゼロから始めることになります。
図 3：スキルとプラグインが共有可能になりました。組織のカタログを閲覧し、信頼できるワークフローを認定して、Cortex Codeで直接呼び出すことができます。
チームはまた、ガバナンスの効いたカタログを通じて、組織のナレッジを共有可能なスキルやプラグイン（まもなくパブリックプレビュー）にパッケージ化することもできます。価値のあるワークフローが個々のワークスペースに隔離されたままになるのではなく、組織はそれらを公開、発見し、チーム間で安全に共有できます。組み込みのアクセス制御とオプションの認定により、再利用可能なナレッジがスケールしてもガバナンスが維持されるようになります。
エンタープライズAIの次の章
CoCo DesktopとCloud Agentsの一般提供、AI cost governanceとAgent Settingsのパブリックプレビュー、そしてスキルとプラグインの共有機能のパブリックプレビュー（近日公開予定）など、これらの機能は、企業がAIの利用を個人レベルから組織全体へとスケールさせるのを支援するために構築されています。
開発者は、すでに作業しているコンテキストから開始できるAIプラットフォームを利用できるようになります。プラットフォームチームは、すべてのユーザーに対して責任を持って展開するためのガバナンスおよび構成の制御機能を利用できるようになります。財務リーダーは、AIを予測不可能な費用としてではなく、戦略的投資として管理するための可視性を得ることができます。そして、チームがスキルのカタログを通じて実証済みのワークフローを構築し共有することで、CoCoの価値は時間の経過とともに組織全体で複利的に高まっていきます。
エンタープライズAIの導入において、組織がイノベーションとガバナンスの二者択一を迫られるべきではありません。CoCoは、組織がそのような選択を迫られることのないようにするために存在しています。
使用を開始する
- macOSまたはWindows向けのCoCo Desktopをダウンロード。
- 利用を開始し、5分未満でSnowflake環境に接続するには、こちらの動画をご覧ください。
- ユーザーごとのAIコストクォータの初回設定については、ドキュメントページをご覧ください。